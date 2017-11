Jaunsardze puikas audzina par vīriem 29.11.2017

Andra Valkīra

Saldus tehnikuma jaunsargu vienība, kuru vada Raivo Tuka, ir viena no aktīvākajām valstī. Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā gadu gaitā Saldus jaunsargi piedalījušies septiņās militārās parādēs, piecas no tām bija 11. novembra krastmalā Rīgā.

Patriotu nedēļa jauniešiem bija notikumiem bagāta – tradicionāls ir brauciens uz Oskara Kalpaka muzeju un piemiņas vietu Airītēs, saviļņojošs gan pašiem, gan Saldus un Brocēnu iedzīvotājiem ir Lāčplēša dienas lāpu gājiens.

Ne mazāk interesanta ir Saldus tehnikuma jaunsargu ikdiena. Par to izvaicāju Mārtiņu Kalvānu, Tomu Grīnbergu un Arti Čiževiču. No viņiem vislielākā pieredze ir liepājniekam Artim, kas ir jaunsargs jau no 5. klases. Sākumā bija interese lietderīgi pavadīt laiku, tagad viņš apsver domu par militāro karjeru. Saldus tehnikumu izvēlējies tāpēc, ka te jaunsargi augstā līmenī var apgūt nepieciešamās pamatzināšanas, lai tālāk stātos Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā. Rīdziniekiem Mārtiņam un Tomam Latvijas lielākajā jauniešu organizācijā rit trešais gads, viņi tajā iestājās, sākot Saldū mācīties par ugunsdzēsējiem glābējiem.

“Jaunsardze labi sagatavo dzīvei, attīsta loģisko domāšanu, iemāca komandas darbu, kas vajadzīgs arī mūsu profesijā,” uzsver Mārtiņš. “Ja neizdosies karjera Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, būs ceļš vaļā uz dienestu Latvijas armijā. Pavasarī kārtosim jaunsargu apmācību ceturtā līmeņa eksāmenu. Mūsu vienībā katrs pasākums ir aizraujošs. Mani interesē lauka kaujas iemaņu apgūšana, patīk, ka varam šautuvē šaut ar īstiem ieročiem, izmēģinājām sportingu. Dzīvojam nemierīgā pasaulē, šīs prasmes kādā brīdī var noderēt. Jaunsardzē arī vēsturi esam iemācījušies.”

“Man patīk disciplīna, jaunsarga forma. Kad tā uzvilkta, vienmēr piedomāju, kā uzvedos, izskatos,” pārliecināts Artis. “Pats par sevi saprotams, ka jāklausa augstākstāvošie. Tas svarīgi arī ugunsdzēsēja glābēja profesijā. Jaunsardze puikas izaudzina par vīriem.”

Puiši stāsta, ka tagad prot pārvarēt grūtības. Pārgājienos ar smagu mugursomu plecos pēc pirmā kilometra daudziem prātā doma: ai, es vairs nevaru! Komandas atbalsts palīdz pārvarēt vājuma mirkļus. Viņi iemācījušies arī daudzas praktiskas lietas – orientēšanos apvidū, izdzīvošanu mežā, kā sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, kā pagatavot ēdienu, jo katrā pārgājienā lielā katlā vāra zupu.

“Jaunsardze iemāca patriotismu, Latvijas dzimšanas dienas nedēļā man ir iekšējs saviļņojums,” stāsta Toms. “Gatavošanās parādei ir grūts un nogurdinošs darbs, ilgi jāstāv kājās, daudzas stundas jāmācās soļot, arī dziedāt. Pirms gada parādē tieši sejā sitās sniegs un vējš. Bet kāds gandarījums tur būt! Šīs izjūtas ir citādākas, nekā stāvot ielas malā un vērojot parādi. Kad tā jau bija beigusies, dziedot soļojām cauri Vecrīgai.”

“Mums ir labs jaunsargu vadītājs. Raivo Tuka prot jauniešus motivēt ne tikai darboties Jaunsardzē, viņš arī palīdz risināt dzīves problēmas. Ja kādam neveicas mācībās, mudina atbalstīt. Kad gatavojāmies ZZS čempionātam, viņš līdz naktij ar mums kopā gatavoja karogu. Šāda attieksme vieno mūsu jaunsargu vienību. Patīk, ka viņš vienmēr smaida, pat tad, ja ir dusmīgs,” ar gandarījumu stāsta Mārtiņš.

