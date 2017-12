Jaunsardze atzīmē 25 gadu jubileju 11.12.2017

30. novembrī patriotiskās audzināšanas kustība — Jaunsardze — atzīmēja 25. gadskārtu. Svinīgajā pasākumā Rīgā tika apbalvoti arī mūsu puses ļaudis.

Pasākuma laikā ar aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa augstākajiem apbalvojumiem tika sveikti labākie jaunsargi, viņu instruktori un Jaunsardzes un informācijas centra darbinieki.

«Mūsu valsts izveidošana nav bijusi viegla un vienkārša. Tomēr tā vienmēr ir liecinājusi par tās iedzīvotāju apņēmību aizstāvēt savu valsti. Dodot svinīgo solījumu, ikviens jaunsargs ir paudis apņemšanos un gatavību aizsargāt mūsu valsts brīvību un neatkarību un kalpot savai tautai. Lai pieņemtie lēmumi un paveiktie darbi, kā arī ticība mūsu valstij un tās tautai dod spēku stipras Latvijas attīstībai nākamajās desmitgadēs,» novēlēja Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Goda rakstu par ieguldījumu

Jaunsardzes kustības attīstībā un Latvijas valsts aizsardzības mērķu īstenošanā saņēma Dainis Karols, kurš šogad atstāja Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta 1. novada nodaļas vadītāja posteni, lai turpinātu karjeru kā Talsu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos. «Kaut dažāda veida apbalvojumus un sava darba novērtējumu esmu saņēmis arī agrāk, šim ir gan vēsturiska, gan emocionāla nozīme, jo šogad Jaunsardze svin 25 gadus. Apbalvojuma saņemšana bija patīkams pārsteigums, uztveru to kā savas un manas komandas novērtējumu un pelnītu atzinību,» teic D. Karols.

Ar Jaunsardzi viņš ir cieši saistīts vairāk nekā 15 gadu. Izaudzis no jaunsargu instruktora līdz novada vadītājam, kura pakļautībā bija Jaunsardzes kustība Kurzemē un daļā Zemgales. Šajos gados lielāko uzsvaru licis uz komandu, kuru vienoja viena misija — dot iespēju un zināšanas bērniem un jauniešiem, kuras nevar iegūt citur. «Manuprāt, uzrādītie rezultāti runā paši par sevi. Jaunsardze ir lielākā organizācija ar iespējām, kuras nepiedāvā citi,» pauž D. Karols. Patīkami pasākumā bijis redzēt, ka tieši Talsu un Rojas jaunsargi saņēma apbalvojumu no aizsardzības ministra un novērtēti tika komandas jaunsargu instruktori.

«Nevienam nav noslēpums, ka daudzi mani redzēja kā Jaunsardzes novada vadītāju arī turpmāk. Lēmums par savas dzīves grozīšanu nebija viegls, jo tas reizē bija darbs un gandarījums par rezultātu, bet bija arī labi padarīta darba izjūta. Darbs domē, protams, atšķiras. Ir citi izaicinājumi un atbildība, kur lieti noder iepriekšējā dienesta pieredze. Uz darbu domē savā veidā skatos kā uz misiju. Ik dienas pašvaldības darbinieku un iedzīvotāju vidū sastopu līdzīgi domājošos, un tas dod spēku.

Jaunsardzi atstāju uz izaugsmes viļņa, kad dižķibele jau aiz muguras, finansējums kustībai palielinās un jaunsargu instruktora komanda ir stipra. Tas, kādi būsim, ir atkarīgs no mums pašiem,» ir pārliecināts D. Karols.

Pateicību par profesionāli un godprātīgi veikto darbu

Latvijas valsts aizsardzības mērķu īstenošanā aizsardzības ministrs izteica Ilmāram Deksnim, Jaunsardzes un informācijas centra jaunsargu instruktoram. Viņš ir viens no pirmajiem Jaunsardzes instruktoriem Latvijā, un turpina mācīt arī šodien. I. Deksnis ir arī viens no pirmajiem zemessargiem. Pašlaik viņš savas zināšanas nodod jaunajai paaudzei Talsu 2. vidusskolas filiālē «Laidzes pamatskola». «Bez patriotisma un dzīves mācības nekas nenotiek. Jaunsardzes doma nav panākt tikai to, lai jaunietis turpinātu karjeru militārajā jomā. Nē. Jaunsardze sniedz plašas zināšanas, kas noder jebkurā dzīves jomā. Jaunsarga instruktora darbs prasa ļoti lielu atbildību, jo ir jāstrādā ar bērniem, nereti ekstremālos apstākļos,» skaidro I. Deksnis.

Labas attiecības un sava veida pietāte ar jaunsargiem instruktoram saglabājas arī pēc mācībām. Kā nekā, ja mežā nācies ēst no viena katla, tas rada zināmu saikni, veidojas komanda, disciplīna, cieņa citam pret citu. «Tās ir lietas, kuru šajās dienās daudziem ļoti trūkst. Sēžot vakaros pie ugunskura, runājam par dzīvi un dalāmies ar pieredzi. Darbs ar bērniem man ir sirdslieta,» stāsta I. Deksnis. Viņš nebeidz vien slavēt arī jaunsargu kolēģus, uzsverot, ka kolektīvā jūtas kā otrās mājās, kur cits par citu gatavs stāvēt un krist.

Pateicību saņēma Talsu pilsētas jaunsargu vienības jaunsardze Beāte Goba (Talsu 2. vidusskolas 10. klases skolniece) un Rojas novada jaunsargu vienības jaunsargs Toms Kolosko (Rojas vidusskolas 11. klases skolnieks).

Jaunsargu instruktors Gatis Tālbergs teic, ka Beāte ir ļoti laba un apzinīga jaunsardze. Savukārt jaunsargu instruktore Jolanta Jurkeviča Tomu raksturo kā ļoti mērķtiecīgu un apzinīgu. Instruktore teic, ka Toms plāno turpināt mācības Latvijas Aizsardzības akadēmijā. Papildu Jaunsardzei puisis nodarbojas ar vieglatlētiku un spēlē hokeju. «Toms darbojas Jaunsardzē kopš 5. klases. Cenšos viņam uzticēt komandas kapteiņa uzdevumus, jo viņš lieliski tiek ar visu galā. Kaut mums vairāk būtu šādu jauniešu!» spriež J. Jurkeviča.

Jaunsardze: brīvprātīga kustība, kuras dalībnieki ir bērni un jaunieši vecumā no desmit līdz 21 gadam. Kustības mērķis ir izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā, organizēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pilsonisko un patriotisko audzināšanu, sniegt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dzīvē, darbā un militārajā dienestā. Jaunsargu apmācība notiek visā Latvijā.

2017. gadā Jaunsardzes kustībā aktīvi darbojas vairāk nekā 8000 bērnu un jauniešu.

