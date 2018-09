Jauno Kolkas lībiešu saieta namu vēlas pievienot Dundagas kultūras pilij 19.09.2018

14. septembra Dundagas novada pašvaldības apvienotās attīstības un plānošanas komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē skatīja jautājumu par struktūrvienības «Kolkas Lībiešu saieta nams» izveidi, kas paredz to pievienot Dundagas kultūras pilij. Deputātu vidū vienprātības šai iecerei nebija.

Darāmā jau tagad ir daudz

Dundagas kultūras pils direktore Baiba Dūda teica, ka ir izpildījusi izpilddirektores doto uzdevumu un sagatavojusi lēmumprojektu par struktūrvienības «Kolkas Lībiešu saieta nams» izveidi pie Dundagas kultūras pils, vadoties pēc tā principa un lēmuma pieņemšanas secības, kā tas tika darīts institucionālās sistēmas pilnveidošanā, kad pagājušā gada decembrī un šī gada janvārī pilij pievienoja brīvā laika pavadīšanas centru un Kubalu skolu muzeju.

Viņa atgādināja, ka no 2011. gada pilij pievienota kultūras funkcija, tūrisma informācijas centrs, tagad arī — brīvā laika pavadīšanas centrs un Kubalu skola muzejs. No tā laika nav stiprināta Dundagas kultūras pils administratīvā kapacitāte, lai gan darba apjoms ir palielinājies.

Darāmā esot daudz: pilij sācies lielais projekts, jādomā arī par Kubalu skolas muzeja akreditāciju, kas gaidāma nākamgad, arī jaunais Kolkas Lībiešu saieta nams prasīs daudz uzmanības, lai iesākto pabeigtu. «Aiz katras mūsu pārraudzībā esošas nozares stāv reāls laiks un darbs, kas jāvelta katras jomas attīstībai. Man kā iestādes vadītājai nākas daudz iesaistīties šajos procesos, lai tie virzītos, kā plānots. Varu teikt, ka šī gada laikā vēl pilnībā nav nostiprināts tas, kas notika pēc institucionālās reformas, kad pilij pievienoja brīvā laika pavadīšanas centru un muzeju,» sacīja B. Dūda.

Deputāte Andra Grīvāne interesējās, kāpēc šāda iniciatīva, jo iepriekšējais domes sasaukums ir apstiprinājis Lībiešu saieta nama stratēģiju, kurā ir punkts, ka nams atradīsies Kolkas pagasta pārvaldes pakļautībā. «Vēlētos, lai mani pārliecina, ka tas nav pareizs lēmums,» viņa sacīja. Pēc deputātes teiktā, iepriekšējais domes sasaukums uzskatīja, ka Lībiešu saieta namam ir jābūt Kolkas pagasta pārvaldes pakļautībā. Dundagas kultūras pils sadarbojas ar Kolkā esošajām biedrībām un lībiešu organizācijām, bet pilij ar lībiešu organizācijām līdz šim bijusi visai epizodiska sadarbība dažādu pasākumu organizēšanā.

«Kāds ir pilij darba apjoms, jo nesen pievienojām tai brīvā laika pavadīšanas centru un muzeju? Cik kvalitatīvs varētu būt darbs? Manuprāt, Lībiešu saieta nams vienmēr ir bijis Kolkas pagasta pārvaldes auklēts produkts ar vislielāko ieinteresētību,» teica A. Grīvāne. Uz to novada domes izpilddirektore Janita Valtere atbildēja, ka strādā viena novadā, saieta nama funkcijas ir uzskatāmas par kultūras funkcijām, un Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs ir atteicies no šiem darbiem, kas ir ļoti svarīgs arguments. Arī īstenotie projekti «Pastnieku» ēkā saistīti ar projektiem Dundagas kultūras pilī. Tāpēc tāds lēmums — Lībiešu saieta namu pievienot Dundagas kultūras pilij, skanēja izpilddirektores skaidrojums.

Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens viesa skaidrību, ka nav atteicies no šiem darbiem, un aicināja nestāstīt nepatiesību. «Neesmu atstājis nevienu likteņa varā. Tie ir pilnīgi meli,» viņš sacīja. «Pavasarī domes sēdē bija jautājums, ka Lībiešu saieta namam ir nepieciešams vadītājs. Dome nobalsoja pret. Tad arī bija mans iesniegums, kurā paskaidroju, ka nesaskatu par iespējamu turpināt savu brīvprātīgo darbošanos Lībiešu saieta nama izveidē. Darbs ir brīvprātīgs, jo tā nav mana struktūrvienība. To aicinātu bez vīpsnāšanas saprast: katrs no mums dara to darbu, ko viņš ir uzņēmies. Ja dome martā nolemj, ka manis piedāvātais plāns nav derīgs, vietā nepiedāvājot neko, man nav citu iespēju. No tās domes sēdes bija saprotams, ka jautājums par Lībiešu saieta namu attīstās bez jebkāda plāna. Jautājumā, ka pašlaik vienīgā iespēja ir saieta namu piesaistīt pie Dundagas kultūras pils, es nekādā veidā neizsaku viedokli, vai tas ir labāk vai sliktāk, bet, lūdzu, neminiet iemeslu, ka tas ir jādara, jo Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs ir atteicies kaut ko darīt. Dome ar savu balsojumu pirms pusgada atteicās kaut ko darīt, lai sekotu atbilstoši plānam,» sacīja A. Pinkens. Uz to izpilddirektore Janita Valtere atbildēja, ka šis ir pirmais solis, lai ietu uz priekšu un procesi netiktu bremzēti.

Nav skaidrs, kādi būs ieguvumi

Sarunā iesaistītājās arī deputāts Madars Burnevics, kurš teica, ka viņam kā deputātam ir saistoši iepriekšējā domes sasaukumā pieņemtie lēmumi, tai skaitā Dundagas novada attīstības un plānošanas dokumenti. «Kolkas Lībiešu saieta nama stratēģija ir pieņemta, balstoties uz šiem dokumentiem. Ja mainām struktūru un liekam klāt pie kultūras pils, vai sasniegsim izvirzītos mērķus, kas ir šajos dokumentos?» interesējās deputāts, piebilstot, ka parasti reformas veic, lai kaut ko iegūtu. Šeit neesot skaidrs, kādi tad būs ieguvumi. «Tā ir tikai plānošana, un varam izplānot jebko,» par plānotās ieceres atbilstību plānošanas dokumentiem atbildēja izpilddirektore. «Lībieši, kas šeit dzīvo, ir viens no mūsu galvenajiem novada zīmoliem,» sarunu turpināja deputāte A. Grīvāne. «Šis nams Kolkā ar tādu mērķi arī tika radīts, lai attīstītu tūrismu un lībisko, kas mums ir. Vai šādā veidā, visu apvienojot, varam šos mērķus sasniegt? Protams, mēs varam pievienot, bet man joprojām nav skaidrs, kāpēc tas par katru cenu ir jāizdara?» viņa sacīja. Uz to izpilddirektore J. Valtere teica, ka vienmēr uzsvērusi, ka viņa nedala atsevišķi Kolku vai Dundagu. «Mums ir viens novads, un lībiskais mantojums ir svarīgs visam novadam,» sacīja izpildvaras pārstāve. Viņas viedoklim piekrita arī deputāte Regīna Rūmniece, kura pauda, ka nesaskata lielas problēmas, ka saieta nams būtu pie kultūras pils. Savukārt deputāte Tamāra Kaudze teica, ka trūkst izvērtējuma šai iecerei. «Jūs absolūti nepārliecināt par to, ka darbi tiks veiksmīgi padarīti. Projekts ir liels, un šobrīd mēs riskējam pazaudēt mērķi tam. Uzņemieties atbildību paši par to, ko gribat sastrādāt!» sacīja T. Kaudze.

Pēc diskusijām komitejas deputāti balsojumā šo lēmumprojektu par struktūrvienības «Kolkas Lībiešu saieta nams» izveidošanu Dundagas kultūras pilī neatbalstīja, A. Grīvānei, M. Burnevicam un T. Kaudzei balsojot pret, Jānim Mauriņam — atturoties, bet R. Rūmniecei, Mārim Napskim un Gunāram Kristiņam balsojot par. Izpilddirektore J. Valtere «Talsu Vēstīm» pauž, ka minētā ideja par Lībiešu saieta nama pievienošanu Dundagas kultūras pilij nav atmesta un izvērtēšanai deputātiem, iespējams, tiks piedāvāta vēlreiz.

