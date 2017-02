Jaunizveidotajā institūtā aizvadīts pirmais darbības gads 08.02.2017

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Apvienojot Valsts Priekuļu lauk­augu selekcijas institūtu, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu un Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtu un tiem pievienojot arī SIA «Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs» darbiniekus, 2016. gada janvārī darbu uzsāka Agroresursu un ekonomikas institūts. Kā aizvadīts 2016. gads institūta Stendes pētniecības centrā un kādi darāmie darbi šogad, sarunā ar centra vadītāju Ingu Jansoni.

2015. gada 13. oktobrī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu, kas paredzēja lauksaimniecības nozares valsts zinātnisko institūtu reorganizāciju un to nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārraudzībā. Zemkopības ministrija zinātnisko institūtu apvienošanu pamatoja ar 2013. gadā veikto Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu, kur vairāki zinātniskie institūti, tai skaitā arī toreizējais Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts, saņēma zemu vērtējumu («1» no maksimāli «5», kas bija augstākais vērtējums). Vērtētāju secinājumos ieteikts par zinātnes konsolidācijas centriem izmantot un turpmāko zinātnes institucionālo attīstību katrā zinātņu nozarē koncentrēt ap tām institūcijām, kas ir novērtētas kā starptautiski spēcīgas vai spēcīgas vietējā mērogā. Rezultātā, apvienojot augstāk minētos institūtus, 2016. gada janvārī darbu uzsāka Agroresursu un ekonomikas institūts.

Savstarpējais pieslīpēšanās gads

2015. gada novembrī, kad runājām par zinātnisko institūtu apvienošanu, toreizējā Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta vadītāja I. Jansone un Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Sanita Zute pauda: «Ja valsts šādas reformas veic, loģiski būtu pateikt, ko no jaunizveidotās struktūras tā gaida.» Pēc aizvadītā gada I. Jansone teic, ka valsts joprojām nav definējusi, ko tā gaida no zinātnes kā tādas. Arī jaunizveidotais institūts neesot izņēmums, jo Zemkopības ministrijai nav redzējuma zinātnes virzieniem. Jaunizveidotajam institūtam pašam ir definēti mērķi un virzība, kādā tam jāstrādā. «Institūtu apvienošana bija politisks lēmums. 2013. gadā bija institūtu starptautiskā izvērtēšana. Varam runāt, cik korekti tā notika, piemēram, Stendi salīdzinot ar lielajiem Eiropas institūtiem, kas nodarbojas ar fundamentālo zinātni. Stendē darbība vairāk bija praktiskas ievirzes. Tās ir divas dažādas lietas. Institūtu apvienošanās mērķis bija padarīt tos stiprākus, paplašināt mūsu darbības lauku, lai konkurētu ar citiem institūtiem. Pēc apvienošanās esam kļuvuši zinātniskā potenciālā lielāki, paši auguši. Būtiski, ka savai līdzšinējai darbībai ir pievienoti arī ekonomiskie pētījumi, kas ir ļoti būtiski. Taču vēl ir daudz jāstrādā, lai izpildītu tās prasības, ko no mums vēlas dzirdēt un redzēt starptautiskie vērtētāji, kuri, ja nemaldos, 2019. gadā atkal vērtēs mūsu darbību. Agroresursu un ekonomikas institūts bija vienīgais, kur konsolidācija notika, apvienojot trīs pilnīgi neatkarīgus institūtus, katru ar savu darbības jomu, tradīcijām un cilvēkiem. Šāda tik atšķirīgu institūtu savienošana Latvijā nav notikusi. Ir ļoti grūti pēc pirmā gada teikt, ka esam kļuvuši lielāki un stiprāki. Šajā brīdī vēl mācāmies cits no cita sastrādāties. Jāveido jaunas tradīcijas, darbības modelis… Viens gads šiem darbiem nav nekas,» saka I. Jansone.

Joprojām notiek dažādu projektu piesaiste

un Eiropas Savienības finansējuma apguve. Institūta Stendes pētniecības centra vadītāja teic: «Sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, plānojam piesaistīt finansējumu savas infrastruktūras attīstībai, nodrošinot pētniekiem plašākas iespējas veikt dažādus pētījumus. Plānā ir atjaunot vienu siltumnīcu 600 kvadrātmetru platībā, kur būtu atsevišķi boksi ar automātiski regulējamiem klimatiem, kas ļaus nodrošināt pētījumus dažādām sugām. Priekuļos plānots kartupeļu pagrabs, kurā būs nodrošinātas dažādas uzglabāšanas temperatūras. Gan Stendē, gan Priekuļos laboratorijās atjaunosim iekārtas. Ja viss izdosies, kā iecerēts, šo projektu sāksim īstenot šogad rudenī, bet pabeigsim 2022. gadā.»

Turpinās sadarbība ar Kandavas lauksaimniecības tehnikuma audzēkņiem un Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem, nodrošinot viņiem prakses vietas Stendē. Rasta iespēja arī darbiniekiem mācīties Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Šobrīd viens no darbiniekiem studē maģistrantūrā, cits pamatstudijās apgūst agronoma profesiju, kāds pētnieks drīz pabeigs studijas doktorantūrā. Institūts turpina rīkot dažādus seminārus un Lauku dienas lauksaimniekiem. Šomēnes interesentiem piedāvās semināru par nezālēm laukaugu sējumos, graudaugu šķirņu izvērtēšanas rādītājiem 2016. gadā un sēklu piedāvājumu. «Rīkojam arī tradicionālās Lauku dienas, jo ar savām zināšanām esam vajadzīgi lauksaimniekiem. Mums ir, ko viņiem piedāvāt,» nosaka I. Jansone, minot arī vairākus jauninājumus. Janvārī Valsts augu aizsardzības dienests Latvijas augu šķirņu katalogā reģistrējis Stendes zinātnieku — Sanitas Zutes, Zaigas Vīcupes un Māras Gruntiņas — radīto kailgraudu auzu šķirni ’Stendes Emilija’. Institūta selekcionāri Latgalē reģistrācijai pieteikuši jaunu šķiedras linu šķirni, kas zied ar baltiem ziediņiem un ko plānots nosaukt par godu Viļāniem. Lai to oficiāli reģistrētu un ierakstītu Eiropas šķirņu katalogā, vēl nepieciešamas pārbaudes Polijā, kas ilgst aptuveni divus gadus. Priekuļu institūtam pagājušajā gadā izdevās reģistrēt miežu šķirni ’Saule PR’.

Taču zinātnieki uz lauriem nesēž, jo selekcijas darbs turpinās. Kā pauž I. Jansone, par pētījumiem interesējas arī dažādas sabiedriskās organizācijas, piemēram, Zemnieku saeima, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, uzņēmumi. Piemēram, pašlaik zinātnieki sadarbojas ar uzņēmumu «Dobeles dzirnavnieks», kur pēta auzas. Tāpat institūta Stendes pētniecības centrs durvis ver skolēniem un citiem interesentiem, kas vēlas iepazīties ar to darbību, institūtā pieejamo dažādo un interesanto aprīkojumu pētījumu veikšanai. «Pie mums var ne tikai iepazīties ar dažādu graudaugu šķirnēm, no tiem iegūto produktu lietošanu ikdienas uzturā, bet aplūkot arī interesantas tehnikas vienības, kā mazos kombainus, sējmašīnas, ko ikdienā tik bieži nenākas redzēt. Esam atvērti ikvienam interesentam, kas vēlas uzzināt, kā zinātnieki Stendē strādā,» nosaka I. Jansone.

AAREI stratēģijā izvirzītie mērķi un prioritārie pētniecības virzieni:

Ilgtermiņa mērķis: Radīt jaunas zināšanas bioekonomikas jomā, veicinot lauksaimniecības un pārtikas nozaru konkurētspēju un ilgtspējību.

Vidēja termiņa mērķis: Paaugstināt pētījumu kvalitāti, veicināt institūta atpazīstamību un konkurētspēju, paplašinot pētījumu jomas, paaugstinot cilvēkresursu kvalifikāciju un atjaunotni, attīstot materiāli tehnisko bāzi un sadarbojoties ar augstākās izglītības iestādēm.

Prioritārie pētniecības virzieni

1. Laukaugu ģenētika un selekcija integrētai un bioloģiskai saimniekošanas sistēmai;

2. Ilgtspējīgu laukaugu audzēšanas tehnoloģiju attīstīšana dažādām saimniekošanas sistēmām;

3. Laukaugu kvalitātes izvērtēšana to efektīvai izmantošanai;

4. Lopbarības un to izejvielu ražošana;

5. Bioresursu industriju ilgtspējīgas attīstības ekonomika;

6. Teritoriju ilgtspējīgas attīstības iespēju izpēte;

7. Ražošanas procesu efektivitāte un uzņēmumu konkurētspēja.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts

Komentāri