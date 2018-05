«Jauniešiem Friča Kristapsona simtgadē pienākas kādi svētki» 22.05.2018

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

Trešdien, 16. maijā, Spāres muižā norisinājās novadnieka, dzejnieka un Latvijas brīvības cīnītāja Friča Kristapsona (1918—1944, literārais pseidonīms — Vīksna) vārdā nosauktā literāro darbu konkursa noslēgums «Ja sapni kādreiz atnest spētu…» un laureātu apbalvošana. Šogad aprit tieši 100 gadi kopš F. Kristapsona dzimšanas.

Valodnieks Kārlis Draviņš rakstījis: «Mūsu rakstniecības vēsturē Fricis Vīksna nepaguva ierakstīt paliekamu vārdu. Viņš paguva tikai iedzirkstīties daudzu citu iesācēju literātu zvaigznājos. Toties viņam nevarētu paiet garām neviens mūsu Ziemeļkursas pagātnes pētnieks.»

Ko nepaguva F. Kristapsons, to vēl var pagūt mūslaiku jaunie autori. Lai to veicinātu, ideja par literāro darbu konkursu radās ģibuļniekam Jurim Šironovam. «Par laimi vai nelaimi pēc baznīcas grāmatām iznāk, ka es šajā pagastā esmu 11. paaudze,» viņš atklāja. «Uz vēsturi kritis» gan viņš dzimtā esot vienīgais. «Ģibuļu pagasts ir ļoti bagāts ar talantīgiem cilvēkiem, vienkārši viņi ir «norakti» vai arī kāds cits novads atradis iemeslu ar viņiem lepoties. Arī tādēļ vajadzīgs šāds pasākums — lai mazliet palielītos ar viņiem. Mūsu Ģibuļu ļaudis ir pelnījuši, lai viņus neaizmirstu,» Juris sprieda.

Viņš uzskata, ka valstī būtu vairāk jādomā par to, kā vairot jauniešos patriotismu un mudināt uz sevis attīstīšanu. J. Šironovs uzskaitīja, kādas balvas tikušas piešķirtas aprakstu konkursā par dzimtās zemes apceļošanu laikā, kad ar jaunradi nodarbojās F. Kristapsons. To vidū bija fotoaparāts, saliekamā mazlaiviņa, divvietīgā telts, slidas, slēpes, guļammaiss, ceļojumu trauki, grāmatas, darbu publikācijas un citas vērtīgas lietas. F. Kristapsona vārdā nosauktā literāro darbu konkursa balvu finansētājs ir pats J. Šironovs. «Vienmēr priecājos par jaunajiem — māksliniekiem, dzejniekiem, jauniem talantiem mūzikā. Ir Latvijas simtgade. Ja valdība svin tā kārtīgi, tad arī jums, jauniešiem, Friča Kristapsona simtgadē pienākas kādi svētki,» viņš pamatoja savu ieguldījumu.

Konkursam savu dzeju

bija iesūtījušas Talsu 2. vidusskolas 12. klases skolnieces Gerda Kačoreka, Helēna Elza Smilgaine, Nikola Mūrniece un Kristīne Bergmane, Talsu 2. vidusskolas 10. klases skolniece Sabīne Alika, Talsu Kristīgās vidusskolas 10. klases skolniece Asnate Feldmane, Talsu Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece Paula Kļaviņa un Ventspils mūzikas vidusskolas audzēkne Ance Žagare.

Dzejniece Maija Laukmane jaunās autores uzrunāja par kolēģēm, kas bija skaists pagodinājums. Viņa atzina, ka neapskauž konkursa žūriju, zinot, cik grūti ir novērtēt radošumu. «Jo laiks ies uz priekšu, jo vairāk jūs sev uzdosiet jautājumu: kas es esmu? Ko es spēju? Ko es nespēju? Kāpēc es varu? Laikam ejot, jūs pierakstīsiet ne tikai atbildes uz saviem mazajiem un lielajiem «es», bet uzdosiet arī tādus jautājumus, kas radosies ar kaut ko daudz lielāku — «mēs».

Vārdi nudien ir kaut kas ļoti liels. Reizēm tieši vārds pabaro un padzirda, kad esi izsalcis un izslāpis. Vārdam ir ļoti lieli zemslāņi, zemteksti. Paši zinām, kā ir, ja kāds mums pasaka «Dievs palīdz!» vai ja kāds mums pasaka «velns parāvis!». Cik ļoti sirds priecājas, ja no kāda saņemam gaišus vārdus, kas dienu izveido mazlietiņ putnam līdzīgu! Lai jums tas viss izdodas par skaistām lietām pateikt kaut ko neparastu! Esiet mazliet dullas, trakas, nepiezemētas un kā Polianna (tēls Eleonoras H. Porteres romānā ar tādu pašu nosaukumu — E. L.), kura mācēja brīnīties un priecāties! Nepatikšanu un ķezu jau pasaulē pietiek. Rakstiet gaismu!» vēlēja M. Laukmane.

Cik likumsakarīga ir viņas klātbūtne šajā pasākumā, kļuva visvairāk skaidrs brīdī, kad konkursa dalībnieces iepazīstināja ar sevi. Ne viena vien atzina, ka dzejas rakstīšanai pievērsušās tieši Maijas iedvesmotas, viņai pirmajai saņēmušās parādīt savu veikumu un pēc tam ar savu pašizpausmi iedrošinājušas vēl citas klasesbiedrenes. Katra arī nolasīja pa vienam dzejolim no pieciem konkursa žūrijas vērtējumam nodotajiem. Bija meitenes, kuras savu dzeju publiski lasīja pirmo reizi.

Konkursa dalībnieces pauda neizpratni, kā iespējams dzejoļiem izdomāt nosaukumus, un galu galā izrādījās, ka arī Talsu Valsts ģimnāzijas vokāli instrumentālais ansamblis, kas pasākumu kuplināja ar savām dziesmām, ir bez nosaukuma.

Konkursa žūrijā bija

Pastendes pamatskolas latviešu valodas skolotāja Eva Vicinska, literāts un dziesminieks Andžejs Beļevičs, Spāres tautas nama vadītāja Tabita Kalniņa un pats Juris Šironovs. Vērtēšanā pievienojās arī neatkarīgi eksperti, kuri palīdzēja nosvērties uz gala lēmumu, kad domas dalījās. «Esam ļoti, ļoti priecīgi, ka aug jauni talanti. Jums visām ir gaišas un labas domas, sirds ir atvērta pasaulei,» vērtēja T. Kalniņa.

«Katrs dzejolis, ko izlasu, ir kā cilvēks. Es viņu satieku, un rodas kāds priekšstats. Ir absolūti pašpietiekami cilvēki, kuriem tu nemaz neesi vajadzīgs. Tāpat ir ar dzejoļiem — ir pašpietiekami dzejoļi, kuriem lasītājs nemaz nav vajadzīgs. Ir dzejoļi, kuri ir ļoti pļāpīgi, un ir dzejoļi, kuri ir saprotoši, pienāk tev klāt, un tu ar viņiem parunājies. Viņi paklausās tevi, tu paklausies viņus, un viss notiek. Tie laikam ir gan burvīgākie cilvēki, gan dzejoļi, kurus ir prieks satikt. Vēlu rakstīt mazāk tos pašpietiekamos, egoistiskos un vairāk tos jaukos, interesantos dzejoļus,» sacīja A. Beļevičs.

Noslēguma pasākumā piedalījās arī F. Kristapsona brāļa meitas Zenta un Agnese. Agneses kundze pievienojās J. Šironovam balvu pasniegšanā. Veicināšanas balvu saņēma katra dalībniece, Cerību balva tika Sabīnei Alikai, bet pirmo Friča Kristapsona vārdā nosauktā literāro darbu konkursa galveno balvu saņēma Nikola Mūrniece.

Šī nebija pirmā reizē, kad J. Šironovs gādā par F. Kristapsona piemiņu. 2015. gadā ar viņa gādību tapa šī autora darbu grāmata «Senlolots sapnis». «Man vienmēr laimējas, ka tas, ko iedomājos, kaut kā piepildās. Eju uz mērķi lēnām, un man jau ir padomā nākamie projekti,» neslēpa Juris.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi kultūra

Komentāri