Jaunieši ar «pašiņiem» sūta sveicienus Latvijai! 19.11.2016

11. novembrī Talsu novada bērnu un jauniešu centrā norosinājās izstādes «Pasmaidi Latvijai!» atklāšana, kurā apskatāmi jauniešu «pašīši» un viņu novēlējumi mūsu valstij svētkos. Izstādes gala rezultāts gan būs redzams Latvijas simtgadē, jo šī ir tikai pirmā no trīs paredzētajām daļām.

«Esiet sveicināti 11. novembrī! Šajā laikā pieminam visus, kuri ir cīnījušies par brīvu Latviju, parādījuši cīņas sparu un kuriem ir īsts Lāčplēša gars. 1919. gadā, kad 11. novembrī tika atbrīvota Rīga no Bermonta karaspēka, to sāka atzīmēt kā latviešu cīņas gara spēka dienu. Šogad Lāč­plēša dienu atzīmējam 96. reizi. Rakstnieks Kārlis Skalbe savulaik teica, ka Lāčplēša gars ir latviešos iekšā.

Prieks par to, ka esam un varam dzīvot savā zemē — par to jādomā, sagaidot 18. novembri, 98. Latvijas dzimšanas dienu. Galvenā vēlme un aicinājums — ar gaišumu, spēku un prieku, tā īpaši, sākt domāt jau novembra sākumā. Lai šos svētkus nepieminētu ar skumjām, bet sirsniņā ar prieku, šogad iesākam izstādi «Pasmaidi Latvijai», ko papildināsim līdz Latvijas simtgadei. Katrs varēja iesūtīt savu «pašīti» (cilvēks ar telefonu nobildē pats sevi — M. J.) ar novēlējumu. Šodien izstādē apskatāmi 36, nākamgad varēsiet bildēties ar mammu un tēti, savukārt pēdējā gadā būs jāveido bildes ar savām vecmammām, vectētiņiem, vecvecvecākiem… Tādējādi uz Latvijas simtgadi kopā būs savākti 100 skaisti «pašīši»,» klātesošos bērnus uzrunāja bērnu un jauniešu centra direktore Doloresa Lepere.

Jauniešu novēlējumi

Visiem kopā skaitot no pieci līdz viens, jaunieši atklāja izstādi. «Lai Latvijai gudri bērni!» pie sava «pašīša» raksta Krišs Strautmanis no Talsu pamatskolas. «Lai vienmēr ir miers un laime Latvijā!» vēl Katrīna no Pastendes pamatskolas. 18 gadus vecā Ināra Ņesterova pie sava «pašīša» teic: «Latvijai novēlu mīlestību! Gan starp cilvēkiem, gan tās iedzīvotājiem pret savu dzimteni, savu valsti! Lai mūžam plīvo sarkanbaltsarkanais karogs!» Līga no Pastendes pamatskolas 2. klases norāda: «Latvijā es esmu dzimusi. Šeit ir mana pasaule!» Bērni vēl Latvijai būt stiprai un atklāti raksta, ka mīl savu valsti. Daudzi sūtīja ne tikai klasiskos «pašīšus», nofotografējot sevi, bet parādīja to arī citādākā veidā, iekļaujot bildē draugu pulku vai pat visu klasi.

Klātesošajiem stāvot aplī, uz riņķi tika padota aizdegta svece. Tā bija jānodod no rokas rokā un tajā pašā laikā jāpasaka, kas katram mūsu valstī ir vismīļākais un ko Latvijai novēl. «Man visvairāk Latvijā patīk tas, ka te neviens nekad nepadodas»; «Lai Latvija vienmēr būtu brīva un aizsargāta!»; «Man patīk, ka Latvijā ir daudz koku un mežu, upju un jūra. Ir tik daudzas valstis, kur tā visa nav, bet mums Latvijā ir perfekti apstākļi!»; «Novēlu Latvijai nepadoties!»; «Novēlu, lai Latvijā ir daudz iedzīvotāju, daudz jauniešu un visi ir laipni cits pret citu.»

«Ja Latvija ir mūsu kopējās mājas, tad katrai mājai ir kāds kaimiņš. Lai mūsu kaimiņiem klājas labi, jo tad mums visiem būs labi,» sacīja skolotājs Andris Vikainis. Pēc tam visi pozitīvās domas sūtīja gaisā, lai tās darītu stipru mūsu valsti.

