Jaunieši aktīvi izmanto iespēju strādāt vasarā 26.06.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Kā, ierasts, arī šovasar skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem var izmantot iespēju piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkotajā pasākumā «Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs». Šogad pirmo reizi darba vietas piedāvā arī SIA «Brabantia Latvia». Dodamies ciemos, lai noskaidrotu, kāpēc uzņēmums nolēmis piedalīties šajā aktivitātē, sniedzot būtisku ieguldījumu sabiedrībā, un kā iespēju strādāt starptautiskā kompānijā vērtē jaunieši.

NVA Talsu filiāles nodarbinātības organizatore Ina Mežavilka informē, ka šogad pasākuma realizēšanā atbalstīti 18 darba devēji (no Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada), kopā nodrošinot 136 darba vietas. No tām pašvaldības un to struktūrvienības piedāvā 70 darba vietas. Kopumā jauniešu pieteikumu gan ir aptuveni uz pusi vairāk. Vakances ir dažādas: tūrisma informācijas konsultants un palīgs, virtuves darbinieks, viesmīlis, pārdevējs, pedagoga palīgs, grāmatveža palīgs u. c. Vaicāta par uzņēmumu aktivitāti, I. Mežavilka pauž, ka tā ir nemainīgi liela. «Jaunieši palikuši aktīvāki — viņi seko līdzi jaunumiem mūsu mājaslapā, kur izvietota informācija par atbalstītajām un brīvajām darba vietām, kā arī zvana un interesējas. Šis pasākums ir lieliska iespēja redzēt darba tirgu, mācīties uzrunāt darba devēju, veidot komunikāciju, un tas var palīdzēt apzināties savas nākotnes profesijas izvēli,» teic nodarbinātības organizatore.

Starptautisks, darbiniekiem draudzīgs uzņēmums

Nīderlandes uzņēmums SIA «Brabantia Latvia» Talsu novada Pastendē darbojas jau desmit gadu un nodrošina darbu 126 cilvēkiem. Nākamgad koncernam «Brabantia» aprit simts gadu. Uzņēmums nodarbojas ar plaša klāsta mājsaimniecības preču ražošanu, tajā skaitā veļas gludināmajiem dēļiem, veļas žāvētājiem, dažādām saimniecības precēm virtuvei, vannasistabai, piemēram, traukiem pārtikas uzglabāšanai, atkritumu un veļas tvertnēm u. c. Galvenais atslēgvārds uzņēmuma produkcijai: kvalitāte.

Starptautiskā kompānija šogad pirmo reizi nolēma piedalīties NVA rīkotajā pasākumā, nodrošinot darba vietas 16 jauniešiem. Jūnijā darbu uzsākuši astoņi (trīs meitenes un pieci puiši), apgūstot metālapstrādes darba galda operatora iemaņas. Tā kā jūlijs visam uzņēmumam ir atvaļinājuma laiks, nākamie jaunieši tiks uzņemti augustā.

Kompānijas personāla daļas vadītāja Eva Nolendorfa stāsta: «Galvenais apsvērums, kāpēc nolēmām piedalīties NVA pasākumā, ir darbinieku bērni. Cerējām, ka šādā veidā varēsim vēl vairāk stiprināt mūsu ģimeniskās tradīcijas, jo, pieņemot darbā kādu cilvēku, pieņemam arī viņa ģimeni. Diemžēl mūsu plāns nevarēja īstenoties, jo starptautiskie standarti un ražošanas riski paredz, ka varam pieņemt darbā jauniešus, sākot no 18 gadiem, bet darbinieku bērni ir pārsvarā vecumā no 15 līdz 17 gadiem. Protams, atvainojos mūsu komandai, jo sākotnējā ideja bija cita, tomēr jāņem vērā, ka arī šo jauniešu atbalsts ir ļoti nozīmīgs — aiz katra no viņiem stāv ģimene.»

E. Nolendorfa teic, ka jaunās millenium paaudzes ienākšanu darba tirgū gaidījusi ar lielu entuziasmu. Secinājums, kas radies: jaunieši ir disciplinēti, akurāti un uzmanīgi. «Jaunā paaudze ir cits kalums. Darbs te nav smags, bet, protams, intensīvs. Kādam šī var būt lieliska platforma, kur saprast nākotnes plānus.»

«Labākais variants, ko Talsos var dabūt»

Par iespēju vasarā strādāt SIA «Brabantia Latvia» Aleksandrs Kļava uzzināja no kaimiņienes, kura strādā uzņēmumā. Nolēmis — kāpēc gan nepamēģināt? Šī ir jaunieša pirmā oficiālā darba vieta, kas sniedz iespēju nopelnīt naudu. «Man te patīk! Ir nodrošināti labi darba apstākļi, apkārtējie ļoti pretimnākoši. Rīta maiņās ir grūtāk, jo esmu pieradis iet vēlu gulēt, līdz ar to nav viegli piecelties, bet vakara maiņās ir forši. Jā, darbs mēdz būt vienveidīgs, bet visu laiku jau nedara vienu un to pašu, darbi mainās. Fiziski nav grūti,» dalās Aleksandrs.

Valteram Podskočijam būtiski šķiet, ka ražotne ir ļoti moderna. «Darbs, protams, ir grūts, bet strādāt ar tehniku ir interesanti. Grūtākais ir tas, ka bieži vien nākas strādāt astoņas stundas, stāvot kājās, bet ļoti labi, ka ir dažādas maiņas, var strādāt arī vakarā,» vērtē puisis. Talsenieks NVA pasākumā strādāt vasarā piedalās pirmo reizi. Viņš nolēmis pieteikties, lai varētu nopelnīt naudu. «Šis bija pirmais variants, ko man piedāvāja, un, manuprāt, labākais, ko Talsos var dabūt. Zinu, ka citās darbavietās ir smagāki apstākļi, piemēram, jāstrādā ārtelpās. Ja te varētu strādāt arī jūlijā, labprāt izmantotu iespēju, bet uzņēmums nākammēnes nestrādās. Savukārt augustā man ir ieplānots ceļojums,» stāsta V. Podskočijs.

Daniels Mūrnieks teic, ka darbs viņam ļoti patīk. Pirmajās dienās šķitis, ka nostrādāt visu mēnesi būs ļoti grūti (jo vairākas stundas nākas vai nu stāvēt kājās, vai sēdēt), bet ar laiku pie režīma pieradis. Jaunietis NVA pasākumā strādāt vasarā piedalās pirmo reizi. «Par iespēju izstāstīja paziņa, kas te strādā. Tā kā par uzņēmumu biju dzirdējis labas atsauksmes, nolēmu pamēģināt. Šeit ir ļoti izpalīdzīgs un atbalstošs kolektīvs, jauki cilvēki,» klāsta Daniels.

Uzņēmuma aizskatuvē

Koncerns «Brabantia» savulaik atvēris rūpnīcu Latvijā, pateicoties sadarbībai ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA). Uzņēmuma īpašnieki, Elderenu ģimene, no Nīderlandes pirms vairāk nekā desmit gadiem meklēja iespēju, kur atvērt jaunu rūpnīcu. Sākotnējā iecere bijusi Polijā vai Lietuvā. «Polijā investīciju aģentūra viņiem neko neatbildēja, bet lietuvieši sniedza ļoti skopu atbildi, savukārt no Latvijas saņēma plašu atbildi par iespējām investēt Latvijā četru lappušu garumā nīderlandiešu valodā. Un tas ģimeni, protams, uzrunāja. Cilvēciskais faktors nospēlēja galveno lomu. Pēc tikšanās ar LIAA pārstāvjiem Latvijā tika atrasts direktors Georgijs Buklovskis, kurš nesen devās pensijā. Tagad mums ir jauns direktors — Sandis Babris.»

E. Nolendor­fa, kura te strādā jau septīto gadu, ļauj «Talsu Vēstīm» saprast, kāpēc uzņēmumam novadā un apriņķī izveidojusies tik laba slava un kāpēc šeit reti mainās darbinieki. Tie ir neskaitāmi kompetenču celšanas, saliedēšanas, atbalsta, darba ražīguma paaugstināšanas u. c. pasākumi. Ne velti uzņēmums saņēmis neskaitāmus apbalvojumus un godalgas dažādā mērogā. Pērn, piemēram, saņemts apbalvojums kā biznesa efektivitātes čempioniem Latvijā. «Balstāmies uz diviem pamatakmeņiem: TOC (teorija, kas visu laiku liek meklēt, kas rada ierobežojumus ražošanā) un LEAN (kā darīt lietas pareizi) filozofijas. Tas nozīmē, ka esam efektīvi sakārtojuši un attīstījuši uzņēmuma procesus, ieguldījuši ļoti daudz enerģijas jaunām inovācijām. Tas ir komandas darbs. Vidējais kolektīva vecums: aptuveni 33 gadi. Vairāk nekā 30 procentu no uzņēmuma darbiniekiem ir cilvēki, kuri atgriezušies dzimtenē pēc dzīves ārzemēs, lielākoties no Anglijas un Īrijas. Mēs ļoti novērtējam lojālus darbiniekus. Vairāk nekā puse nostrādājuši piecus un vairāk gadu. Cilvēks ir mūsu vērtība. Daudz investējām līdzekļus, lai mūsu komanda būtu pati spēcīgākā, efektīvākā un labākā. Mums ir ļoti plašs apmācību spektrs, tāpēc darbojas divas iekšējās skolas: mentoru un iestatītāju skola. Nesūdzamies, ka trūkst kvalificēta darbaspēka, tādu radām paši. «Brabantia Latvia» ir kā labu darbinieku kaltuve,» uzskata E. Nolendorfa. Tagad uzņēmuma vadošie speciālisti no Pastendes brauc uz citām koncerna ražošanas vietām Anglijā, Beļģijā un Ķīnā, lai konsultētu kolēģus. Izrādās, «Brabantia Latvia» ir spēcīgākā rūpnīca no visām koncernā esošajām. Efektivitātes ziņā uz vienu cilvēku pat pārspēta Ķīna.

E. Nolendorfa atklāj, ka ir jau izstrādāts plāns par iespējamo uzņēmuma paplašināšanu Latvijā, izveidojot trešo korpusu. Tas varētu nodrošināt 50 jaunas darba vietas. Diemžēl pēc 2014. gada notikuma, kad virs Austrumukrainas notrieca Malaizijas aviolīnijas lidmašīnu ar 298 cilvēkiem, no kuriem lielākā daļa (193) pasažieru bija nīderlandieši, paplašināšanās ieceres apstājušās. Uzņēmuma īpašniekiem nav skaidrs, kādas ir Latvijas attiecības ar Krieviju, tāpēc plāni ir iesaldēti.

Runājot par nākotni, uzņēmums vēl nezina, vai NVA pasākumā piedalīsies arī nākamgad. Tas būšot atkarīgs no tā, kā jauniešiem veiksies šovasar. Galvenais atskaites punkts: jauniešu izpratne par drošu darba kultūru. «Ja viss būs kārtībā, tas nozīmē, ka varam turpināt piedalīties, labprāt!» uzskata E. Nolendorfa.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri