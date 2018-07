Jaunieši aicināti pieteikties apmācībām «Mans zīmogs» 20.07.2018

Agrita Blumberga

No 20. līdz 22. augustam Laumu dabas parkā notiks apmācības «Mans zīmogs», kuru laikā 28 jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem būs iespēja pievērsties sevis pilnveidošanai un dažādu materiālu izstrādei.

Apmācības būs vērstas uz personības attīstību un noderīgu materiālu izstrādi par jauniešiem draudzīgas, saistošas un uz attīstību vērstas vides veidošanu. Rudenī jauniešu veidotie materiāli apkopotā veidā tiks nosūtīti uz Talsu novada pašvaldības iestādēm. Programmā paredzētas lekcijas, individuālie un grupu darbi, video filmēšana un sportiskas aktivitātes, taču pāri visam — jautra un nepiespiesta gaisotne.

Apmācības vadīs personību un biznesa attīstības treniņu uzņēmuma SIA «Jardi» partneris un treneris Arnolds Brūders, kā arī bijusī starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības «TAS.ES» dalībniece Undija Ancēna. Undija strādā par produktu vadītāju starptautiskā biznesa apmācību un konsultāciju uzņēmumā «FranklinCovey Latvia». Uzņēmums piedāvā klientiem attīstīt savas spējas un prasmes līderībā, lēmumu pieņemšanā, uzmanības un enerģijas efektīvā tērēšanā un citās jomās.

Apmācības ir viena no projekta «Mans zīmogs» aktivitātēm. Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas, lēmumu pieņemšanas un sabiedriskajos procesos, izstrādāt līdzdalības iespēju moduli un jauniešiem interesējošo un aktuālo aktivitāšu un neformālās izglītības programmu ideju karti, veidojot pašapzinīgus un savai dzīvesvietai piederīgus jauniešus, veikt Talsu novada jaunatnes politikas izvērtēšanu, sekmēt jaunatnes darbu Talsu novadā un darbu ar jaunatni ilgtermiņā. Projektā tiek īstenotas neformālās aktivitātes, tiek veikta Talsu novada jaunatnes politikas izvērtēšana un aktuālās informācijas prezentēšana, tādējādi veicinot jauniešu piederības izjūtu savai dzīvesvietai un veidojot pašapzinīgus jauniešus, kuri uzdrīkstas piedalīties jaunatnes politikas, lēmumu pieņemšanas un sabiedriskajos procesos. Projektā izstrādātie atbalsta mehānismi būs metodiskais atbalsts personām, kas veic darbu ar jaunatni, lai nodrošinātu aktivitātes atbilstoši jauniešu vajadzībām un piesaistītu jauniešu auditoriju.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. To īsteno Talsu novada bērnu un jauniešu centrs un starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienība «TAS.ES». Apmācībām līdz 5. augustam iespējams pieteikties, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu mājaslapā ejuz.lv/manszimogs.

