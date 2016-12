Jaunākie novada iedzīvotāji satika topošos klasesbiedrus 08.12.2016

Sestdienas, 3. decembra, pievakarē Talsu tautas namā novada ģimenes, kurās šogad ienācis pirmdzimtais bērniņš, piedalījās notikumā, kas tām bija sarūpēts par šī gada Lūgšanu brokastu dalībnieku ziedojumiem. Iespējams, ka šajā namā pirmoreiz vienkopus bija tik daudz aptuveni vienāda vecuma mazulīšu.

Pasākumu ģimenēm rīkoja Talsu novada fonds sadarbībā ar Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centru. Kopumā uz šiem svētkiem bija aicinātas 102 ģimenes, objektīvu iemeslu dēļ gan visas nevarēja ierasties. Kā norādīja pasākuma vadītāja Baiba Bite, nebūtu aplami teikt, ka te pirmoreiz satikās topošie klasesbiedri! Arī tagadējo mazulīšu mammas un tēti taču nemaz ne pēc tik ilga laika tiksies bērnudārza un skolas vecāku sapulcēs, tāpēc ir vērts iepazīties laikus.

Bebīšu valodiņai fonā pastāvīgi skanot, tovakar ģimenes klausījās psiholoģijas doktores, psihoterapeites Diānas Zandes lekciju. «Mazie, piedodiet, es jūsu acīs esmu sveša, milzīga un ļoti skaļa! Sveiki, vecāki! Man šķiet, ka nav nekā foršāka, kā redzēt vienuviet tik daudz vecāku, kas pēdējā gada laikā pirmoreiz mūžā ir kļuvuši par mammu un tēti! Laipni lūgti vecāku pulciņā un laipni lūgti pieaugušo pasaulē!» klātesošos uzrunāja lektore, kura pati ir piecu bērnu mamma. D. Zande runāja par jaunajiem vecākiem aktuālām lietām: posmu, kurā vīrietis un sieviete no pāra kļūst par vecākiem; izaicinājumiem, ar kādiem jāsastopas, topot par mammu un tēti; laika un resursu sadalījumu un citām tēmām.

Ģimenēm Ziemassvētku dziesmas un šūpuļdziesmas izpildīja ansamblis «Exodus in Venia» un katra ģimene arī dāvanā saņēma šūpuļdziesmu albumu. Jaunos vecākus uzrunāja dzejniece Maija Laukmane, vēlot, lai it visā viņu ikdienā klātesoša būtu dvēsele. «Ne tikai pragmatisms par sīpolu mizošanu vai zupu, kas jāizvāra,» viņa salīdzināja. Tāpēc M. Laukmane rosināja: «Daudz lasiet saviem bērniem! Lasiet vakaros, nevis lai viņus iemidzinātu, bet tieši otrādi — lai viņus pamodinātu domāt!»

«Ļoti gribējās sapulcēt kopā

jaunās ģimenes, lai tās sajustu, ka, bērnam ienākot ģimenē, viņš kļūst arī par pārējās sabiedrības daļu, un var sākties iepazīšanās un kopīgu jautājumu apspriešana. Ļoti gribējās šīs jaunās ģimenes savest kopā! Ja kādreiz tradicionāli bija jauno ģimeņu vakari, tad, ļoti iespējams, mēs līdzīgu tradīciju varētu atjaunot. Līdzīgi kā seniorus aicinām uz Labestības brokastīm, kāpēc Ziemassvētku gaidīšanas laikā ik gadu nevarētu būt viens brīnišķīgs vakars jaunajām ģimenēm?» iedomājās Talsu novada fonda valdes priekšsēdētāja Iveta Rorbaha. Pirmajā šāda veida pasākumā tā dalībniekiem gribējies sniegt jaunas emocijas un atziņas. «Diāna Zande pateica daudz it kā pašsaprotamu lietu, ko tomēr vajag ik pa brīdim atgādināt. Lai veidotos labas attiecības un laba ģimene, ir ļoti jādomā vienam par otru, to mēs arī šodien dzirdējām un šo dzīves gudrību vēlamies dot jaunajām ģimenēm,» skaidroja I. Rorbaha. Viņa atzina, ka ģimeņu ierašanās tautas namā radījusi vēl jaukākas izjūtas, nekā pasākuma rīkošanas procesā spēts iepriekš iztēloties.

«Man gribējās, lai ģimenes šeit varētu pabūt kopā un sajust, ka tajās ir ienācis kaut kas ļoti dārgs, saudzējams un lolojams, tai pašā laikā atcerēties, ka ir būtiski nepazaudēt pašiem sevi un atrast laiku sev, kā arī Diāna Zande teica lekcijā,» vērtēja Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra amatiermākslas kolektīvu metodiķe Ina Jurkeviča. Viņa atsaucās uz pieredzi, ko oktobrī Lūgšanu brokastīs līdzdalīja Gunta Midrijane, kura ar vīru laulībā aizvadījusi 60 gadus, un vēlēja arī jaunajām ģimenēm iemācīties otru tā mīlēt, lai spētu sajust, kad otram tavs plecs ir ļoti svarīgs. Jauno ģimeņu pasākumā viņu īpaši gandarīja iespēja redzēt, ka daudz uzmanības bērniem velta jaunie tēvi, ļaujot mammām atpūsties.

