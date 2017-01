Jaunais valdes priekšsēdētājs sodīts KNAB — vai viss ir tik melns, kā izskatās? 12.01.2017

Pirmdienas, 9. janvāra, «Talsu Vēstīs» informējām, ka noslēdzies konkurss uz valdes priekšsēdētāja amatu SIA «Talsu namsaimnieks». Par piemērotāko kandidātu atzīts kandavnieks Egils Bariss.

Noskaidrots, ka E. Barisam Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) konstatējis administratīvu pārkāpumu, kā arī citos medijos parādījusies informācija, ka viņš atbrīvots no darba SIA «Kandavas komunālie pakalpojumi» vadītāja amata tāpēc, ka viņam neesot pietiekamas izglītības.

KNAB 2016. gada 7. septembrī,

izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par SIA «Kandavas komunālie pakalpojumi» valdes locekli E. Barisu, konstatēja, ka viņš nav ievērojis likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» (IKNL) 11. panta pirmajā daļā noteikto ierobežojumu. Proti, ka viņš laika posmā no 2015. gada 1. decembra līdz 2016. gada 31. maijam apstiprināja maršruta lapas par degvielas izlietojumu automašīnai, kura viņam nodota lietošanā amata pienākumu pildīšanai, tādējādi veicot ar valsts amatpersonas pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kas skāra viņa personiskās un mantiskās intereses, un, atrodoties interešu konflikta situācijā, pārkāpa IKNL 11. panta pirmajā daļā noteikto aizliegumu.

Pieņemot lēmumu attiecībā uz E. Barisa saukšanu pie administratīvās atbildības, KNAB ņēma vērā pārkāpuma raksturu, E. Barisa personību, vainas pakāpi un mantisko stāvokli.

Līdz lēmuma pieņemšanas brīdim E. Bariss par IKNL normu neievērošanu nav saukts pie administratīvās atbildības. KNAB pieņēma lēmumu par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā saukt E. Barisu pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166. panta un sodīt ar naudas sodu 100 eiro apmērā.

E. Bariss «Talsu Vēstīm» sniedz savu skaidrojumu

par KNAB lēmumu: «Apstiprināju maršrutu lapas tāpat, kā to darīja iepriekšējā vadība. Nezināšana, protams, neatbrīvo no atbildības, tomēr pirms tam tika veikti vairāki auditi un par šo jautājumu nekad nebija saņemti aizrādījumi. Tam nepievērsa uzmanību. Ir indivīdi, kuri grib sekot citiem līdzi, veicot dažādas darbības… Kādu brīdi bija arī nesaprašanās par darba automašīnu, tāpēc tika uzsūtīta pārbaude, kuras laikā atklājās, ka viss ir kārtībā, izņemot šo maršrutu lapu apstiprināšanu.

Pēc tam rakstīju pašvaldībai, lūdzot norīkot kapitāldaļu turētāju pārstāvi, kas apstiprina manas maršruta lapas. Šķita jocīgi, ka pats tās parakstīju, bet, tā kā biju vadītājs, nezināju, ka tās jānodod vēl tālāk. Visu dzīvi nodzīvot un nekļūdīties arī nevar.»

Papildu tam pērn, 30. novembrī,

Kandavas novada domes ārkārtas sēdē pilsētas mērs Normunds Štoferts paziņoja, ka atkāpjas no amata. Šāds lēmums pieņemts, jo domes deputāti uzskatīja, ka viņš, vienpersoniski un nepaskaidrojot citiem deputātiem, atlaidis no darba SIA «Kandavas komunālie pakalpojumi» vadītāju Egilu Barisu, vēsta laikraksts «Neatkarīgās Tukuma Ziņas». Līgums ar komunālās nodaļas vadītāju E. Barisu neesot pagarināts viņa iztrūkstošās izglītības dēļ.

«Aizdomas par to, ka formālais izglītības trūkums ir tikai iegansts, lai atbrīvotos no labi strādājošā, bet kaut kādā nezināmā veidā kādam domē neērtā komunālās saimniecības nu jau bijušā vadītāja E. Barisa, pauda deputāte Leonārija Gudakovska,» ziņo «Neatkarīgās Tukuma Ziņas».

«Pirmkārt, mani neatlaida no darba, bet gan beidzās darba tiesiskās attiecības. Līgumu ar mani nepagarināja, formāli aizbildinoties, ka man nav izglītības, tomēr arī šeit radās interesanta situācija — 26. novembrī man beidzās līgums, bet 25. novembrī aizstāvēju savu kvalifikācijas darbu, lai iegūtu augstāko izglītību. Iesniedzu pašvaldībā izziņu no skolas, bet man pateica, ka tā nederot, nepieciešams diploms. Kā zinām, diplomu pēc darba aizstāvēšanas izsniedz divas, trīs nedēļas vēlāk. N. Štoferts man paziņoja, ka neredz iespēju pagarināt darba līgumu izglītības dēļ. Viņš sacīja, ka interesējies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), kuri teikuši, ka juridiski tas nav iespējams. Kad pats zvanīju uz VARAM juridisko nodaļu, viņi smējās un teica, ka neredz nekādas problēmas, kāpēc es nevarētu turpināt strādāt. Zvanīju arī uz Uzņēmumu reģistru, kuri apstiprināja to pašu. Labprāt uzzinātu patieso līguma nepagarināšanas iemeslu.

Protams, gribēju turpināt strādāt, jo bija uzsākti nopietni darbi, tajā skaitā liels siltumapgādes projekts, pie kura strādāju divus gadus, tam nežēlojot savu laiku arī pēc darba. Bija daudz iestrāžu, labs kolektīvs, redzējums nākotnē.

Pirmie iespaidi par SIA «Talsu namsaimnieks» ir pozitīvi. Izskatās, ka strādā gana enerģiski cilvēki. Darba būs daudz. Visiem jau, protams, nekad neizpatiksi. Ieteiktu sabiedrībai domāt pozitīvi un «nemeklēt utis svešā kažokā», jo pašiem to ir gana daudz. Mudinātu domāt un redzēt gaišāk, jo, piemēram, baumas par mani, kas klīst apkārt, ir zem katras kritikas, un man nav saprotamas,» aicina E. Bariss.

Talsu novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas speciāliste Inita Fedko uzsver, ka konkursā uz Talsu novada pašvaldības kapitāldaļu uzņēmuma SIA «Talsu namsaimnieks» valdes priekšsēdētāja amatu varēja pieteikties ikviens Latvijas Republikas pilsonis.

«Minētais kandidāts Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā ir ieguvis komercdarbības speciālista kvalifikāciju, kas atbilst 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Vērtēšanas komisijai iesniegts dokumentāls apliecinājums.

Pretendentus divās kārtās izvērtēja vērtēšanas komisija, kas E. Barisa kandidatūru ieteica apstiprināšanai. Talsu novada pašvaldībai nav pamata apšaubīt vērtēšanas komisijas pieņemto lēmumu,» skaidro I. Fedko. Vērtēšanas komisijas sastāvā — Andis Astrātovs (priekšsēdētājs), Oskars Kļava, Aldis Vilsons, Alfons Spēks, Zigmunds Brunavs.

E Bariss darba gaitas SIA «Talsu namsaimnieks», visticamāk, uzsāks šī mēneša laikā.

