Pēdējo reizi apskatīt Jungfermaņu ģimenes audzēto skaistumu biju pirms diviem gadiem, agri pavasarī, kad ziedus bija vērušas pirmās atraitnītes. Ir pagājis laiks, un saimnieki savu nodarbi krietni paplašinājuši, nododami darāmo jauno rokās. Tagad, izbraucot no Talsiem Stendes virzienā, ceļa labajā pusē manāma aktīva rosīšanās. Puķu mīļotājiem gadiem iestaigātā taciņa uz Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra teritorijā esošajām siltumnīcām vairs nav jāmēro, jo ģimene pašu spēkiem tagad saimnieko savā zemē — «Ainavās».

Jungfermaņu ģimene

ar puķu audzēšanu nodarbojas jau vairāk nekā divdesmit gadu, saka Signe. Viņa nopietnāk vecāku biznesā iesaistījusies 2008. gadā, un šis būs desmitais gads, kad dienu no dienas arī jaunā sieviete nodevusies puķu audzēšanai. «Man ļoti patīk šis darbs. Ja arī vakarā jūtams nogurums, tas ir patīkams, jo zinu, ka daudz vērtīga un laba izdarīts. Tas nekas, ka diena ir gara un bieži vien beidzas pusnaktī, bet tas ir tā vērts, jo no rīta ar jauniem spēkiem un domām atkal esmu siltumnīcās,» saka jaunā uzņēmēja.

12 gadus nomātas siltumnīcas tagadējā Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra teritorijā, bet, centram attīstoties, pirms pāris gadiem sākušās runas, ka nomātās siltumnīcas būšot nepieciešamas centra vajadzībām. Tāpēc arī puķu audzētāji laikus sākuši domāt par savu vietu, kur pircējiem piedāvāt krāšņumaugus. Un tāda arī atrasta. Šogad ikviens puķu mīļotājs aicināts uz siltumnīcām, kas atrodas netālu no Talsiem, ceļa «Talsi—Stende» malā. Īpašumā «Ainavas» uzslieta viena liela siltumnīca un četras mazākas pagaidu siltumnīcas jeb, kā paši saimnieki teic, tuneļi, lai puķes neatrastos zem klajas debess.

Apsaimniekojamā teritorija

ir vairāk nekā hektāru liela ar iespējām vēl paplašināties, jo ideju, kas jāīsteno, esot daudz. Netālu no lielās siltumnīcas izveidota arī liliju dobe, kas ar savu krāšņumu priecēs vasarā, apstādīts arī paliels gladiolu lauks, lai jau augustā un septembrī ikvienam būtu iespēja izvēlēties labākos rudens ziedus. Teritorijā plānots izveidot krāšņumdobi, lai paši un puķu pircēji redzētu, kā mūsu klimatiskajos apstākļos pārziemo dažādas ziemcietes, kas, lai gan nedaudz, arī ir piedāvāto puķu klāstā. Vieta atstāta vēl vienai lielai siltumnīcai, kas, iespējams, taps nākamgad.

Jautāta, vai jaunā vietā visu sākt no sākuma nav grūti, Signe atbild apstiprinoši, taču teic, ka viss ir izdarāms, vajag tikai vēlēties. «Ainavās» tapušais ir pašu spēkiem paveikts un Eiropas Savienības vai kādas citas institūcijas piedāvātais atbalsts nav izmantots. Par to puķu audzētāja saka: «Saņēmāmies paši, ar radu un draugu palīdzību. Protams, bija pierasts agrākajā vietā un vajadzēja atspērienu, lai saņemtos un ietu uz kaut ko jaunu. Apsvērām dažādus variantus, tai skaitā iespēju piesaistīt Eiropas Savienības atbalstu, bet palikām pie tā, ka ir jāsaņemas un šeit viss jāveido pašiem. Pirmais gads būs grūts un, iespējams, arī vēl pāris nākamo, bet, darot to par saviem līdzekļiem, neuzņemamies papildu saistības. Esam paši sev noteicēji.»

Kā jau katru gadu,

arī šajā sezonā piedāvātais puķu sortiments ir ļoti plašs. Tā kā laiks ir silts gan dienā, gan naktī, puķu audzētavā manāma liela rosība. Saimnieki atzīst, ka šogad modē esot stāvās pelargonijas ar raibajām lapām. Tām akcents ir ne tikai ziedi, bet arī koši raibās lapas. Ir arī pelargonijas, kuru lapas specifiski smaržo.

Atšķirībā no citiem audzētājiem, interesentiem ļauts staigāt pa siltumnīcām un izvēlēties tīkamāko krāšņumaugu. «Esam novērojuši, ka cilvēkiem patīk, ja viņi paši var staigāt, aplūkot un izvēlēties labāko. Tā ir ne tikai puķu pirkšana, bet pat sava veida atpūta,» uzskata Signe un priecājas, ka ilggadējie klienti viņu jauno atrašanās vietu jau pamanījuši. «Jūs redzat, kas notiek! Stāvlaukums ir pilns ar mašīnām un cilvēkiem, un darba diena var sākties,» sarunas noslēgumā saka uzņēmēja.

