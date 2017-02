Jauna sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 08.02.2017

«Talsu Vēstis» 3. februārī informēja, ka līdzšinējā Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inga Priede atstājusi darbu. Pašvaldība operatīvi atradusi jaunu amata kandidātu — līdzšinējo Talsu novada pašvaldības komunikācijas speciālisti Ivonnu Vicinsku.

1. februārī tika norādīts, ka ir izvērtēti esošie sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieki, un vienam piedāvāts ieņemt nodaļas vadītāja amatu. «Tā kā pašreiz nav saņemta ne apstiprinoša, ne noliedzoša uzrunātā darbinieka atbilde, detalizētāku komentāru nevaram sniegt,» informēja Talsu novada pašvaldības komunikācijas speciāliste Inita Fedko. 3. februārī jaunā amata vieta apstiprinoši tika norādīta pašvaldības mājaslapā.

I. Vicinska pašvaldībā sāka strādāt 2013. gada 1. novembrī. Pirms tam viņa strādājusi SIA «Dienas mediji» par mārketinga projektu vadītāju, ziņu aģentūrā «BNS» par ekonomikas ziņu reportieri, paralēli studijām Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, komunikācijas zinātnes programmā, viņa veidojusi rakstus laikrakstiem «Talsu Vēstis», «Diena», «Dienas Bizness» un «Lietišķā Diena».

«Sevi uzskatu par Talsu patrioti, tāpēc esmu ļoti pateicīga, ka varu būt daļa no Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas. Uzsākot studijas, darba gaitas veidojās Rīgā, taču sirdī vienmēr zināju, ka vēlos atgriezties Talsos. Jaunais amats nāk ar lielu atbildību, taču no izaicinājumiem nebaidos, rūdījums šajā ziņā bijis jau iepriekšējās darbavietās. Jebkuras ieceres īstenošana ir komandas darbs, tāpēc priecājos, ka nodaļā strādā radoši un jaunām idejām atvērti kolēģi. Nevar nepieminēt līdzšinējās vadītājas Ingas Priedes ieguldījumu un darba spējas. Ir daudz labu iestrāžu, kas nepazudīs,» stāsta I. Vicinska.

Jaunā vadītāja informē, ka pašlaik uzsākts darbs, veidojot Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas stratēģiskās darbības plānu 2017.—2020. gadam, kas aptvers visas nodaļas atbildības jomas un definēs galvenos uzdevumus.

«Sākot no 2014. gada, jaunu formātu izveidojām pašvaldības informatīvajam izdevumam «Talsu Novada Ziņas». Manuprāt, tuvākajos gados būtu jāpārveido un jāvienkāršo pašvaldības mājaslapa. Domāju, ka pats galvenais iet līdzi laikam un būt atvērtiem jaunām idejām,» teic I. Vicinska.

Atslēgvārdi pašvaldība

