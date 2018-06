Jau 65 gadus — dzimšanas un vārda diena Jāņos 26.06.2018

24. jūnijā 65. dzimšanas un vārda dienu piedzīvos pastendnieks, talantīgs mūziķis un brīnišķīgs cilvēks Jānis Smilga. «Jāņos piedzimu — kā tad citādāk nosauksi? Par Līgu jau ne!» joko gaviļnieks. Viņš gan nedomā, ka ticis pie vārda, kas būtu īpašāks vai latviskāks par citiem vārdiem.

«Kad piedzimu, tie nebija valstiski svētki — tie bija aizliegti,» atgādina Jānis. Cilvēki pratuši izlīdzēties, 23. jūnijā kolhozos svinot apsējības. «Bez svinēšanas laikam nekad nav iztikts. Kādreiz bija tas teiciens: neviens nav aicināts, bet visi ir mīļi gaidīti. Un allaž arī diezgan daudzi ir sabraukuši pie mums Jāņos,» atzīst J. Smilga. Viņa sieva Ziedīte papildina, ka ne vienam vien gadījies atbraukt pie Jāņa it kā uz vārda dienu un tad konstatēt, ka viņam taču ir arī dzimšanas diena… Lai gan visi jau ierasti sabraucot Līgo vakarā, kad īstajai sveikšanai būtu jāseko vien pēc pusnakts.

«Jāņu dienā gandrīz vienmēr

līst! Uz manām 60 gadu svinībām bija tāds lietus, ka ar visu telti bijām nopludināti un dabūjām glābties. Interesantākais, ka telti uzslējām jau nedēļu pirms svinībām, bet divas dienas pirms Līgo vakara no telts bija palikušas pāri tikai atmiņas,» smejoties atceras Jānis. Lietus un vējš gādājis par to, lai visu darbu nāktos veikt otrreiz, bet arī tas galu galā nav līdzējis. Sliktos laika apstākļus nav iespējams aizmirst, jo tieši toreiz taču bijusi tā labā vēlēšanās godam nosvinēt jubileju, lai nav tā, ka radi un draugi satiekas tikai skumjos brīžos. «Bet domāju, ka mums tāpat tīri labi izdevās,» Jānis tagad spriež.

Būdams profesionāls mūziķis, viņš kopā ar citiem pūtējiem piedzīvojis arī tādus Jāņus, kad, izmantojot labi apmaksātas haltūras, braukts spēlēt citu priekam. «Tad sapratu, ka naudai par vergu nedrīkst kļūt, jo izjūta bija skumīga — būt darbā savos svētkos,» atminas Jānis. Vēl pirms gadiem desmit gan kopā ar pūtēju orķestri «Talsi» pieņemts piedāvājums Līgo vakarā spēlēt Liepājas estrādē «Pūt, vējiņi». «Sagatavojām balles repertuāru trīs stundu garumā. Kādos sešos rītā pārbraucām mājās. Sajūtas bija interesantas — nostrādājušies pēc padarīta darba braucam, ugunskuri jau visur dzisuši, mājās arī ugunskura vietā kaut kas tik tikko kvēlo, un pāris cilvēku vēl pie tā sēž… Bet arī tas jāizbauda!» J. Smilga vērtē.

«Vienu gadu mēs Jāņus svinējām Vācijā, kur bija aizliegts kurināt ugunskuru. Tad mēs lejā, mājas pagrabtelpā, sadedzām sveces.

Aizgājām uz tuvējo birzi, meitenes sagrieza ozolzarus, un bija arī vainags,» Jānim prātā palikuši vēl vieni pavisam atšķirīgi svētki.

Mēdz uzsvērt, ka par Jāni pēdējā laikā savu dēlu izvēlas saukt tikai retie vecāki, un tad ir iemesls līksmībai, uzzinot, ka, lūk, dziedātājs Intars Busulis jaunāko atvasi nosaucis par Jāni, un arī redakcijas saimē priecājamies par viena maza Jānīša nākšanu pasaulē… «Man gan šķiet, ka vārdam nav nozīmes. Kāds vārds ir, ar tādu jāsadzīvo. Nenožēloju, ka mani sauc Jānis, bet nav arī izjūtas, ka tas ir īpašākais vārds, par kuru visi citi būtu sliktāki. Šim puisim jau arī otrais vārds ir Jānis,» J. Smilga lepni rāda uz blakus nerimstoši čalojošo mazdēlu Hugo Jāni.

Tuvojas Dziesmu svētki, un Jānis būs arī tur. «Kaut kur uzspēlēšu, varbūt drusku padiriģēšu… Droši vien jau būs jādiriģē,» viņš pieticīgi saka un neslēpj, ka cenšas sākt vairāk no malas uz visām norisēm raudzīties. Sava tiesa jau ir nostrādāta, izbaudīta un izspēlēta. «Bet neizdodas! Viņš saka: «Es jau vairs ne…», bet tāpat visu laiku skraida,» smejas Ziedīte. «Pa druskai jau var — ar mazākiem kolektīviem,» Jānis spriež. Viņš jau gana saaudzis ar pūtēju orķestri «Ugāle», un šķiet gandrīz neticami, ka pirmajai desmitgadei jau palēnām tuvojas Talsu Kristīgās skolas un Talsu novada bērnu un jauniešu centra zvanu ansamblis. «Cik izlaidumu jau bijis! Šis gads mums bija ļoti labs, jo divus gadus nebija mainījies sastāvs,» priecājas Jānis. Ir jau arī par ko, jo šī situācija nesusi nepārprotamus augļus — Augstākās pakāpes diplomu.

Redzot, ka otram ir vēlme kaut ko mūzikā darīt, J. Smilga ir gatavs ieguldīt laiku un spēkus arī interešu izglītībā. Kristīgajā skolā tādējādi izveidojies pūtēju kvintets ar skolēniem no viena klases kolektīva. Viņiem savu muzikālo apvārsni ir iespēja paplašināt arī jauniešu pūtēju orķestrī.

Gan jau Līgo vakarā Jānis, kā ierasts, arī pats kļūs par savu svinību neoficiālā koncerta dalībnieku Ģibuļu pagasta «Sudmaliņās», pat ja tas notiks klusāk nekā agrāk, kad pūtējus varējuši klausīties tuvāki un tālāki kaimiņi. Arī mazbērniņu klātbūtne ievieš savas korekcijas. Jāņu virzienā raugoties, gaviļnieks atzīst — lai arī katrs ciemiņš sagādā prieku, vairāk griboties tā mierīgi, starp savējiem. «Nav vairs intereses būt lielos baros tāpat, kā arī koncertus klausīties lielās estrādēs negribas,» salīdzina Jānis.

