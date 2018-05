Jānovērš konstatētās neatbilstības Dundagas mākslas un mūzikas skolas darbā 25.04.2018

26. janvārī Dundagas novada domes sēdē no vēlētāju apvienības «Strādāsim kopā» domē ievēlētā deputāte Tamāra Kaudze deputātus informēja, ka ar deputātu Vilni Skuju, kurš pārstāv to pašu apvienību, vērsušies ar iesniegumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un Izglītības kvalitātes valsts dienestā, jo viņu rīcībā nonākuši fakti par iespējamiem pārkāpumiem Dundagas mākslas un mūzikas skolā. Trauksmi pašvaldībā cēlusi arī skolas Kolkas mūzikas nodaļas pasniedzēja Inora Sproģe, kura ar iesniegumu janvāra sākumā vērsusies pašvaldībā. To, ka šogad skolā notikušas dažādas valsts institūciju pārbaudes, apliecina arī Dundagas novada pašvaldībā.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) pārstāves Janas Veinbergas sniegtā informācija «Talsu Vēstīm» liecina, ka dienests, pamatojoties uz iesniegumu par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem, 2018. gada sākumā veicis pārbaudi Dundagas mākslas un mūzikas skolā. Pārbaudes laikā saņemts skolas direktores pienākumu izpildītājas paskaidrojums, veikta pedagogu intervēšana un anonīma pedagogu anketēšana. Pārbaudes laikā kvalitātes dienests konstatējis neatbilstības Dundagas mākslas un mūzikas skolas darbībā. Skolā netika īstenoti vairāki profesionālās ievirzes izglītības programmās ietvertie mācību priekšmeti, atklātas nepilnības tarifikācijā un nodarbību saraksta veidošanā, kā arī nepilnības nodarbību žurnālos un citos skolas dokumentos. Skolā netika ievēroti Pedagogu darba samaksas noteikumi. Tāpat pārbaudē fiksētas nepilnības skolas iekšējās kārtības un drošības noteikumos, kā arī šo noteikumu izpildē. Turklāt skolā nebija izstrādāti audzināšanas darba virzieni, izvietoti attēli ar valsts karogu, lielo valsts ģerboni un valsts himnas tekstu, līdz ar to neievērojot izglītojamo audzināšanas vadlīnijās noteikto.

«Saistībā ar konstatētajām neatbilstībām pret skolas direktori Lindu Pavlovsku-Dišleri ir uzsākta administratīvā pārkāpuma lieta pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.64 pantā noteiktā par izglītības iestādes vai izglītības institūcijas vadītāja pienākumu nepildīšanu,» saka dienesta pārstāve Jana Veinberga. Papildus kvalitātes dienests arī uzdevis skolas direktorei līdz 28. aprīlim novērst pārbaudes laikā konstatētās neatbilstības un nodrošināt skolas darbības tiesiskumu. Pēc informācijas saņemšanas no skolas par konstatēto neatbilstību novēršanu kvalitātes dienests veiks pēcpārbaudi par uzdoto uzdevumu izpildi un pieņems lēmumu par turpmāko rīcību. Par iespējamiem darba tiesību pārkāpumiem skolā dienests informējis arī Valsts darba inspekciju.

Pēc J. Veinbergas sniegtās informācijas, aprīļa beigās notiks jau ierosinātās administratīvo pārkāpumu lietas izskatīšana un tiks pieņemts lēmums par to, vai skolas direktorei uzliekams administratīvais sods un par soda apmēru. Gadījumā, ja neatbilstības nebūs novērstas, dienests var ierosināt administratīvo pārkāpumu lietu atkārtoti. Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.64 pants par izglītības iestādes vai izglītības institūcijas vadītāja pienākumu nepildīšanu paredz: par izvairīšanos pildīt normatīvajos aktos noteiktos izglītības iestādes vai izglītības institūcijas vadītāja pienākumus — naudas sodu izglītības iestādes vai izglītības institūcijas vadītājam no 70 līdz 280 eiro. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, — uzliek naudas sodu izglītības iestādes vai izglītības institūcijas vadītājam no 280 līdz 700 eiro.

Kontroli veikušas arī citas iestādes

23. martā Dundagas novada pašvaldība saņēmusi IKVD ziņojumu par konstatētajām nepilnībām Dundagas mākslas un mūzikas skolā, apstiprina Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore Baiba Dūda. Pēc viņas sacītā, šogad vairākkārtēju pārbaudi izglītības iestādē veicis ne tikai IKVD, bet arī Valsts darba inspekcijas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki. B. Dūda saka: «Ir pārbaudes, kas ir noslēgušās, ir tādas, kas turpinās. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs vēršas tieši pret amatpersonām, ja saskata kādu pārkāpumu to darbībā, par to pašvaldība netiek informēta. Saņemtajā IKVD pārbaudes aktā ir uzskaitīts visu veikto pārbaužu apjoms, iekļauta arī secinājumu daļa. Ir saskatīta virkne dažādu pārkāpumu skolas darbībā. Pašvaldība ir informēta, ka uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā pret skolas direktori Lindu Pavlovsku-Dišleri. Pašvaldība un skola ir saņēmusi norādījumus — 16 punktus, kas būtu novēršami līdz 28. aprīlim. Arī paši pašvaldībā esam skatījuši notiekošo un vērtējuši skolas darbību, jo esam ieinteresēti, lai mācību iestāde darbotos tiesiski.»

Jautāta, vai pašvaldībai notikušais, pirms skolā veiktas pārbaudes, nebija zināms jau agrāk, viņa teic, ka to grūti komentēt, jo izpilddirektora amatā ir tikai no pagājušā gada 11. decembra. «Tie dokumenti, kam bija jānonāk līdz pašvaldības centrālajai administrācijai, ir saņemti. Tādas vispusīgas pārbaudes Dundagas mākslas un mūzikas skolā nav veiktas. Par to, vai audzēkņiem sakrīt stundu saraksti, tarificēto stundu skaits skolotājiem, tā ir direktora atbildība. Nebija arī tādu indikāciju no vecākiem, ka kaut kas nebūtu kārtībā. Domāju, ka arī pašvaldībai jāuzņemas zināma atbildība, ka kvalitātes kontrole nav nodrošināta tik pilnvērtīgi, lai varētu diagnosticēt šādus pārkāpumus,» uzskata B. Dūda.

Lai nodrošinātu mācību darbu Dundagas mākslas un mūzikas skolā, pašvaldība katru gadu piešķir arī finansējumu. Tas novirzīts tehnisko darbinieku finansēšanai, administratīvā personāla atalgojumam, mācību materiālu iegādei un piemaksām pedagogiem. Pēc izpilddirektores sniegtās informācijas, 2018. gadā no pašvaldības skola saņem finansējumu 120 255 eiro, 2017. gadā tie bija 104 154 eiro, bet 2016. gadā — 114 879 eiro. Par piešķirto pašvaldības finansējumu izpilddirektore teic: «Kopumā finansējums ir aizgājis mērķim. To, kas novirzīts mācību procesam, atbalstam valsts konkursiem, uz kuriem bērni brauc, meistarklasēm un meistardarbnīcām, ko finansē no pašvaldības, klašu iekārtojumam, mācību materiālu iegādei, nav pamata apšaubīt. To, ko šobrīd direktorei lūdzam skaidrot, ir jautājums par izmantoto finansējumu pedagogiem. Stundas ir notikušas, tagad skaidrojam, vai tās bija atbilstoši tam, kā plānots.»

2017./2018. mācību gadā Dundagas mākslas un mūzikas skolā profesionālajā ievirzē 54 skolēni mācās mākslas programmā, 71 audzēknis — mūzikas programmā un 11 audzēkņi — dejā, tai skaitā 19 audzēkņi Kolkā. Mākslā ir četri pedagogi, mūzikā — 12, dejā — divi. Tehniskie darbinieki arī ir divi. Skola īsteno vairākas izglītības programmas: ģitāras spēle, klavierspēle, sitaminstrumenti, kora klase, flautas spēle, vijoļspēle, kokles spēle, vizuāli plastiskā māksla un dejas pamati. Skola piedāvā arī interešu izglītības programmas: mūsdienu deja, kombinētie rokdarbi un programma ««Māksla», «Mūzika» un «Deja»», ko apgūst jaunākā vecuma bērni. Pēc domes saistošajiem noteikumiem interešu izglītības programmas ir jāsaskaņo ar novada domi, bet tas līdz šim nav darīts, jo tās saskaņotas tikai ar domes priekšsēdētāju.

Nepilnības novērsīs un gatava darbu turpināt

Dundagas mākslas un mūzikas skolas direktore Linda Pavlovska-Dišlere, jautāta par dienesta norādītajām nepilnībām, teic, ka lielākā daļa dokumentu ir sagatavoti un līdz noteiktajam termiņam pārkāpumi būs novērsti. Konstatētās neatbildības izglītības iestādē apmācības procesu tieši neietekmējot. Direktore saka: «Esmu izstrādājusi audzināšanas darba programmu, protams, ir lietas, kas ir jāizdara un jānovērš. Tāpat ir nepilnības stundu sarakstu noformējumā, saistībā ar personas lietām, kur nav ievadīti visi attiecīgie dokumenti. Nākamajā nedēļā (saruna notiek 20. aprīlī — A N.) IKVD plānots iesniegt visus dokumentus, un pārkāpumi būs novērsti. Darba apjoms mums ir nesamērīgi liels, jo uz visu skolu ir tikai direktors un direktora vietnieks mācību darbā. Direktora vietnieka audzināšanas darbā nav, gadiem pašvaldībai lūgts, ka skolai būtu nepieciešams arī lietvedis. Protams, visi šie pārkāpumi ir izglītības iestādes vadītāja atbildība. Ir arī daudzas tādas lietas, kuru izpildē neesmu skatījusies līdzi darbiniekiem, kas viņiem bijis jādara. Tas viss šobrīd tiek novērsts. Arī nepilnības dokumentos vairāk saistītas ar to aktualizēšanu.»

Viņa nepiekrīt arī Kolkas mūzikas skolas pedagogu paustajam par nepārtrauktajiem stundu samazinājumiem, neinformētību, nelabvēlīgu emocionālo gaisotni, nevienlīdzīgu attieksmi pret Kolkā notiekošo. «Pedagogiem tāpat ir jānāk ar savu iniciatīvu. Inorai Sproģei kā Kolkas mūzikas nodaļas vadītājai ir savi pienākumi, kas jāveic. Tur visā ir arī viņas atbildība. Stundu samazinājumi ir pēc mācību plāniem, un pārmetumi nav pamatoti,» uzskata skolas direktore.

Jautāta par KNAB un Valsts darba inspekcijas veiktajām pārbaudēm, direktore pauž, ka no šīm iestādēm līdz šim nekādi pārbaudes akti nav saņemti. Viņa darbu Dundagas mākslas un mūzikas skolas direktora amatā ir gatava turpināt arī tālāk.

Pašvaldība izliekas neredzam

Pēc saņemtā atzinuma no IKVD deputāte Tamāra Kaudze pauž, ka kopš gada sākuma, kad problēmas Dundagas mākslas un mūzikas skolā aktualizētas, no pašvaldības puses informācija ir ļoti skopa. Viņa saka: «Gaidām no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un darba inspekcijas ziņojumu. Esmu saņēmusi arī izpilddirektores ziņojumu, ko pieprasīju un kurā ir atspoguļots ļoti daudz pārkāpumu. Informācija tiek speciāli bremzēta, tā bijusi tik skopa, ka man atliek domāt, ka tur ir savs cilvēks, kas ir jāpasargā.» Arī deputāts Vilnis Skuja pauž, ka mazā pašvaldībā tā ir normāla situācija, kad cilvēki savā starpā ir pazīstami, ļoti daudzi ir radi un ar citām saitēm saistīti. Tāda vēsa, augsti izsvērta objektivitāte, viņaprāt, praktiski nav iespējama. «Ja sākumā bija tikai aizdomu pamats un mēs to visu uzsākām tikai tāpēc, ka bija pamatotas aizdomas, jo bija šī informācija, tad tagad no IKVD ir jau pavisam konkrētas lietas, kas ir apstiprinājušās, un ne tikai tās, par ko bija aizdomas,» saka deputāts. «Manī rodas aizdomas par zināmu vilcināšanos, jo deputātu kopā sanākšanas reizēs par šo jautājumu nekas netiek teikts. Tāda sajūta, ka pašvaldība izliekas neredzam un nedzirdam,» saka deputāts. Viņaprāt, kaut kādam risinājumam vajadzēja būt, jau balstoties uz IKVD konstatētajiem pārkāpumiem.

Viņa sacīto turpina T. Kaudze: «Kas mēs esam par publisko pārvaldi, cik godīgi mēs esam pret saviem vēlētājiem? Sabiedrībā viedokļi ir dažādi, bet pašvaldība nesniedz informāciju, kas nav pareizi. Esam publiskā pārvalde, un mums ir jāpauž viedoklis, lai cilvēki zinātu, kas notiek šajā mācību iestādē.»

Gaidīja slēdzienu

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts uzskata, ka gada sākumā, kad tik celta trauksme par iespējamajām neatbilstībām mācību iestādē, nav izvērtētas iespējas, ko pašvaldība varēja veikt šī jautājuma risināšanā. Viņaprāt, meklēt uzreiz palīdzību KNAB, IKVD vai darba inspekcijā ir ceļš, kas būtu ejams, ja ar šo problēmu pašvaldībā netiktu galā. «Nepaspējām paši problēmai pieķerties, ka tā jau bija zibenīgi pāradresēta šīm iestādēm,» viņš saka. «Līdz ar to bijām sasaistīti, jo nevaram pārkāpt šo iestāžu kompetenci un risināt jautājumus viņu vietā. Gaidījām slēdzienu, tāpēc arī jautājums ir tik ilgi ievilcies,» saka domes vadītājs. «Kad saņēmām IKVD pārbaudes aktu, devu izpilddirektorei uzdevumu izstrādāt rīcības plānu, kā neatbilstības novērst, uzdevumus deleģējot skolas vadībai. Izpilddirektore to noraidīja, argumentējot, ka pieprasīs paskaidrojumu no skolas direktores. Tas neatbilst manai izpratnei, kā risināmas problēmas, jo paskaidrojumu varam paprasīt vienmēr,» uzskata A. Felts.

Dienesta konstatētās neatbilstības nevarot saukt par maznozīmīgām. Taču domes vadītājs uz šo jautājumu skatās krietni plašāk. «Līdzko stājos amatā, teicu, ka redzu lietas, kas pašvaldībā ir piemirstas. Tā ir lietvedība, dokumentu vadības sistēma, personālvadība un strukturālā sadarbība. Iestāžu vadītāji ir iemesti savā varēšanā, atbildībā, un pašvaldība par viņiem netur nekādu rūpi, cerot, ka tiks galā. Paši esiet sekretāri, sagādnieki, personālspeciālisti, un metodiskā vadība paliek pēdējā vietā. Ja runā par mākslas un mūzikas skolu un konstatētajām neatbilstībām, es neredzu šeit ļaunprātību. Tā drīzāk ir neizdarība. Darbiniekam ir jādod iespēja kļūdas novērtēt, izlabot un meklēt cēloņus, kāpēc tā noticis. Tikai tad, ja tas netiek darīts, varam runāt par kādiem administratīviem sodiem. Es ceru, ka direktore strādā, lai konstatētās nepilnības novērstu. Kad saņemsim administratīvās lietas slēdzienu, tad arī vērtēsim direktores atbildību. Dundagas mākslas un mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu sasniegtais darba rezultāts ir ļoti augsts. Negribētu, ka man būtu jāuzņemas atbildība, ka esam šo kvalitāti kaut kādā veidā paši noniecinājuši,» saka domes vadītājs.

Izjūta, ka esam noziegušās

30. janvārī sarunā ar «Talsu Vēstīm» Dundagas mākslas un mūzikas skolas Kolkas mūzikas nodaļas pedagoģe Inora Sproģe stāsta:

«2012. gada 1. janvārī Kolkas mūzikas skolu reorganizēja, pievienojot to Dundagas mākslas un mūzikas skolai. Kopš esam tās paspārnē, ir nepārtraukti stundu samazinājumi, neziņa, neinformētība, intrigas, necaurspīdīgums, nevienlīdzīga attieksme, arī nelabvēlīga psiholoģiski emocionālā gaisotne starp direktori un mums. Nezinām savas tarifikācijas, par izmaiņām uzzinām tikai algas dienā. Sešu gadu laikā neesam ne reizi aicināti uz pedagoģiskās padomes sēdēm, nav notikusi neviena vecāku sapulce, netiekam informēti un iepazīstināti ar skolas iekšējiem reglamentējošiem dokumentiem. Vecāki nav informēti par līdzfinansējuma noteikumiem. Skolā nav noteikti direktores pieņemšanas laiki. Jūtama nevienaldzīga attieksme pret Kolkā notiekošo — pasākumiem, eksāmeniem, konkursiem, konkursu pirmajām kārtām un citām aktivitātēm, nemaz nerunājot par bērnu drošības pasākumiem. Pagājušajā gadā skolas direktore Kolkā bija divas reizes. Pirmā reize bija maijā beigšanas eksāmenā, otrā reize — izlaidumā.

Pagājušā gada decembrī skolas direktore Linda Pavlovska-Dišlere zvanīja, informēdama, ka līdzšinējo 72 stundu vietā Kolkas mūzikas nodaļai turpmāk būs atļauts tarificēt 55,44 stundas, nosaucot audzēkņu skaitu un koeficientu, kas pienākas no valsts uz vienu audzēkni. Pamatojums tam, ka valsts mērķdotācija 2018. gadam tiek samazināta uz visu skolu par vienu slodzi. Plānotais stundu samazinājums nozīmē, ka nav iespējams šajā mācību gadā iesāktās programmas īstenot. Ar katru audzēkņa vecāku un skolas direktori ir slēgts izglītošanas līgums, kur izglītības devējs apsolās nodrošināt konkrētajā mācību gadā piedāvāto programmu. Līdzīga situācija ir katra mācību un kalendārā gada sākumā. Vienmēr nākas jautāt, vai tiešām pašvaldība nedotē trūkstošo finansējumu? Atbildes uz šo jautājumu nekad nav sniegtas.

2017. gada septembrī pilnīgi nejauši manā rīcībā nonāca dokumentu projekti (pedagogu tarifikācijas kartes 2017./2018. gada mācību gada pirmajam pusgadam, pieteikums valsts mērķdotācijai 2018. gadam, pieteikums pašvaldības finansējumam, vecāku līdzfinansējumu saraksti un citi), kas liek saprast, ka skolā iespējami vairāki pārkāpumi. Iepazīstoties ar šiem dokumentiem, nojaušam, ka pašvaldības finansējums tiek dots un ir pietiekams. Tikai tas netiek novirzīts tam mērķim, kam vajadzētu, bet dots dažādām ekstra stundām, piemēram, izvēles priekšmetiem, nepamatoti daudz koncertmeistara stundām, nezināmai interešu izglītībai, papildu trešajai stundai konkrētajā priekšmetā nedēļā u. c. Skaidri redzama nevienlīdzīga attieksme pret skolotājiem un iespējams interešu konflikts. Tas saraksts, kur mēs redzam nepilnības ir tik liels, ka grūti pateikt, kas būtu izceļams prioritārā secībā. Pienāca brīdis, kad klusēt vairs nevarējām. Būtībā tas ir jebkura latvieša pienākums godprātīgi pateikt aizdomas, šaubas, kur aiziet pašvaldības nauda.»

Sarunā iesaistās arī skolas pedagoģe Dzintra Tauniņa sacīdama: «Ja mums ir jāsamazina esošās stundas šajā mācību gadā, kaut ko vēl apvienojot, darbs zaudē kvalitāti. Tas ir negodīgi.»

Iepazīstoties ar materiāliem, kas nonāca I. Sproģes rīcībā par Dundagas mākslas un mūzikas skolu, 5. janvārī uzrakstīts iesniegums Dundagas novada pašvaldības vadībai ar lūgumu veikt šajā iestādē pārbaudi. 22. janvārī tapis vēl viens iesniegums, jo kopš 5. janvāra iesnieguma pret Kolkas mūzikas skolas pedagogiem I. Sproģi un Dz. Tauniņu vērsts, kā pašas saka, psiholoģisks terors. «Mums ir izjūta, ka esam noziegušās» saka I. Sproģe.

