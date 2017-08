Jānis Budreika pamet Mērsraga novada domi 04.08.2017

Anna Ķīviča

anna@talsuvestis.lv

1. augustā Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Jānis Budreika uzrakstījis iesniegumu par deputāta mandāta nolikšanu. Viņš skaidro, ka šādu lēmumu pieņēmis veselības stāvokļa dēļ, taču sīkākus komentārus nesniedz.

Jānis Budreika pašvaldību vēlēšanās startēja no Latvijas Zemnieku savienības saraksta ar pirmo kārtas numuru, gūstot lielāko vēlētāju atbalstu savas partijas rindās un otro lielāko aiz bijušā domes priekšsēdētāja Laura Karlsona. J. Budreikas pamata darbavieta jau 15 gadus ir Mērsraga osta, kur viņš pilda pārvaldnieka pienākumus. Likums nosaka, ka abus amatus savienot nedrīkst. Pirms vēlēšanām, vaicāts, vai būs gatavs pamest ostas pārvaldi, ja gūs gana lielu vēlētāju atbalstu, J. Budreika atbildēja izvairīgi: «Par to pašlaik ir grūti runāt. Vēlēšanas visu saliks pa plauktiem. Kā tauta lems, tā būs.»

Pirmajā jaunā sasaukuma domes sēdē 16. jūnijā J. Budreikas kandidatūra tika virzīta domes priekšsēdētāja amatam. Aizklātā balsojumā ar piecām balsīm «par» un četrām «pret» deputāts ieguva amata pilnvaras. Uzrunāts neilgi pēc domes sēdes, viņš nesteidzās atklāt lēmumu, kuru amatu paturēs — tā pieņemšanai likumā atvēlēta nedēļa. Tiesa, tik ilgi nostrādāt jaunajā amatā neizdevās, jo jaunievēlētais domes priekšsēdētājs nonāca uz darbnespējas lapas, kas ieilga vairāk nekā mēnesi. Šajā laikā viņa pienākumus pildīja no apvienības «Mēs Mērsraga novadam» ievēlētais Roberts Šiliņš, kurš darbu turpina aizvien.

Lai oficiāli noliktu deputāta mandātu, nepieciešams domes balsojums. Jautājumu par amata pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa plānots skatīt nākamajā domes sēdē jau šomēnes. Vadoties pēc vēlētāju paustā atbalsta, mandāts pienāktos J. Budreikas partijas biedram Andrim Leitas.

Jāpiebilst, ka J. Budreika startēja arī iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās no R. Šiliņa pārstāvētā saraksta «Mēs Mērsraga novadam». Arī pirms četriem gadiem, amatā pavadījis vien dažus mēnešus, ostas pārvaldnieks deputāta mandātu nolika.

