Jana Robalde: «Mūsu amata vislielākie kritiķi un atbalstītāji ir tieši iedzīvotāji, tāpēc nevaram ignorēt viņu viedokļus» 12.10.2016

Turpinot rakstu sēriju, «Talsu Vēstis» tiekas ar Valdgales pagasta pārvaldes vadītāju Janu Robaldi. Pārvaldniece ir tik saprotoša, cilvēcīga un sirsnīga, ka pārsteidz. Protams, labā nozīmē.

— Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar kuriem esat saskārusies pagasta pārvaldnieces amatā?

— Darbs pats par sevi ir izaicinājums, jo vienalga — liels vai mazs —, tas sevī ietver dažādus risinājumus. Tā kā ilgus gadus esmu strādājusi privātajā sektorā, uz daudzām lietām un risinājumiem skatos gan kā no uzņēmumu, gan iedzīvotāju puses. Pārvaldnieces amatā esot, protams, neiztikt bez problēmām un grūtībām, bet nav lietu, kurām nav atrisinājumu. Tas var nebūt tāds, kādu sākumā vēlamies, bet rezultātu iegūstam vienmēr.

— Kuras ir nozīmīgākās lietas, kas paveiktas, strādājot par pārvaldnieci?

— Kopš esmu stājusies amatā, darbu ir paveikts daudz. Uzsvērt, kuras ir nozīmīgākās, varbūt pat nevajadzētu, jo jebkurš padarītais darbs ir ar savu vērtību. Tā nozīmīgumu katrs izvērtējam pēc savām vēlmēm, vajadzībām un noteiktās vērtību skalas. Šo nepilno divu gadu laikā ir veikti labiekārtošanas darbi — sakoptas pašvaldībai piederošās teritorijas, kuras ilgstoši nav izmantotas. Ar uzņēmumu un līdzcilvēku atbalstu sakārtota Krišjāņa Valdemāra dzimtā mājvieta «Vecjunkuros», kurā atjaunojām ugunskura vietu, taciņas un uzstādījām jaunu informācijas stendu. Sākot strādāt šajā amatā, saskāros ar iepriekš nodotā ūdenssaimniecības projekta nepilnībām, kuras kopumā šobrīd ir novērstas. Pateicoties prioritāriem pasākumiem paredzētajam finansējumam, rezultātā paveikti darbi: uzstādīta āra nojume pirmsskolas izglītības iestādei (PII) «Kamenīte», izremontēta konferenču un trenažieru zāle Sporta un interešu centrā, uzstādīti informācijas stendi, atjaunota mājaslapa www.valdgale.lv,­ izremontēta publiskā tualete «Pagastmājā», to pielāgojot cilvēkiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos. Šogad Pūņu pamatskolā sakārtota elektroinstalācija skolas otrā stāva gaitenī un amatu mācības kabinetā, veikts kosmētiskais remonts amatu mācības kabinetā un nomainītas klašu durvis otrajā stāvā. PII «Kamenīte» izremontētas divu grupiņu rotaļu un visu grupiņu ēdienu izdales telpas. Vasarā veikts skolēniem domāto trauku mazgātavas remonts un iegādāts atbilstošs aprīkojums Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām. No 1. septembra Valdgales pagasta izglītības iestādēs tiek nodrošināta pašvaldības organizēta ēdināšana. Lai to ieviestu, nācās veikt daudz priekšdarbu — izremontēt virtuvi, iegādāties jaunas iekārtas, traukus, izstrādāt ēdināšanas programmu. 2015. gada nogalē Pūņās nomainīts maģistrālās kanalizācijas trases posms 300 metru garumā, ko neizdarīja ūdenssaimniecības projekta ietvaros nepietiekama finansējuma dēļ. Veikti labiekārtošanas darbi attīrīšanas stacijas «Beneri» teritorijā, izbūvējot tehnikas laukumu. Atpūtas parkā veikti celiņu seguma atjaunošana, kopti stādījumi, uzstādīti jauni rotaļu elementi. Frītagu un Sumbru kapsētā izzāģēti bīstamie koki, attīrīta teritorija no krūmiem. Frītagu kapos jau gadiem ir problēma ar ūdens nodrošināšanu, esam aicinājuši speciālistus izvērtēt akas sakārtošanas iespējas, bet risinājums ir iegādāties pārvietojamās ūdens tvertnes — tās paši spētu piepildīt un agrā pavasarī uzstādīt, lai nodrošinātu kapu apmeklētāju vajadzības. Šobrīd Pūņās un Cīruļos notiek apgaismojuma nomaiņa. Pirms šiem darbiem veicu aprēķinu, kas liecināja, ka varam samazināt pat līdz astoņām reizēm elektroenerģijas patēriņu ielas apgaismojuma posmiem, bet rezultātā iegūt daudz vairāk gaismas. Sakārtoti vairāki vides degradējoši objekti — nepabeigtais feldšera punkts pagasta centrā, bišu ceha grausts, kā arī turpinās process, sakārtojot Ābelīšu kūts teritoriju. Iedzīvotājiem reizēm grūti saprast, ka no ieceres sākuma līdz beigu rezultātam paiet pat vairāki gadi, konkrēti runājot par bišu ceha graustu. Šobrīd tas ir nojaukts, iegūtie materiāli sašķiroti un tiek izstrādāti izsoles noteikumi, lai tos varētu realizēt. Pašvaldības ceļu uzturēšanas pamatprincipi ir sakopt ceļus ne tikai ap pagasta centru, bet arī pagasta nomalēs. Veicot nomaļu noņemšanu pašvaldības ceļiem, ir panākti ļoti labi rezultāti, uz ceļiem nekrājas ūdens un uzturēšanas izmaksas samazinās. Problēmas reizēm ir ziemā, kad traktors sniegu nav nošķūrējis tik agri, cik vēlējies iedzīvotājs, bet būsim saprotoši, ka pagasts ir izstiepts, un neuzskatu, ka no apdzīvotajiem ciemiem kāds ir īpašāks par citiem. Protams, ja ir ārkārtas situācijas un vajadzības, lūgums zvanīt, informēt, mēģināsim pielāgoties katrai konkrētai situācijai.

— Vai redzat sevi šajā amatā arī turpmāk?

— Noteikti neatbildēšu ar viennozīmīgu «jā». Uzskatu, ka esam katrs savā vietā un laikā tad, kad spējam dot vislielāko ieguldījumu no sevis. Protams, ieceru un darbu netrūkst, bet nevaram ieciklēties uz to, ka esam neaizstājami. Mūsu amata vislielākie kritiķi un atbalstītāji ir tieši iedzīvotāji, tāpēc nevaram ignorēt viņu viedokļus. Pēc dabas esmu darbaholiķe, neskaitu minūtes un stundas, ko pavadu darbā.

— Kā nodrošināt saikni ar iedzīvotājiem?

— Kā jau visos pagastos, arī Vald­galē pieņemšana ir otrdienās, bet visvairāk apmeklētāju tomēr ierodas viņiem izdevīgākajā laikā un kad tas visvairāk nepieciešams. Nekad neatsaku iedzīvotājiem, kuri vēlas parunāt uz ielas vai brīvdienā, nejauši saskrienoties. 4. oktobrī notika iedzīvotāju sapulce, uz kuru ieradās ap 40 iedzīvotāju, par ko man liels prieks. Cilvēkiem ir interese par to, kas ir padarīts un ko plānojam veikt. Jūtos atbildīga iedzīvotāju priekšā par jebkuriem lēmumiem un darbiem, ko esmu veikusi. Ļoti gribētos, lai ļaudis būtu atsaucīgāki tieši ierosinājumu ziņā, jo vieglāk un pareizāk iegūt labāku rezultātu, pārvaldei sadarbojoties ar iedzīvotājiem. Pateicoties cilvēku atbalstam gan talku laikā, gan ikdienas situācijās, kopā esam veikuši daudz pozitīvu lietu. Patīkams ir laiks, kad gatavojamies pasākumam «Talsu novada sakoptākais pagasts vai pilsēta» — iegriežamies pie mūsu pagasta ļaudīm, klausāmies viņu stāstus un jūtamies lepni par katru no viņiem. Žēl vienīgi par to, ka iedzīvotāji nevēlas publicēties un paliek nenovērtēti novada līmenī, jo katrs stāsts ir pateicības un uzslavas vērts.

— Kāds ir jūsu redzējums par pagasta nākotni?

— Šobrīd pārvalde daudz strādājusi apkārtnes labiekārtošanas darbos, tāpēc gribētu nākotnē pagastu redzēt kā sakoptāko ne tikai nominācijā, bet arī ikdienā. Mūsu pagastā ir ļoti aktīvi zemnieki un iedzīvotāji, jo šobrīd ir ļoti zems procents platību, kas nav apstrādātas un sakoptas. Nākotnes lielākais darbs ir gājēju celiņa izbūve no ceļa «Talsi — Dundaga» krustojuma virzienā uz Pūņu centru. Turpināsim labiekārtošanas darbus visā pagasta teritorijā. Latvijas simtgadei vēlamies dāvāt vēl vienu skaistu vietu, izveidojot «Ziedošo sajūtu» parku pie Pūņu pamatskolas. Šobrīd ir pasūtīta topogrāfija un būs nepieciešams izstrādāt būvprojektu. Ideja ir veidot šo parku ar iedzīvotāju un uzņēmēju līdzdarbību. Aicināsim iedzīvotājus dāvāt puķu stādus, aktīvi piedalīties mūsu organizētajās talkās, savukārt uzņēmējus — atbalstīt mūs ar materiāliem, tehniku un padomu.

— Jūsu pagastā ir daudz uzņēmumu un zemnieku. Vai pārvalde kādā veidā sadarbojas ar viņiem, un vai redzat Valdgales pagastu kā iespēju tur darboties vēl vairāk censoņiem?

— Sadarbība ar uzņēmējiem un zemniekiem izveidojusies laba. Valdgale ir pazīstama ar to, ka mums nav daudz mazu zemnieku, bet ir lieli un stabili lauku uzņēmēji, kas ir īpaši katrs savā izvēlētajā nozarē. Lauku uzņēmējs bieži ir pakļauts dažādiem darbību ierobežojumiem — piekļuvēm pie laukiem, īpašumiem, kā arī darbaspēka piesaistē. Pagājušā gada nogalē notika lauku uzņēmēju apspriede par Eiropas Savienības atbalstītā pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos», kā ietvaros par prioritāriem tika atzīti trīs ceļa posmi grants ceļu pārbūvei. Sapulcē lēmām, un tāpēc arī plānojam, ka pārējos ceļa posmos uzlabošanas darbus veiksim par pašvaldībai piešķirtajiem ceļu fonda līdzekļiem nākamajos gados, kā, piemēram, 2017. gadā viens no ceļa posmiem ir «Liepkalni — Vimbas». Negribētu izcelt kādu konkrētu uzņēmēju atbalstu, jo lepojamies ar katru no viņiem. Protams, laipni aicināti arī jauni uzņēmēji, jo mūsu pagastā ir neizmantotas ražošanas ēkas, kurās varētu veidot jaunus uzņēmumus ar jaunām darba vietām.

CV

Izglītība: 1998. gadā Laidzes Lauksaimniecības tehnikumā iegūta kvalifikācija — lauksaimnieks ar specializāciju lauksaimniecības ekonomika un grāmatvedība. 2013. gadā iegūts profesionālais bakalaura grāds Latvijas Lauksaimniecības universitātē komercdarbībā un uzņēmumu vadībā, un iegūta vadītāja kvalifikācija, kas atbilst piektajam profesionālajam kvalifikācijas līmenim. Šogad uzsāktas studijas maģistrantūrā, programmā «Uzņēmējdarbības vadība».

Darba pieredze: kopš 1998. gada dažādu nozaru uzņēmumu grāmatvede, no 2013. līdz 2014. gadam veikala «top!» vadītāja, pēc tam Valdgales pagasta pārvaldes vadītāja.

Atslēgvārdi pašvaldības, Valdgale

