Jāievēro vairākas prasības karantīnas teritorijā 29.10.2016

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

26. oktobrī rakstījām, ka Dundagā atrastajām divām beigtajām mežacūkām konstatēts Āfrikas cūku mēris. Pārtikas un veterinārais dienests noteicis karantīnas teritoriju — Dundagas novada Dundagas pagasts un Ventspils novada Ances pagasts. Tagad noteiktas prasības, kas jāievēro šajās teritorijās.

Tās ir šādas:

Aizliegts bez Pārtikas un veterinārā dienesta valsts veterinārā inspektora izsniegtas atļaujas no novietnēm, kas atrodas karantīnas teritorijā, izvest dzīvas cūkas (tai skaitā nebrīvē audzētas savvaļas cūkas) uz citu Latvijas teritoriju.

Aizliegts no novietnēm, kas atrodas karantīnas teritorijā, izvest uz citu Latvijas teritoriju, kā arī Eiropas Savienības dalībvalsti un trešajām valstīm cūku spermu, olšūnas un embrijus.

Aizliegts no karantīnas teritorijas izvest cūkgaļas produkciju (svaigu cūkgaļu, cūkgaļas izstrādājumus un produktus, kas satur cūkgaļu) izņemot, ja tiek izpildītas Ministru kabineta noteikumu «Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība» 71.21 punktā minētās prasības.

Karantīnas teritorijā esošajās cūku novietnēs:

Turēt visus dzīvniekus tikai to atrašanās vietās vai izolēt citā, savvaļas cūkām nepieejamā, vietā. Novietnē nodrošināt apstākļus, lai ierobežotu savvaļas cūku piekļūšanu materiāliem vai priekšmetiem, kuri nonāk saskarē ar mājas cūkām.

Izvietot pie novietnes ieejām un izejām ar piemērotiem dezinfekcijas šķīdumiem piesūcinātus paklājus.

Aizliegts ienest nomedītu savvaļas cūku daļas vai to līķus, vai jebkādu citu inficētu materiālu, vai priekšmetu, kas var būt infekcijas slimības izplatītājs.

Novietot blakusproduktu savākšanas un uzglabāšanas tvertnes, konteinerus vai citus šim nolūkam paredzētus priekšmetus ar blakusproduktiem pirms to savākšanas apstrādei novietnes teritorijas perifērijā, lai nodrošinātu, ka blakusproduktu savākšanas transports to savākšanas laikā neiebrauc novietnes teritorijā.

Medniekiem karantīnas teritorijā:

Informēt par visām nomedītajām un atrastajām mirušajām savvaļas cūkām Pārtikas un veterinārā dienesta pārvaldes inspektoru.

Nodrošināt nomedīto savvaļas cūku ķermeņu (ādu, galvu un diafragmu) un blakusproduktu identificēšanu un uzglabāšanu līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai.

Nodrošināt savvaļas cūku ķermeņu, trofeju un subproduktu iznīcināšanu saskaņā ar veterinārā inspektora norādījumiem, pēc pozitīvo Āfrikas cūku mēra laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanas.

Pēc negatīvo Āfrikas cūku mēra laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanas svaigu savvaļas cūku gaļu ir atļauts izmantot savā uzturā paredzētu produktu iegūšanai, neizvedot to no karantīnas teritorijas vai savvaļas cūkas ķermeni (ar ādu, diafragmu un galvu) ir atļauts nosūtīt uz atzītu medījumu apstrādes uzņēmumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtu atļauju.

Iegūto savvaļas cūkas liemeni ir atļauts nosūtīt ar Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtu atļauju gaļas produktu iegūšanai uz atzītiem gaļas pārstrādes uzņēmumiem.

Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars Koloda informē, ka mednieku vestos paraugus izmeklējumiem dzinējmedību laikā pirmdienās pieņems no 7.00 līdz 8.00, lai tās pašas dienas vakarā būtu iespējams saņemt rezultātu. Lūgums informēt pārvaldi savlaicīgi par plānotajiem paraugiem, lai nodrošinātu efektīvāku to pieņemšanu. Tāpat viņš aicina neuztraukties to saimniecību īpašniekus, kuriem karantīnas zonā novietnēm uzlikts cūku kustības aizliegums. «Pašlaik šis aizliegums rādās visām karantīnas zonā esošajām novietnēm, neatkarīgi no tā, vai tur audzē cūkas vai ne. Tāpat aicinātu tos, kuri vēl nav reģistrējuši Lauksaimniecības datu centrā mājas cūkas, to izdarīt,» saka I. Koloda.

Visām personām, kuras karantīnas teritorijā ir atradušas mirušas savvaļas cūkas vai to ķermeņa daļas, nekavējoties informēt Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldi pa telefonu 63291660.

Atslēgvārdi Āfrikas cūku mēris

Komentāri