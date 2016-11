Jādomā, kā sakārtot un padarīt kapitālsabiedrības spēcīgākas 30.11.2016

Kā šogad strādā Dundagas novada pašvaldības kapitālsabiedrības un kas tajās paveikts, sarunā ar Dundagas novada domes priekšsēdētāju Gunāru Laicānu.

— Dundagas novada pašvaldība ir 100 procentu kapitāldaļu turētāja uzņēmumā SIA «Ziemeļkurzeme». 2016. gada sākumā tarifu paaugstināja ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem, ko Dundagā nodrošina SIA «Ziemeļkurzeme». Kāda pašlaik ir šī uzņēmuma darbība?

— Lai gan klientu skaits samazinās, uzņēmums turas virs ūdens. Šogad no pašvaldības nekādu dotāciju uzņēmumam nav bijis. Pašvaldība SIA veido ar vienu mērķi — lai sniegtu pakalpojumus, ko mēs kā dome nevaram darīt. Par papildu pakalpojumiem ir jādomā, jo klientu skaits samazinās. Dundagas novada pašvaldībai, iespējams, būs izdevība piedalīties vienā projektā, jo visi vēl nav pieslēgti centrālajam ūdensvadam un kanalizācijai. Tad situācija arī mainīsies. Esam pieredzē bijuši arī uz Rojas novadu, kur visus saimnieciskos darbus veic SIA «Rojas DzKU». Tur labi darbojas uzņēmuma valdes loceklis, kurš spēj šos darbus koordinēt. Dundagā pašlaik ir SIA «Ziemeļkurzeme» un SIA «Kolkas ūdens», saimnieciskais dienests gan Dundagā, gan Kolkā.

— Vai redzat, kā uzņēmums varētu kļūt stiprāks?

— Visu nosaka valdes loceklis. Uzņēmuma stratēģijā, kas pašlaik top, jāparādās, kā plānots turpmāk strādāt. Lai gan pašvaldība ir 100 procentu kapitāldaļu turētāja, ne jau mūsu uzdevums ir izstrādāt viņu darbības stratēģiju. Likums noteic, ka pašvaldības viena no pamatfunkcijām ir nodrošināt iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni. Pašlaik minētais uzņēmums apsaimnieko arī vairākas dzīvojamās mājas. Labā prakse tomēr paredz, ka šīs kapitālsabiedrības nebūtu ieteicams dotēt no pašvaldības budžeta. Tā kā klientu skaits samazinās un tarifus arī nevaram paaugstināt, viens no variantiem: atļaujam uzņēmumam pelnīt naudu.

— No 7. novembra SIA «Kolkas ūdens» ir jauns valdes loceklis jeb vadītājs, kurš šogad ir jau trešais. Kā to vērtējat? Vai biežā valdes locekļa maiņa uzņēmuma darbībai nav vairāk kaitējusi?

— Problēmas, kas ir Kolkā, var risināt tikai paši kolcenieki. Piedāvājumi bijuši dažādi. Vai uzņēmumu SIA «Kolkas ūdens» likvidējam vai apvienojam ar SIA «Ziemeļkurzeme» un citi. Pēdējā darba grupā vienojāmies, ka atstājam SIA «Kolkas ūdens» un stiprinām uzņēmumu. Ja runājam par Kolkas pagastu, kur ir astoņi ciemi, uzņēmumam būtu iespēja arī vasarniekiem sniegt dažāda veida pakalpojumus. Šogad uzņēmumā esam izdarījuši divas lietas — par pašvaldības finansējumu nomainīta ūdens attīrīšanas stacija un daļēji dotēts tarifs. Ir pilnīgi skaidrs, ka nākamajā gadā no pašvaldības būs dotācijas «Kolkas ūdenim». Bijušas sarunas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par iespējamo valsts atbalstu, kaut vai no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Ir zināmi tie posmi, kas primāri būtu jāmaina. Caurules ir no azbesta, tās ir aizsērējušas. 2017. gads būs veltīts tieši investīcijām, kas saistītas ar infrastruktūru — nomainīt tos posmus, kas ir aizauguši. Tas ir galvenais, pie kā jāstrādā.

Par valdes locekļiem un to biežo maiņu — jaunais valdes loceklis teicis, ka visus kritizētājus mēģinās iesaistīt, Kolkas ciema valdi ieskaitot. Paši kolcenieki centušies norobežoties no šīs problēmas risināšanas. Tiek sludināts, ka simtprocentīgs kapitāldaļu turētājs ir Laicāns (Gunārs Laicāns — A. N.) un viņš par visu atbild. Joprojām uzskatu, ka Juris Apse bija ļoti labs un zinošs valdes loceklis. Vajadzēja paaicināt uz Kolkas ciema valdes sēdi uzņēmuma valdes locekli, nevis rakstīt man oficiālu vēstuli, ka man tagad ir jāatskaitās. Lūdzu, paaiciniet SIA «Kolkas ūdens» valdes locekli un jautājiet viņam! Arī SIA «Kolkas ūdens» jaunais valdes loceklis ir gatavs jebkurā brīdī, kad tiks aicināts, iet, stāstīt un atbildēt. No tā visa viņi pašlaik norobežojas un prasa, lai domes priekšsēdētājs atskaitītos. Par naudu, ko novirzīja «Kolkas ūdenim» — jau minēju, ka ieguldījumi ir bijuši, bet par pāri palikušo naudu deputāti lēma citādāk un novirzīja tobrīd vajadzīgajām lietām.

— Vai redzat, ka SIA «Kolkas ūdens» atspersies un spēs attīstīties? Iepriekšējais valdes loceklis Juris Apse norādīja, ka viens no viņa aiziešanas iemesliem — nespēja stiprināt uzņēmumu.

— Domāju, ka mazajā Kolkā nevajag saimniecisko dienestu, jo to funkcijas var nodot SIA «Kolkas ūdens». Tā būtu pavisam cita situācija. Tad uzņēmums var sākt audzēt muskuļus. Pašlaik resursi ir saskaldīti. Tas ir vienīgais veids, kā redzu SIA «Kolkas ūdens» attīstību. Es kā pašvaldības vadītājs ļoti lielas cerības lieku uz SIA «Kolkas ūdens» jauno valdes locekli Ivo Bordjugu.

— Šogad tapa pašvaldības pasūtīts audits par SIA «Ziemeļkurzeme» un SIA «Kolkas ūdens» iespējamo apvienošanu. Vai šī iecere joprojām ir aktuāla?

— Nē.

— Kolkas iedzīvotājiem gada sākumā bija plānots būtiski paaugstināt ūdens un kanalizācijas tarifu. Pēc iebildumiem to tik izteikti nepalielināja, bet zināms, ka pašvaldība daļēji šo tarifu dotē. Vai tas nozīmē, ka arī nākamajā gadā pašvaldībai būs jānovirza finansējums tarifu dotēšanai, mazāk naudas novirzot citiem veicamajiem darbiem Kolkas pagastā?

— Jādomā par pasākumiem, lai nākotnē ūdens un kanalizācijas tarifi nebūtu tik augsti. Nākamgad arī tarifs pašvaldībai būs daļēji jādotē. Nevaru piekrist tam, ka, dotējot SIA «Kolkas ūdens», naudas būs mazāk citiem saimnieciskajiem darbiem Kolkā.

— Pašvaldības 2015. gada publiskajā pārskatā minēts, ka pašvaldībai pieder 0,15% kapitāldaļu SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca». Vai un kādus finansiālos ieguldījumus pašvaldība šogad veikusi, lai uzlabotu slimnīcas Talsu filiāles darbu? Vai pašvaldība ieguldījumus plāno veikt nākamajā gadā?

— Pašvaldība neko nav un arī negrasās ieguldīt SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiālē. Mēs uzskatām, ka attiecībā uz veselību svarīga ir pieejamības no­drošināšana. Pašvaldība finansējumu iegulda SIA «Dundagas veselības centrs». Bija diskusijas, vai saglabāt rentgenu, jo šī pakalpojuma pieejamība ir būtiska (24. novembra domes sēdē deputāti atbalstīja ieceri daļēji kompensēt rentgenogrāfijas pakalpojumus SIA «Dundagas veselības centrs» — A. N.).

— Pašvaldība ir arī 100 procentu kapitāldaļu turētāja jau minētajā SIA «Dundagas veselības centrs». Kā strādā šī kapitālsabiedrība un vai ir gaidāmas kādas izmaiņas tās darbībā?

— Dundagas novada iedzīvotājiem šis pakalpojums ir ļoti nepieciešams. Tai pašā laikā pieprasījums pēc sniegtajiem pakalpojumiem ir ļoti neprognozējams. Lai to uzturētu, ir jābūt 20 līdz 25 centra iemītniekiem. Taču šo cilvēku skaits mainās. Plānots, ka pieaugs vienas personas dienas izmaksas ilgstošajā aprūpē (dome lēmumu šajā jautājumā pieņēma 24. novembrī — A. N.).

— Kapitāldaļas pašvaldībai pieder arī SIA «Kolkasrags». Kāds bijis pieprasījums pēc šīs kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem?

— Šajā uzņēmumā rādītāji ar katru gadu pieaug, izveidojies labs kontakts ar uzņēmuma vadību. Dambīša kungs strādā labi. Problēma ir tā, ka viņi vēlas paplašināties. Par šiem jautājumiem vēl būs diskusijas.

— Pašvaldība piedalās arī SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā «Piejūra»». Ko tas nozīmē novada iedzīvotājiem?

— To, ka varam sekot līdzi notiekošajam, pretenziju gadījumā sniegt savu viedokli par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem.

