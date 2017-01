Ja visās Latvijas skolās rezultāts būtu tāds kā Talsu Kristīgajā skolā… 11.01.2017

Decembrī 72 pasaules valstīs tika paziņoti OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development — Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) «Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas 2015» rezultāti. Lai arī Latvija kopumā ierindojas 31. vietā, tomēr ar ievērības cienīgiem sasniegumiem pētījumā var lepoties Talsu Kristīgā vidusskola.

Šis ir ietekmīgākais starptautiski salīdzinošais pētījums, kurš novērtē piecpadsmitgadīgu skolēnu prasmes un zināšanas matemātikā, lasīšanā un dabaszinātnēs, un salīdzina tās starp OECD dalībvalstīm un partnervalstīm. Pētījums tiek veikts ik pa trim gadiem. Pēdējais pētījums notika 2015. gada aprīlī, kad tajā piedalījās 72 pasaules valstu skolēni, tostarp 250 Latvijas skolas (kopā 4876 skolēni). No Kristīgās skolas pētījumā piedalījās 17 skolēni, kuriem tobrīd bija 15 gadu: Agnis Nakurts, Amanda Freija, Anna Aurēlija Apsīte-Ozoliņa, Daneks Jansons, Elza Rūtenberga, Emīlija Pīpe, Jānis Vintermanis, Jēkabs Brāķeris, Kristiāna Sniedziņa, Līza Paulīne Finke, Luanda Miķelsone, Marija Līna Vasiļevska, Pēteris Ēcis, Rebeka Emīlija Goldberga, Rūdis Rūdolfs Zaurs, Salvis Smilgzieds un Tomass Krūklis. Visās dalībvalstīs skolēni datorvidē veica vienādus uzdevumus, kā arī atbildēja uz aptaujas jautājumiem.

Tagad, gandrīz divus gadus vēlāk, kad kļuvuši zināmi pētījuma rezultāti, atklājies, ka Latvijas piecpadsmitgadīgo skolēnu vidējos sasniegumus dabaszinātnēs, matemātikā un lasīšanā var raksturot kā tuvus Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstu vidējam līmenim, pie tam Latvijas rezultāti esot līdzīgi kā ASV, Austrijai, Francijai, Zviedrijai, Čehijai, Spānijai un Krievijai. Pētījumā labākos rezultātus ieguvuši Singapūras skolēni. Lai gan vidējie Latvijas skolēnu gūtie rezultāti ir krietni zemāki par Singapūras skolēnu sasniegumiem (jāpiebilst — arī par Igaunijas skolēnu sasniegumiem, kas šajā topā ierindoti godpilnajā trešajā vietā), tas nenozīmē, ka tāda situācija ir itin visās Latvijas skolās.

Labāki par labākajiem

No pētījuma rezultātu paziņošanas konferences Talsu Kristīgās skolas direktora vietnieks informātikas jomā Vilnis Zarakauskis atgriezās, aploksnē līdzi vezdams skolēnu gūtos rezultātus. Izrādījās, ka Latvijas skolu — ģimnāziju, lielo pilsētu skolu, pilsētu un lauku skolu — vidū Kristīgās skolas skolēni guvuši astoto labāko rezultātu. Pie tam — šie rezultāti divās no trim jomām pārsniedz pat Singapūras skolēnu vidējos rezultātus. Ja dabaszinātnēs Singapūras skolēnu vidējais rādītājs bija 556, Latvijas skolēnu vidējais rādītājs — 490, citu OECD valstu vidējais rādītājs — 493, tad Kristīgajai skolai šis rezultāts bija 559 punkti. Lasīšanā Singapūras skolēni sasnieguši vidēji 535 punktus, citās valstīs — 493 punktus, Latvijā — 488 punktus, bet Kristīgajā skolā — 554 punktus. Tikai matemātikā Kristīgās skolas skolēni ar 544 punktiem palika aiz Singapūras skolēnu gūtajiem 564 punktiem, tomēr šīs skolas rezultāts ir krietni augstāks par visu Latvijas skolu vidējo rezultātu (482 punkti) un citu valstu skolēnu vidējo rezultātu (490 punkti). Kopumā ņemot — ja visās Latvijas skolās rezultāts būtu vismaz tāds kā Talsu Kristīgajā skolā, latvieši būtu pārspējuši pat pirmās vietas ieguvējus.

«Šis rezultāts vienai nelielai provinces vidusskolai, kurā nestrādājam ne ar specializētām programmām, ne ar papildu stundām vai novirzieniem, ir ārkārtīgi iepriecinošs. Arī stiprinošs — mācot ar tradicionālām, konservatīvām metodēm, turoties pie kristīgām vērtībām un mudinot bērnus sasniegt labāko, ko vien viņi var, iespējams sasniegt labu rezultātu pasaulē,» I. Gruzniņa ir gandarīta.

Par konservatīvajām mācību metodēm runājot, jāuzsver pētījumā konstatētais fakts, ka Latvijā ir negatīva saistība starp informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas intensitāti skolā un skolēnu vidējiem sasniegumiem pētījuma testā. «Tendence ir, ka nu tik visu bakstīs datorā! Bet — ko nozīmē nelietot datoru? Patiesībā — rēķināt, domāt, izlikt domu uz papīra, kas ir ilgstošāk, grūtāk, bet, izrādās, arī noturīgāk!» salīdzina direktore. Arī V. Zarakauskis piekrīt — tehnoloģiju izmantošanai tikai tad ir nozīme, ja tā ir jēgpilna.

Latvijai jātiecas augstāk

Direktora vietniece izglītības darbā Vēsma Liņģe piemin kādu Latvijas skolu mīnuszīmi — OECD pētījums atklājis, ka tieši Latvijas izglītojamie visbiežāk kavējot skolu! Pētījums rāda arī ko citu — kavējumu būtisko ietekmi uz sekmēm. Kā teikts rezultātu un secinājumu apkopojumā, «rezultāti skaidri parāda, ka skolas kavēšanas «tradīciju» mainīšana varētu būt viens no būtiskiem ieguldījumiem skolēnu sasniegumu paaugstināšanā, jo pat viena kavēta skolas diena saistīta ar ievērojamu sasniegumu samazināšanos gan matemātikā, gan dabaszinātnēs, gan lasīšanā». Kristīgajā skolā tas nudien esot pierādījies — gadījies pa kādam skolēnam, kurš mājās nekad nav mācījies, toties ļoti labprāt vienmēr apmeklējis skolu, aktīvi pieslēdzies stundu darbam un, galu galā, pretēji skolotāju bažām labi spējis nokārtot pat gala pārbaudes. «Ar katru stundu kavējumu, kad skolēns nav skolā, viņš sev liedz iespēju iegūt to informāciju, kas stundā tiek mācīta, un katrs stundu kavējums atstāj iespaidu uz zināšanām un mācību rezultātu,» uzskata I. Gruzniņa.

V. Zarakauskis sarunā atsauca atmiņā izglītības ministra Kārļa Šadurska secinājumus pēc iepazīšanās ar pētījuma rezultātiem — viņš rosinājis, ka Latvijas izglītības iestādēm rezultātu vajag uzlabot, tagadējo aptuveni 490 punktu vietā nākotnē sasniedzot un pārsniedzot 500 punktus. «Es tik pēc tam tā iedomājos — sasniegt 500 punktus? Bet mūsu skolēniem bija pat 560 punkti! Vai tad mums ir kādi brīnumbērni vai pārcilvēki?! Un kas tad notiek citās skolās, ja vidējo rezultātu ir iespējams iegūt tikai tādu? Nezinu,» aizdomājas skolotājs.

Lai rezultātu uzlabotu, kā ministrs paudis, vajadzīga diferencēta pieeja skolēniem pēc apguves līmeņa. Singapūras labā rezultāta pamatā esot tieši tas — skolotāji palīdzot katram bērnam īstenot savu potenciālu, lai kāds tas būtu. «Domāju, ka mūsu skolas rezultāti ir tik labi, pat neizmantojot nekādas sevišķas tehnoloģijas, tieši tāpēc, ka mūsu klases nav lielas, un varam ar skolēniem vairāk individuāli strādāt. Kur klasē ir 30 skolēnu, tur nevari visiem izsekot un katru izkontrolēt,» uzskata V. Zarakauskis.

Vajadzīga izcilība

Pētījuma rezultātu paziņošanas konferencē uzsvērts arī, ka Latvijā gan ir maz tādu skolēnu, kuri tiek galā tikai ar pašiem vienkāršākajiem uzdevumiem, tomēr trūkst arī izcilnieku. Diskusiju sadaļā spriests, ka to kaldināšanā liela nozīme ir izciliem skolotājiem. «Vai augstskolas tādus sagatavo? Viņi gan prot lietot tehnoloģijas, bet vai jēgpilni prot tās pielietot?» aizdomājas informātikas skolotājs. Atsaucoties uz radio pārraidē dzirdēto, V. Liņģe piekrīt — visi zina, ka izglītības sistēmai ir jāmainās, tomēr trūkstot pedagogu, kuri būtu spējīgi šīs pārmaiņas veikt. I. Gruzniņa neslēpj, ka arī Kristīgās skolas kontekstā viņai raizes rada izjūta, ka var pienākt brīdis, kad nebūs piemērotu darba turpinātāju.

Tāpat konferencē aktualizēts fakts, ka Latvijas skolēniem nav motivācijas mācīties. Kāds kolēģis minējis piemēru ar diviem skolēniem no Ķīnas, kuri Latvijā ieradušies ar absolūti izcilām sekmēm. Kad skolas direktors brīnījies, vai tad viņu agrākajā skolā citu vērtējumu nemaz nav bijis, kā vien «izcili», skolēni skaidrojuši, ka, apzinoties sevi kā tik lielas tautas daļu, Ķīnas skolēni nevar atļauties pat mācīties uz «teicami», lai neizkristu no aprites. «Pie mums skolēniem vienīgās rūpes — ka tik dabūt četrinieku! Skolēns neprasa, kas jādara, lai dabūtu desmit balles, bet — kas jādara, lai dabūtu četras balles!» uz aplamo domāšanu norāda V. Zarakauskis.

Viņš minēja vēl kādu niansi no konferencē dzirdētā — tur izskanējis konstatējums, ka žurnālisti no pētījuma rezultātiem secinājuši tikai vienu: pilsētas skolās mācību viela tiek apgūta labāk nekā laukos. Izglītības darbinieki spriež — ja tik vien izdevies secināt, tad nebija jēgas pētījumā piedalīties! Jo nevajagot aizmirst citu būtisku lietu — ļoti daudz lauku skolu vai mazo pilsētu skolu skolēnu gūst mācībās ļoti labus rezultātus un pēc 9. klases ar labiem panākumiem turpina mācības labākajās Rīgas skolās! Arī no Kristīgās skolas pamatizglītību ieguvušo skolēnu vidus ik gadu esot tādi piemēri. «Kad lauku skolas aizslēgs ciet, kur tad jūs dabūsiet tos labos skolēnus?» V. Zarakauskis aicina aizdomāties.

