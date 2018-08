«Ja tu esi saimnieks, ir jāmāk viss». «Drubazu» paradīzes stūrītī 22.08.2018

Ģirts Dzērve — Smaidas un Andra dēls, jaunais «Drubazu» saimnieks. Pēc sarunas ar viņu ir skaidrs, ka 29 vecajam sabilniekam galvenie nosacījumi savā darbībā ir ilgtspējība, ekoloģija un gudra saimniekošana. Visam ir pievienotā vērtība, pašu ieguldīts darbs, un tas Dzērvju ģimenes īpašumu padara vēl jo īpašāku.

Z/s «Drubazas» atrodas netālu no Sabiles (virzienā uz Kandavu), Abavas ielejas dabas parka teritorijā. Saimniecība nodarbojas ar tūrisma pakalpojumiem un vides aizsardzības projektu īstenošanu. Tūrismam pievērsās aptuveni 90. gadu beigās, 2000. gadu sākumā.

Ierodamies rītā, kad saulīte vēl spēlējas ar rīta rasu zāles stiebros, un kopā ar Ģirtu dodamies pastaigā pa atveldzējošu botānikas dabas taku, kas īpaši ierīkota pa pļavu un nogāzi atpūtniekiem un viesiem. Interesanti, ka nogāzē ir izveidojies unikāls kaļķainais zāļu purvs. Nereti šeit ierodas dabas pētnieki, kuri takas līkumos pazūdot uz ilgu laiku.

Ģirts, kā pats smejas, nav uz mutes kritis, jo kopš bērnības nācies uzņemt viesus, komunikācijas prasme attīstīta arī tirgos, kur tiek realizēts saimniecībā darinātais vīns. Ikdienā gan esot kluss un nosvērts, tas acīmredzot līdzsvaram. «Kopš bērnu kājas strādāju ar tūristiem, kurus vizināju pa trošu ceļu (pār dīķi un Abavas upi). Runāšana laika gaitā ir attīstījusies, tāpēc esmu iesaistījies arī projektā vides gidiem, kur mācos šo profesiju,» stāsta Ģirts.

Pirms nolēmis strādāt dzimtas mājās,

jaunais saimnieks ieguvis bakalaura grādu Latvijas Lauksaimniecības universitātē vides zinātnēs. Kādu laiku dzīvojis un strādājis arī Rīgā un Tukumā — tas esot bijis svarīgi, lai izietu ārpus komforta zonas, redzētu un iemācītos kaut ko jaunu. Pašlaik rit trešais gads, kad jaunietis darbojas aptuveni 42 hektārus plašajā zemnieku saimniecībā «Drubazas».

Ģirts ir jaunākais bērns ģimenē, viņam ir trīs vecākas māsas. Kā sapratis, ka vēlas turpināt vecāko iesākto darbu? «Man patīk strādāt sev, savai nākotnei. Līdz ar to saredzu tam visam jēgu. Man ļoti patīk šī vieta. Vecāki te ieguldījuši ļoti daudz darba, jo, kad īpašums tika saņemts mantojumā, viss bija ļoti sliktā stāvoklī. Sasniegtais uzliek arī sava veida pienākuma izjūtu. Tie, kuriem ir lauku saimniecība, zina, kā tiek aizvadīta bērnība. Tajā visā esi iesaistīts jau no bērna kājas.» Pieminu, ka tomēr ir daudz jauniešu, kuri pārceļas uz dzīvi pilsētā, jo uzskata, ka laukos ir garlaicīgi, nav, ko darīt. «Ko dara daudzi jaunie cilvēki? Tiklīdz nav, ko darīt, paņem rokās telefonu. Ja to nedari, bet dzīvo laukos un nepārtraukti darbojies, attīstās domāšana ārpus rāmjiem un vienmēr atrodas, ko darīt. Dzīvojot laukos, katram nepieciešams atrast un attīstīt savu hobiju,» uzskata Ģirts.

Saimniecībā katru gadu tiek saražots

ap 1000 litru mājas vīna. Latviešu vidū vispieprasītākie ir maigi, viegli baudāmi vīni, piemēram, melleņu. Savukārt ārzemnieki vairāk priekšroku dod sausajiem vīnogu vīniem. Jaunais saimnieks arī plaši stāsta, kas jāzina, tos gatavojot. Galvenā vīna darītāja gan vēl ir mamma, dēls prasmi pārņem pamazām. Skaidrs ir viens — vienkārši tas nav. Katru gadu top aptuveni desmit dažādi vīna veidi no vīnogām (sarkanie un baltie) un vēl lielākā skaitā no ogām (piemēram, avenēm, ķiršiem, upenēm, brūklenēm u.c.). «Drubazu» saimnieki bija pirmie Latvijā, kuri radīja ķirbju vīnu. Dažādība tik plaša, lai katrs atrastu sev vēlamo. Stiprums, kādā tie ir rezultātā: 12 — 13 grādi. «Latvijas klimatā audzētajām vīnogām ir pluss: spēcīgs aromāts un nav slimību. Tāpēc mēs varam iztikt bez miglošanas, kas Eiropā nav iedomājams. Apakšā visu izravējam, iztīram, lai cauri tiek vējš, nepaliek mitrs un neiemetas slimības. Neizmantojam nekādas ķimikālijas.» Vīni tiek realizēti tirgos un uz vietas, saimniecībā.

Apskatām aptuveni 0,3 hektāru plašo teritoriju (apmēram 500 — 600 stādi, 80 vīnogu šķirnes), kur jau manāma laba vīnogu raža. Pamazām vīnogu lauki tiek paplašināti, bet bez steigas, jo, kā stāsta Ģirts, tā kā viss tiek darīts pašu ģimenes rokām, tikt galā ar plašāku teritoriju būtu grūti. Daudz laika prasa ravēšana, ražas novākšana, stādu nolaišana zemē pirms ziemas un to uzstādīšana atpakaļ augšā pavasarī…

«Lai arī process norit lēnāk,

bet to paveicam paši. Vai tā ir mūrēšana, elektrības ievilkšana, flīzēšana vai citi darbi. Ja tu esi saimnieks, ir jāmāk viss! Un rezultātam ir pievienotā vērtība. Ir jāizmanto tas, kas pašam pieejams,» savā pārliecībā dalās Ģ. Dzērve. Piemēram, mājās uz pašteci tek avota ūdens, nav jāuztraucas par ūdens vai elektrības zudumiem. Saimniecība ir ļoti sakopta, ik uz soļa var baudīt dabas skaistumu, to, kā viss tiek rūpīgi uzturēts. To pieminot, Ģirts teic, ka pirms daudziem gadiem, kad te sāka dzīvot vecāki, viss izskatījies pavisam citādi. Šis ir ilgu gadu darba rezultāts. To, ka tēvs savulaik strādājis meliorācijā, var redzēt pēc vairākiem dīķiem, kas ierīkoti saimniecībā. Tos rotā krāšņas ūdensrozes, peld zivis. Pagalmā jau no seniem laikiem atrodas plašs, izmūrēts baseins, kurā nepārtraukti ir auksts ūdens (jā, arī šajā karstajā vasarā!), jo tur ietek ūdens no avota. «Ir ārzemju tūristi, kuri teic, ka mūsu ģimene dzīvo paradīzē. Pašiem apkārtne un vide ir tik ierasta, ka laikam to redzam citādākām acīm,» pārdomās dalās sabilnieks. Arī «Talsu Vēstis» nebeidz vien baudīt brīnišķīgos skatus, kas paveras plašajā saimniecībā. Pie Abavas upes ierīkota jauka atpūtas vieta — peld pīles, lēkā zivis, čivina putni, lido tauriņi… Te acis apbrīno vīnogu lauku, te dažādos dīķus, te plašo ainavu ar mainīgo reljefu. Ģirts stāsta, ka novadā vēl aizvien ir cilvēki, kuri, atbraucot ciemos pirmo reizi, ir pārsteigti, ka nav zinājuši par šo vietu pirms tam.

Jādomā, ko nākotnē attīstīt, ko pilnveidot

Pašlaik galvenais esot koncentrēties projektam Eiropas mērogā, kas tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu, un saistības jāuzņemas uz 20 gadiem. «Esmu nolēmis, ka te saimniekošu, tāpēc tas ir tikai loģisks solis. Galvenais akcents vērsts uz pļavu un tūrisma attīstīšanu. Piemēram, 20 gadi zālājam nav nekas: jo vecāks tas ir, jo augstvērtīgāks. Projekta ietvaros pēc dažiem gadiem paredzēts iegādāties savvaļas govis. Galvenais ir pareiza apsaimniekošana. Tā kā saimniecība atrodas Abavas senlejas dabas parka teritorijā, iespējas, protams, ir ierobežotas. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc viss nerit uz priekšu tik raiti, kā gribētos, jo ir jāskatās, ko un kad drīkstu darīt. Jāseko dabas plānam, jo galvenais ir panākt ilgtspējīgu attīstību. Tā ir mana nākotne.

Tūrismā būtiski piedāvāt pēc iespējas plašāku sortimentu. Pie mums ir iespēja izbaudīt mieru, klusumu un dabu, nogaršot vīnus. Ir vairākas atpūtas vietas, kur var rīkot pikniku, tāpat arī sporta laukums, kur aizvadīt sportiskās aktivitātes, volejbolu, futbolu, peldēties. Protams, arī nobraucieni ar trosi. Pāri upei atrodas «Zviedru cepure». Ja vajag, tūristus sūtu tur vai otrādi. Ja kāds vēlas braukt ar laivām, informēju par iespēju Kandavā, kur var izīrēt laivas. Sadarbība ar citiem ir ļoti būtiska. Protams, nākotnē gribu paveikt vēl daudz ko, un ideju ir ārkārtīgi daudz, bet tagad galvenais ir paveikt prioritāros darbus,» pārliecināti stāsta Ģ. Dzērve.

Kad ziemā sezona nosacīti noslēgusies, parādās laiks saviem vaļaspriekiem, piemēram, makšķerēšanai, slēpošanai un airsoftam. Lai saimniekotu, ir daudz jāzina, tāpēc jaunietis apmeklē arī dažādus seminārus, lai izglītotos un turpinātu sevi pilnveidot. Aktīvi darbojas Abavas ielejas attīstības centrā, kur ar lekcijām uzstājas dažādi zinātnieki un jomu speciālisti. Rezultātā iespējams paplašināt redzesloku un paņemt sev vajadzīgo.

«Tūristiem šeit patīk, jo te ir klusums, miers un neskarta daba. Tas viņus saista. Jo sevišķi ārzemniekus — jo pamestāks un klusāks, jo labāk. Bet viss sākas ar to, ka apkārtējo vidi vispirms veido sev. Cilvēks visu ietekmē un izveido. Es, piemēram, pa metriem zinu, kur pļaušu mauriņu, un nedarīšu kaut ko lieku, nevajadzīgu. Viss ir jāizplāno, lai darbs būtu paveikts lietderīgi, lai neizniekotu laiku,» ir pārliecināts Ģ. Dzērve.

