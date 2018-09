«Ja Tautas fronte nebūtu pastāvējusi, nekas nemainītos» 28.09.2018

«3. septembrī Rojas kultūras namā pulcējās aktīvisti, Tautas frontes atbalstītāji. Te bija «Bangas» un «Rojupes» kolhoznieki, rūpnīcas strādnieki, pedagogi, mediķi, sadzīves pakalpojumu darbinieki un citi. Viņi ar saviem parakstiem apliecināja vēlēšanos darboties Tautas frontes atbalsta grupā. Tajā līdz 14. septembrim bija 97 cilvēki,» rakstīts 1988. gada 20. septembra laikrakstā «Padomju Karogs».

Tiekos ar vienu no tā laika Tautas frontes atbalsta grupas Rojā aktīvistiem Osvaldu Berganu-Berģi. Viņš atzīst, ka ievērojamā gadu skaita dēļ daudz kas no tā laika notikumiem ir aizmirsies, tomēr emocijas un iekšējās izjūtas sirdī saglabājušās joprojām.

— Kur notika pirmās Tautas frontes dalībnieku tikšanās reizes, kas bija iniciators?

— Cik zinu, dzīvokļos sanākšanu nebija, viss notika dažādu iestāžu telpās. Kultūras namā, skolā… Par to, ka šādas aktivitātes būs, uzzinājām no informācijas avīzēs. Radās interese: kas notiek? M. Gorbačovs deva iniciatīvu tam, lai kaut kas notiktu. Mums Padomju Savienībā tas šķita kas neierasts — viņš runāja par kaut kādām pārmaiņām, atklātību… Tajā laikā taču nekas nenotika atklāti! Nevarēja neko ne darīt, ne runāt. Pašā sākumā par Latvijas neatkarību vēl nedomājām, tas bija pāragri. Tomēr cilvēkiem radās izjūta, ka kaut kas notiek. Neticu, ka visiem pašā sākumā bija skaidrs, kāpēc iestājās Tautas frontē un kas ir sagaidāms. Es iesaistījos, jo gribēju pārmaiņas, kaut ko jaunu, svaigu, lai arī biju komunistiskās partijas biedrs. Kad atnācu strādāt uz «Bangu», mani centās visādi pierunāt un es pretojos, bet, tā kā labi un godīgi veicu savu darbu (kuģu remontdarbnīcā sāka strādāt par meistaru, līdz pamazām nonāca līdz vadītāja amatam — aut.), nevarēju no tā izvairīties.

— Ko darījāt, Tautas frontes dalībniekiem Rojā sanākot kopā?

— Atsevišķas grupiņas tikās sapulcēs, kur tika pārspriesti dažādi jautājumi. Diskutējām, izteicām viedokļus… Noskaņojums sabiedrībā bija: kaut pastalās, bet brīvi!

— Jūs bijāt viens no tiem, kurš piedalījās Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresā Rīgā. Vai daudzi no Rojas devās uz turieni, un kas no tā visspilgtāk palicis atmiņā?

— Bijām Tautas frontes atbalsta grupa. Cik daudzi no Rojas? Neatceros. Atmiņā visspilgtāk palicis leģendārā aktiera Ēvalda Valtera sacītais: «Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē, mēs gribam te paši sev likumus lemt!» Tie bija viņa ceļavārdi «manai mīļajai un drosmīgajai arāju tautai».

— Kuri aktīvisti no Rojas jums visvairāk palikuši atmiņā?

— Lielākoties varu nosaukt tos, kuri strādāja zvejnieku kolhozā «Banga». Zajančkovskis Zigmunds, Varna Ilmārs, Podiņš Valdis, Goldmanis Zigis, Jirgens Juris, Freimuts (vārdu neatminos), Boitmanis (vārdu neatminos). Visus diemžēl vairs neatceros, liela daļa miruši.

Par dažiem aktīvistiem jāteic, ka viņi iesaistījās Tautas frontē jau ar domu pēc pārmaiņām iegūt sev labumu. Daļa no viņiem pēc neatkarības to arī dabūja, dažādos veidos. Pārējā tautas masa gribēja vienkārši pārmaiņas.

— Kādas izjūtas jūs pārņēma, kad tika pasludināta Latvijas neatkarība?

— Feinas, lieliskas, kā citādi! Neprotu izteikties ar dzejas vārdiem, tas nav aprakstāms. Mans tēvs kopš seniem laikiem klausījās radio pārraides no Amerikas, tāpēc jau no mazotnes biju noskaņots tam, ka Padomju Savienība nav laba.

— Vai tas bija tā vērts — piedalīties Tautas frontē? Vai Latvija pašlaik ir tāda, kādu vēlējāties redzēt?

— Te nu ir dažādi spriedumi. Es domāju, ka Tautas frontes ideju sabojāja konkrētas personas, kas bija ar savu vārdu un interesēm. Bet, ja Tautas fronte nebūtu pastāvējusi, domāju, nekas nemainītos. Ideja pirmsākumos bija pareiza, un dalība tā vērta, diemžēl pēc tam viss aizgāja greizi. Savā prātā Latviju nākotnē iztēlojos citādu. Neapmierina ne Saeimas, ne valdības darbs. Nu, kā drīkst būt tik daudz partiju? Ne velti ir teiciens: kur ir trīs latvieši, tur ir piecas partijas. Kā panākt pārmaiņas? Šaubos, vai paaudžu maiņa ieviesīs vajadzīgās izmaiņas. Kāda birokrātija un «likumu džungļi» mūsdienās valda, tas ir neaptverami!

Uzskatu, ka pats galvenais, lai panāktu kādas izmaiņas: Saeimai vajag pārstrādāt Politisko partiju likumu. Bet, esot tādai sašķeltībai, tas nenotiks.

