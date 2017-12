Ja Pastendē sola raibu un dīvainu vakaru, gaidāms kas labs! 16.12.2017

9. decembrī Pastendes kultūras namā norisinājās grandiozs amatiermākslas kolektīvu izrādīšanās pasākums «Raibo gaiļa gadu pavadot». Par gaili neko neņemos teikt, bet par tiem, kuri Pastendē kuplina paši savas spalvas dažāda veida kolektīvos, gan — nudien raibs gar acīm metās, par šo bagātīgo piedāvājumu priecājoties un brīnoties!

Pasākums vēl nebija sācies, kad jau bija skaidrs, ka arī publika ir varenraiba — tautumeitas un tautudēli mijās ar ierastākā apģērbā tērptiem ļaudīm, seniori — ar jauniešiem. Tāds jau arī bija šīs izrādīšanās mērķis — redzēt vienkopus zālē un uz skatuves tos, kuri regulāri mēro ceļu uz Pastendes kultūras namu, lai liktu lietā savu radošo potenciālu. «Ikdienā tas viss notiek ļoti strauji — vieni pa durvīm ārā, nākamie — iekšā… Man šķiet, ka daudzi no jums pat nezina, kas ir tie cilvēki, ar kuriem ikdienā dalāt šo vienu skatuvi katrs savā izteikšanās formā,» sprieda kultūras nama vadītāja Jolanta Ozola. Viņa arī neslēpa, ka vakars solās būt nedaudz dīvains, raisot asociācijas ar to patīkamo kņadu, kāda kultūras namā piedzīvojama ikdienā un kas to dara dzīvu.

Tautas lietišķās mākslas kolektīvs «Kurši» kārtējo reizi parādīja, ka tā dalībnieču veikums ir daudzpusīgs un noder gan ikdienā, gan svētku reizē. Arī darba spējas ir iespaidīgas — «Kuršu» dalībniece Oļesja Miķelsone radījusi tik daudz vasaras tērpu, ka arī viena varēja piedāvāt tērpu kolekciju «Vasaru gaidot». «Dziedātāji no uzrakstīta vārda un notīm ar sirdi rada dziesmu, dejotāji no raitiem solīšiem kopā ar mūziku — skaistu deju, bet te, pirmajā stāvā, esam mēs, kolektīvs «Kurši», kas, spēlējoties ar dzijām, faktūrām, krāsām, radām skaistus darbus, kuri, ceru, iepriecina ne tikai mūs, bet arī jūs, kas ienākat pie mums,» salīdzināja kolektīva vadītāja Biruta Austrupa.

Ar domām par nākamo vasaru un gaidāmajiem Dziesmu un deju svētkiem klātesošo priekšā stājās arī vietējie deju kolektīvi «Austris», «Spriganis» un «Dzalksti», allaž liekot sajūsmināties par tautas deju skaistumu un spēku. Šķiet, ka lielākais pārsteigums bija deja «Cīrulīti, mazputniņi» jauniešu deju kolektīva «Austris» puišu izpildījumā. Tā vēsta par gatavību aizstāvēt savu zemi, un «Austra» puiši ik kustību izpildīja ar tādu spēku un aizrautību, ka ovācijas sākās jau drīz pēc dejas sākuma un turpinājās līdz pat beigām.

Sirsnīgas, skanīgas dziesmas

pārējo priekšā nesa ansambļi «Irbenājs» un «Harmonija». Starp citu, dalība ansamblī esot sava veida iespēja pavingrot — dziļi elpojot un plaši dziedot!

Ainiņas, kuras, cerams, nebija noskatītas Pastendes ikdienā, izspēlēja jaunais amatierteātra kolektīvs «Te rada», ko vada Gita Strazdiņa. Ak, kā dāmas tenkoja, šķendēdamās, ka citu grēku dēļ gluži vai veselība jāsabendē! «Man jau viņa no paša sākuma nepatika — vienmēr laipna un smaidīga,» no uzveduma «Ziņu dienests strādā» varēja pamācīties, kā novērtēt cilvēkus. Gudrība numur 2 — ja kāda sieviete mazuli negaida šobrīd, kādreiz taču gaidīs, tā ka neko sevišķi aplamu jau satenkot nevar!

Afišas jau iepriekš vēstīja, ka gaidāms arī pārsteiguma viesis, un pārsteigums izdevās — Pastendes kultūras namā viesojās talantīgais Alešs Volkers, šoreiz — kā mīms. Sākumā sagaidījis apmeklētājus jau kultūras nama foajē un pajokojis ar viņiem arī zālē mirkli pirms pasākuma, vēlāk viņš kāpa uz skatuves un savos priekšnesumos iesaistīja ne mazums skatītāju. Tas brīdis, kad viņš devās izraudzīties piemērotus kandidātus no tiem, kas zālē bija sasēdušie pie galdiņiem, bija nervus kutinošs! Tomēr — gods, kam gods! — mīms izvēlējās tikai stiprā dzimuma pārstāvjus, dāmām ļaujot no sirds izsmieties par to, cik amizantas izdarības notiek uz skatuves.

«Paldies jums par to laimes izjūtu, ko jūs man dodat, diendienā ar jums kopā strādājot! Viss Pastendē notiekošais, pateicoties jūsu radošumam, jūsu degsmei, jūsu īpašajām personībām, ir kā viens liels rits. Mēs tik tiešām esam tie, kas uzturam, noturam un turpinām to, ko sauc par latviskumu,» noslēgumā vērtēja J. Ozola. Savukārt kolektīvi viņu godināja par kultūras nama lielo goda saimnieci. «Jo mēs šeit jūtamies kā mājās — aprūpēti un priecīgi,» pārējo vārdā apliecināja B. Austrupa.

