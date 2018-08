«Ja nebūtu tā trakā kultūras dzīve…» 14.08.2018

Pļavmuižas saieta namu Laucienes pusē kopš 1989. gada, ar dažu gadu pārtraukumu, vada Dina Bērziņa. Mainījušies laiki un cilvēki, bet Dina teic, ka radoši un aktīvi darboties nemaz nevarētu, ja šo gadu laikā nebūtu vietējo cilvēku atbalsta. Šogad nosvinēta arī apaļa dzīves jubileja, tāpēc aicinu viņu uz sarunu par kultūras dzīvē aizvadītajiem darba un dzīves gadiem.

Sarunas sākumā aizrunājamies par šovasar notikušajiem Dziesmu un deju svētkiem, vienu no Latvijas simtgades centrālajiem notikumiem, kas plaši izskanēja ne tikai Latvijā, bet arī ārpus valsts robežām. Ar Laucienes jaukto kori pavadītā svētku nedēļa Rīgā bijusi īpaša, liekot sajust arī lielpilsētas smeķi, pabūt vietā, kur iets studiju gados. Visvairāk prātā no Dziesmu svētkiem Dinai palicis ģenerālmēģinājums Mežaparka estrādē, kad pirmo reizi viss gadu laikā rūpīgi plānotais arī bijis redzams. Tad arī vairs nav bijuši jautājumi, kāpēc šādu dziesmu izvēle svētkiem. Piedzīvots brīnišķīgs un prātā paliekošs brīdis. Mielojoties ar Dinas piedāvātājām ķiploku ledenēm, kas iegādātas Raunas pusē, un sarūpēto auksto, krējumoto kārumu, kas piedienas karstai vasaras dienai, saruna lēnām raisās.

Esmu vietējā Pļavu meitene —

par sevi saka Dina. Bez viņas ģimenē auguši vēl četri bērni — divas māsas un brāļi. Agrāk māsas no Rīgas vedušas «Rīgas salmiņus», priekšā lasīti «Emīla nedarbi», savas fīres bijušas arī ar brāļu draugiem. Dina atklāj, ka viņas dzimtā daudz bērnu ģimenē nav nekas neierasts. Arī viņas mamma nākusi no piecu bērnu ģimenes, brālim esot liela ģimene, arī pašai trīs atvases izaudzinātas. «Dažreiz smejoties sakām, ka bijušā deputāta Šķēles plāns par trīs bērniem ģimenē izpildīts. Pirmais dēls — mantinieks, otrais — lai dzimta nostiprinātos, trešā meita — lai mammai prieks,» smejoties teic Dina un piebilst, ka ģimene vienmēr ir turējusies cieši kopā. «Ja svinam dzimšanas dienu, tad jārēķinās, ka mēs paši būsim ap 40. Ja citi saka, ka ciemos nāk desmit cilvēku un nezina, ko darīt, tad mēs esam krietni vairāk. Mums paveicies, jo, izņemot vienu no māsām, visi pārējie dzīvojam šeit uz vietas. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc esam joprojām tik tuvu cits citam un, ja nepieciešams, sniedzam palīdzīgu roku. Tas ļoti palīdz, jo ģimenes atbalsts ir liela vērtība,» uzskata Dina. Viņasprāt, kopības izjūtu veicinājusi arī sanākšana kopā dažādos svētkos. «Agrāk mammas vārda dienā vienmēr cepām sklandraušus. Māja bija pilna ar cilvēkiem, bet sklandraušu cepšana uzticēta viņai. Tagad mamma jau divus gadus nav starp mums, bet sklandraušus joprojām cepam, sanākot atkal visi kopā. Pēc mammas aiziešanas Mūžībā domājām, kā nu būs, bet sanākšanas centrs visiem joprojām ir manas mājas «Kraujas». Vēlētos, lai ģimene šādi kopā būtu daudz ilgāk. Tādās sanākšanas reizēs gūsti spēku un zini, ka tevi vienmēr atbalstīs,» uzskata mana sarunas biedre.

Tāpat nozīmīgs ģimenes kopības veicināšanai bijis laiks, kad desmit gadus radu bērniem rīkotas vasaras nometnes «Kraujās». Sabraukuši visi un tad vairāku dienu garumā kopā rosījušies. Tagad bērni paaugušies un nepieciešamība pēc šādas nometnes mazinājusies.

Agrāk skola, tagad — darbavieta

Dina pirmās trīs klases sākusi mācīties Pļavu skolā, kur tagad atrodas viņas darbavieta. Daudz jauku atmiņu par šo ēku, kā agrāk šeit noritējusi skolas dzīve. Katrs mājas stūris atgādinot par piedzīvoto. Vecāki tolaik strādājuši, un mazo meiteni pieskatījusi tēta mamma, ko saukuši par grošu. Viņa bijusi ļoti stingra, ar lielu rūpību sekojusi mācībām. «Trijnieks mācībās nevarēja būt. Tad nācās skaidrot, kāpēc šāda atzīme saņemta,» atminas Dina.

Pēc mācībām Pļavu skolā, ceturtajā klasē meitene turpina mācības Laucienes pamatskolā. Prātā palikusi uzņemšana pionieros, un, lai gan tā laika ideoloģija maz izprasta, tomēr notikums mazā cilvēka dzīvē palicis atmiņā ar rūpīgo gatavošanos tam. Skolā tolaik bijis jāraksta, par ko nākotnē vēlas kļūt, un Dinas ideja kļūt par bērnudārza audzinātāju tā arī palikusi nemainīga. «Nezinu, kāpēc biju iedomājusies tieši šo profesiju, jo bērnudārzā nebiju gājusi ne dienu. Pieļauju, ka ideja radās, jo māsa tolaik šo profesiju apguva,» saka Dina. Tā arī pēc skolas turpinātas studijas Rīgas pedagoģijas skolā, kur šī profesija apgūta. Tolaik dziedāts arī korī un gūta iespēja piedalīties Dziesmu svētkos. Tie bijuši viņas pirmie. Pēc izglītības iegūšanas Dina nosūtīta atpakaļ uz Laucieni, un pusotru gadu viņa arī nostrādā bērnudārzā. Interesants laiks, bet ne viegls. Tolaik cilvēki strādāja garas darba stundas. Bija tādi, kas bērnus bērnudārzā atstāja arī par nakti. «Skaties, mamma turpat netālu ir, bet garās darba stundas fermā liek mazo atstāt citu auklētāju rokās,» viņa atceras.

Strādājot bērnudārzā, radusies doma apgūt pirmsskolas izglītības skolotāja profesiju, bet tā arī no iestājeksāmeniem Liepājā atbraukusi atpakaļ ar visiem dokumentiem. Dina stāsta: «Toreiz iestājeksāmenos Liepājā sacerējumu uzrakstīju uz «3», un man tas bija kā sitiens zem jostas vietas, jo skolā sacerējumi padevās. Šķita, ka matemātikas iestājeksāmenu nemaz neesmu nokārtojusi. Nosvinēju 20 gadu jubileju, paņēmu dokumentus un braucu mājās. Vēlāk izrādījās, ka arī to eksāmenu biju nolikusi, un studijas varēju uzsākt.»

1987. gadā Dinas māsa Benita sākusi organizēt dažādas aktivitātes vietējiem Pļavu bērniem. Protams, kā nu bez ģimenes atbalsta! Dina gājusi palīgā, un tā soli pa solim pasākumi un kultūras dzīve Pļavās saņēmusi Dinu savos nagos un vaļā nav atlaidusi līdz pat šim brīdim. Kopš 1989. gada Dina ir tā, kas rūpējas, lai vietējiem Pļavās piedāvātu dažādas kultūras aktivitātes un pasākumus. «Ja nebūtu tā trakā kultūras dzīve…Tā devusi un paņēmusi arī ļoti daudz,» atzīst Pļavmuižas saieta nama vadītāja.

Kopš 1989. gada pārmaiņu vēji pūtuši daudz. Bērnu skaitam samazinoties, 2003. gadā Pļavu skolu nākas slēgt. Mājvietu šeit rod bibliotēka, vēlāk arī Pļavu tautas nams. 2007. gadā notiek izmaiņas, kad Pļavu tautas namu pārveido par informācijas centru «Pļavmuiža» ar pieaugušo izglītības un brīvā laika pavadīšanas funkcijām. Izveidojoties Talsu novadam un veicot reorganizācijas, informācijas centrs «Pļavmuiža» kļūst par Pļavmuižas saieta namu. Tāds tas ir joprojām, kur mīļi gaidīts ikviens interesents.

Formāla pieeja darbam nekad nav bijusi

Vienīgās iestādes, kas pašlaik ir palikušas Pļavās, ir bibliotēka un saieta nams. Ir vēl arī sporta bāze, kur, pateicoties Normundam Krūzem un viņa atbalstītājiem, notiek dažādas aktivitātes. Dina teic, ka saieta namu var uzskatīt par viņas otrajām mājām, jo šeit pavadītas garas darba stundas, gūts prieks un gandarījums darbam. Jā, bijusi arī pa kādai vilšanās reizei… «Neteikšu, ka nav bijuši tādi mirkļi, kad gribējies atmest visam ar roku. Esmu piedzīvojusi laiku, kad skaitīja katru ķebli un trauciņu. Varbūt tādas reizes ir labas, jo varu aizvākt uz mājām savu mantu,— daudz kas šeit no tā ir, lai varētu darboties. Man ir svarīgi, lai atbalsts ir arī no vadītājiem, kura pakļautībā strādājam. Ja tāda nav, ir grūti,» uzskata Dina. Viņasprāt, Pļavmuižas saieta nams bez cilvēkiem nebūtu nekas.

Mazapdzīvotās vietās notiekošais turoties uz entuziastu pleciem. Ja būtu formāla pieeja darbam, nekas nenotiktu. Lai gan bērnu skaits gadu gaitā ir samazinājies, pēdējā laikā novērotais liekot secināt, ka situācija nemaz tik slikta nav. Redzams, ka lēnām mājas atkal kļūst apdzīvotas. Pašlaik pietiekami liels ir dažādu interešu pulciņu piedāvājums un nav teikts, ka to nevar būt vēl. Rosība Pļavmuižas saieta namā ir katru dienu, arī brīvdienās, kad notiek kādas sporta sacensības galda spēlēs. «Daudzi man teikuši, ka, viņi, šeit atbraucot, jūtas gaidīti. Un tas ir galvenais, ka cilvēki tā jūtas. Esmu pati bijusi vietās, kur neesi gaidīts. Tas nav patīkami,» uzskata Dina.

Paskatīties uz notiekošo no malas

Interesanti Dinai bijuši divi gadi, kad strādāts Laucienes pagasta padomē par projektu vadītāju un Pļavās vadīts tikai amatierteātris. Tolaik viņa domājusi, ka negrasās, ar lakatiņu aptinusies, 60 gados stāvēt vēl visiem priekšā un vadīt pasākumus. «Bija izjūta, ka aiz sevis visu esmu sakārtojusi,» saka Dina. Pļavmuižā darbojās daudzi kolektīvi. Cilvēkam šeit neatstāju neko tukšu, bet pietiekami lielu un labu bagāžu. Tā no 2005. līdz 2007. gadam nostrādāju pagasta padomē par projektu vadītāju. 2007. gadā mainījās Eiropas Savienības plānošanas periods, projektu kļuva mazāk, un arī Pļavmuižas saieta nams bija palicis bez vadītāja. Tā atnācu atpakaļ. Esot pagastā, uz lietām Pļavmuižā bijis iespējams paskatīties citādāk. Brīdī, kad atkal atgriezos Pļavmuižā, ar jaunu sparu metos visā iekšā. 2007. gadā bija palikuši tikai pāris kolektīvu, un atkal nācās visu lēnām attīstīt no jauna. Tagad varam lepoties ar vairākiem pulciņiem. Ir galda spēļu klubs, lietišķās mākslas kolektīvs «Pīne», puķu draugu klubiņš «Pojenes», vingrošanas grupa, mākslas studija, deju grupa «Dejas sirdij», amatierteātris «Pļavas», pirmsskolas vecuma vokālais ansamblis «Draiskulīši», deju grupa «Pļavu sienāzīši». Viens no jaunākajiem klubiņiem ir Māmiņu klubs. Visiem ir vadītāji, bet daudzi darbu dara pēc brīvprātības principa,» viņa stāsta.

Dina ne tikai vada vietējo kultūras dzīvi Pļavās, bet ir arī amatierteātra vadītāja. Teātri Pļavās ar mazu pārtraukumu viņa vadījusi no 90. gadiem. Ja arī bija mazs pārtraukums, cilvēku vēlme pēc teātra spēles tomēr uzplaiksnīja no jauna.

Bez kora — nekādi

Viens no Dinas vaļaspriekiem ir dziedāšana. Jau skolas gados dziedāts korī, arī mācoties Rīgā. Kad atnākusi uz Laucieni, Talsos darbojies skolotāju koris, kur Dina piedalījusies, dziedot arī Laucienes korī. Ģimenei kļūstot kuplākai, dziedāšanai uz laiku nācies atmest ar roku. Bet 2007. gadā Dina atkal savu vietu atradusi Laucienes korī, kam viņa velta savu brīvo laiku. «Dzīvē pienāk brīdis, kad tu vēlies ne tikai dot citiem, bet arī sev ko iegūt. Un dziedāšanas prieks tāds noteikti ir,» viņa saka.

Jautāta, vai sevi pēc tik daudz Pļavās pavadītajiem dzīves gadiem redz arī citos atbildīgos darbos, Dinas atbilde skan pārliecinoši: «Pļavas man sirdij ir ļoti tuvas, te ir visi mani mīļie. Kas man nekaiš? Jā, uz brīdi kaut kur aizbraukt un izjust citu pilsētu smeķi nav ne vainas, jo to tu nekad nejutīsi Pļavās. Taču tas ir īslaicīgi. Tas miers un klusums, kas baudāms šeit, nav vārdos aprak­stāms. Šeit var ļoti radoši strādāt. Esmu saaugusi ar Pļavmuižas saieta namu, tas man ir ļoti mīļš. Kamēr cilvēkiem šī vieta būs vajadzīga, arī es šeit būšu.»

