Lāču ģimenes mājās Mērsragā top kvalitatīvas, oriģinālas un skaistas «Paff» mazuļu attīstošās rotaļlietas un tekstila izstrādājumi. Pirms pāris gadiem, pārvācoties dzīvot no pilsētas uz laukiem, ģimene bija pārliecināta, ka viņiem viss izdosies. Dace atzīst, ka nākas ļoti smagi strādāt un būt neatlaidīgiem, tomēr pārliecības, ka arī nākotnē bizness būs veiksmīgs, nav.

Lāči uzņēmumu nodibināja 2012. gada novembrī. Dace modelē, veido un šuj rotaļlietas, atbild uz klientu vēstulēm, vīrs Juris atbild par grāmatvedību un nodrošina tehnisko jautājumu risināšanu.

— Kā radās ideja par rotaļlietām un tekstila izstrādājumiem mazuļiem?

— Esmu augusi šuvēju ģimenē, tāpēc šī joma bija zināma, kopš sevi atceros. Izmēģināju savas spējas dažādās profesijās, bet likumsakarīgi, ka paliku pie tā, ko protu un kas padodas vislabāk. Esmu radošs cilvēks, kam grūti sevi iztēloties ikdienas astoņu darba stundu rutīnā, tāpēc vienmēr esmu sapņojusi par ģimenes biznesu. Pēc pirmā bērna piedzimšanas radās jaunas idejas un nolēmu, ka tas ir īstais brīdis sapņa īstenošanai. Sākumā produkciju veidoju no tā, kas pašas bērnam bija aktuāls, bet ar laiku piedāvājums papildinājās, uzklausot klientu vēlmes un vajadzības. Palielinoties darbu apjomam, iesaistījās arī vīrs, kurš tagad pārvalda grāmatvedību, interneta veikalu un palīdz ar preču piegādi.

— Kāpēc nolēmāt pārvākties uz dzīvi Mērsragā?

— Uz Mērsragu pārvācāmies pirms diviem ar pusi gadiem. Pirms tam dzīvojām Jelgavā. Savu izvēli nenožēlojam, jo dzīvi laukos izvēlējāmies bērnu dēļ (Ērikam ir septiņi, Elīzai — četri gadi), lai viņiem būtu svaigs lauku gaiss un vieta, kur izskrieties. Tās mums bija lielas pārmaiņas, bet pilsētas kņadas nemaz nepietrūkst, jūtam, ka esam īstajā vietā.

— Vai, pārvācoties uz Mērsragu, viens no kritērijiem bija izvērtēt, kādi tur ir darba piedāvājumi vai uzņēmējdarbības iespējas?

— Atnākot uz Mērsragu, zinājām, ka darbs te būs tik, cik paši to radīsim. Pavisam droši zinu — ja mums nebūtu sava biznesa, būtu palikuši pilsētā.

— Vai ir viegli uzsākt savu biznesu, dzīvojot laukos? Kādi ir galvenie plusi un mīnusi?

— Nedomāju, ka galvenais kritērijs biznesa uzsākšanai ir vieta. Galvenais ir ideja un apņēmība to realizēt. Protams, tas ir ļoti atkarīgs no nozares; nevar tirgot smiltis tuksnesī. Pilsētā viss ir ātrāk un ērtāk sasniedzams, arī klienti. Laukos vairāk jādomā par to, kā savas preces vai pakalpojumus līdz klientam nogādāt.

— Kādi ir mazā uzņēmēja galvenie izaicinājumi?

— Lielākie izaicinājumi ir liekā birokrātija, neizsekojamie likumu līkloči un pašas uzņēmējdarbības formas neprognozējamība («Paff» ir mikrouzņēmums — aut.), jo gandrīz katru gadu likumos kaut kas tiek mainīts.

Trūkst saprotamas informācijas par likumiem, jo tos var interpretēt dažādi. Atbildīgās instances visbiežāk uz jautājumiem atbild ar izkopētiem likuma pantiem, kuros savirknēto vārdu jēgu nav iespējams izprast cilvēkam bez juridiskās izglītības. Par šo ir runāts ar daudziem mazajiem uzņēmējiem. Liela daļa nedarbojas atbilstoši likumiem, pašiem to pat nenojaušot.

Protams, viens no nopietnākajiem izaicinājumiem ir atrast savu vietu starp citiem uzņēmumiem, īpaši lielajiem. Konkurence ir jūtama, un ne mirkli nedrīkst atslābt, jo, ja rezervē nav naudas vai papildu darba, bankrotēt var ātri.

— Kā jums varētu palīdzēt pašvaldība? Vai pašvaldība jebkādā veidā, jūsuprāt, varētu veicināt jaunu uzņēmēju ienākšanu novadā?

— Pašvaldība varētu palīdzēt ar informāciju, pieaicināt speciālistus, kas varētu sniegt konsultācijas. Apzinot interesentus un aktuālās tēmas, organizēt apmācības, seminārus, rīkot jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursus u.c.

— Kādas brīvas uzņēmējdarbības nišas jūs saredzat Mērsraga novadā?

— Tā kā Mērsragā cilvēku ir tik, cik ir, tad uzņēmumu balstīt uz vietējiem ļaudīm būtu grūti, tāpēc ir jādomā plašāk. Apgrūtina arī apstāklis, ka līdz lielajām pilsētām ir diezgan liels attālums, un, lai sasniegtu lielāku klientu skaitu, būs papildu izdevumi vai arī jārada tāda prece/pakalpojums, kādēļ cilvēki gatavi mērot tālu ceļu.

— Ko būtu nepieciešams mainīt valstiskā līmenī, lai atvieglotu mazo uzņēmēju dzīvi?

— Neiznīcināt mikrouzņēmuma nodokli, kas pagaidām lēnām, bet neatlaidīgi tiek darīts. Mikrouzņēmumi pavisam nepelnīti tiek izstumti no pilnā veselības apdrošināšanas groza. Ne jau vieglas dzīves un grandiozas peļņas dēļ esam izvēlējušies uzņēmējdarbības formu, kas mums nenodrošinās pensiju. Pašlaik valsts attieksme ir tāda — vai nu kļūsti par lielu uzņēmumu, kas apgroza miljonus, vai liecies mierā un ej par strādnieku kādā lielā uzņēmuma ražotnē! Grūti spriest, vai mazo uzņēmumu darbība kāda interesēs tiek tīši apgrūtināta, vai likumu pieņēmēji vienkārši neizprot reālo situāciju.

— Kas ir jūsu uzņēmuma veiksmes atslēga?

— Veiksmes atslēga ir smags darbs un neatlaidība. Par to, cik esam veiksmīgi, gan varētu diskutēt: cik veiksmīgs ir uzņēmums, kura lielākie panākumi ir «galu savilkšana», lai pabarotu ģimeni?

— Kādu redzat nākotni jūsu uzņēmumam un dzīvei Mērsragā?

— Jo vairāk attīstāmies, jo vairāk sastopam negaidītas grūtības. Tāpēc pašlaik ceram, ka būs iespējams turpināt vismaz tāpat kā līdz šim. Mums nav lielu ambīciju, rūpnīcu atvērt neplānojam, gribam tikai nopelnīt iztiku, darot to, kas mums patīk un padodas vislabāk. Ja situācija pasliktināsies un ar savu biznesu vairs nespēsim nopelnīt, visticamāk, nāksies pārcelties uz kādu no lielajām pilsētām, kur ir darba piedāvājumi.

