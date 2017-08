«Ja mēs gribam šeit palikt, rosīties un sevi nodrošināt — esam vienā komandā!» Atklātas Talsu Biznesa inkubatora jaunās telpas 09.08.2017

Gluži kā vecāki saviem bērniem — Biznesa inkubators sniedz atbalstošu plecu un zinošu padomu jaunajiem uzņēmējiem, kuriem nepieciešams uzmundrinājums un ticība saviem spēkiem. Otrdien Talsos atklāja «vecāku» jeb Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Talsu Biznesa inkubatora telpas Kalna ielā 4. To atklāšana aizsāk jaunu kustību, piedāvājot jaunajiem uzņēmējiem koprades telpas.

Līdz šim Talsu Biznesa inkubators atradās savā pagaidu mājvietā — kinoteātra «Auseklis» ēkā. Ar Talsu novada pašvaldības finansiālu atbalstu atjaunotas telpas un fasāde ēkai Kalna ielā 4. Pasākuma atklāšanā ikviens interesents, esošie un topošie uzņēmēji varēja novērtēt padarīto un iepazīt tuvāk Biznesa inkubatora piedāvātos pakalpojumus.

Talsu Biznesa inkubatora vadītāja Dagmāra Dreiškena un projektu vadītāja Ilze Ventiņa saņēma neskaitāmus sveicienus. Projekts īstenots ar viņu aktīvu līdzdalību.

«Šī diena ir ļoti gaidīta!» klātesošos uzrunāja Talsu Biznesa inkubatora vadītāja. «Pirmkārt, ceru, ka šīs telpas būs punkts, kurā visi jaunie uzņēmēji no Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadiem apstāsies, pirms sāks savu uzņēmējdarbības ceļu, lai pajautātu padomu un, cerams, saņemtu gaidīto atbalstu! Otrkārt, ļoti priecājos, ka esam līdzās Brīvajai mākslas telpai — «Baložu pastam». Viņi zem sava jumta apvieno aktīvos, radošos novada cilvēkus, un mēs viņiem «pieplusojam» uzņēmējus, kas arī ir aktīvi, rosīgi, grib šeit palikt un dzīvot! Ceru, ka mūsu starpā būs sinerģija! Treškārt, ceru, ka cilvēki pamana — mūsu telpas ir koprades telpas. Sagaidām, ka jaunie uzņēmēji nāks un izmantos iespēju šeit strādāt, tā darba vietas dalīšanas kustību aizsākot arī Talsos. Ne tikai darba vietas, bet arī dalīšanos ar padomu un savām zināšanām.

Tas, ka esat ieradušies, nozīmē, ka izrādāt mums savu atbalstu! Par to ir liels prieks! Nesaukšu katru no jums vārdā, bet jūsu atbalsts un sadarbība mums nozīmē ļoti daudz! Lielākā daļa no jums ir no šī reģiona — Talsiem, Dundagas, Rojas, Mērsraga. Arī šoreiz uzsvēršu, ka mērķis mums visiem ir viens — mēs gribam šeit dzīvot, mēs negribam braukt uz ārzemēm vai Rīgu, vai kur citur, šīs ir mūsu mājas. Ja mēs gribam šeit palikt, rosīties un sevi nodrošināt — esam vienā komandā!»

Atklāšanās pasākumā viesus uzrunāja arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis, Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks, Valsts finanšu institūcijas «Altum» pārstāves, LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktore Laura Očagova un atbalstītie uzņēmēji.

Talsu novada pašvaldības vadība novēlēja, lai ceļu uz Biznesa inkubatoru atrastu uzņēmēji, kuriem vajadzīgs atspēriena punkts,— to iegūstot, pacēlums būtu uzņēmumiem un valstij kopumā. Savukārt LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktore Laura Očagova sacīja sekojošo: «Priecājos par izpilddirektora pieminēto komandu, mūsu meitenēm (Dagmāru Dreiškenu un Ilzi Ventiņu — P. K.), kas ir mūsu inkubatora sirds. Ir gandarījums par mūsu 19 klientiem jeb Talsu Biznesa inkubatora artērijām, kas palīdz un iedveš šeit dzīvību! Ceru, ka šādu artēriju radīsies arvien vairāk! Paldies Talsu novada pašvaldībai par atbalstu Biznesa inkubatora izveidē, bez jums noteikti nebūtu šo telpu un citu lietu, kas izdarītas, lai inkubators taptu. Paldies mūsu sadarbības partneriem un atbalstītājiem, kas ikdienā palīdz mūsu klientiem augt un sasniegt uzņēmējdarbības virsotnes, lai tie kļūtu ne tikai par Talsu un apkārtnes, bet arī visas Latvijas iedvesmu!»

Talsos Biznesa inkubators darbojas kopš pagājušā gada septembra. Nepilna gada laikā inkubatorā uzņemti 19 dalībnieki. Lielākā daļa jauno uzņēmēju ir attīstības sākuma stadijā, kad jārūpējas par produkta vai pakalpojuma attīstību un atpazīstamību.

