Rojeniece Līga Vecbērza vieglatlētikā trenējas tikai trīs gadus, taču jau ir kļuvusi par Latvijas U—20 vieglatlētikas izlases dalībnieci un piedalījusies Eiropas čempionātā. Jaunietes ikdiena paiet steigā, taču viņa par to nesūdzas — Līga turpina trenēties un tic, ka kādu dienu spēs uzrādīt vēl labākus rezultātus.

Ar vieglatlētiku Līga sāka aizrauties 9. klasē. Tā kā viņas tētis agrāk nodarbojās ar sportu, tas viņu interesēja jau kopš bērnības. 10. klases sākumā jauniete apjauta, ka tieši šajā sporta veidā viņa sevi var parādīt vislabāk. «Skolās parasti stāsta, ka talants ir jāattīsta. Sapratu, ka mans talants ir vieglatlētika. Aizgāju pie trenera Jāņa Volaja, izstāstīju, ka vēlos sportot, un sāku trenēties. Sākumā bija fiziski grūti, taču ar laiku pieradu pie slodzes. Sāku trenēties septembrī un jau decembrī startēju pirmajās sacensības, kur izdevās uzvarēt,» atceras Līga. Drīz pēc tam jauniete guva godalgotas vietas arī Latvijas U—18 čempionātā (sudraba medaļa 60 metru skrējienā telpās un 100 metru skrējienā stadionā). Par savu mīļāko disciplīnu viņa sauc sprintu, taču startē arī tāllēkšanā, barjerskrējienā un trīssoļlēkšanā.

Līgu vienmēr ir saistījuši

individuālie sporta veidi — darbojoties komandā, dalībnieki paļaujas viens uz otru, taču vieglatlētikā viss ir atkarīgs no paša sportista. Uzvaras un zaudējumi netiek dalīti, un, ja izdodas uzvarēt, gandarījums ir lielāks.

Latvijas čempionātā U—20 grupā 100 un 60 metru skrējienā un tāllēkšanā Līga ieguva 1. vietu, pieaugušo grupā 60 metru skrējienā un tāllēkšanā — 2. vietu, savukārt 100 metru skrējienā — 2. un 3. vietu. Vienā no tradīcijām bagātākajām vieglatlētikas sacensībām Baltijā — Valsts Prezidenta balvas izcīņā Līga divas reizes ieguva 1. vietu 4×100 metrus garajā stafetē (pieaugušo izlasē) un Baltijas valstu sacensībās 100 metru skrējienā izcīnīja 1. vietu. Arī astoņu valstu junioru mačā Minskā 60 metru skrējienā telpās jauniete ieguva zelta godalgu. Eiropas U—20 čempionātā, kas norisinājās Itālijā, Grosseto, Līga startēja 100 metru sprintā un tāllēkšanā un bija vienīgā savā grupā, kas spēja izpildīt normatīvu. «Dalība Eiropas čempionātā bija lieliska pieredze. Tās ir augsta mēroga sacensības, un tur ir citi apstākļi — liels pretvējš un karsts klimats. Itāliju īpaši apskatīt nesanāca, pastaigājām pa pilsētu, bet pārsvarā koncentrējos uz sacensībām,» norāda jauniete. Pirms starta viņa parasti aprunājas ar treneri, kurš iesaka, kā pareizi jāiesildās un uz ko jāliek uzsvars, taču īpaša sagatavošanās vai noskaņošanās meitenei nav vajadzīga.

Reizi pa reizei, piedaloties sacensībās,

nācies piedzīvot kuriozus atgadījumus. Viens no tiem noticis Ogrē. Tā kā stadions atrodas pilsētas centrā un blakus ir dzelzceļa stacija, pa kuru regulāri pārvietojas vilcieni, koncentrēties sacensībām bija ļoti grūti. Citreiz sacensībās sāk gāzt lietus, viss ir balts un finišu nav iespējams saredzēt.

Sacensību un sagatavošanās periodā Līga trenējas piecas vai sešas reizes nedēļā. Katrs treniņš ilgst aptuveni trīs līdz četras stundas un ir vispusīgs — jāskrien arī garākas distances, taču meitene dod priekšroku sprintam.

«Treniņus un skolu apvienot ir diezgan grūti. Visvairāk to sajutu 11. klases laikā — skolā biju no 8.00 līdz 15.00, tad ātri pārģērbos, gāju uz treniņiem, kas notika līdz 18.00 vai 18.30, pēc tam devos mājās, paēdu un uzreiz mācījos. Citreiz pildīju mājasdarbus līdz pat 1.00 naktī. Bija grūti, bet kaut kā izdzīvoju. Arī mācības necieta — katru gadu vidējā atzīme tikai auga. Sports man palīdz plānot laiku un saprast, ka, jo vairāk cilvēks dara, jo vairāk var izdarīt,» neslēpj jauniete. Par savu panākumu atslēgu viņa sauc mērķtiecību — ja kaut kas neizdodas, viņa darīs visu, lai ieceri īstenotu. Meitene uzskata, ka talants ir laba lieta, taču lielāka nozīme ir ieguldītajam darbam. Ja sportists vēlas sasniegt ko nozīmīgu, bez smaga darba neiztikt.

Trīs gadu laikā

gūtas arī vairākas traumas. Junioru mačā Minskā, kas notika februāra beigās, Līga finišā nokrita un divās vietās salauza roku. Ārsts teicis, ka atsākt skriet viņa varēs tikai maija beigās un par vasaras sezonu var aizmirst. «Negribēju palaist garām Eiropas čempionātu. Sešas nedēļas nevarēju skriet, tad atsāku sportot, mērķtiecīgi gāju uz priekšu un pat uzlaboju pagājušā gada rezultātus. Sportā bieži nākas sastapties ar brīžiem, kad gribas visam atmest ar roku. Ja sacensībās vai treniņos kaut kas neizdodas, rodas bezcerības sajūta. Citreiz uznāk tādi brīži, bet tad atceros, cik daudz darba tajā esmu ieguldījusi, un saprotu, ka nevaru tā vienkārši visu pamest. Vēlos pierādīt, ka arī es kaut ko spēju,» saka jauniete.

Lielu paldies par emocionālo un finansiālo atbalstu viņa teic saviem sponsoriem, Rojas novada domei, trenerim un ģimenei. Nereti cilvēkiem šķiet, ka vieglatlētika ir lēts sporta veids, taču tā nebūt nav — viens apavu pāris maksā ap 300 eiro, un tos nepieciešams mainīt katru gadu. Arī katrā disciplīnā tiek izmantots savs pāris.

Tā kā jauniete absolvēja

Rojas vidusskolu un septembrī uzsāks mācības Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, arī treniņi turpmāk tiks aizvadīti Rīgā. Diemžēl galvaspilsētā nav daudz vietu, kur trenēties, — sporta bāžu stāvoklis ir diezgan bēdīgs, tāpēc četras dienas Līga pavadīs Rīgā, savukārt pārējās trenēsies Rojā, kur tiek atjaunots stadions.

Nākotni meitene vēlas saistīt ar sportu un pedagoģiju. «Mācīšos par sporta skolotāju. Tā kā visa mana dzīve saistās ar sportu, nodomāju — kāpēc gan nepamēģināt? Sportot var līdz noteiktam laikam, tāpēc jādomā, ko darīt tālāk. Cilvēks var mācīties visu mūžu, un, ja vēlāk gribēšu nodarboties ar ko citu, mācīšos atkal. Visvairāk es gribētu strādāt ar bērniem no septiņu līdz desmit gadu vecumam, kad viņi tik daudz vēl nerunā pretī un interesējas par visu.

Sportā turpināšu cītīgi trenēties. Nākamgad ir Eiropas čempionāts pieaugušajiem, kur ir ļoti augsts normatīvs, bet centīšos tam pietuvoties. Vēlos startēt arī Eiropas U—23 čempionātā, kas norisināsies pēc diviem gadiem,» atklāj Līga.

