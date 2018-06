«Ja kāds gadījumā pazaudējis Dievu, Viņš ir šeit». Aizvadīta Baznīcu nakts 07.06.2018

Piektdien, 1. jūnijā, vakarā līdz pat pusnaktij Latvijā norisinājās Baznīcu nakts. Kā ierasts, tajā piedalījās arī vairāki mūsu puses dievnami. Un pirmo reizi — Lep­rozorija evaņģēliski luteriskā baznīca Talsu novada Laidzes pagastā. Turp arī devāmies.

Nezinātājs noteikti patrauktos garām ceļa galam, kas ir jāzina, lai nokļūtu pie apslēptās pērles. Nogriežoties no asfaltētā ceļa, šķiet, tūlīt iebrauksim kādas mājas pagalmā, bet nē, te pēkšņi aiz viena no līkumiem, koku ieskauta, slejas stalta, gaiša, neliela baznīca ar četrstūrveida kolonnām priekšpusē.

Mierā, klusumā un divvientulībā ar Viņu

Dievnams iekšpusē saposts ar pujeņu un lupīnu kompozīcijām, sadegtas svecītes romantiskos svečturos. Omulīgi, klusi un gaiši — pirmās asociācijas, kas rodas, ienākot telpā. Un flautas spēle fonā rada vēl maģiskāku izjūtu. Ļoti siltu un gaidītu. Ne velti Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Marika Laursone teic, ka tiem, kuri grib satikt Dievu, jābrauc uz šo baznīcu. Te bez pompozām un skaļām izdarībām var notvert to patieso un galveno — būšanu kopā ar Augstāko…

To, ka tik mīlīga baznīca nav redzēta, M. Laursonei atzinuši arī viesi. Pat līdz 23.30 dievnamā ieradušies ļaudis no malu malām, piemēram, Kuldīgas, Piltenes, Tukuma, Kolkas un citām vietām. «Cilvēki sēdēja, baudīja un ilgi negāja prom. Tas ļāva saprast, ka esam veikuši pareizo izvēli, atverot baznīcas durvis plašākai sabiedrībai. Varbūt tie cilvēki, kuriem šī baznīca palikusi prātā kā lepras muzejs, te redz kaut ko citu. Bet mums ir jādomā nevis par to, kas te bijis, bet par to, kāda būs baznīcas nākotne. Un to mēs, Laidzes pagasta pārvalde, esam izvirzījuši par savu mērķi: rūpēties par šo dievnamu un ik pa laikam vērt vaļā tā durvis, lai aicinātu ļaudis. Mēs esam pielabojuši tornīti un iestiklojuši vairākas logu rūtis, kas bija izsistas. Kad gatavojāmies Baznīcu naktij, saslaucījām tik daudz mušu, ka piepildījām trīs spaiņus! Un, ja kāds gadījumā ir pazaudējis Dievu, Viņš ir šeit…» teic M. Laursone.

Šogad 80 gadu jubileja

Baznīca atklāta 1938. gada 24. septembrī, kas nozīmē, ka šogad dievnamam aprit 80 gadi. Tam par godu septembrī šeit rīkos jubilejas koncertu. «Mums nepieciešams atdzīvināt un rādīt cilvēkiem šo baznīciņu,» uzskata M. Laursone. Viņa stāsta, ka draudze šeit bija tikai laikā, kad darbojās leprozorijs un baznīcu apmeklēja lep­ras slimnieki. Sestdienās 18.00 esot zvanīts zvans, aicinot ļaudis uz dievkalpojumu. «Te ierīkota speciāla apraides sistēma, ar kuras palīdzību bija iespējams atskaņot dievkalpojumu to slimnieku palātās, kuri nespēja aiziet līdz baznīcai,» klāsta M. Laursone.

Nu jau ilgus gadus dievnamā nedarbojas draudze un nenotiek dievkalpojumi. Šī iemesla dēļ pagasta pārvalde namu vēlas atdzīvināt, un to aizsākts darīt jau pērn, kad uz baznīcu atvesti bērni, kuri svinēja Bērnības svētkus. Te bija viens no pieturas punktiem.

2010. gadā nozagta baznīcas altārglezna «Kristus dziedina slimos» (1938), kā autors bija Žanis Sūniņš. Tagad dievnamā palicis vien rāmis, no kura mākslas darbs izgriezts ārā.

Gremdējoties sarunās par šo ēku, «Talsu Vēstu» fotogrāfs Dainis Kārkluvalks teic, ka vēl viens interesants fakts par baznīcu ir tas, ka te uzņemta filmas «Saldā indes garša» epizode — tajā laulājas Grundulis, kura lomā iejuties aktieris Imants Skrastiņš.

Interneta dzīlēs par baznīcu atrodama šāda informācija: celta tradicionālās, taču samazinātās formās neoklasicisma stilā. Tā ir kā garīguma akcents visā leprozorijas ēku grupā, un šo izjūtu radījuši arheoloģijas paņēmieni. Baznīcā kādu laiku atradās muzejs, kas bija mācību bāze medicīnas studentiem. Tajā bija izvietotas spitālīgo seju vaska mulāžas, kas daiļrunīgāk par vārdiem raksturo šo cilvēku šausmīgo likteni un slimības izraisītās kroplības. 2013. gadā mulāžas tika nodotas Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā. Zvanu baznīcai 1938. gadā dāvina Liepājas drāšu fabrika. Uz tā ir uzraksts «Jēzus, mīļais Kungs, apžēlojies par mums!»

