Sabilniece Luīze Katrīna Zeļģe savos 16 gados ir sasniegusi daudz, taču pie iesāktā neapstājas — pavisam nesen viņa, piedaloties starptautiskajās sacensībās «Katrīnas kauss 2017», izpildīja normatīvu startam pasaules čempionātā U—18 grupā.

«Ar sportu sāku aizrauties 6. klasē, līdz tam man ar to nebija nekādas saistības. Vecāki gribēja, lai es pēc skolas kaut ko daru, un vienīgais, kas mani saistīja, bija sports. Tā nu izdomāju pamēģināt, un man iepatikās. Sākotnēji nebiju domājusi, ka ar to nodarbošos tik nopietnā līmenī kā šobrīd,» atmiņās dalās Luīze Katrīna.

Komandu sporta veidi meiteni neuzrunāja, un vienīgais, kas Talsos tajā laikā bija diezgan populārs, bija vieglatlētika. «Sāku ar šķēpmešanu, drīz vien pamēģināju daudzcīņu, un, tā kā man augstlēkšana padevās vislabāk, turpināju sevi attīstīt tieši šajā jomā. Sākumā trenējos trīs reizes nedēļā, un vecāki, protams, par to priecājās, bet tālāk viss norisinājās ļoti pēkšņi — sāku piedalīties sacensībās, gūt godalgotas vietas un labus rezultātus. Būtu dīvaini, ja tas tā nebūtu noticis. Tagad es savu dzīvi nevaru iedomāties bez sporta un treniņiem. Tā ir mana ikdiena,» atzīst jauniete.

Sākotnēji Luīze Katrīna rezultātiem nepievērsa tik lielu uzmanību, un nokļūšana uz goda pjedestāla viņai bija liels sasniegums, taču šobrīd jauniete uz padarīto lūkojas kritiskāk, jo vienmēr ir iespējams uzrādīt labākus rezultātus.

Luīze Katrīna piedalās

dažāda mēroga sacensībās, trenējas piecas reizes nedēļā un brīvdienās brauc uz sacensībām. Viņasprāt, ieguldītajam darbam ir lielāka nozīme nekā talantam, jo, ja cilvēks neko nedara, talants var ātri vien izzust. «Man ir prieks un gandarījums, ka pēc laika un pūlēm, ko esmu veltījusi tam, lai sasniegtu savus mērķus, ir parādījušies darba augļi. Daudz kas sākumā liekas neiespējams, bet, kad tu to izdari, liekas: tam tā bija jānotiek, nebija tik traki. Slodze ir liela, bet kaut kā tieku galā,» viņa neslēpj.

No vieglatlētikas disciplīnām jaunietei sirdij vistuvākā ir augstlēkšana. Sākot trenēties, viņai patika vairākas daudzcīņas disciplīnas, taču galu galā augstlēkšana izvirzījās priekšgalā. Luīze Katrīna atklāj, ka vieglatlētikā viņai patīk tas, ka ir neatkarīga no pārējiem pretēji komandu sporta veidiem. Komandā var būt savstarpējas domstarpības, bet šeit tā visa nav.

Par vienu no saviem lielākajiem sasniegumiem jauniete sauc piedalīšanos Eiropas čempionātā U—18 grupā (2016. gadā), kas norisinājās Gruzijā un bija viņas pirmās liela mēroga sacensības. Esot tur, viņai bija iespēja redzēt, kā viss norisinās šāda līmeņa sacensībās. Gruzijā Luīze Katrīna aizvadīja nedēļu, taču, kamēr viņa aizlidoja, iekārtojās un pierada pie klimata, klāt bija maču dienas, tādēļ pilsētu un Gruziju iepazīt izdevās, tikai skatoties pa lidmašīnas logu. Nozīmīga jaunietei bija arī Latvijas olimpiāde, kur viņa ieguva godpilno 3. vietu. Luīze Katrīna stāsta, ka tas bija ļoti negaidīti, bet viss notika tā, kā tam bija jānotiek. Latvijas čempionātā viņa sava vecuma grupā ieguva 1. vietu, savukārt pieaugušo grupā — 2. vietu.

Šobrīd jauniete gatavojas pasaules čempionātam U—18 grupā. «Tam ir cītīgāk jāgatavojas, vairāk jātrenējas, bet domāju, ka būs labi, jo vienu reizi tam esmu izgājusi cauri. Tagad zināšu, kā viss notiek, un pirms starta vairs nebūs tā uztraukuma,» skaidro Luīze Katrīna. Piedaloties sacensībās, viņa ir bijusi arī Lietuvā un Igaunijā, kur lielākoties norisinās Baltijas mači.

Jauniete atzīst, ka iepriekšējā

dienā pirms sacensībām viņai patīk pabūt vienai, palikt divatā ar savām domām un izjūtām, apdomāt, kas ir un kas nav jāizdara, un kā būtu pareizāk darīt. «Kad apkārt ir pārējie, to izdarīt ir grūtāk. Vēl pirms sacensībām bieži relaksējos zīmējot. Citreiz ar kādu parunāju par to, kas rīt norisināsies, bet tā man patīk ieturēt nelielu distanci. Pirms pusotra gada piedzīvoju grūtāku posmu — 1,59 metrus varēju pārlēkt, bet tikko kā uzlika 1,60 metri, nevarēju tam tikt pāri. Es pat nemēģināju lēkt, un bieži skrēju garām latiņai. Man jautāja: «Kas ar tevi notiek?» Bet man nebija atbildes, pati nesapratu, kāpēc tā notiek. Tad bija tāds sarūgtinājums, ka gadu trenējos, un rezultāts ir nemainīgs. Ja treniņā vēl varēju pārlēkt, tad sacensībās nu nekā. Tad man uz brīdi nolaidās rokas, bet pēkšņi, kad atsākās sezona, viss mainījās. Nesen pārlēcu 1,77 metrus, ar ko arī kvalificējos pasaules čempionātam,» teic Luīze Katrīna.

Iedvesmu jauniete smeļas no Madaras Palameikas, kas ar neatlaidību, smagu darbu un atteikšanos no daudzām lietām ir daudz sasniegusi. Nākotnē viņa vēlētos labi nostartēt pasaules čempionātā, pēc dažiem gadiem veiksmīgi startēt olimpiskajās spēlēs, kā arī pabeigt augstskolu un izmācīties par fizioterapeiti. «Man patīk cilvēka anatomija, un tā ir profesija, kura sportistiem un vienkāršiem cilvēkiem ir ļoti vajadzīga,» skaidro Luīze Katrīna.

Lielu paldies viņa teic

saviem vecākiem, māsai, omēm, trenerim Mārcim Štrobinderam, draugam un visiem cilvēkiem, kuri viņu atbalsta sporta dzīvē. Viņasprāt, ļoti nozīmīga ir sadarbība starp sportistu un treneri, jo, lai kaut ko sasniegtu, ir jābūt kopīgiem mērķiem. Tāpat ir nepieciešams vienam otru pazīt, jo, ja treneris nepazīst sportistu, un otrādi, labus rezultātus sasniegt būs grūti. «Ar treneri Mārci Štrobinderu kopā esam izdarījuši lielas lietas, un domāju, ka tas tā arī turpināsies. Tās īpašības, kas man palīdz iet uz priekšu, noteikti ir mērķtiecība, neatlaidība, kā arī rakstura stingrība — ja kaut kas neizdodas, nākamreiz izdosies, ja nākamreiz neizdodas, kaut kad tomēr izdosies. Nekad nevajag padoties un apstāties pie mazākajām grūtībām. Ja tu tici tam, ko vari izdarīt, tu noteikti to arī izdarīsi,» uzskata jauniete.

