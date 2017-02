«Ja ceļš ir īstais, notikumi risinās paši no sevis» 03.02.2017

Vīraka un zāļu tējas smarža, sveču gaisma, melanholiska mūzika un neizskaidrojami neaptverams miers. Šo idillisko stūrīti iespējams atrast pie Irēnas Uzuliņas, kura pērn decembrī atzīmēja uzņēmējdarbības gadadienu. Viņa to sauc par dalīšanos ar savām zināšanās un uztver kā kalpošanu citiem.

43 gadus vecā sieviete atzīst, ka sākotnēji galvenais bijis pierast pie atšķirīgā dzīvesveida. «Tagad atnāku no rīta uz savu salonu, un viss jau šķiet pašsaprotams,» atklāj Irēna. Jāiekur krāsniņa, jāsagatavo tīrie dvieļi, jāaizdedz svecītes, jāpagatavo tēja, jāuzsilda eļļas… Lai klients pilnvērtīgi varētu baudīt kādu no Indijas masāžām, kuras patiesi nav masāžas to klasiskajā, bet gan netradicionālajā izpratnē. Procesā tiek veicināta enerģijas cirkulācijas uzlabošana, no organisma tiek izvadīti toksīni un šlakvielas, uzlabota asinsrite, limfas cirkulācija, novērsts stresa radīts nervu sasprindzinājums un citas pozitīvas ietekmes. Darbs dziļākā, mentālā līmenī.

Pirms tam — IT projektu vadītāja

«Daudzus gadus veicu administratīvu darbu, turklāt ne Talsos. Pēdējos desmit gadus darbs bija saistīts ar privātām dzelzceļa kompānijām. Kādā reizē, braucot uz Rīgu, cietu avārijā. Sekoja veselības problēmas, tāpēc man piedāvāja strādāt attālināti, no mājām. Ņemot vērā, ka biju IT (informācijas tehnoloģijas — M. J.) projektu vadītāja, tas bija iespējams. Paralēli man bija interese par ājurvēdu,» pagātnē atgriežas mierpilnā sieviete. 2010. gadā viņa apguva ājurvēdas masāžas, 2012. gadā — vēdisko astroloģiju. Kad gandrīz gads pavadīts, strādājot četrās sienās, viņa saprata, ka atlikušo mūžu tādā veidā negrib pavadīt.

«Ir cilvēki, kuri uzsāk garīgos meklējumus agri, un tie, kas vēlu. Jau skolas gados interesējos par netradicionālo medicīnu — pagatavoju pirmo ārstniecības augu uzlējumu, ko lietoju, un tas palīdzēja. Mācoties vēdisko astroloģiju, pētot savu karti un redzot iespējas, ko vēl varētu darīt dzīvē, tas bija uzmundrinājums kaut ko mainīt. Vēl viens iemesls bija dzīvesvietas maiņa, pārceļoties dzīvot laukos, ārpus Talsiem. Tas atslogoja ģimenes budžetu, sakrita dažādi ap­stākļi, un radās iekšējā vēlme sākt jaunu dzīvi,» ar prieku atceras talseniece.

Viņa pēc nogurdinošā darba IT jomā kādu laiku atpūtās, kad Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzzināja par iespēju rakstīt projektu uzņēmējdarbības uzsākšanai. «Konsultante bija sieviete, kura pati rakstījusi projektu un to realizējusi. Cilvēks, kurš tam gājis cauri, ir lielisks padomdevējs. Projektu iesniedzu konkursā astroloģiski piemērotā dienā, tomēr bez īpašas degsmes. Pateicu — Dievs, lai notiek Tava griba —, un viss. Tā jau saka: ja pārlieku vēlamies, ar to procesu tieši bremzējam,» uzskata Irēna.

Milzīgs bijis pārsteigums, uzzinot, ka projekts apstiprināts. Un tikai tad viss sākās — preču iegāde, telpu noma, iekārtošana… Jaunā uzņēmēja uzsver, ka ļoti būtisks ir tuvinieku atbalsts, jo šāds solis skar ģimenes budžetu. Vīrs Irēnu atbalstījis, sakot: «Ja tev tas patīk, dari!» Viņš sniedzis savu artavu, remontējot salona telpas. Talseniece atzīst, ka ir ļoti apmierināta ar rezultātu, un priecājas par to, kur atrodas. «Šī iela ir patīkama (salons atrodas Lielajā ielā — M. J.) ar uzņēmumiem un cilvēkiem, kas te atrodas. Esam kaimiņi, kas korekti pastāv līdzās cits citam.»

Darbs kā dzīvesveids

Irēna vienmēr vēlējusies, lai viņas darbs būtu arī viņas dzīvesveids, jo tajā nepārtraukti jāstrādā ar sevi — joga, meditācija, zināšanu papildināšana. «Un tas neļauj padoties laiskumam!» viņa smaidot secina.

Līdz šim paveiktais vērtējams labi, jo ne reizi nav nācies ieguldīt ģimenes budžeta līdzekļus ikmēneša izmaksās. «Projektā bija paredzēts, ka pusgadu man tiek maksāta minimālā alga. Tas palīdzēja, jo pacentos līdzekļus paralēli arī uzkrāt. Vasara, protams, bija klusāka, bet esmu tikusi veiksmīgi galā. Neuzstādu latiņu, cik katru mēnesi būtu jānopelna. Es pieņemu situāciju, kāda tā ir. Sievietei ir svarīgi realizēties. Lielākais pienesums ģimenes budžetā vajadzīgs no vīrieša. No vēdiskās filozofijas viedokļa ģimenes attiecībām šāds modelis ir vislabākais. Vīrietis mājās nes mamutu, bet sievietei vajag realizēties,» uzskata Irēna.

Līdz šim par salonā pieejamajiem pakalpojumiem nav veiktas īpašas mārketinga darbības, jo par to cilvēki uzzina vislabākajā reklāmas veidā — «no mutes mutē». «Nav jēgas izlīmēt reklāmas afišas, jo galvenais ir tas segums, kas tiek piedāvāts, atgriezeniskā saite ar klientiem. Protams, vienmēr būs personas, kurām procedūra patiks, un tādas, kuras atstās vienaldzīgu, un tas ir tikai normāli,» vērtē uzņēmēja.

Vaicāta par to, kā lai cilvēks saņem drosmi uzsākt biznesu, viņa teic, ka ir ļoti labi, ja vispirms tiek gūta darba pieredze jebkurā jomā. «Tas iemāca disciplīnu, organizatoriskās iemaņas, konkrētas prasmes. Manuprāt, ja ceļš ir īstais, notikumi risinās paši no sevis. Vai arī cilvēks tiek ielikts tādos žņaugos, ka ir spiests pieņemt lēmumu uzsākt savu biznesu. Protams, zem guļoša akmens ūdens netek; par savām lietām vajag interesēties, līdz tas viss summēsies un sniegs vajadzīgo rezultātu,» skaidro Irēna. Runājot par lielākajām problēmām, ar ko uzņēmēja saskārusies, viņa kā pirmo min nepieciešamību atlikt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, jo tādi ir vienmēr. Pārējais esot vien darīšanas vaina.

Cilvēka mērītājs

«Galvenais cilvēka mērītājs — ko labu viņš dara sabiedrībai. Uzskatu, ka daru labu. Padaru cilvēku mierīgāku, gaišāku. Ikdienas dzīve ir tāda, kāda ir. Mēs esam kā sūklīši, visu uzņemam. Ir nepieciešami veidi, kā no tā tikt vaļā. Šis ir pasīvais variants — atnākt, izbaudīt un atbrīvoties no stresa. Ir cilvēki, kuri gūst arī cita rakstura veselības uzlabojumus. Sniedzu cilvēkiem materiālus par tibetiešu vingrojumiem. Man bija patiess prieks dzirdēt no meitenes, kura jau vairākus gadus mocījās ar galvassāpēm, ka no tām atbrīvojusies. Patīkami, kad klienti jūtas labāk vai zudušas konkrētas sāpes. Tas ir kopdarbs, jo cilvēkam pašam jāgrib, lai viņam palīdz, un jāveic darbības, ko iesaku. Vajag strādāt ar sevi, atslābt, bet to mēs nemākam. Sievietēm taču prātā ir simtiem domu vienlaicīgi, tas ir ļoti grūti,» vērtē Irēna. Gandarījumu sniedz mirkļi, kad cilvēks atnāk ar vienu, bet aiziet ar citu seju. Talseniece savu darbu uztver kā kalpošanu, jo tā ir lieliska iespēja garīgi augt, kas viņai ir būtiski. Šī iemesla dēļ Irēna pieņem ne vairāk kā divus cilvēkus dienā. Šādā veidā iespējams katram sniegt maksimālo.

«Šeit satieku fantastiskus cilvēkus! Nezināju, ka Talsos ir tik daudz labu un gaišu ļaužu. Gan tādi, kas savu ceļu iet apzināti, gan tādi, kas ir gaiši pēc savas būtības. Nākas secināt, ka pie manis nāk tikai labi cilvēki,» smaidot teic Irēna.

DEFINĪCIJAS

Ājurvēda ir tradicionālais dziedniecības veids Indijas subkontinentā ar vairāku gadu tūkstošu senu vēsturi, kas aizsākusies vēdiskajā laikmetā (vēdisko periodu Indijas vēsturē uzskata no 1500. līdz 700. gadam p. m. ē., kad ārieši apmetās Indas ielejā), tādēļ plašākā nozīmē tā uzskatāma kā vēdiskā zinātne par veselību, pareizu dzīvesveidu un uzturu, lai gūtu ilgu mūžu, mieru un harmoniju.

Ājurvēdiskā medicīna tiek praktizēta Indijas, Nepālas un Šrilankas dziednīcās, arvien plašāku popularitāti iegūst arī citās valstīs kā komplementārā un alternatīvā medicīna vai kā netradicionālā medicīna.

Vēdas (sanskritā: viedums jeb zināšanas, patiesība) ir senākie hinduisma svētie raksti.

