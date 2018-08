Izstādē «Saaudumi» kopā saaužas latviešu tautas tērpu motīvi un neierasti materiāli 10.08.2018

Sestdien, 4. augusta vakarā, Talsu novada muzeja izstāžu zālē tika atklāta tekstilmākslinieka Jāņa Bankoviča darbu izstāde «Saaudumi».

Jānis Bankovičs ir viens no Latvijā nedaudzajiem tekstilmāksliniekiem — vīriešiem, kurš, lai arī ikdienā strādā reklāmas un dizaina jomā, nevēlas pamest Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas katedras studijās iegūto amata prasmi un arī mākslas nozari, kurā, parasti strādā daiļā dzimuma pārstāves.

Aplūkojot J. Bankoviča darbus, redzams, ka mākslinieks tajos mūsdienīgā un radošā interpretācijā cenšas pielietot latviešu tautas tērpos atrodamos rakstus, krāsu motīvus un līniju dinamiku. Mākslas darbi veidoti no dažādiem materiāliem — auklām, dažādu materiālu dzijas, diegiem, šņorēm un kažokādām. Pa vidu ieraugāms arī kāds pavisam aušanai netipisks materiāls, kā, piemēram, kartona vīna kastes, dažādi laikraksti un papīrs. Ar šādiem materiāliem mākslinieks strādā pēdējos gados, un tas labi eksponējās arī viņa 2017. gada personālizstādē «Svītrkodi», kas bijusi apskatāma Vīna studijā Rīgā. Lai gan ikdienas darbs aizņem daudz laika, J. Bankovičam ir svarīgi noturēt iegūtās profesionalitātes un radošuma līmeni, tāpēc viņš bieži piedalās dažādos konkursos un izstādēs, arī Rīgā rīkotajās Eiropas tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennālēs.

Kā atklāšanas laikā visiem klātesošajiem pastāstīja Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos Guna Millersone, viņai ideja par to, ka mākslinieks ar saviem darbiem varētu izveidot izstādi Talsu novada muzejā, radusies pagājušogad Jūrkalnē notiekošā mākslas plenēra laikā. «Tieši šī plenēra laikā uzzināju, ka Jānis auž, kas man bija liels pārsteigums,» atzina G. Millersone. Viņa arī sacīja lielu paldies māksliniekam, ka viņš uz Talsiem skatītājiem atvedis gan savus jaunākos darbus, gan arī vienu no agrāk tapušajiem telpiskajiem darbiem, un šī, viņasprāt, ir brīnišķīga iespēja iepazīt tik interesantu mākslinieku, kāds ir J. Bankovičs.

«Mana un Gunas iepazīšanās pirms gada bija tiešām ļoti interesanta un negaidīta. Desmit plenēra dienas pagāja ātri, aužot gandrīz astoņas līdz desmit stundas dienā. Tik daudz vēl nekad nebiju audis un diez vai vēl kādreiz audīšu. Gunas piedāvājums par izstādi bija pilnīgi spontāns, bet es ar lielu entuziasmu piekritu. Liels paldies, ka man tika dota šī iespēja šeit būt,» sacīja pats J. Bankovičs. Mākslinieks arī izstādes apmeklētājiem atklāja, ka viņu ļoti uzrunājusi tieši Talsu novada muzeja izstāžu zāles telpa, kad ap Jāņu laiku viņš atbraucis to apskatīt. «Uzreiz sapratu, ka šeit vide, telpas formāts un apgaismojums ir ļoti piemērots maniem darbiem, kas varbūt vienmēr nav visās izstāžu zālēs,» pauda mākslinieks.

Atklāšanas pasākuma beigās tekstilmākslinieks pateicās visiem apmeklētājiem un viesiem: «Paldies jums visiem, kas ir atnākuši un atbraukuši gan no tuvām, gan tālām vietām, pat no Parīzes un citām pilsētām. Prieks, ka tik skaistā vasaras vakarā mēs visi esam šeit, lai kopā baudītu mākslu.»

Izstāde «Saaudumi» Talsu novada muzejā būs apskatāma līdz 2. septembrim.

