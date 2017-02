Izstāde «Balttour» nav ne punkts, ne izsaukuma zīme, bet iedvesmojošs komats 10.02.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

No 3. līdz 5. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika 24. starptautiskā tūrisma izstāde — gadatirgus «Balttour 2017». Rīkotāji ziņo, ka pasākumu apmeklēja 28 tūkstoši ceļotāju un tūrisma profesionāļu. Prieks bija redzēt, ka šajā krāsu, valodu un iespaidu pārbagātībā nepazuda arī mūsu puses piedāvājums.

Kurzemes stendā Talsu novada tūrisma informācijas centra darbinieces šogad varēja stāvēt augsti paceltām galvām ne vien skaisto tērpu dēļ, bet arī tāpēc, ka lepojās ar jaunajiem bukletiem. Viens no tiem — «100 vietas, kas jāredz Talsu novadā». «Ļoti ambiciozs mērķis, bet izdevās! Pagājušajā gadā konkursa «Talsu novada sakoptākais pagasts vai pilsēta» ietvaros tapa buklets «Vietas, kas jāredz Talsu novadā». Sapratām, ka šis nosaukums izcili strādā, tāpēc turpinājām ar šo motīvu spēlēties. Ar šīm simts vietām tālāk strādāsim virtuālajā realitātē, sadarbībā ar Talsu televīziju šis process jau ir uzsākts,» atklāja tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Roze.

Tūristiem noderīga būs arī tūrisma karte «Ieaud savu stāstu Talsu novadā», kurai vienā pusē ir informācija par naktsmītnēm, bet otrā — apskates objekti, ar ko novads lepojas un kas to dara atšķirīgu un pievilcīgāku. Būtisks ceļvedis cauri gadam ir izdotais šī gada pasākumu plāns «Dziedi, dejo un sporto Talsu novadā», ko interesantāku padara arī mazais mārketinga triks — brīvbiļete uz Talsu novada muzeju. «Te apkopoti novada lielākie pasākumi, un izrādās, ka to nav maz — gandrīz trīs desmiti! Un tie nemaz nav visi — tikai lielākie,» priecājās I. Roze.

Ceturtais buklets ir «Izdzīvo senatni Talsu puses muižās». «Visas četras muižas (Spāres, Tiņģeres, Strazdes un Talsu novada muzejs jeb agrākā «Villa Hochheim») ir pašvaldības īpašums. Protams, vēl ir Vandzenes un Pastendes muiža, bet tajās atrodas skolas, tāpēc tās tūrisma piedāvājumā neietilpst. Toties pārējās muižās varam aktīvi darboties, katrai ir savs piedāvājums, tāpēc gribējās tās parādīt izstādē,» skaidroja I. Roze.

Košajām Talsu novada meitenēm līdzās grozījās arī Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons — būdams jahtas «Palsa» kapteinis, viņš bija formas tērpā. «Mums ar tūrismu viss ir kārtībā! Mēs tūristus sakrāmējam uz kuģa un aizvedam uz Roņu salu! Dažreiz tas ir vienvirziena brauciens. Kas labi uzvedas, tos atvedam arī atpakaļ,» L. Karlsons jokoja.

Kur ēšana, tur cilvēki

Ieejot Ķīpsalas hallē, uz brīdi radās bažas, kā gan šajā raibumā vispār iespējams izcelties citu vidū. Tās norima, kolīdz Latvijas piedāvājumu zālē jau pa gabalu košs un nepārprotams pavīdēja Talsu svītrkods. Uz tā fona visas trīs dienas gozējās Talsu novada muižas. Piektdien, kad izstādē viesojās arī «Talsu Vēstis», bija Spāres muižas kārta. Muižkundze Tabita Kalniņa ar lepnumu norādīja uz savām čaklajām meitām, kuras tūlīt iemantoja Rozītes, Kamēlijas un Ofēlijas vārdu. Viņām rokas kustējās, veicot smalkus rokdarbus un ierādot tos arī citiem. Atļauju neprasījusi, saposusies un skaista, spārenieku busiņam nopakaļ bija atlidojusi arī raganiņa no muižas bēniņiem. Savukārt no galda apmeklētāju skatienus saistīja arī lielie grozi ar ūdenskliņģeriem, slīcinātajiem kliņģeriem un jaunu muižas gardumu. «Piedāvājam vienkāršu lauku cilvēku paēdienu starp brokastīm un pusdienām, starp pusdienām un launagu, starp launagu un vakariņām, starp vakariņām un brokastīm… Tās ir plodiņas, kuras arī atradām senās receptēs, izmēģinājām un atzinām par labām. Ja ir gruntīgāks vīrs, kas nevar ar plikām plodiņām iztikt, ir arī tādas, kurās gaļiņa iecepta, bet otrām, tādām koķetīgākām, var virsū uzlikt aveņu zaptīti. Par visiem 200 procentiem pierādījies — kur ir ēšana, tur uzrodas cilvēki!» vērtēja T. Kalniņa.

Un cilvēki patiesi bija — daudzi neslēpa, ka Spāres muižā jau ir bijuši, vēl citi izsaucās: «Ak, šie ir tie kliņģeri? Mēs par jums dzirdējām radio!» Uz izstādē «Balttour» piedzīvoto atskatoties, T. Kalniņa sprieda: «Lielām vietām ir viegli, jo tās var izdarīt lielas lietas. Mazajām vietām jāstrādā ļoti, ļoti, lai tās arī tiktu pamanītas. Uzskatu, ka mēs strādājam ļoti daudz. Reizēm pat pārcilvēciski — tādu režīmu nevienam nenovēlu! Bet ir jāiespringst. Tikt uz «Balttour» — to tev divreiz mūžā nepiedāvās! Bet nu ir jāstrādā, šis novērtējums jāatpelna. Uzskatu, ka tas ir komats. Tas nebija ne punkts, ne izsaukuma zīme, bet notikums, kas prasa turpinājumu.»

Vizītkarte jāpabeidz pašam

Sestdien šajā pašā stendā dižojās Tiņģeres pils dāmas. Vita Krauze, galvenā no viņām, vēlāk pastāstīja, ka diena bijusi ļoti darbīga. «Saņēmām daudz pozitīvu vērtējumu, patiesu ieinteresētību. Ir nodibināti jauni kontakti. Interese bija arī no tūrisma grupu organizētājiem. Satikām arī tādus apmeklētājus, kas jau bijuši pie mums. Dzirdējām atzinīgus vārdus par stendu un tā iekārtojumu. Par to paldies māksliniecei Antrai Auziņai! Atzinīgus vārdus saņēmām arī par tērpiem, kuru dēļ izpelnījāmies fotogrāfu uzmanību, un arī apmeklētāji vēlējās ar mums fotografēties,» viņa pastāstīja.

Pie tiņģerniecēm apmeklētāji mākslinieces Baibas Kalnas vadībā varēja izgatavot linogriezuma nospiedumu 19. gadsimta noskaņās. Dalībai izstādē bija sagatavotas arī pils vizītkartes, kuru katrs apmeklētājs saņēma, vispirms to parakstot ar tinti un spalvu, bet pēc tam apzīmogojot ar izvēlēto zīmodziņu un laku. «Mēs esam ļoti priecīgi, ka mums tika dota iespēja piedalīties. Laiks izstādē pagāja tik ātri, ka pat nepaspējām tā īsti attapties, bet paspējām palūkoties arī, ko citi piedāvā. Ļoti bagāta diena! Meitenes jau teica, ka nogurušas kājas, bet es biju saņēmusi tādu pozitīvo lādiņu, ka nogurumu sāku just tikai mājās,» atzina V. Krauze.

Ziemassvētki februārī

Svētdien Talsu novada muižu stends ievērojami pārmainījās, pārtopot par Ziemassvētku vecīša istabu ar atbilstošiem rotājumiem un lampiņām. Lielākā daļa cilvēku, ieraugot vecīti februārī, plati smaidījuši, lai gan atradies arī pa kādam, kurš aizrādījis: «Ko jūs dauzāties — kā tad vecītis tā aizkavējies?» «Bet, ja reklamējam viņa istabu Strazdes muižā, kā tad bez viņa var iztikt? Daudzi skaitīja vecītim dzejolīšus, par ko saņēma mūsu slavenās piparkūkas, ko cep no kastaņu miltiem, kā jau to visi zina. Bija arī rūķu tēja,» pastāstīja Strazdes muižas galvenā ideju ģeneratore Inga Dombrovska.

Arī Strazdes muižas rūķi sastapuši gan tādus cilvēkus, kuri jau bijuši ciemos, gan tādus, kuri priecājās beidzot dzīvē apskatīties, kādi tad tie izdaudzinātie rūķi izskatās. «No malas varbūt šķita, ka mēs tur dauzāmies — uz baltām lapām spiežam zīmogu nākamo Ziemassvētku vēstulēm, cienājam ar piparkūkām, prasām skaitīt dzejoļus un ejam rotaļās. Bet dalībnieki no citiem stendiem vēlējās ar mums nofotografēties, jo bijām krāsaini un raibi. Arī paši visu laiku nestāvējām uz vietas, un daudzi pēc tam nāca skatīties, kur tad to Ziemassvētku vecīti var satikt,» atceras I. Dombrovska.

Viņa augstu vērtē visām trim muižām doto iespēju, zinot, ka tām ir oriģināls kultūras tūrisma piedāvājums. Inga nešaubās, ka no dalības izstādē būs augļi, jo par piedāvājumu interesējušies gan tūrisma informācijas centri, gan kāzu aģentūra. Ar Strazdes rūķiem labprāt iepazinies arī Igaunijas privātā rūķu ciematiņa saimnieks no blakus zāles un izteicis vēlēšanos vasarā aizbraukt ciemos. Tāpat izdevies iepazīties ar dažu meistaru, ar ko iecerēts sadarboties gluži praktiskā veidā, uzlabojot muižas piedāvājumu.

«Esam ļoti lepni un priecīgi. Tas ir liels gods! Muižām tūrisms lielā mērā ir izdzīvošanas jautājums. Tik daudz automašīnu dodas no Rīgas uz Ventspili, un, ja šiem cilvēkiem rodas iemesls nogriezties to kilometriņu, lai iebrauktu pie mums, tad vinnētāji esam ne tikai mēs, rūķi, bet arī Strazde un viss Talsu novads,» uzskata I. Dombrovska.

Apbižots, bet priecīgs

Talsu novada muižu stendam kaimiņos atradās Abavas senlejas stends, kurā ar savu piedāvājumu iepazīstināja arī sabilnieki. Var tikai minēt, cik daudzi pēc tikšanās ar viņiem mājup devās, līdzi ņemot pa kādai veiksmes bizei. Jā, ar šīm bizēm Sabiles kultūras nama saime ieguva gluži vai legālas tiesības citus apbižot, pie tam — ar to ne vienu vien patiesi iepriecinot. «Vai bija vērts, to jau redzēsim pēc kāda laika, toties, ja kāds man jautātu par emocijām, kādas guvu izstādē, tad varu teikt — ļoti jaukas! Ar minimālismu veiksmīgi izdevās uzrunāt cilvēkus, veiksmes bizes bija ļoti labs iemesls, lai uzsāktu sarunu ar jebkuru, kurš pievērsa uzmanību mūsu grozam vai mums pašām, izrādīja interesi par Sabili vai Kandavu. Pēc smaida visi ir izslāpuši, un labestība, sirds siltums bija jūtams no abām pusēm: gan no cilvēkiem, ko uzrunājām, gan no mums! Katrs varēja izvēlēties bizi, apskatījās, kādu bizi ir izvilcis (raksta autorei trāpījās Sajūsmas bize — E. L.), un veidojās saruna. Bija cilvēki, kuri, kā varēja redzēt, bija dzīves apstākļu nomākti, bet atplauka, ieraugot, ka izvilkuši tieši to, ko vēlējušies. Domāju, ka visas bižu iespējas vēl nav izsmeltas, mēs tās noteikti liksim lietā. Tikai ar bizēm darbojoties, saproti, kur vēl tās var noderēt! Vajag tikai pīt!» sprieda Sabiles kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Iveta Sēruma.

Priekšā nākamā izstāde

Tālu nebija jāmeklē arī pēc Dundagas novada piedāvājumu stenda. Tūrisma informācijas centra vadītāja Alanda Pūliņa atklāja, ka arī dundadznieku piedāvājums mainījies pa dienām, tā ļaujot iepazīt Dundagas novadu daudzveidīgāk. «Jutāmies ieraudzīti un manījām interesi par dažādiem jautājumiem. Lielākā interese bija par svētkiem, īpaši Slīteres Ceļotāju dienām, par velomaršrutiem, par nacionālo parku un dabas objektiem, par bērnu nometņu rīkošanu. Starp citu, interesējās arī par iespēju apskatīt tā saucamo gudro māju — jauno «Latvijas Valsts mežu» biroja ēku Dundagā! Jūtama interese bija arī par jauno piedāvājumu pašā Dundagas centrā «Eksotiskā Dundaga» ar alpakām, lamām, strausiem, kamieli. Visai eksotikai pa vidu — arī zilā līvu jūras govs! Protams, cilvēki zina Kolkasragu un atkal gatavojas to drīzumā apmeklēt,» secināja A. Pūliņa.

Dundadznieki šogad vēloties piesaistīt vairāk igauņu apmeklētāju, tādēļ ir sagatavojuši ceļvežus arī igauņu valodā un jau šajā nedēļā tos dos līdzi uz izstādi Tallinā, kur klātienē kopā ar Kurzemes tūrisma asociāciju piedalīsies arī Talsu tūrisma informācijas centrs.

