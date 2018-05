«Izrādās, ka Talsi ir brīnumcilvēku galvaspilsēta» 08.05.2018

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

27. aprīlī 15. pastāvēšanas gadadienu atzīmēja Talsu ģimeņu un bērnu attīstības centrs «Brīnumiņš». Ja ikdienā tik bieži cenšamies būt lietišķi un racionāli, tad šajā notikumā simtiem reižu izskanēja tādi vārdi kā «brīnums», «brīnumaini», «brīnumdari» un «brīnumbērni». Ne bez iemesla — var tikai pabrīnīties, kas Talsos izaudzis no divām bēbīšu skoliņas grupiņām.

Svētku sākumā ģimeņu un bērnu attīstības centra vadītāja Agnese Kviese aicināja aplūkot jaunākās «Brīnumiņa» iekārtas — «Redcord Workstation Professional» griestu slingu fizioterapijas vajadzībām, kā arī digitālās ierīces «Rapael Smart Glove» jeb «gudro cimdu» bērniem un pieaugušajiem.

Ceļš uz griestu slinga iegādi sākās ar Talsu Rotari kluba viesošanos «Brīnumiņā» un viesu apliecinājumu, ka šis klubs kopā ar vēl četriem klubiem Zviedrijā vēlas atbalstīt ģimeņu un bērnu attīstības centra darbu. Slings nebija lēts, bet sapni piepildīt palīdzēja arī negaidīti, bet tieši laikā saņemtais ziedojums no SIA «Pindstrup Latvia». «Brīnumiņš» ir pirmā vieta Kurzemē, kur kļuvis pieejams šāda līmeņa fizioterapijas rīks. «Šis slings mums bija vajadzīgs, lai varētu pilnvērtīgāk strādāt ar bērniem,» atzina centra fizioterapeite Maija Nāckalne, kura svētku reizē jauno iekārtu nodemonstrēja ar klātesošā daktera Klauna palīdzību.

«Gudrais cimds» ir pavisam jauna iekārta — tikai 2014. gadā tā tika palaista testa režīmā, un «Brīnumiņš» Talsu novadam ļāvis kļūt par otro vietu Ziemeļeiropā, kur šāda ierīce ir pieejama. «Šī iekārta atslogo darbu ergoterapeitiem un terapeitiem, kuri nodarbojas ar neiroloģisku problēmu risināšanu. Varam attīstīt un izstrādāt roku, vairāk plaukstu, kustības un palīdzēt kognitīvo spēju attīstīšanā. Tas viss tiek apvienots virtuālā darbošanās vidē ar tūlītēju novērtējumu — varam novērtēt pacienta spējas pirms un pēc, salīdzināt, kāds ir viņa progress,» skaidroja kompānijas «Fysioline» Latvijas filiāles vadītājs Viesturs Lejiņš. «Gudro cimdu» ar Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu ļāva iegādāties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam apakšpasākumā atbalstu guvušais projekts «Palīdzēsim rociņām radīt brīnumus».

Kā sākās «Brīnumiņa» stāsts?

«Pirms mazliet vairāk nekā 15 gadiem bija noticis mazs brīnums — kā daudzās mājās, kā daudzās ģimenēs, kā visur pasaulē radās maza dzīvība, ko māmiņa nēsāja zem sirds. Agnesei pirms 15 gadiem piedzima divi brīnumi: maza, brīnumaina meitenīte Vendija un «Brīnumiņš». Mācītāja iedrošināta, Agnese ļāvās sapnim un kopā ar savu meitiņu izauklēja ideju par kristīgu bēbīšu skoliņu,» atklāja ģimeņu un bērnu attīstības centra krustmāte Marika Laursone.

Kad Vendijai bija tikai pusotrs mēnesītis, Talsu luterāņu draudzes paspārnē sākās bēbīšu skoliņas nodarbības divām grupiņām. Pat tad, kad vārdu «bobota terapija» nozīmi gribējās meklēt svešvārdu vārdnīcā, bija jaušama draudzes ticība «Brīnumiņa» darba nozīmīgumam. Nākamais, kas tam noticēja, bija Talsu novada fonds, atbalstot pirmo centra rakstīto projektu un tādējādi iedrošinot turpināt izmantot dažādu projektu konkursu piedāvātās iespējas arī visus turpmākos pastāvēšanas gadus. Tas ļāvis iegādāties augstas klases inventāru, iekārtot Montessori kabinetu, mūzikas terapijas kabinetu, ergoterapijas kabinetu, fizioterapijas kabinetu, sensoro istabu un vēl, un vēl.

Nozīmīgs pavērsiens centra darbībā bija brīdis, kad ģimeņu un bērnu attīstības centrā ienāca pirmais bērns ar īpašām vajadzībām. Viņš samulsināja «Brīnumiņa» saimi ar atvērtību pasaulei, smaidu un vienmēr pāri malām plūstošo prieku un pavēra durvis visiem citiem īpašajiem bērniņiem, kuri dara centra darbu jēgpilnāku nekā jebkad iepriekš.

«Īpašo bērnu mammas ir īpašākās mammas pasaulē, jo viņām piemīt vislielākā pacietība un mīlestība, kāda vien var būt. Paldies, ka caur jūsu bērniem mēs varam augt un meklēt jaunus risinājumus un metodes, lai palīdzētu viņiem!» īpašo bērniņu vecāku padomes pārstāvēm Ilonai Davidjonokai un Ilvai Krūtei pateicās A. Kviese.

Viņas savukārt pateicās par to, ka «Brīnumiņš» tepat, Talsos, darījis pieejamus tik daudzus nepieciešamos speciālistus un iekārtas. Bērni ar nepacietību gaidot, kad atkal varēs doties uz ģimeņu un bērnu attīstības centru. «Tas «paldies» ir tik milzīgs, ka to pat nav iespējams izteikt,» atzina I. Davidjonoka.

Radījušas brīnumpasauli

Par «Brīnumiņa» brīnumu radītājām un brīnumdarītājām tika atzīta katra darbiniece, kura ar vārdu, pieskārienu un skatienu rada vienu no pasaules lielākajiem brīnumiem — bērna smaidu. «Novēlu, lai ikviens mīlētu savu darbu tā, kā «Brīnumiņa» darbinieces!» vēlēja Sanita Liepiņa, svētkos pārstāvot Talsu novada fondu un Talsu televīziju. «Tas, kā jūs strādājat, iedvesmo pilnīgi katru, un tas arī atainojas jūsu sejās un skatos — jūs esat tik skaistas! Vienkārši brīnišķīgas! Un tas ir no tā labā darba, no tiem brīnumiem, ko darāt!» sprieda Talsu Rotari kluba prezidente Indra Kļaviņa. Pati Agnese tika nodēvēta par Brīnummammu, kura daudziem jau 15 gadus ļāvusi dzīvot brīnumpasaulē.

Talsu pediatriskā doktorāta dakteres Ieva Ozola un Anna Čudere sprieda, ka 15 gadu vecumā šis vairs nav «Brīnumiņš», bet «Brīnums», kurš jau drīkst sākt kaut ko pieprasīt. «Talsu skaistākajā kalnā, visskaistākajai baznīcai blakus jūs vienkārši nevarat būt nebrīnums!» sprieda A. Čudere.

Ģimeņu un bērnu attīstības centram papildinot savu pakalpojumu klāstu, tam savā namā Baznīckalnā kļuvis krietni par šauru. Arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis atzina, ka jau notikušas sarunas par to, kā nākotnē varētu risināt «Brīnumiņam» nepieciešamo telpu jautājumu. «Paldies par jūsu svēto, nenovērtējamo, pašaizliedzīgo darbu, ko esat veikuši šo daudzo gadu garumā, palīdzot mazajām, mīļajām dvēselītēm un sniedzot atbalstu, kas bērniem visvairāk nepieciešams!» sacīja E. Zelderis. Viņš tagadējām un agrākajām «Brīnumiņa» darbiniecēm pasniedza Talsu novada pašvaldības Pateicības rakstus.

Talsu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja vietniece Marika Grohjacka, vērtējot līdzšinējo sadarbību ar «Brīnumiņu», atklāja savu sapni: «Tagad visi brauc uz Siguldu, kur notiek tāds kā sociālais tūrisms. Tur visa kā ir gana lieliem un maziem. Domāju — pieci gadi, un visi brauks uz Talsiem!»

«Man patiešām ir lepnums par to, kas notiek «Brīnumiņā»! Es lepojos ar Agnesi, mūsu draudze lepojas, un es gribētu rosināt pieteikt viņu un «Brīnumiņu» Latvijas lepnuma balvai. 15 gadi ir pietiekams laiks, lai varētu pārliecināties, ka tas nav īslaicīgs projekts, bet gan tāds, kam ir jāturpinās un jāiegūst lielākas aprises. Dievs ir lielākais spēks Visumā. Ja mēs kopā ar Viņu kaut ko darām un nepaļaujamies tikai uz saviem spēkiem, tad notiek lielas lietas,» atgādināja mācītājs Māris Ludviks.

Neaizmirst, kas aiz durvīm

«Izrādās, ka Talsi ir brīnumcilvēku galvaspilsēta, un tādu cilvēku, kuri tic brīnumiem, te ir daudz!» konstatēja M. Laursone. Katrs viesis šajos svētkos saņēma dāvanu — krūzīti, kas atgādinās par ģimeņu un bērnu attīstības centra 15 darbības gadiem un par to, ka aiz katrām durtiņām dzīvo mazs brīnumiņš. Lai to būtu vieglāk paturēt prātā, ik krūzītei bija pievienotas arī neaizmirstulīšu sēklas.

Pievienotie attēli

Komentāri