28. februārī Talsu administratīvajā centrā notika seminārs Talsu novada sporta skolas audzēkņiem, vecākiem un treneriem. Semināra laikā tika pārrunātas tādas tēmas kā veselīgs uzturs, omega-3 un omega-6 līdzsvars organismā, septiņas galvenās uzturvielas, pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana un sabalansēta diēta.

Talsu novada sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš atzina, ka šāda veida seminārs notiek otro reizi — diemžēl pagājušajā gadā atsaucība nebija tik liela. Tas tika organizēts, pateicoties vecāku ieteikumiem un vēlmēm. Semināra mērķis ir izglītot sporta skolas audzēkņus, vecākus un trenerus, sniegt vērtīgas atziņas un palīdzēt audzināt jaunos sportistus.

Uztura speciālists Roberts Belickis klātesošajiem pastāstīja par enerģijas iegūšanas avotiem, septiņām galvenajām uzturvielām, sabalansētu diētu un uzturu sportistiem. «Man ir 28 gadi, ar sportu nodarbojos jau kopš piecu gadu vecuma un Anglijā esmu izglītojies par uzturu sportistiem. Mūsdienās vārds «diēta» saistās ar ierobežojumiem, bet tas tā nav. Diēta ir ēdienu kopums, ko cilvēks uzņem dienas laikā. Kāpēc ir svarīgi izprast uzturu? Ar pareizu uzturu varam uzlabot savu veselību, bet ar nepareizu — sabojāt. Tāpat varam izmainīt ķermeņa uzbūvi.

Kad cilvēks veic kādas aktivitātes,

viņam ir nepieciešama enerģija, un ēdiens sniedz to. Enerģijas pirmavots ir saule — nebūtu saules, nebūtu zemes, nebūtu dzīvības,» skaidroja R. Belickis.

Pastāv trīs veidi, kā cilvēka ķermenis izmanto enerģiju — ķīmiski (dzīšanas process, kuņģa skābes izdalīšanās u.c.), transportēšanai (asins plūsma, gaisa plūsma) un mehāniski (kustības). Mērīt enerģiju saistībā ar pārtiku iespējams kalorijās un kilodžoulos — šīs mērvienības ir atrodamas gandrīz uz visiem pārtikas produktiem.

Vislielākajā mērā uzturu ietekmē ieradumi — ja vecāks bērnam dod saldumus jau no agras bērnības, viņš būs pie tiem pieradis un savā dzīvē neko nemainīs. Tāpat uzturu ietekmē sociālie apstākļi (reliģija, darba laiks, ieņēmumu avots), psiholoģiskais stāvoklis, fizioloģiskās vajadzības, redze, smarža un garša.

Septiņas galvenās uzturvielas, kas ir vajadzīgas pilnīgi visiem cilvēkiem, ir olbaltumvielas jeb proteīns, ogļhidrāti, tauki, šķiedrvielas, vitamīni, minerālvielas un ūdens.

Proteīns palīdz augt muskuļiem, transportēt skābekli, ir iesaistīts ādas un matu veidošanās procesā un ietekmē asins recēšanu. Vāji nagi, matu izkrišana, lēna brūču dzīšana un bieža slimošana ir saistīta ar zemu proteīna daudzumu, savukārt nieru problēmas, zems kalcija daudzums organismā, augsts tauku saturs — ar augstu proteīna daudzumu. Visbiežāk cilvēki proteīnu iegūst no gaļas, kurai ir augsts tauku saturs, tāpēc ir jābūt uzmanīgiem. Pastāv divu veidu proteīna avoti — dzīvnieku valsts proteīna avoti (cūkgaļa, liellops, vista, zivis, tītars, jūras veltes, olas un piena produkti) un augu valsts proteīni (pupas, graudi, rieksti un pākšaugi). Proteīnu var uzņemt arī ar augiem, bet tādā gadījumā proteīni ir jākombinē, piemēram, rīsi un pupiņas, mandeļu un spinātu salāti un pilngraudu nūdeles ar riekstu mērci. Vidējais proteīnu daudzums, kas cilvēkam jāuzņem dienas laikā, ir viens grams uz vienu kilogramu. «Uzskatu, ka līdz 28 gadu vecumam nevajadzētu ierobežot sevi ēšanā. Protams, vajag nodarboties ar sportu, bet nevajag sevi ierobežot, jo organisms vēl aug un attīstās. Manuprāt, vidējais proteīnu daudzums, ko pusaudzim vajadzētu uzņemt, ir pusotrs grams uz kilogramu,» uzsvēra R. Belickis.

Primārais enerģijas avots

ķermenī ir ogļhidrāti, ko ķermenis spēj viegli sašķelt. Vienkāršie ogļhidrāti ir saldumi un augļi, savukārt saliktie — maize, rīsi un makaroni. Cieti saturošie jeb saliktie ogļhidrāti iekļauj vitamīnus un minerālvielas, bet cukurotos ogļhidrātus vajadzētu ierobežot. Vienkāršos ogļhidrātus var lietot pirms fiziskajām aktivitātēm, jo enerģija tiks iztērēta treniņa laikā. Sportistus ogļhidrāti ietekmē ļoti būtiski, jo tas ir galvenais enerģijas avots. Ja to daudzums ir samazināts, sportistam radīsies nogurums, pietrūks enerģijas un nestrādās galva. Ogļhidrātiem ir nozīmīga loma centrālās nervu sistēmas darbībā — to daudzums ietekmē koncentrēšanās un koordinācijas spējas. Sportisti bieži iegūst traumas, kad ogļhidrātu daudzums ķermenī ir pārāk zems. Ķermenis ogļhidrātus pārvērš glikogēnā, kas uzkrājas muskuļos un nierēs. Tā rezerves ķermenī ir atkarīgas no svara un muskuļu masas — jo lielāks svars un muskuļu masa, jo lielākas glikogēna rezerves un cilvēks ir aktīvāks. Neskatoties uz to, ka ogļhidrāti ir galvenais enerģijas avots, maltīti vajadzētu ieturēt divas līdz četras stundas pirms treniņa.

Enerģijas avots ir arī tauki, tie satur vairāk enerģijas nekā ogļhidrāti un proteīni — vienā gramā tauku ir deviņas kalorijas, bet vienā gramā proteīnu un ogļhidrātu — tikai četras kalorijas, taču tauku avotus speciāli nevajadzētu meklēt. Mūsu ķermenis uzkrāj taukus, lai nodrošinātu rezerves — tas ir pašaizsardzības mehānisms, tauki palīdz saglabāt siltumu, transportē vitamīnus, kas šķīst taukos (A, D, E un K), un tie ir nepieciešami šūnu augšanai un ūdens necaurlaidībai.

Ikvienam cilvēkam ir vajadzīgas šķiedrvielas, ko var iegūt, ēdot dārzeņus un augļus. Ir divu veidu šķiedrvielas — šķīstošās un nešķīstošās. To galvenā funkcija ir izvadīt visu lieko un palīdzēt gremošanas sistēmai. Galvenie šķiedrvielu avoti ir brūnie rīsi, brūnie makaroni, auzu putra, tumšā maize, dārzeņi un augļi ar visām mizām.

Minerālvielām tāpat kā

vitamīniem nav uzturvērtības, bet tām ir nozīmīga loma organismā. Minerālvielas ir būtiska enzīmu un hormonu sastāvdaļa, un tās palīdz regulēt vielmaiņu. Vitamīni ir organiski savienojumi, kuri ir nepieciešami organisma normālai funkcionēšanai. Organisms pats tos nespēj veidot, tāpēc tie jāuzņem ar uzturu.

Pēdējā, bet ne mazāk nozīmīgā uzturviela ir ūdens. Tas palīdz kontrolēt ķermeņa temperatūru un piedalās gremošanas procesā. Lai organisms darbotos un kustētos, ūdens ir vitāli nepieciešams. Dažiem cilvēkiem ūdens uzkrājas pēdās, kājās un potītēs — tas notiek ar cilvēkiem, kuri piedzīvo hormonālās izmaiņas. Ūdens uzkrāšanās var liecināt par kādu bīstamu slimību, tāpēc šādā gadījumā jāvēršas pie ārsta. Katram cilvēkam ir nepieciešams atšķirīgs ūdens daudzums. Ja cilvēks dienā patērē 2800 kalorijas, viņam jādzer 2,8 litri. Mazāk aktīviem cilvēkiem, kuri dienā patērē 2000 kalorijas, tie ir divi litri. Ūdens jālieto nepārtraukti, citādi var sākties dehidrēšanās process — tas nozīmē, ka cilvēks ir pazaudējis vairāk ūdens, nekā uzņēmis.

Sabalansēts uzturs iekļauj visas ēdienu grupas sabalansētos daudzumos. Tā pamatus veido makro uzturvielas — proteīns, ogļhidrāti un tauki.

Par omega-3 un omega-6 līdzsvaru pastāstīja veselīga dzīvesveida piekritējs Ulvis Grīnvalds. «Par omega-3 un omega-6 līdzsvaru runā ļoti maz. Pēc profesijas esmu sertificēts treneris un masieris — teju trīs gadus esmu mācījies no pasaules vadošajiem uztura zinātniekiem un britu karaliskās ģimenes uztura speciālista. Mūsdienās attīstās sports un uztura bagātinātāji, bet tajā pašā laikā veselības problēmas nesamazinās, tās paliek arvien lielākas un nopietnākas. 50 gadu laikā mūsu veselība ir krasi pasliktinājusies. Tā iemesls ir uzturs — mūsu uztura paradumi ir mainījušies, mēs vairs neēdam svaigus, dabīgus produktus, tie ir pārstrādāti un līdz ar to produktos iztrūkst uzturvērtības. Runājot par taukskābēm — omega-3 un omega-6 —, ir ļoti svarīgi, lai tās būtu līdzsvarā. Omega-3 iespējams uzņemt ar zivīm un jūras produktiem, savukārt omega-6 ar dzīvnieku un augu valsts produktiem. Šīm taukskābēm mūsu organismā vajadzētu būt vienādā daudzumā, bet, pārtikas industrijai attīstoties, situācija ir mainījusies — līdz pagājušā gadsimta 60. gadiem disbalanss bija 4:1 — mūsu organisms funkcionēja pietiekami labi, un nebija novērojamas tik lielas veselības problēmas, bet šobrīd disbalanss Latvijā ir 12:1, Eiropā 15:1 un Amerikā 25:1. Kas ir Amerikā, tas pēc desmit, 15 gadiem būs arī Eiropā, tāpēc tam jāpievērš pastiprināta uzmanība,» uzsvēra U. Grīnvalds.

Pasaules Veselības organizācija

ir noteikusi, ka šo taukskābju attiecībai nevajadzētu pārsniegt 5:1. Omega-6 taukskābes labvēlīgi ietekmē sirds un asinsvadu veselību, veicina imunitāti, piedalās organisma vielmaiņas procesos, kā arī veicina normālu smadzeņu darbību, matu un nagu augšanu. Pārmērīgs omega-6 taukskābju daudzums vai neadekvāta attiecība starp omega-3 un omega-6 taukskābēm var veicināt iekaisuma procesus organismā, izraisot ļoti daudzveidīgu spektru saslimšanu. Omega-3 taukskābes uztur elastīgas šūnu membrānas, veicina sirds un asinsvadu sistēmas veselību, tām piemīt pretiekaisuma iedarbība, labvēlīgi ietekmē smadzeņu darbību, uzlabo noskaņojumu, aizkavē demences un citu neiroloģisku/kognitīvu saslimšanu attīstību, pozitīvi ietekmē hormonālo sistēmu, acu veselību, samazina muskuļu un locītavu sāpes un stabilizē cukura līmeni. No taukskābēm ir atkarīgs, vai organisms pareizi funkcionē — kā tas spēj cīnīties pret iekaisumu slimībām, cik elastīgas ir šūnas, kā tās spēj uzņemt uzturvērtības un izvadīt toksīnus, kāda ir sirds, asinsvadu un smadzeņu darbība. Diemžēl piedāvājums vairs nav tāds kā agrāk — zivīs, ko iespējams nopirkt veikalos un tirgū, nav uzturvielu, jo tās audzētas zivju fermās. Latvijā tomātus audzē podos akmens vatē un tiem pievada uzturvielas — tomāts nav ķīmisks un kaitīgs, bet tajā nav pietiekams uzturvielu daudzums. Ja organismā ir disbalanss, šūna ir cieta un neelastīga, līdz ar to cilvēks var ēst ekoloģiski un uzņemt papildu uzturvielas, bet šūna necaurlaidības dēļ tās nespēj uzņemt.

Semināra noslēgumā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieces — Dace Maķevica un Lelde Bēķe — atsvaidzināja klātesošo zināšanas par pirmo medicīnisko palīdzību. Palīdzību vajadzētu meklēt gadījumos, ja cilvēks ir bezsamaņā, rodas pēkšņi elpošanas traucējumi vai cilvēks neelpo vispār, ir smaga trauma, ir stipra asiņošana, rodas pēkšņas, spiedošas, dedzinošas sāpes krūtīs, pēkšņi kļūst vāja viena ķermeņa puse vai rodas runas traucējumi, ir jebkāda cita pēkšņa un nopietna veselības problēma, kas apdraud cilvēka dzīvību. Pēc brigādes nosūtīšanas kritiskos gadījumos mediķis turpinās sarunu un dos norādes, kā cietušajam palīdzēt līdz brīdim, kad ierodas Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Dispečeram jāzina, kur noticis negadījums, kas noticis, cik cietušo, cik vecs ir cietušais, vai viņš ir pie samaņas, vai viņš elpo un kas ir zvanītājs. Tāpat svarīgi atcerēties, ka nekad nevajag pārtraukt sarunu pirmajam.

