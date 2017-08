Izglītības reformas un skolu apvienošana. Kādas izmaiņas sagaida Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolu? 25.08.2017

Kamēr skolēni bauda vasaras brīvlaiku un vairums pedagogu devušies atvaļinājumā, Izglītības un zinātnes ministrija nākusi klajā ar likumprojektiem, kas paredz izmaiņas Izglītības un Vispārējās izglītības likumā. «Plāno slēgt vakarskolas», «Vēlas atteikties no speciālajām un vakara skolām» un citi līdzīgi virsraksti ziņu portālos Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas audzēkņos un viņu vecākos raisījuši satraukumu. Grozījumiem stājoties spēkā, skolu nav paredzēts slēgt, bet gan apvienot ar kādu citu izglītības iestādi.

Likumprojekts par grozījumiem

Vispārējās izglītības likums paredz, ka skolas, kas īsteno tikai vakara un neklātienes mācību programmas no 2019./2020. mācību gada vairs nedrīkstēs pastāvēt kā atsevišķas izglītības iestādes. Tām jāpiedāvā arī dienas mācību programmas vai jāapvienojas ar citu izglītības iestādi. Pašvaldībām, kuru padotībā ir šādas skolas, līdz 2018. gada 28. februārim jālemj par to likvidāciju, reorganizāciju vai iekšējo reorganizāciju.

Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas direktore Ineta Pugoviča nenosoda ministrijas centienus sakārtot skolu tīklu, taču norāda, ka viņai nav sniegta pietiekama informācija, lai atbildētu uz visiem skolēnu un vecāku jautājumiem, kas skar skolas nākotni. «Visas svarīgākās izmaiņas izglītībā pēdējos gados tiek pieņemtas pedagogu atvaļinājuma laikā — jūlijā. Demokrātiski būtu, ja sabiedrība diskutētu un par to būtu informēti arī vakarskolu direktori un pedagogi. Tā kā Satversmes 112. pants nosaka: ikvienam ir tiesības uz izglītību, ar laikraksta starpniecību vēlos teikt, ka pagaidām nekādu izmaiņu nebūs — strādāsim un mācīsimies, bet pašvaldībā jautājums par mūsu skolu noteikti vēl tiks skatīts, diskutēts un risināts,» sola direktore.

Arī Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps apliecina, ka šajā mācību gadā būtisku izmaiņu nebūs, bet par turpmāko skolas likteni vēl jālemj. Viņš ir pārliecināts, ka iespējai iegūt izglītību vakara un neklātienes vidusskolā Talsu novadā jābūt, un visracionālākais risinājums būtu to apvienot ar kādu no novada vidusskolām, iespējams, ar tuvāko kaimiņu — Talsu 2. vidusskolu. Šādā scenārijā skolēniem būtu saglabāta ierastā mācību vide un pedagogi, kas piešāvušies darbam ar vakarskolas audzēkņiem. Pārmaiņas skartu vadību, kas abām iestādēm būtu viena. «Izmaiņām jāstājas spēkā 2019. gada 1. septembrī. Varbūt mūsu gadījumā tas notiks ātrāk, taču skolēniem tas neko nemainīs. Jādomā, kā saplūst kopā, lai organizatoriski būtu vislabāk,» teic U. Katlaps.

Teorētiski iespējams, ka vakara un neklātienes mācību programmas uzņemtos Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālā struktūrvienība, kas sniegtu iespējas papildus apgūt profesiju. Tā kā tehnikums nav Talsu novada pašvaldības izglītības iestāde, šāds lēmums nav tikai vietējo amatpersonu kompetencē. Kaut arī neklātienes mācībām profesionālās izglītības iestāde ir priekšrocības, I. Pugoviča pieļauj, ka skolēnu skaits varētu sarukt. Šobrīd vakara un neklātienes vidusskolu apmeklē ne tikai talsenieki, bet arī izglītojamie no kaimiņu novadiem, kuriem mērot papildu ceļu līdz Laidzei varētu būt apgrūtinoši.

Viena no problēmām,

kas iezīmēta likumprojektā — salīdzinoši zemie vakarskolu audzēkņu mācību sasniegumi un skolēnu skaita lielā svārstība. Pēdējo paredzēts risināt, atļaujot iegūt izglītību par valsts līdzekļiem ne vairāk kā divos mēģinājumos. Medijos izskanējis, ka dažs vakarskolā iestājas un izstājas pat astoņas reizes, tādējādi šķērdējot budžeta naudu. I. Pugoviča nenoliedz, ka mācību gada laikā vērojama skolēnu skaita svārstība, taču Talsos tā neesot tik izteikta kā vidēji valstī.

«Manā praksē nav bijis tā, ka jaunietis mēģina stāties vidusskolā astoņas reizes, bet divas, trīs vai četras — jā, mēģina. Ir gadījumi, kad ar ceturto reizi viss izdodas. Šogad viens skolēns ar trešo mēģinājumu pabeidza 10. klasi bez neviena parāda. Nedomāju, ka pārsteigšu kādu, sacīdama, ka pie mums mācās jaunās māmiņas, jaunieši ar veselības problēmām, ģimenes cilvēki, kuri strādā algotu darbu, kur tiek prasīta vidējā izglītība, kā arī no arodskolām izkritušie. Daudzi pēc vairāku gadu pārtraukuma sapratuši, ka dzīvē vēlas kaut ko vairāk sasniegt. Mācās arī maznodrošinātu ģimeņu bērni, no ārvalstīm atgriezušies jaunieši un citi. Mums būtu jāpriecājas par katru cilvēku, kurš vēlas mācīties un ir sapratis izglītības nozīmi un vērtību. Mēs neesam tik liela tauta, lai cilvēkus norakstītu. Viens jau 18 gados ir motivēts, mērķtiecīgs un atbildīgs, bet cits to saprot tikai tad, kad sasniedzis 30 gadu vecumu,» liek aizdomāties skolas direktore.

I. Pugoviča un U. Katlaps ir vienisprātis — vakarskolas apvienošana ar dienas skolu audzēkņu sekmes automātiski neuzlabos. Vienīgā atšķirība — statistikas datos vairs neredzēsim vakarskolu zemos eksāmenu rezultātus un mācību gada laikā atbirušo skolēnu skaitu. «Šādā veidā mēs pasakām, ka neuzticamies vakarskolu direktoriem, ka domājam, ka viņi pieraksta neesošus bērnus. Manuprāt, reformu iemesls ir statistikas rādītāji. Vakarskolas pašas par sevi nevar uzrādīt tik labus rezultātus, taču vidējā temperatūra valstī, visticamāk, nemainīsies. Diez vai bērns sāks mācīties labāk tikai tāpēc, ka skola būs pievienota dienas skolai,» spriež U. Katlaps.

I. Pugoviča novērojusi, ka sabiedrībā sastopams daudz negatīvu stereotipu par vakarskolu audzēkņiem. Viņa ir pārliecināta — ja cilvēki zinātu katra audzēkņa stāstu, attieksme būtu citāda. Mācību rezultāti skolēnu sociālajā un ekonomiskajā situācijā ir likumsakarīgi, un skolu apvienošana tos nemainīs. Arī par mācību vidi vakara un neklātienes vidusskolās dzirdēti maldīgi priekšstati. «Man nepatīk, ka presē rakstīts, ka vakarskolās nav 21. gadsimtam atbilstošas mācību vides. Priecātos, ja ministrijas pārstāvji atbrauktu un apskatītos. Domāju, ka ļoti labi konkurējam ar dienas skolu mācību vidi. Mums ir pētniecisko darbu telpa, notiek laboratorijas darbi. Arī pedagogi nav atsvešināti no dienas skolas, mums ir laba sadarbība ar Talsu 2. vidusskolas skolotājiem. Mēs esam atsevišķa mācību iestāde, bet nedzīvojam nošķirti no citām,» pauž I. Pugoviča.

Likuma grozījumi skars

arī speciālās izglītības iestādes. Talsu novadā tāda ir viena — Upesgrīvas internātpamatskola. «Ministrija vēlas sakārtot speciālo skolu tīklu, jo valstī ir skolas, ko apmeklē ļoti maz bērnu, bet netālu atrodas vispārējās izglītības iestāde. Šādos gadījumos pašvaldībām vajadzētu domāt par to, kā bērnus integrēt parastajās skolās. Jautāju ministrijā, kāds ir viņu skatījums attiecībā uz Upesgrīvas skolu. Viņuprāt, tā arī turpmāk varētu darboties kā atsevišķa speciālās izglītības iestāde, taču jādomā, kādas profesionālās izglītības programmas piedāvāt pēc 9. klases. Uz mūsu novadu attiecas arī jautājums par speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, tātad bērnudārzu «Kastanītis», kā uzturēšana, sākot no 2018. gada 1. janvāra, no valsts vairs netiks finansēta. Būs tikai finansējums pedagogu algām,» tuvākās nākotnes izmaiņas izglītības jomā ieskicē U. Katlaps.

Kaut arī citas būtiskas izmaiņas jaunajā mācību gadā nav gaidāmas, jau nākamā gada sākumā jāpieņem lēmums par vakara un neklātienes vidusskolas tālāko nākotni, kas stāsies spēkā nākamo divu gadu laikā. U. Katlaps un I. Pugoviča uzsver — pat ja skolu pievienos citai izglītības iestādei, iespēja izglītoties neklātienē paliks.

