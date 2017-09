Izglītības iestāžu pieņemšanas komisija iepazīst situāciju Talsu skolās 05.09.2017

Turpinoties izglītības iestāžu pieņemšanai, aizvadītajā nedēļā komisija viesojās Talsu Kristīgajā vidusskolā, Talsu pamatskolā, Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu sākumskolā, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolā un Talsu 2. vidusskolā. Lai arī situācija izglītības iestādēs ar katru gadu uzlabojas, dažviet darāmā vēl ir ļoti daudz.

Šoreiz komisijā bija Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pedagoģijas jautājumos un vadītāja vietniece Vineta Ozola, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Talsu starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Inta Libreiha un Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Normunds Strēlnieks.

Ceļā uz jaunu piebūvi

Talsu Kristīgajā vidusskolā pēdējā gada laikā kosmētiskie remonti nav veikti, taču nākotnē tiek plānota piebūves celtniecība. «Es dzīvoju ticībā — pat ja viss vēl nav garantēts un naudas koferis nav pie rokas, es pasludinu lietas par notikušām,» pārliecību pauž Talsu Kristīgās vidusskolas direktore Inguna Gruzniņa. Viņa atklāj, ka ideja par piebūves celtniecību radās pirms pieciem gadiem. Audzēkņu skaits tolaik pieauga un uz esošās ēku bāzes nebija iespējams izveidot prasībām atbilstošu darbmācības kabinetu.

Jaunajā piebūvē paredzēts ierīkot mācību telpas jaunāko klašu skolēniem, savukārt vietā, kur atrodas skolotāju klases, tiks pārcelts dabaszinību bloks, kas pašlaik materiāli tehniskās bāzes ziņā ir salīdzinoši švaks.

Šobrīd kompānija, ar ko skola sadarbojusies iepriekš, uzņēmusies projekta izstrādi, un nu tuvojas tā saskaņošana ar dažādām instancēm. I. Gruzniņa neslēpj, ka šis process paliek aizvien sarežģītāks, jo mēs dzīvojam valstī, kur neviens negrib uzņemties atbildību un apliecināt to ar savu parakstu.

«No finansiālā viedokļa privāto skolu pastāvēšanai neviens nekādas garantijas nedod, taču laiki, kad par to nervozēju, ir pagājuši. Ir lietas, kas atrodas ārpus mūsu ietekmes, bet, kamēr nekas slikts nav noticis, strādājam un darām to, kas jādara,» atklāj I. Gruzniņa.

Jaunajā mācību gadā skolā sāks strādāt arī vairāki jauni pedagogi — viena no tiem ir Talsu Kristīgās vidusskolas audzēkne un 2013. gada sporta laureāte Sigeta Kviese, kurai šī būs pirmā darbavieta uzreiz pēc augstskolas absolvēšanas.

Darbs, kas atmaksājas

Apskatot Talsu pamatskolas telpas, komisija atzina, ka to sakārtošanā nepieciešams ieguldīt vislielāko darbu. Galvenās prioritātes saistītas ar elektroinstalāciju nomaiņu un kosmētisko remontu. Iestādes direktore Dina Bičule skaidroja, ka ēka ir labā stāvoklī, taču daudzas lietas novecojušas — jādomā par grīdas segumu maiņu, gaiteņu un klases telpu remontu un siltā ūdens padeves sakārtošanu. Pateicoties pašvaldībai, labierīcības atjaunotas un modernizētas, bet siltā ūdens padeve nepieciešama arī ēdamzālē un virtuvē.

Tā kā Talsu pamatskolai ir mūzikas novirziena pamatizglītības programma, uzlabojumi vajadzīgi arī šajā jomā. Šobrīd trūkst telpu, kur varētu notikt individuālās mūzikas nodarbības, tāpēc nākotnē tiek plānots izveidot papildus kabinetus, kur bērni varētu darboties praktiski. Viens no variantiem ir palīgtelpas izbūve virs sporta zāles.

Sporta zāles platība ir salīdzinoši neliela, tādēļ pagaidām tajā uzturas audzēkņi no 1. līdz 4. klasei. Pārējie skolēni dodas uz sporta namu, un līdz ar to stundu skaitu nepieciešams palielināt. «Ja bērniem ir paredzētas divas sports nodarbības, liekam trīs, jo jārēķinās ar laiku, kas nepieciešams, lai aizietu uz sporta namu, nomazgātos un atnāktu atpakaļ.

Par budžeta līdzekļiem, kas mums iedalīti, lielus remontus nevaram īstenot. Mums nav arī sava remontstrādnieka, taču uzskatu, ka remonts jāveic profesionāļiem — ja darbu veic kvalitatīvi, rezultāts saglabājas daudz ilgāk,» norāda D. Bičule.

Meklējot kompromisu

Talsu sākumskolā komisiju sagaidīja iestādes direktore Raimonda Belicka. Izrādot skolu, viņa norādīja, ka klases ir izremontētas un labiekārtotas, taču ir kāda problēma — papildus esošajām telpām nepieciešamas vēl četras. Tā kā Talsu sākumskola atrodas vienā ēkā ar Talsu Valsts ģimnāziju, savstarpējo sarunu ceļā šo jautājumu iespējams risināt. «Ģimnāzija mums ir piešķīrusi divas klases, bet, ja tur 25 vai 26 stundas nedēļā uzturas ģimnāzijas skolotāji, tā tomēr nav klases telpa. Skolēnu skaits varētu būt mazāks, bet, ja bērni piesakās, mēs priecājamies. Divos posmos ir trīs klašu komplekti, bet šobrīd vairāk par diviem komplektiem neplānojam uzņemt. Uzskatām, ka skolēnu skaits ir vajadzīgs, un tāpēc pieciešam apstākļus tādus, kādi tie ir. Pēc cipara neskrienam un nevienu aiz rokas nevelkam, bet, ja vecāks nāk pie mums un lūdz, lai mēs uzņemtu viņa atvasi, tad to arī darām,» skaidro R. Belicka.

Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris uzsvēra, ka daudz labāk ir risināt šāda veida problēmas, nevis risināt problēmas tādēļ, ka nav bērnu un liela skola stāv tukša. Virkne izglītības iestāžu ir sakārtotas un izremontētas, bet trūkst bērnu, kas to apmeklē. Talsu sākumskolā un ģimnāzijā situācija ir pretēja — bērnu netrūkst, un tiek meklēti veidi, kā nodrošināt vislabāko izglītības kvalitāti.

Jaunajam mācību gadam gatavi

Talsu Valsts ģimnāzijā iepriekšējā gadā lielas izmaiņas nav piedzīvotas. Lielākais uzsvars tiek likts uz projektu, kā rezultātā līdz 1. septembrim tiks nomainīti ugunsdzēšamie aparāti un sakārtota ventilācijas sistēma ķīmijas kabinetā. Nesen tika nokrāsotas grīdas, taču lielākie remonti norisināsies nākamā gada vasarā. Arī tehniskais nodrošinājums ir pietiekams — skolā ir divas datorklases un lasītavā atrodas vēl astoņi datori.

Tā kā zem ģimnāzijas jumta atrodas arī sākumskola, bibliotēkas telpas ir kļuvušas par šauru. Bibliotekāre Līksma Sokolova cer: kādu dienu šo jautājumu atrisinās: «Pēc remonta mums būs jauna un skaista bibliotēka. Pats galvenais ir darboties,» pauž L. Sokolova. Jaunajam mācību gadam viss ir sagādāts, un daļa grāmatu jau tiek izsniegtas elektroniski.

Viena no galvenajām prioritātēm ir sporta zāles sakārtošana. Dienas laikā sporta zāli izmanto ģimnāzijas skolēni, savukārt pēcpusdienā — sporta skolas audzēkņi. Neatrisināts jautājums kopš sporta zāles uzbūvēšanas ir lietus ūdeņu iekļūšana telpās. SIA «Talsu namsaimnieks» darbinieki ir staigājuši pa jumtu un meklējuši problēmu, taču līdz šim to nav izdevies atrast. Brīžos, kad līst, zāles vidū stāv spainis ar lupatu, un šādi apstākļi ievērojami apgrūtina treniņprocesu. Par savu galveno vēlmi Talsu novada sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš sauc florbola grīdas seguma ieklāšana. Tāpat ir svarīgi, lai gaitenis pirms treniņiem tiktu iztīrīts — ja tas netiek izdarīts, netīrumi tiek sanesti zālē.

Lai mācības nebūtu vienveidīgas

Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolā šogad ticis izremontēts fizikas kabinets, kas kalpo arī kā aktu zāle. Agrāk tas atradās otrajā stāvā, taču nu ir pārcelts uz pirmo, jo blakus ir ķīmijas un bioloģijas kabinets un pētniecisko darbu telpa. Tā kā tēmas savstarpēji pārklājas, skolotājiem ir vieglāk sadarboties.

Tāpat iegādāts skārienjūtīgs ekrāns ar jaunu programmu, un nesen notika pirmās apmācības. «Turpināsim mācīties un strādāt, lai jauniešiem būtu interesanti un lai mācības nebūtu vienveidīgas. Nevaru teikt, ka mums iet slikti, jo katru gadu skolā ir kaut kas jauns. 12 gados ir izdarīts ļoti daudz, un divu gadu laikā esam ieguvuši statusu «Veselības veicinoša skola»,» uzsver vakarskolas direktore Ineta Pugoviča. Viņai lielāko prieku sagādā nevis atzinības raksti, bet gan skolēni, kuri pēc gadiem atgriežas un pasaka «paldies!».

Laika gaitā izremontētas arī tualetes, bibliotēka, lasītava un citas telpas. Par prioritātēm I. Pugoviča uzskata evakuācijas kāpņu izbūvi, datorkabineta sakārtošanu un ēkas nosiltināšanu. «Mēs jau neskaitāmas reizes esam remontējuši apkures sistēmu, bet vienmēr kaut kas atgadās. Plūdi vienmēr notiek pa nakti, bet, ja kaut kas nav kārtībā, ugunsdzēsības lampiņas par to signalizē,» teic I. Pugoviča.

Par ērtu un sakārtotu vidi

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Talsu 2. vidusskolā skolēnu skaits ir palielinājies — agrāk to apmeklēja 606, savukārt šogad — 660 audzēkņi. Kopumā nokomplektētas 30 klases, un katrā no tām mācās aptuveni 25 skolēni. «Vecāki izvēlas mūsu skolu, un tas nozīmē, ka mums ir jāparūpējas par to, lai pēc skolas absolvēšanas bērns būtu konkurētspējīgs gan tālākajā izglītības ceļā, gan dzīvē,» uzsver iestādes direktors Oļegs Solovjovs.

Darāmo darbu saraksta augšgalā atrodas metodiskā centra izremontēšana. Šī iemesla dēļ sagatavots energoefektivitātes projekts. Finansējums, kas nepieciešams, lai ēku sakārtotu, ir 980 tūkstoši eiro. Šajā summā ir ietverta komunikāciju un jumta maiņa, kā arī labierīcību un iekštelpu remonts. Pēc projekta īstenošanas sākumskolas audzēkņi pārnāks uz metodisko centru.

Arī Talsu 2. vidusskolas ēkai ir sagatavots energoefektivitātes projekts — paredzēta gan siltināšana, gan logu un jumta nomaiņa, ja tas būs nepieciešams. Kopējā projekta summa ir 2,6 miljoni, savukārt vides projekta ietvaros paredzēts iegādāties ergonomiskas mēbeles, tehnoloģijas un labiekārtot dabaszinību un informātikas kabinetus.

Šobrīd aktīvi norisinās arī sporta bāzes pārbūve — top futbola laukums, divi volejbola laukumi un stāvlaukums, savukārt ceļa otrā pusē būs vieglatlētikas stadions. Par lietām, ko vajadzētu mainīt, Talsu novada sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš sauc darba organizēšanas procesu, kurā vēl ir daudz neskaidrību.

