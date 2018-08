Izglītības iestādes gatavojas jaunajam mācību gadam 21.08.2018

Jau pēc pāris nedēļām ar krāsainiem ziediem un skolas zvana skaņām mūs sveicinās 1. septembris un sāksies jaunais mācību gads. Tādēļ 15. augustā «Talsu Vēstis» Talsu novada izglītības pārvaldē tikās ar galveno speciālisti bērnu tiesību jautājumos un Talsu novada domes deputāti Daigu Feldmani, vadītāja vietnieci, galveno speciālisti izglītības jautājumos Vinetu Ozolu un izglītības metodiķi Lienīti Krūzīti, lai uzzinātu jaunāko informāciju par Talsu pilsētas un novada skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm.

Jautājot par vasaras laikā veiktajiem remontdarbiem

Talsu pilsētas un novada skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, Daiga Feldmane sacīja, ka lielākie no tiem ir Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve, kas iespējama, pateicoties pašvaldības īstenotajam projektam «Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā», kas guvis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalsu, kā arī Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes «Vīnodziņa» pārcelšanās uz Sabiles mazo skolu Abavas ielā 5. Šajās telpās PII «Vīnodziņa» apmetīsies, kamēr Sabilē tiks uzcelts jauns bērnudārzs. Ar Talsu novada domes lēmumu apstiprināts jau arī termiņš un Sabiles jaunajam bērnudārzam jābūt uzceltam līdz 2020. gada 31. martam.

Kā katru gadu, arī citās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs tiek veikti lielāki vai mazāki kosmētiskie remontdarbi, lai atjaunotu un uzlabotu mācību vidi, bet par tiem sīkāku informāciju būs iespējams uzzināt pēc izglītības iestāžu apsekošanas, kas šogad sāksies no 24. augusta.

Pats sāpīgākais pašlaik

Talsu novadā ir pedagogu kadru jautājums, atzina Vineta Ozola. «Vairākās skolās trūkst latviešu valodas, ķīmijas, fizikas, matemātikas, krievu valodas skolotāji un vēl citi speciālisti. Katrs izglītības iestādes vadītājs šobrīd meklē savai skolai nepieciešamos pedagogus. Arī mēs lasām sludinājumus gan Talsu novada mājaslapā, gan laikrakstos. Skolotāju trūkums ar katru gadu pieaug, jo jaunie speciālisti uz novadu neatnāk, tā ka šis šobrīd ir tiešām aktuāls jautājums,» viņa sacīja.

D. Feldmane, izsakot savas domas šajā jautājumā, atzina, ka jaunie skolotāji, visticamāk, uz novadu nenāk finansiālā aspekta dēļ. V. Ozola piebilda, ka samaksa ir ļoti zema: «Par vienu likmi tā ir 680 eiro un šo likmi var praktiski izpildīt tikai lielajās skolās, kur ir liels skolēnu skaits. Jau šobrīd ļoti daudzi skolotāji strādā vairākās skolās.»

«Ir arī skolotāji no Talsu novada, kas brauc strādāt uz Rīgu,» V. Ozolas sacītajam pievienojās Lienīte Krūzīte.

«Šobrīd izjūtam arī psihologu trūkumu, jo ir noteiktas jaunas prasības psihologiem, lai viņi varētu strādāt ar bērniem. Skolēniem ļoti bieži ir nepieciešama tieši izglītības psihologa palīdzība, lai atrastu motivāciju mācībām, vai saprastu, kas tad īsti ir par iemeslu mācību neapmeklēšanai vai klaiņošanai. Diemžēl, psihologi ir ļoti noslogoti un arī šeit ir jādomā par jauno profesionāļu piesaisti un augstāku atalgojumu,» skaidroja D. Feldmane. Viņa bilda, ka par šo situāciju tiek domāts, lai nodrošinātu novadam trūkstošo kvalificēto speciālistu piesaisti. Šobrīd Talsu novada pašvaldības stipendiju studijām iegūst viena vēl studējošā jaunā krievu valodas skolotāja. Pagājušajā gadā tikusi izsludināta stipendija arī jaunajiem fizikas un ķīmijas skolotājiem. Diemžēl uz šo stipendiju neviens jaunais speciālists nav pieteicies.

«Ir patiess prieks par mūsu novada vakara un neklātienes vidusskolu, kas uzrunā jauniešus, kuri dažādu apsvērumu dēļ priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, un aicina mācības pabeigt,» atzina D. Feldmane. «Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas piepildījums ir tiešām pieklājīgs. Šis ir arī viens no iemesliem, kādēļ mēs, izglītības pārvalde un pašvaldība, lēmām piedalīties Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā» — «PuMPuRS». Šobrīd no mūsu novada piedalās četras skolas: Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola, Valdemārpils vidusskola, Talsu pamatskola, un, sākot ar šo mācību gadu, šajā projektā iesaistās arī Pastendes pamatskola. No Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas ir vislielākais dalībnieku skaits. Gan skolas pedagogi, gan jaunieši atzīst, ka papildu konsultācijas mācību priekšmetiem, kas tiek finansētas no šī projekta, ļoti palīdz. Projekts sedz arī transporta izdevumus, ko pašvaldība nesedz, ja skolēns brauc no kāda cita novada. Šis projekts, tiešām ir brīnišķīga iespēja palīdzēt bērniem, lai tie nepamestu mācības pirms laika.»

Šogad neviena mācību iestāde

novadā sakarā ar mazu skolēnu skaitu netiks slēgta. «Vienīgi Talsu novada dome ir pieņēmusi lēmumu ar 2019./2020. mācību gadu slēgt Talsu 2. vidusskolas filiāli — Laidzes pamatskolu. Par šo jautājumu mēs jau gada garumā esam diskutējuši ar pedagogiem un vecākiem, jo skolēnu skaits Laidzes pamatskolā ir krasi samazinājies,» informēja V. Ozola. D. Feldmane piebilda, ka lēmums skolu slēgt ar nākamo mācību gadu pieņemts, jo šogad Laidzes pamatskolas 9. klasē skolēnu skaits ir daudzmaz pietiekošs, lai skolēniem būtu iespēja pabeigt mācības sev ierastā vidē.

Arī Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga

novada izglītības ie­stādes ir iesaistījušās Latvijas simtgades projektā «Latvijas skolas soma», kura mērķis — nodrošināt skolēniem iespēju iepazīt Latvijas kultūras vērtības. Projekta finansējums paredzēts gan skolēnu ekskursijām, gan pasākumu organizēšanai skolās, tāpat arī jaunu kultūras piedāvājumu radīšanai un sadarbības sekmēšanai starp skolām un kultūras institūcijām.

Daudzās Talsu pilsētas un novada izglītības iestādēs tiek īstenots ESF projekts «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs». Valdemārpils vidusskolā, Talsu pamatskolā, Talsu sākumskolā, Pastendes pamatskolā un Sabiles pamatskolā notiek ESF projekta «Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai» īstenošana, bet Talsu 2. vidusskolā un Talsu pirmsskolas izglītības iestādē «Sprīdītis» tiek īstenots ESF projekts «Kompetenču pieeja mācību saturā».

Interešu izglītībai

mērķdotācijas apjoms plānojas pagājušā gada apmērā. Jaunajam mācību gadam sākoties, sakarā ar uzsāktajiem remontdarbiem pie jaunās Talsu Galvenās bibliotēkas ēkas Talsu novada bērnu un jauniešu centra interešu pulciņu nodarbības notiks citās izglītības iestādēs, bet par to, kur tieši, sīkāka informācija sekos, un mācību process netiks apturēts.

Izglītības pārvalde atgādina, ka šogad mācības 1. klasē uzsāk skolēni, kuri dzimuši 2011. gadā, un aicina, ja kāds vecāks vēl nav paspējis piereģistrēt savu bērniņu sevis izvēlētā izglītības iestādē, to vajadzētu izdarīt, lai laicīgi uzsāktu mācību gadu. Bet vecākiem, kuru bērni sasnieguši piecu un sešu gadu vecumu, jāatceras viņus piereģistrēt atbilstoši valsts obligātajām prasībām kādā no izvēlētajām pirmsskolas izglītības iestādēm.

«Šogad mācību gads sāksies 3. septembrī, bet pirms tam vecākiem noteikti vajadzētu ar bērniem pēc vasaras brīvlaika atpūtas vēlreiz pārrunāt ceļu satiksmes un drošības noteikumus; atgādināt būt uzmanīgiem, saudzēt sevi un rūpēties par savu drošību, dodoties uz skolu!» sarunas beigās atgādināja D. Feldmane.

