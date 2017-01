Izdota «Talsu novada muzeja rakstu» otrā grāmata 03.01.2017

Ilze Kārkluvalka

ilze@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

21. decembrī notika «Talsu novada muzeja rakstu» otrā sējuma atvēršana. Šis kultūrvēsturiskais notikums iekļāvās ziemas saulgriežu un Talsu novada muzeja darbības 20 gadiem Tiguļkalnā veltītā sarīkojumā.

Pirmais sējums nāca klajā 2013. gada decembrī. Muzeja saime bija izpildījusi pašiem sev dotu ciešu apņemšanos novada vēsturei un kultūras mantojumam veltītu izdevumu sagatavot ik pēc trim gadiem.

Publikāciju autori ir muzeja speciālisti un pieaicināti autori, savukārt grāmatas tapšanas tehnisko darbu līdz atdošanai Talsu tipogrāfijā apguva un paveica vienīgi paši saviem spēkiem. Grāmatas sastādītāja, atbildīgā redaktore un korektore ir muzeja direktores vietniece Zanda Konošonoka, datorsalikumu veica un attēlus apstrādāja muzeja fotogrāfs Sandis Priede, redakcijas kolēģijā strādāja muzeja direktore Mirdza Jonele, Z. Konošonoka, Inese Vempere, Gita Japiņa, Daija Lēmane.

Ievietoti 12 autoru pētījumi. Inga Doniņa, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta zinātniskā asistente, pievērš uzmanību teiksmainajam Talsu Vilkmuižas ezeram, ko pieņemts uzskatīt par kuršu apbedījumu vietu no 11. līdz 14. gadsimtam.

Nebūtu mums Oktes baronu fon Firksu 19. gadsimta nogalē uzceltā nama, kurā jau divdesmit gadu saimnieko muzejs, Talsiem izpaliktu spilgta lappuse vēsturē un tik īpatni pievilcīgs kultūras centrs. Muzeja speciāliste Kristiāna Skromule ļauj vairāk iepazīt šo vācbaltu dzimtu.

Rakstniecības un mūzikas muzeja speciāliste, sabilniece Ilona Miezīte latviešu kultūras darbinieka Ernesta Dinsberģa dzīvesstāstu šķetina, par atslēgu izmantojot viņam uzdāvinātu sudraba lādīti. Rīgas Tehniskās universitātes asociētās profesores Alīdas Zigmundes pētījuma saturs ir ievērojamā novadnieka, zinātnieka Friča Blumbaha dzimta, dzīve un zinātniskā darbība.

Savukārt muzeja speciālists Guntars Tenne pievērš uzmanību Laidzes ielas nozīmei bijušā apriņķa kultūras, politiskajā un ekonomiskajā dzīvē. Sevišķi tiem, kas ļoti labi pazīst Talsus, zina to attīstības vēsturi, tā būs aizraujoša lasāmviela. Muzeja krājuma glabātājs Alfrēds Moseičuks izpētījis aizsargu organizācijas rašanos Talsu apriņķī, tās veidošanos un attīstību skatījis Latvijas vēstures kontekstā. Skolotāja Antra Grūbe izpētījusi tagadējā novada lielāko pilsētu ģerboņu vēsturi.

Turpmāk pieminekļa Latvijas brīvības cīnītājiem «Koklētājs» 73 gadus ilgušo ceļu no ieceres līdz īstenošanai varēs uzzināt, izlasot Zandas Konošonokas faktiem bagāto publikāciju. Vērtīgs izziņas materiāls ir arī muzeja galvenās krājuma glabātājas Daijas Lēmanes pētījums par dziesmu svētku tradīciju un deju kolektīvu darbību Talsu rajonā kopš 1940. gada.

Muzeja krājuma glabātāja Ona Kaudze atklāj muzeja fotoarhīva daudzpusību. Mākslas zinātnieces, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālistes Janas Grostiņas pētījuma mērķis ir Talsos dzimušā mākslinieka Frederika Fībiga daiļrade. Kā šīs publikācijas dabisks turpinājums, kā neparasts piedzīvojumu stāsts lasītājiem būs muzeja speciālistes mākslas jomā Gunas Millersones uzrakstītais — liecība par Talsu mākslinieku grupas veiktajiem ceļojumiem Eiropā «pa Fībiga pēdām».

Grāmatas ievadā tās sastādītāja Z. Konošonoka novēl ikvienam piedzīvot vēstures izzināšanas prieku, jo «nebeidzams ir notikumu, personību, vēstures liecību klāsts, kas gaida pētītājus». Jāpiekrīt, ikviena publikācija jaunajā izdevumā ir ne vien nopietna pētnieciskā darba rezultāts, bet arī laba, atmiņā paliekoša un iedvesmojoša lasāmviela.

Atslēgvārdi kultūra

Komentāri