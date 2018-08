«Izaicinājumus sev uzlieku pati vai to izdara dzīve» 30.07.2018

Māksla. Izaicinājumi. Pedvāle. Vārdi, kas man asociējas ar Lauru Migloni. Rit 11. gads, kopš viņa strādā Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā par kuratori. Sarunā atzīst, ka dzīvē nekas nenotiek vienkārši, tā pilna izaicinājumu. Iespējams, tādēļ ka nemāk un negrib lišķēt un tēlot, vienmēr dzīvojusi pēc pašas izvirzītajiem principiem. Sev noteikusi — ja saskarsies ar vienmuļību un nevarēs pilnveidoties, atkal kaut ko mainīs.

Lauras dzimtā puse ir Madona. Tur, vecāku Baibas un Osvalda paspārnē, aizvadīti pirmie dzīves gadi. Smejot teic, ka pat savu nākšanu pasaulē pieteikusi ar pompu — kādā saltā februāra rītā Ērgļu (blakus Madonas novadam) slimnīcā, pulksten 6.00. Laikā, kad medicīnas personāls bija aizņemts, jo jaunajām māmiņām barošanai jānes mazuļi, bet slimnīcas skaļruņos skanēja himna. «Izvēlējos tādu brīdi, lai man pievērstu uzmanību,» pasmaida Laura. Tā kā piedzimusi gada aukstākajā mēnesī, viņa neaizraujas ar dzimšanas dienas atzīmēšanu. Parasti šajā laikā slimojot vai nu pati, vai nu viesi. «Pat ja ļoti gribētu, būtu sarežģīti.»

Daudz laika bērnībā pavadīts Rīgā, kur dzīvoja mammas māsa ar Lauras brālēnu un māsīcu. «Cīnījos, lai izrautos no Madonas. Ja citi bērni brīvdienas pavadīja laukos, es katru brīvu brīdi devos uz Rīgu. Tur bija iespēja redzēt to, kā nebija reģionā. Cirks, dažādi pasākumi, veikali, pat, ar šīs dienas acīm raugoties, elementāra lieta — Rīgā bija nesalīdzināmi vairāk televīzijas kanālu. Un daudz kā cita, par ko laukos varēja tikai sapņot. Atceros lielu pārdzīvojumu: lai nopirktu saldējumu, Madonā bija jāstāv ļoti garā rindā pie piena veikala. Kad esi nostāvējis vairākas stundas un to nopircis, uz ielas ēst nedrīkst, jo kārtīgs bērns tā nedara. Tas nozīmē, ka ar saldējumu jātiek cauri pilsētai līdz mājām, kur tas ir jau izkusis. Pie katra veikala Madonā nācās gaidīt ļoti ilgi, kamēr Rīgā varēja aiziet uz «Minsku» un visu nopirkt vienuviet.»

Bērnība redakcijā

Laurai ir piecus gadus jaunāks brālis Jānis. Līdz ar to bijis gan laiks, kad varēja baudīt vienīgā bērna statusu, gan laiks, kad savas mantas, uzmanība un aizmugurējais automašīnas sēdeklis jādala ar kādu citu.

Tā kā mamma Baiba ir žurnāliste, kura vēlāk kļuva par Madonas reģionālā laikraksta «Stars» un «Madonas Atmodas» galveno redaktori, bērnībā daudz laika pavadīts redakcijā un blakus esošajā tipogrāfijā. «Pirmie zīmējumi tapa uz avīzes maketēšanas lapām, ko atvēlēja laikraksta atbildīgais sekretārs. Tās man šķita ļoti īpašas — rūtotas lapas ar numurētiem taisnstūriem. Uz tām ar speciālu petitu lineālu zīmēja jeb maketēja avīzi. Interesanti bija vakari Madonas tipogrāfijā, kur pēc darba laika beigām gan žurnālisti, gan tipogrāfijas darbinieki brīvprātīgi veidoja «Madonas Atmodu». Tad varēju izlodāt visus kaktus un brīnīties uz katra soļa. Izjutu arī līdzpārdzīvojumu, kad mamma ar skaidras naudas maisu nakts melnumā devās uz Rīgu pēc kontrabandas avīzes papīra. Vēl tagad atceros kravas mašīnu, kas slīdēja cauri naksnīgajai pilsētai. Mēs stāvējām ceļa galā un gaidījām, kad mamma izkāps sveika un vesela. Dažādu politisko iemeslu dēļ uz mājām mēdza nākt arī milicija. Caur māti izdzīvoju padomju laika pēdējos gadus, atmodu.»

Tētis Osvalds ir diplomēts elektriķis, kurš 1993. gadā nolēma kļūt par pilna laika studentu Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, lai vēlāk kalpotu par luterāņu mācītāju, ko dara joprojām. Laura atzīst, ka sākotnēji nav iedziļinājusies ticības jautājumos, bet, kad sasniegusi apzinātu vecumu, kļuvusi par anarhisti. «Redzēju baznīcas virtuvi, tāpēc darīju visu pretēji, to noliedzot. Laika gaitā gan tas mainījās. Atradu savu ceļu katoļu baznīcā. Tēvs konvertācijai šķēršļus nelika. Viņam galvenais bija, lai ticu Dievam un esmu kristiete,» klāsta Laura. Viņa atklāj, ka tas bijis dzīves posms, kad cīnījusies par visu. «Manī bija jaunības maksimālisms. Nebija pelēko zonu, varbūt. Viss bija balts vai melns, jā vai nē. Kad mani klases un kursabiedri precējās un dibināja ģimenes, es dzīvē cīnījos ar saviem uzskatiem un pārliecību, stingri ejot uz mērķiem, galvu negrozīdama. Biju karotāja. To ietekmēja arī tas, ka biju visnotaļ atpazīstamu vecāku bērns. Vēlējos izrauties no mazpilsētas.»

No bastošanas bērnībā līdz maģistra grādam

Pamata un vidējo izglītību Laura ieguva Madonā. Pamatskolas gados līdztekus mācījās arī Madonas mākslas skolā, kas tolaik sagādāja galvassāpes. «Sūtīt bērnu mākslas vai mūzikas skolā ir vecāku lēmums, par ko bērni ne vienmēr ir priecīgi. Nebija tā, ka man nepatika mākslas skolā, bet grūtības sagādāja neskaitāmo skiču zīmēšana nodarbībās un mājās. Tādēļ mēdzu kādas nepatīkamās nodarbības nobastot. Neciešu melnrakstus un sagataves, to visu daru galvā. Domāju, domāju, domāju, līdz pārnesu uz papīra. Staigāju pusgadu ar ideju galvā un pēdējā nedēļā pirms skates to uzliku uz papīra. Protams, mani centās audzināt, izsaucot uz skolu māti. Biju pirmais skolnieks, kurš paziņoja, ka negatavos diplomdarbu ne gleznošanā, ne zīmēšanā, ne kompozīcijā, bet gan mākslas vēsturē — trīs referātus par van Gogu, Dalī un Pikaso. Rezultātā nācās izgatavot katra autora kādu gleznu kopijas. Protams, tagad to atminoties, tas šķiet smieklīgi.»

Līdztekus mācībām Madonas pilsētas ģimnāzijas humanitārajā klasē Laura divus gadus katru nedēļas nogali brauca uz Rīgu, jo bija iestājusies arī Itāļu valodas un kultūras institūtā. Proti, septiņas dienas nedēļā Laura mācījās.

Pēc vidusskolas absolvēšanas tādu, kuri ieteica Laurai, kur un kādu izglītību iegūt, bija daudz. Tomēr jaunietei bija savi plāni, pie kuriem stingri turējās. Proti, viņa iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā, lai studētu mākslas zinātni. «Ja godīgi, līdz galam neticēju, ka tur tikšu, bet to neizrādīju. Rezultātā iekļuvu, turklāt — budžeta grupā. Esmu par to pateicīga valstij.» Par valsts līdzekļiem Laurai bija iespēja iegūt arī maģistra grādu, šoreiz — Kultūras akadēmijā, apgūstot kultūras menedžmentu. Tur viņa iestājās pēc Pedvālē nostrādāta gada.

Mākslas akadēmijas laikā, trešā kursa pavasarī, Lauru pārsteidza kāds dzīves pavērsiens un izaicinājums — tika apzagts dzīvoklis, kurā viņa dzīvoja. «Sākumā biju pārliecināta, ka mani nes cauri. Sesijā bija jānodod 12 referāti un kursa darbs ar pašas fotografētiem vizuālajiem pielikumiem. Kā domā, ko nozaga dzīvokļa aplaupīšanas laikā? Ne jau televizoru, mūzikas centru vai vēl ko citu, bet datoru un fotoaparātu! Divas lietas, kas man bija tik nepieciešamas! Tādēļ nevarēju pabeigt attiecīgo pusgadu akadēmijā un paņēmu akadēmisko gadu,» savos dzīves līkločos ved L. Miglone. Akadēmiskā gada laikā viņa strādāja Kultūras ministrijas pakļautībā esošajā Valsts kultūrizglītības centrā, kas atbild par visām ministrijai pakļautajām izglītības iestādēm. «Sapratu, ka man nepatīk ar birokrātiju saistīts darbs. Varbūt tas ir slikti, bet nemāku lišķēt un izlikties. Saku, ko domāju. Tādā darbā vajag pieprast liekulības mākslu, kas man nepiemīt.»

Laura uzskaita neskaitāmu zinātņu vēstures, kas viņai bija jāapgūst Latvijas Mākslas akadēmijā. Vai studējot netrūka praktisko nodarbību? «Ļoti labi apzinājos sava praktiskā snieguma līmeni. Sapratu, ka nespēju radīt ko augstvērtīgu, tāpēc labāk neradīt neko. Negribēju nodarboties ar amatierismu, diletantismu. Labāk no sirds nodevos teorijai un tagad ieguldu enerģiju, lai palīdzētu māksliniekiem.»

Nejaušības dēļ nokļūst Pedvālē

«Jau vidusskolas laikā vasarās strādāju Madonas novada laikrakstā «Stars». Pašmācības ceļā apguvu maketēšanas pamatus. Maketēju avīzi un rakstīju, divi vienā. Mazliet izbaudīju savas bērnības zemes, Madonas tipogrāfijas, atmosfēru. Iesaistījos Madonas lepnuma, festivāla «Sinepes un Medus» organizēšanā, veidojot festivāla avīzi. Pēc bakalaura studijām aizbraucu uz Lielbritāniju, kas bija absolūti miserable (no angļu val. — nožēlojams) stāsts. Vairākus mēnešus kādā pagrabā ledainā ūdenī mazgāju no Ēģiptes ievestus sīpollokus. Turpinot savu formēšanās ceļu līdz ideālam, izbaudīju šādu eksotiku. Vēl ilgi pēc tam bija sajūta, ka mani vajā sīpolu smarža,» tagad ar smaidu pieredzē dalās Laura.

Augšā un lejā kā pa kalniem. Pēc kritienam pielīdzināmā piedzīvojuma Anglijā dzīve piespēlēja kāpumu. Tādu, kas ilgst joprojām. «Pēc atgriešanās Latvijā (2007. gadā) norunāju tikties ar draudzeni. Mums neplānoti pievienojās Laura Feldberga (tēlnieka Ojāra Feldberga meita — red.). Maltītes laikā runājām, ka es meklēju darbu. Pieteicos vairākos preses izdevumos maketētāja vakancei. Laura piedāvāja viņu vasarā aizstāt Pedvālē — palīdzēt tētim. Tas bija viņa 60. jubilejas gads, bet Laurai bija jābrauc uz Austrāliju un Japānu. Lai pastrādāju par kuratori tikai trīs mēnešus, darba nebūšot daudz. Nodomāju — labi. Ja reiz uz tik īsu laiku, kāpēc gan nē.

Pēc trīs mēnešiem man piedāvāja turpināt iesākto. Sākotnēji nebiju pārliecināta, jo prātā bija idejas, ko realizēt, bet sapratu, ka jāpieņem lēmums. Cik ilgi mētāšos apkārt? Galu galā: man taču jāatbild uz jautājumu, kas es esmu? Aizbraucu uz Romu, lai parunātu ar sevi. Sapratu, ka nav jēgas izlikties, ir jābūt absolūti patiesai, jo pretējā gadījumā šai sarunai nav jēgas. Rezultātā atgriezos Pedvālē, lai mēģinātu. Sākotnēji, protams, nebija izpratnes, kas ir Pedvāle. Izjūta, ko, kāpēc un kā darīt, nāca ar laiku. Pārkāpu slieksni no sevis meklējumiem uz izpratni, kas ir kas. Tad pieņem normālo, pelēko un neej kara gājienā. Varētu teikt, ka noliku ieročus un iestājās miers. Protams, arī te ikdiena paiet dažādās cīņās, bet tas ir citādi.»

Lauras ikdiena Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā paiet, veicot plaša spektra pienākumus. Te visi dara visu, pēc vajadzības. Sākumā, piemēram, mazgāti logi, strādāts kasē, klātas gultas viesiem. Izpratne par lietām un uzdevumiem radās pamazām. Šobrīd Laura ar O. Feldbergu strādā, lai īstenotu dažādus projektus. Izstrādā to pieteikumus un realizē.

«Man patīk, ka Pedvāles ikdienā radošums iet roku rokā ar izaicinājumiem, risku un šķēršļu pārvarēšanu. Tieši tādēļ šeit esmu jau 11 gadus, citādi būtu prom. Ja ikdienas darbā iestāsies stagnācija, tad būs jāmeklē kaut kas cits,» ir pārliecināta Laura. Viņa atzīst — jo vecāka kļūst, jo grūtāk doties nezināmā tumsā vai ar galvu lēkt ūdenī, bet — ja vajadzēs — to darīs.

«Jā, reizēm uznāk nostalģija pēc mājiņas ar baltu sētiņu un dārziņu, kur rotaļājas bērni, un vīra, kurš mūs apgādā. Idilliski un skaisti, bet apzinos, ka to izturētu aptuveni mēnesi, divus. Man nekādā gadījumā nepatīk vienveidība un rutīna. Jābūt izaicinājumiem. Tos sev uzlieku pati vai to izdara dzīve. Nepārtraukti,» secina L. Miglone.

