Izaicinājums — 27 dienas bez interneta 23.01.2017

Internets mūsu dzīvē pavēris jaunus apvāršņus, visu interesējošo var noskaidrot tikai ar pāris peles klikšķiem. Bet vai vienmēr izmantojam to lietderīgi? Varbūt tikai tērējam savu laiku? Jaunās tehnoloģijas ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa Kristīnei Mennikai, kura astoņus gadus strādā «Microsoft Latvia». Arī vakaros un brīvdienās e-pasta vēstules nepārtrauc birt Kristīnes pastkastītē. Pavisam dabiski nākusi apņemšanās šogad atvaļinājumu pavadīt bez interneta, veltot visu uzmanību ģimenei.

— Kādēļ izlēmāt atvaļinājumu pavadīt bez interneta?

Kristīne: — To varētu saukt par eksperimentu, jo ikdienā darba un privātās dzīves robežas ir ārkārtīgi izplūdušas. Atbildu par «Microsoft» komunikāciju Baltijā, šajā amatā lietas kursā par notiekošo ir jābūt visu laiku, jo krīzes situācija var rasties jebkurā brīdī. Darba e-pasts zibinās nemitīgi. Atvaļinājuma laikā visi, kuri sūtīja e-pastus, saņēma automātisko atbildes vēstuli, kurā norādīts, ka pašlaik vēstules nelasu; ja ļoti nepieciešams sazināties tieši ar mani, var sūtīt īsziņas vai zvanīt. Līdzās bija norādīti kolēģu kontakti. Man bija svarīgi visu sakārtot, lai ar mierīgu sirdi varētu doties prom. Atgriežoties no atvaļinājuma, secināju, ka viss ir kārtībā. Bija tikai 400 e-pastu, lai gan biju rēķinājusies ar 2000 ziņām. Cilvēki nebija sūtījuši neskaitāmas atgādinājumu vēstules, bet respektējuši manu prombūtni.

— Kas jūs motivēja nepārkāpt noteikumus?

Kristīne: — Es biju apņēmusies nelietot internetu, un tā arī darīju. Bērnu veselības nolūkos šis bija piektais gads, kad vairākas nedēļas ziemā pavadām Tenerifē. Bērniem ir grūti mūsu klimata apstākļos. Vitamīnus un saules enerģiju vajag uzņemt arī ziemā. Vienu gadu pāris nedēļu arī strādāju Tenerifē, jo varu strādāt no jebkuras vietas pasaulē, bet šogad izlēmu to nedarīt.

Visgrūtāk bija simtprocentīgi uzmanību veltīt ģimenei. Daudz vienkāršāk būtu iegrimt e-pastos, uztaisīt svarīgu sejas izteiksmi un teikt: «Piedodiet, bet man ir svarīgs e-pasts, stundu es strādāšu!», vai arī patērēt sociālo tīklu un ziņu portālu saturu. Ikdienā mums nav iespēju, un laikam īsti pat vairs neprotam pavadīt laiku kvalitatīvi. Mums ir trīs dēli — desmit, septiņus un divus gadus veci. Viņi ir ļoti aktīvi un sportiski. Bija sarežģīti visu laiku domāt par viņu izklaidi. Izaicinājums bija izkopt pacietību, jo divgadnieks visur gribēja iet kājiņām. Atvaļinājuma beigās pazinām katru restorāna akvārijā dzīvojošo vēzi un krabi. Apstājāmies pie katras strūklakas un interesanta objekta. Ļoti daudz staigājām, spēlējāmies bērnu laukumos, barojām ķirzakas un baudījām ūdens priekus.

— Kādi ir jūsu ieguvumi?

Kristīne: — Pēc 27 dienām, pieslēdzoties tīklam, bija skaidrs, ka nekas nav nokavēts vai zaudēts. Viss rit savu gaitu. Sociālie tīkli ir diezgan nomācoši, tie apēd daudz laika. Darbā tos izmantoju, bet atvaļinājumā skatīties, kādas kuram piparkūkas sanākušas, vai pašai katru dienu likt bildes ar parakstu — «Es pludmalē», «Es kalnā», «Ēdu saldējumu» — nav vajadzīgs. Kurš no tā iegūst? Domāju, neviens. Ir jāpaiet laikam, lai to saprastu.

Aicinu ikvienu izvērtēt savas prioritātes, kā arī mēģināt atvaļinājumu veltīt tam, kas jums patiešām ir svarīgs. Nenožēloju, ka pieņēmu šo izaicinājumu! Uz kolēģu jautājumu, kā es atpūtos, atbildu, ka neatpūtos. (Smejas.) Ar trim bērniem tas nav iespējams! Nevarēju zvilnēt un sauļoties. Bērnus rūpīgi smērēju ar aizsargkrēmu, un viņi ir baltāki nekā pirms tam. Taču vitamīnus esam ieguvuši ar rezervi. Tie bija neatkārtojami brīži kopā ar ģimeni!

