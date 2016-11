Iveta Jansone: «Mēs visi ļoti cenšamies!» 08.11.2016

Šoreiz «Talsu Vēstis» dodas pie Vandzenes pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas Jansones. Viņa pagasta pārvaldē strādā kopš 1997. gada.

— Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar kuriem esat saskārusies šajā amatā?

— Ja cilvēks grib veikt darbu, tad grūtuma nav nekāda. Vienkārši jāiet un jādara. Jāmeklē dažādas izejas no tikpat dažādām situācijām, un tad arī darbs sokas un to patīk darīt. Kad redzi rezultātu, darbs izdodas, tas sniedz enerģiju iet tālāk un darīt nākamo, domāt par nākotni. Tas sniedz lielu gandarījumu. Vienmēr esmu teikusi, ka mums te Vandzenē ir īpaši cilvēki. Bet galvenais, ka mēs visi ļoti cenšamies. Ļoti strādā zemnieku saimniecības, uzņēmumi, tāpēc vienmēr esmu teikusi, ka pagasts nevar atpalikt un ir ļoti jācenšas. Kopumā mums viss izdodas labi. Pagasta pārvaldē esmu strādājusi diezgan ilgi, tāpēc zinu, kur un kādā momentā būt un kā reaģēt uz attiecīgiem jautājumiem. Esmu iepazinusi šo darbu, tāpēc šķiet, ka izteiktu grūtību nav. Komanda pārvaldē ir ļoti laba: jaunas, atsaucīgas meitenes, līdz ar to arī darbi sokas raiti.

— Kuras ir nozīmīgākās lietas, kas paveiktas, strādājot par pārvaldnieci?

— Paveikts ir ļoti daudz un visu uzskaitīt, protams, nevar un arī nav vajadzības. Kad sāku strādā Vandzenes pagastā, pirmais lielākais paveiktais darbs bija ceļa posma «Rīti—Kreses—Noras» sakārtošana, kur nebija asfalta seguma. Nebija viegli, bet tas bija pirmais, ar ko sāku. Vandzenes skolas sporta zālē grīda bija ļoti sliktā stāvoklī, lūza iekšā, sakārtojām. Pirmos darbus ļoti atceros, jo tie bija man sveši, nezināmi. Sapratu, ka nezinu, kā, bet jādara.

Katrā ziņā ļoti priecājos, ka Vandzene bija zivsaimniecības teritorijā, tāpēc pēdējos gados esam realizējuši diezgan daudz projektu. Sakārtojuši trīs ceļus, divus sporta laukumus (pie Uguņu bibliotēkas un Vandzenes skolā tenisa laukumu), atpūtas laukumus un citas lietas. Vienmēr var redzēt, ka bērni tur priecājas. Siltā laikā pat starpbrīžos izskrien ārā un darbojas uz trenažieriem, spēlē tenisu un basketbolu.

Esam ieguldījuši arī Vandzenes pamatskolā, piemēram, iegādājoties un uzstādot jaunu apkures katlu, veikts trīs klašu remonts, tiks nomainītas portika vainagsijas. Uz pirmsskolas izglītības iestādi (PII) «Zīlīte» izveidots ielu apgaismojums. Līdz 2019. gadam plānoto darbu sarakstā ir projekts «Vandzenes pagasta PII «Zīlīte» energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve», kam nepieciešams 682 262,14 eiro. Tiks pārbūvēti lauku ceļi pagasta teritorijā, kam plānotās izmaksas ir 400 000 eiro, no kuriem Eiropas Savienības un valsts atbalsts — 360 000 eiro. Nākamajā gadā plānots Uguņu bibliotēkai nomainīt zāles logus un veikt telpas remontu.

Pēdējos gados esam daudz strādājuši. Jāsaka liels paldies Talsu novada pašvaldībai, kura ļoti atbalstījusi Vandzeni ar dažādiem projektiem. Esam atbrīvojušies no daudziem graustiem, pērn izteikti piestrādājām pie parka sakopšanas centrā. Anču birzs tagad ir apgaismota, tur ir arī trenažieri. Ģimenes var doties atpūsties.

— Vai redzat sevi šajā amatā arī turpmāk?

— Man vēl ir ļoti daudz enerģijas. Prātā izdomāti nākotnes plāni un sapņi, kādu redzu Vandzeni. Pienākuma apziņa man ir pietiekami liela, tāpēc varu paveikt vēl daudz. Gribu padarīt iesāktās lietas, kuru ir ne mazums.

— Kā nodrošināt saikni ar iedzīvotājiem?

— Protams, ir iedzīvotāju sapulces, kur cilvēki ierodas diezgan mazā skaitā — pārsvarā iestādēs strādājošie un tie, kuriem ļoti interesē. Vai nu ļoti uzticas, vai nu līdz galam nav intereses. Kā nekā informācija par sapulcēm tiek izsludināta laikus. Otrdienās ir oficiālais pieņemšanas laiks, bet patiesībā jau cilvēks nāk, kad grib un kad vajag. Nešķiroju. Kad piezvana vai atnāk, risinām jautājumus. Apspriežos ar cilvēkiem jebkur uz ielas, pat Talsos esot. Bieži esmu pie skolas, arī tur bieži pārspriežu ar satiktajiem cilvēkiem dažādas lietas. Cilvēks, kuram interesē, pajautā.

— Kāds ir jūsu redzējums pārvaldāmās teritorijas nākotnei?

— Nākotnē redzu sakoptu Vandzenes centru. Sapņoju, ka Anču birzī varētu izveidot slēpošanas trasi. Ko lai vakarā cilvēks dara, kad atgriežas mājās pēc darba? Gribas izkustēties. Ceru, ka ziemā mums būs arī slidotava. Nākotnē jāsakārto arī Vandzenes centrā aizaugušais dīķis. To plānots paveikt par godu Latvijas simtgadei, jo dīķis «aug ciet». Jātaisa tehniskais projekts, kas nav lēts. Otrs iecerētais darbs par godu simtgadei — jaunās liepu alejas koku vainagu izkopšana, kam nepieciešams piesaistīt speciālistu. Domāju, ka to paveiksim. Ceru, būs kāds uzņēmējs, zemnieks, kurš būs ar mieru palīdzēt.

Ļoti gribētu, lai katrā nomalē ir kāda vietiņa, kur cilvēkiem sapulcēties un atpūsties, nevis tikai centrā. Gribu, lai nomalēs ir sakoptas peldvietas un izkopts skolas parks. Vienmēr esmu domājusi par to, ka centrā vajadzētu būt arī nelielam kalnam, kur bērni ziemā varētu slidināties ar plēvēm. Uguņos, piemēram, ir tāds neliels kalns, kur bērni vienmēr iet baudīt ziemas priekus. Un, ja kaut nedaudz augstāku kalnu uztaisītu te, centrā, apmeklētāju būtu ļoti daudz.

Mūsu pagastam ļoti paveicies, ka te ir tik daudz zemnieku, kuri mīl un kopj šo zemi. Nekad nav problēmu, ka kaut kas aizaugtu vai nebūtu sakopts. Mūsējie jau iegājuši arī blakus pagastos. Un, tā kā šajās saimniecībās un uzņēmumos strādā cilvēki, ir darbs. Domāju, ka lielas rūpnīcas te nekad nebūs, jo zeme ir atgriezta atpakaļ mantiniekiem, kur visi arī strādā. Ja paskatās, cik mums ir uzņēmīgi un enerģiski cilvēki, pagasta nākotne iezīmējas gaišās krāsās. Šogad gan visiem ir grūtāks gads ar slapjo rudeni, bet nekas, zeme visur uzarta, viss ir kārtībā.

Pašvaldības īpašumā «Rezidence» sokas ļoti labi. Katru gadu izpildām noteikto plānu. Tur strādā pārvaldniece un divi kurinātāji. Ierodas aizvien vairāk apmeklētāju. Cenšamies uzturēt ēku tīru, kārtīgu, iznomājam arī zāli. Pašlaik kalendārā aizpildītas dažas dienas arī jau janvārī, februārī pieteiktas vienas kāzas… Piesakās arī uzņēmumi. Man šķiet, ka ar katru gadu ir aizvien labāk. Sākumā bija grūti — drūms un auksts. Novads atbalstīja, piešķirot līdzekļus apkures sistēmai.

— Pirms vairākiem gadiem plānojāt izveidot gājēju ietvi no Vandzenes centra līdz skolai. Vai ieceri tuvākajā laikā paredzēts realizēt?

— Ja cilvēki savā laikā būtu piekrituši, ietve jau būtu gatava un bērni varētu droši doties uz skolu. Tehniskais projekts bija gatavs gājēju ietvei ar veloceliņu un gaismas izbūvi. Kādam uzņēmējam nepatika šī ideja, tāpēc tika sarīkota publiska iedzīvotāju aptauja. Tajā savāca aptuveni 100 cilvēku parakstu, kuri nepiekrīt šai idejai. Cik zinu, veikalā pārdevējas vāca parakstus, bet daži pat nezināja, par ko parakstās. Publiskās apspriedes ievilkās, tad pienāca krīzes laiks, un viss apstājās. Projekts stāv Satiksmes ministrijā. Gribēju paveikt kaut ko labu, bet tas neizdevās.

Satiksmes ministrijas valsts a/s «Latvijas Valsts ceļi» valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2014.—2020. gadam tas ir iekļauts: «Gājēju ietves un veloceliņa «Vandzene — Vandzenes skola» ierīkošana uz autoceļa P127 «Talsi — Upesgrīva», 15,022. — 17,449. kilometrā.» Vai tas tā būs, nemāku teikt, jo mums ar «Latvijas Valsts ceļiem» bija vienošanās, ka sagatavojam tehnisko projektu, bet viņi būvē.

Pa šo ceļu taču ved materiālus uz ostu un, kad ir šļūdoņi vai citādi slikti laika apstākļi, bērniem gandrīz vai jāskrien grāvī. Ieguldījām lielus līdzekļus un darbu, lai to paveiktu, bet diemžēl tas apstājās. Domāju, ka nevajag samierināties ar domu, ka šīs ietves nebūs, jāsāk atkal par to runāt un aktualizēt.

