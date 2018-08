Īves pagasta ļaudis ir kā īve — sīksti un ar savu odziņu 01.08.2018

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

No 27. līdz 29. jūlijam Īves pagastā norisinājās Tiņģeres dienas, šoreiz ar nosaukumu «Vasaras eliksīrs». Tiņģeres dienās allaž atrodas vieta amatiermāks-lai un sportiskām aktivitātēm, bet šovasar bija arī daži nebijuši akcenti, tostarp tika iesvētīts pagasta karogs un pirmoreiz svinēti Dārza svētki.

«Šajā dienā ar lieliem burtiem ierakstīts Īves vārds, un mastā tiks uzvilkts Īves pagasta karogs. Pašiem savs karogs,» 27. jūlija pievakarē klātesošajiem sacīja Valdemārpils, Tiņģeres un Lubes kultūras nama vadītāja Sigita Līdaka. Viņa vērtēja, ka šis karogs pagastam ir dāvana Latvijas simtgadē, un izteica cerību, ka turpmāk Īves pagasta ļaudis vēlēsies šādu karogu svētku reizēs pacelt arī pie savām mājām.

«Ceļš līdz karogam nebija nemaz tik viegls. Strādāja darba grupa, labojumi bija dažnedažādi, bet paldies par katru ierosinājumu, paldies par katru priekšlikumu un vislielākais paldies Baibai (māksliniecei Baibai Kalnai — E. L.), jo viņa šai lietā piestrādāja diezgan intensīvi. Lai šis karogs kā patriotisks simbols paliek visiem sirdīs un vienmēr skaisti plīvo virs galvas!» vēlēja Īves pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs.

«Man bija pienākums un gods būt heraldikas komisijā Rīgā, kad tika diskutēts par to, kādam jābūt Īves pagasta ģerbonim. Ceļš nebija tik vienkāršs. Protams, gribējām, lai mūsu ģerbonī būtu kaut kas no mūsu mīļās pils, kaut kas no vārpām, kas simbolizētu mūsu zemniekus un, protams, ozols vai ozolzīles… Bet ir noteikumi, un tie ir pareizi — katram pagasta ģerbonim jābūt unikālam, vienam vienīgajam Latvijā. Mūsu pagasta nosaukums pats uzvedināja domai par Īvi, un es domāju — ir skaisti, ka mūsu ģerbonis ir tieši tāds. Manuprāt, tas simbolizē visus mūs. Īve — mūžam zaļa, nedaudz durstīga, koša, skaista. Tādi esam arī mēs, tiņģernieki un Īves pagasta iedzīvotāji, — izturīgi, sīksti, radoši, koši un katrs ar savu odziņu. Lai šīs dienas saviļņojums un prieks liek mums iztaisnot plecus, skatoties uz mūsu karogu, un liek pacelt galvas lepnumā! Mēs dzīvojam brīnišķīgā, skaistā, Dieva dotā, zaļā vietā, bet īstākā bagātība cits citam esam mēs paši. Lai cik dažādi mēs būtu, mēs visi mīlam savu vietu, darām savu darbu un nav maziņu vai lielu darbu, katra devums ir svarīgs, lai mēs dzīvotu savā pagastā un ar to lepotos,» vērtēja Talsu novada domes deputāte, tiņģerniece Daiga Feldmane.

Jauno pagasta karogu Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā iesvētīja Ķurbes luterāņu draudzes mācītājs Andis Ķīvičs. Zinot, ka šādu simbolu uzlūkošana vairo vienotību cilvēku vidū, viņš lūdza, lai Dievs palīdz Īves pagasta ļaudīm tiekties pēc saliedētības un lepoties ar vietu, no kuras viņi nāk, saredzot svētību, ko Dievs dāvā.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Īves pagasts

Komentāri