Omulīgs interjers, smaidīgi darbinieki un gards ēdiens ir būtiski faktori, lai cilvēks dotos uz kafejnīcu «Istabas» ieturēt maltīti.

Kafejnīca atvērta salīdzinoši nesen — 7. martā. Tās īpašniece ir 27 gadus vecā Marta Lubiņa, kura ar plašu smaidu un pozitīvu attieksmi paveikusi šim vecumam neraksturīgi daudz. Jaunā sieviete audzina divas meitiņas un vada savu biznesu, kas, kā viņa atzīst, nav viegli.

Grūtais sākums

Marta atklāj, ka kafejnīca atvērta pavisam nejauši, jo pagājušajā vasarā internetā pamanījusi, ka tiek izīrētas esošās kafejnīcas telpas. «Ņemot vērā, ka man šajā jomā nav pieredzes, domu palaidu vaļā, jo apsvēru, ka to nevaru paveikt. Pēc diviem mēnešiem šo tēmu pārrunāju ar draudzeni, kura mani pamudināja, sakot — kāpēc gan ne? Pēc vairākām konsultācijām un sarunas ar cilvēkiem, kuriem ir pieredze šajā jomā, smēlos iedvesmu un sāku pamazām kaut ko veidot,» teic jaunā uzņēmēja. Tagad, ziemā, klientu ir maz. Diemžēl. Tomēr atliekot vairāk laika tam, lai plānotu un domātu, kā attīstīties, kā piesaistīt vairāk cilvēku. Interjers te ļoti nomierinošs un sniedz privātuma izjūtu, jo kafejnīca sadalīta vairākās nelielās telpās. Visi izvietotie mākslas darbi ir Martas mammas Jeļenas Kažokas radīti. Arī par bērniem padomāts — viņiem atsevišķs rotaļu stūrītis.

Jaunā sieviete atzīst, ka nav viegli ar visu tikt galā, jo vīrs savu laiku velta vecāku ģimenes uzņēmumā. «Šeit daru visu, izņemot ēst gatavošanu. Nebija viegli atrast darbiniekus, tomēr pašlaik esmu ļoti apmierināta ar komandu — jauni, ambiciozi cilvēki ar idejām un mērķiem. Patīkami sastrādāties. Ļoti žēl, ka, sākoties ziemas sezonai, ar daļai no viņiem bija jāaiziet. Atrast pareizos cilvēkus ir ļoti grūti, ko atkal nāksies darīt pirms nākamās sezonas,» teic Marta. Viņa sevi raksturo kā ļoti racionālu iestādes vadītāju — ja ir kāda problēma, viņa nekliedz, bet visu pārrunā kopā ar darbiniekiem, kurus sauc par savu otro ģimeni, un meklē risinājumus. Visnepatīkamākais, meklējot jaunus darbiniekus, esot viņu attieksme, jo bieži vien trūkstot iniciatīvas. No viesmīļa ir atkarīgs ļoti daudz — cik pozitīvi un ar kādu attieksmi viņš komunicēs ar klientiem, tik labs iespaids arī radīsies par vietu.

Vaicāta par to, cik viegli vai grūti privāto biznesu apvienot ar ģimenes dzīvi, viņa nedomājot saka: vienkārši jādara un vairāk jāplāno laiks. «No sākuma, protams, grūti, jo nebiju pie tā pieradusi, bet tagad viss ir salikts pa plauktiņiem,» uzskata M. Lubiņa. Vislielāko gandarījumu darbā sniedz tas, ka cilvēki ir priecīgi un apmierināti. It sevišķi daudz uzslavu tiek saņemts no ārzemniekiem, cilvēkiem no citām pilsētām, kas sniedz motivāciju un vēlmi turpināt iesākto. Diemžēl vietējo iedzīvotāju apmeklējums esot mazs. «Nesaprotu… Varbūt cilvēki no kaut kā baidās? Kaut vai runājot par mūsu pusdienu piedāvājumu, — cilvēks ir ar mieru desmit, piecpadsmit minūtes stāvēt rindā ēdnīcā, nevis atnākt un to laiku pasēdēt te, dīvānā, kamēr ēdiens tiek pasniegts,» neizpratnē ir uzņēmēja.

Darāmo un ieceru vēl daudz

Īpašniece apgalvo, ka kopumā cilvēki ir apmierināti, izveidojies arī pastāvīgo klientu loks. Nākotnē iecerēts vairāk koncentrēties uz dažādu pasākumu rīkošanu. Dienā, kad norit intervija, «Istabās» paredzēts džeza, blūza vakars. «13. janvārī uzstāsies Reinis Jaunais, arī 14. februārim ir idejas. Decembrī divas sestdienas plānoju pieaicināt Ziemassvētku vecīti, ar kuru bērni varēs parunāt un nodot savu vēstuli,» ieceres atklāj Marta. Visi jaunumi un aktualitātes vienmēr tiek ievietoti «Istabas» lapā sociālajā tīklā «Facebook» un mājaslapā www.istabas.lv.

Viņa neslēpj, ka grūti spriest par nākotni, ņemot vērā valstī notiekošo, valdības attieksmi uzņēmēju virzienā. «Tu vienkārši nezini, ar ko rēķināties. Brīžiem gribas raudāt par to, kas notiek. Tā, manuprāt, jūtas visi. Cilvēki grib strādāt un kaut ko darīt, bet tas ir grūti. Uzņēmējam jābūt gatavam uz visu un jāmāk viss — no «A» līdz «Z». Nākas daudz mācīties, maksimāli konsultējos ar palīgiem. Katram cilvēkam sākumā ir šaubas un skepse, bet tas ir tikai normāli,» uzskata Marta.

«Istabās» iespējams ne tikai baudīt maltīti vai dzērienus, bet arī atzīmēt jebkāda veida svētkus — dzimšanas dienas, banketus, bērnu ballītes, kāzas, rīkot seminārus, konferences un tamlīdzīgi. Saimniece ir ļoti pretimnākoša, norādot, ka viss ir iespējams un pielāgojams katra klienta vēlmēm.

Pēc sarunas rodas secinājums — mūsu apkārtnē dzīvo ļoti uzņēmīgi, ambiciozi, strādāt griboši cilvēki, tomēr ne vienmēr ar to pietiek. Šajā gadījumā vēl ir vajadzīga apkārtējo atsaucība un ieinteresētība. Pietiek negatīvo stāstu — atbalstīsim vairāk savējos!

