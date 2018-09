«Ir svarīgi, ka uz tevi paļaujas, uzticas un ļauj darīt, ko esi ieplānojusi un vēlies īstenot» 15.09.2018

Māras Cēberes saknes, kā izrādās, ir Talsu pusē. «Manas dzimtas mājas ir Talsu novada Laucienes pagastā. Tās uzcēla mans vecvectēvs un vecvecmāmiņa. Visas manas bērnu dienu vasaras ir pagājušas un aizvadītas tieši tur. Tā ka nevarētu teikt, ka esmu bijusi jebkad pilnībā atrauta no Talsiem un Talsu novada,» stāsta Māra Cēbere — Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienības «Talsu tautas nams» kino daļas vadītāja.

«Vasaras bērnībā

man pagāja tādā, kā man pašai patīk sacīt, laimīgajā zemē — laukos. Ar lopiņiem un dārza darbiem. Ar neatņemamo siena pļaušanu un vākšanu un cukurbiešu ravēšanu. Man ir divi brāļi un trīs brālēni, tā ka mēs visi draudzīgi savā bērnu kompānijā pie vecmammas sešatā aizvadījām katru vasaru,» bērnības atmiņās ar smaidu dalās Māra.

Dzimusi gan Māra ir Rīgā, kur pagājuši arī viņas skolas un studiju gadi. «Dzīvojusi esmu Olainē, kas gan jau skaitās drīzāk tāda Pierīga vai kā tautā saka — Rīgas «guļamvagons». No 16 gadiem esmu diendienā braukājusi gan uz skolu un studijām, gan darbu Rīgā. Faktiski var teikt, ka lielākā daļa manas ikdienas pagāja galvaspilsētā,» Māra atklāj.

Māra ir beigusi Latvijas Kultūras akadēmiju, un viņai ir humanitāro zinātņu maģistra grāds ar specialitāti kultūras menedžmentā. Šajā jomā viņa visu laiku strādājusi. «Lielākoties ir sanācis strādāt tieši biļešu sfērā, jo tas jau arī pieder pie kultūras un menedžmenta,» viņa smej. «Bez biļetēm nevar neviens liels pasākums notikt. Pirmā darba pieredze man šajā jomā bija, strādājot Latvijas Nacionālajā operā studiju gados. Sāku kā vietu ierādītāja un programmiņu tirgotāja. Tad ar laiku sanāca strādāt gan operas kasē, gan vēlāk arī administrācijā. Starp citu, arī tieši biļešu administrēšanā, rezervēšanā un ar grupu pieteikumiem. Operā nostrādāju diezgan ilgi.

Pēc tam gandrīz desmit gadu strādāju «Biļešu servisā», kas ir viens no lielākajiem biļešu izplatītājiem Latvijā un pārdod biļetes uz visiem lielajiem pasākumiem kultūras, sporta un izklaides jomā.»

Tad Māras dzīvē nāca pārmaiņas —

viņa kļuva par māmiņu, un nu jau ģimenē aug trīs atvases.

«Kad pasaulē nāca mūsu otrais mazulis, mēs ar vīru sapratām, ka vēlamies vairāk laika veltīt bērniem, ka šis ir tas laiks, kad viņi ir mūsu lielākā prioritāte. Sapratu arī to, ka, strādājot Rīgā un dzīvojot Pierīgā, ir ļoti daudz laika jāpavada ceļā. Katru dienu trīs stundas braucu satiksmes sastrēgumos ar sabiedrisko transportu vai mašīnu. Sarēķināju, ka ceļā katru nedēļu pavadu trīs dienas. Sapratu arī, ka maksāju auklēm, lai izvadā un auklē manus bērnus, kurus patiesībā gandrīz nemaz vairs neredzu. Rīga dzīves ritma un ātruma ziņā nav salīdzināma, piemēram, ar to, kāds tas ir šeit, Talsos. Laiks un dzīves ritms Rīgā ir daudz citādāks.

Tā nu mēs ģimenē apspriedāmies un izdomājām, ka kaut kas jāmaina. Kad aizsaulē devās mana mīļā vecmāmiņa un mājas palika tukšas, mums ar vīru nāca kopīga apjausma — tieši šis ir īstais mirklis, lai kaut ko mainītu! Tā mēs pārcēlāmies ar tajā brīdī diviem bērniem no skaļās un intensīvās Rīgas dzīves uz mierīgo un kluso Laucieni,» atceras Māra.

Pēc tam sevi pasaulei pieteica Māras trešais bērniņš. Vīrs varējis strādāt savā darbā attālināti, un Māra tobrīd bijusi pilna laika mājsaimniece un mamma mazajiem.

Tā tas bija kādu laiku,

līdz pieņemts izaicinājums strādāt Talsu kinoteātrī «Auseklis» par Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienības «Talsu tautas nams» kino daļas vadītāju.

Māra atzīst, ka sākumā pēc pārcelšanās pie jaunās dzīves mazpilsētā bijis grūti pierast ne tikai viņai ar vīru, bet arī abiem bērniem, kuriem toreiz bijuši tikai divi un pieci gadiņi. «Tā tomēr bija mūsu apzināta izvēle. Mēs jau zinājām, uz ko ejam. Protams, sākumā bija kaut kādas ilūzijas, ka biežāk tiksim uz Rīgu. Bet laikam jau tādas sākumā ir ikvienam vecākam, kad piedzimst bērni. Liekas: es jau vēl visu paspēšu! Īstenībā, kad tavā dzīvē ienāk bērni, tā mainās par 360 grādiem un rodas pilnīgi citas vajadzības, apstākļi un izpratne par lietām. Tu vairs nevari paspēt to, ko pirms tam esi ieplānojis,» savā pieredzē dalās Māra. Viņa piebilst, ka visvairāk pietrūkst galvaspilsētas kultūras dzīves. «Vienmēr esmu bijusi aktīva kultūras pasākumu apmeklētāja. Kopš darba operā es ļoti mīlu operu. Esmu redzējusi visas operas izrādes, kas, protams, vairs nav tik vienkārši izdarāms. Agrāk varēju vakarā vienkārši aizskriet uz izrādi vai izstādi, bet, dzīvojot šeit Talsos, viss ir jāsamenedžē, visam ir jāieplāno laiks. Tas vairs nav tik ātri un vienkārši izdarāms, kā tas bija agrāk, kā, piemēram, kad darbdienas beigās pa ceļam uz mājām varēju iebraukt apskatīt kādu mākslas izstādi. Tagad tā vairs nav,» stāsta Māra. «No otras puses, jau ļoti esmu pieradusi pie Talsu mierīgās vides. Kā smejos — kad jāapstājas pie luksofora un jāpagaida zaļā gaisma, jau liekas: vai dieniņ, tāds sastrēgums! Agrāk taču sastrēgumos pagāja milzum daudz mana laika. Tas vien pierāda, ka ļoti ātri no straujās dzīves atrod. Cilvēks jau vispār pie visa kā jauna ātri pierod. Arī es pieradu pie tā, ka kultūras pasākumi tomēr ir jāieplāno un tie nav tik bieži, bet arī tas ir labi.

Turklāt bērniem šeit ir daudz labāk. Ir padomāts gan par mūzikas un mākslas skolu, gan pulciņiem. Vide Talsos bērniem ir daudz mierīgāka un labvēlīgāka nekā kādā Rīgas «guļamvagonā», kur daudzviet ir tikai daudzstāvu mājas, ļoti daudz mašīnu, tikai asfalts un pa retam kāds koks vai zāliena pleķītis. Olainē situāciju uzlaboja tas, ka pilsēta atradās faktiski pie meža, bērniem bija baseini un slidotavas. Tā ka arī tur par bērniem bija padomāts.

Manuprāt, bērniem noteikti ir daudz mierīgāk uzaugt mazpilsētā, jo, kad viņi izaugs, tāpat aizskries uz lielpilsētām, kur iegūs savu pieredzi. Viss jau ir jāpiedzīvo katram pašam uz savas ādas, arī dzīve Rīgā vai ārzemēs, jo mūsdienās jauniešiem iespējas tomēr ir daudz lielākas. Viss nebeidzas tikai ar galvaspilsētu! Tāpēc mēs arī bērnus vedam ekskursijās un rādām, ka viss nebeidzas aiz Talsu, Rīgas vai Tallinas robežas. Pasaule ir daudz lielāka un plašāka, galvenais, nevajag baidīties to atklāt!»

Runājot par darbu «Auseklī»,

Māra atzīst, ka tas bijis kas pilnīgi jauns, bet, tā kā viņai patīk jauni izaicinājumi un ir nepieciešams, lai darbā būtu interesanti, tad piekritusi šim piedāvājumam. «Esmu jau tajā vecumā, kad vairs negribu strādāt darbu, kas man pašai nepatīk, tikai tādēļ, ka man par to maksā. Man ir svarīgi, ka daru to, kas man patīk. Protams, sākot strādāt, nezināju visu, kas mani šeit sagaida. Nezināju, ka man būs jāiemācās apieties ar digitālajiem projektoriem un kā pasūtīt no Londonas filmas vai citas dažādas tehniskas lietas. Man nebija tāda noteikta priekšstata, kā tieši būs. Sapratu, ka būs jārāda filmas, jāsakārto visa saimnieciskā puse, par pārējo nebiju aizdomājusies. Bet man patīk, daudz jauna varu iemācīties arī sevis dēļ. Komanda ir ļoti atbalstoša un ļauj rīkoties. Tas ir svarīgi, ka uz tevi paļaujas, tev uzticas un ļauj darīt to, ko esi ieplānojusi un vēlies īstenot,» teic Māra.

Māras pārliecība, ka filmas ir jārāda dažādām gaumēm un auditorijām. Šobrīd apmeklētājiem tiek rādītas vēl aizejošās vasaras populārākās filmas, bet turpmāk tiks rādītas arī pavisam jaunas, kas uz Talsu kinoekrāna nokļūs vienlaicīgi ar pirmizrādēm Rīgas lielākajos kinoteātros. «Protams, jauno filmu piedāvājums ir ļoti plašs. Agrāk nespēju pat iedomāties, ka vienlaicīgi tiek saražots un apritē laists tik daudz jaunu filmu. Tas, man šķiet, arī ir grūtākais uzdevums — no 15 dažādām filmām izvēlēties, piemēram, vienu, ko rādīt skatītājiem. Diemžēl, rēķinoties ar to, ka mums kinoteātrī ir tikai viena zāle, nav iespējams parādīt pilnīgi visas filmas no milzīgā klāsta. Šobrīd piedāvājam vienu filmu bērnu auditorijai, vienu trilleri, vienu romantisko filmu vai komēdiju, kādu no jaunākajām latviešu filmām un, protams, daudzu iecienītāko žanru — šausmeni, kas ir gandrīz jau obligāta kinorepertuāra sastāvdaļa,» sirsnīgi smej Māra. Viņa arī piebilst, ka vienmēr atradīsies kāds, kas pačīkstēs, ka būtu labāk skatījies kādu citu filmu nekā tās, kas piedāvātas, bet arī tas ir jāsaprot un ar to jāmāk sadzīvot, jo gaume katram ir sava.

«Arī saistībā ar Latvijas simtgadi top daudzas jaunas latviešu filmas, kas būs redzamas uz lielā ekrāna un kuras noteikti vēlamies parādīt skatītājiem, jo latviešu filmas tomēr mums kā jau latviešiem ar saviem aktieriem un režisoriem ir daudz tuvākas un personiskākas,» atzīst Māra.

Viņa sarunas laikā arī ieskicē turpmākos plānus kinoteātrī «Auseklis». Pašlaik par pašvaldības finansējumu izremontēta viena kinoteātra vestibila daļa, kuras atjaunošanā un remonta darbos tikusi piesaistīta arī interjera dizainere, un kopīgiem spēkiem izdevies kinoteātrim iedvest otro elpu 60. gadu smalkā interjera stilā. Tieši šajā vestibila daļā ar laiku plānots izvietot laikmetīgās mākslas izstādes sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas fondu «Mākslai vajag telpu», kuras apmeklētāji varētu aplūkot un apskatīt pirms filmu seansiem. «Vēlos arī izveidot kinoteātrim mājaslapu, jo, protams, jebkuram apmeklētājam ir daudz vieglāk atrast vajadzīgo informāciju par kādu sev interesējošu filmu vai tās seansu, kad viss ir pārskatāmi apkopots vienā vietā,» par tuvākiem un tālākiem jaunieviesumiem Talsu kino dzīvē stāsta Māra. «Ir domas arī par latviešu filmu seansiem ar filmēšanas grupas un aktieru piedalīšanos, piemēram, pirmizrādes laikā, kad cilvēki varētu filmas veidotājiem uzdot interesējošus jautājumus. Arī māksliniekiem pašiem šī atgriezeniskā saite ir svarīga. Uzzināt, ko tad īsti skatītājs domā par viņa padarīto darbu,» viņa spriež.

Sarunas beigās Māra atzīst, ka jau tagad, kad tikai nesen sākusies jaunā kinoteātra «Auseklis» sezona, ir jūtams, ka Talsos dzīvo ļoti daudz cilvēku, kuri mīl kino, un tas apliecinot, ka kinoteātris Talsos ir īpaša un nepieciešama kultūras dzīves sastāvdaļa.

