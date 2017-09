Ir mainījušies ne tikai direktori, bet arī sporta veidi. Talsu novada sporta skolai — 65 gadi 29.09.2017

23. septembra vakarā, atzīmējot Talsu novada sporta skolas 65 gadu jubileju, Talsu sporta namā pulcējās bijušie un esošie treneri, darbinieki, audzēkņi, entuziasti un visi tie, kuriem sports ir sirdij tuvs. Vakara gaitā tika godināti bijušie direktori, izteiktas pateicības un prezentēti dažādi sporta veidi.

«Esiet sveicināti skaistajā un sportiskajā Kurzemes pilsētā Talsos. Daži talsenieki šodien ir aktīvi sportojuši citā Latvijas pusē, bet ieradušies uz sporta skolas jubilejas pasākumu. Šodien Talsu novada sporta skolai apaļa 65 gadu jubileja. Prieks redzēt gan trenerus un sportistus, gan pārējos pasākuma viesus,» sanākušos uzrunāja vakara vadītājs Ivars Bācis. Viņš uzsvēra, ka Talsos sportiskā dzīve rit pilnā sparā — sestdien Līgatnē tika aizvadīts taku skriešanas seriāls «Stirnu buks», kurā atzīstami startēja arī talsenieki, piektdien tika atklāts jaunais vieglatlētikas stadions un pirms divām nedēļām norisinājās «xRace» sacensības.

Pēc uzrunas uzstājās

modes deju studija «Elfas» un klātesošos sveica Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis. «Šodien Talsu novadā ir liela diena — sporta skolai aprit 65 gadi. Šādos brīžos mēs satiekam savus cīņu biedrus, atceramies gūtos panākumus un apspriežam aktuālās vajadzības. Beidzot Talsos ir vieglatlētikas infrastruktūra — stadions, bet vai ar to mums pietiek? Šis ir laiks, kad mums jāpadomā, kādas ir mūsu prioritātes un vai mēs pareizi organizējam savu sporta dzīvi. Mums ir jāizvērtē un kopīgi jāpieņem lēmums, bet šodien novēlu visiem atpūsties un baudīt vakaru,» uzsvēra E. Zelderis. Savu pateicību, pasniedzot basketbola bumbu, viņš izteica arī sporta skolas direktoram Kasparam Sakniņam. Tā kā Latvijas basketbola izlase Eiropas čempionātā izcīnīja 5. vietu, kas ir augstākais panākums pēc neatkarības atgūšanas, basketbola bumba simbolizē spēku un vienotību.

Vakara gaitā Talsu novada sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš pauda prieku par to, ka sanākušie atceras sporta skolu, un izteica pateicību bijušajiem direktoriem: Antonam Kivleniekam, Valdim un Lilitai Kalderauskiem, Jānim Dreimanim, Hermīnei Bajārei, Ivaram Irbem, Aivaram Lakstīgam, Doloresai Leperei un Gintam Palameikam. Pateicība tika izteikta arī vieglatlētikas trenerim Tālivaldim Samītim, šaušanas trenerim Andrim Jaunbērziņam, hokeja trenerim Imantam Ziediņam, badmintona trenerim Jānim Pētersonam, Kārlim un Ārijai Ūsiņiem, mācību pārzinei Ingrīdai Indolai, riteņbraukšanas trenerim Konrādam Meņģim un šaušanas trenerim Jānim Dzērvem.

Par muzikālo sniegumu

vakara gaitā rūpējās talsenieks Kristaps Solovjovs, kurš pats savulaik bija sporta skolas audzēknis. Viņš atzina, ka sporta skola Talsos ir ļoti īpaša vieta, jo daudzi skolēni šeit pavada brīvo laiku, dara to, kas viņiem patīk, tiecas uz saviem mērķiem un nereti gūst panākumus.

Pēcāk pasākuma vadītājs Ivars Bācis sniedza ieskatu tajā, kā sporta skola gadu gaitā mainījusies. Skolas pirmsākumi meklējami 1952. gadā, kad to Haralda Hartmaņa personā nodibināja Talsu rajona izpildkomiteja un biedrība «Vārpa». Darbību skola uzsāka 1953. gadā, kad darbā tika pieņemti treneri un uzņemti pirmie audzēkņi. 50. gadu vidū sporta skolu apmeklēja nepilni 150 audzēkņi, 1960. gadā šis skaits pirmo reizi pārsniedza divus simtus un 60. gadu sākumā jau tuvojās četriem simtiem.

Nākamais lielākais pieaugums vērojams 1980. gadā, kad to apmeklēja vairāk nekā 2500 audzēkņu, taču 80. gadu beigās tas atkal samazinājās. Šobrīd audzēkņu skaits svārstās ap astoņiem, deviņiem simtiem.

Arī direktoru sporta skolai ir bijis ne viens vien — kopumā to vadījuši 17 direktori, taču beidzamajos gados viss ir nostabilizējies, un vadība vairs netiek tik bieži mainīta. Vairāk nekā desmit gadu direktora amatā bija Gints Palameiks un šobrīd to veiksmīgi dara Kaspars Sakniņš.

65 gadu laikā ir mainījušies

ne tikai direktori, bet arī sporta veidi. Saistībā ar to, ka Talsos nav daudz sniega, savulaik par bez perspektīvu tika atzīta distanču slēpošana, taču, tā kā šogad Talsos bija vairāk sniega nekā tādās distanču slēpošanas vietās kā Madona un Alūksne, slēpošana turpina attīstīties, un tas pats notiek ar pārējiem sporta veidiem — badmintonu, basketbolu, biatlonu, futbolu, florbolu, hokeju, riteņbraukšanu, smaiļošanu un kanoe airēšanu, volejbolu un vieglatlētiku.

Lai parādītu, ka no Talsiem nāk daudz labu sportistu, tika pieminēti Talsu novada sporta skolas audzēkņu labākie sasniegumi katrā no sporta veidiem. Badmintonā, startējot Latvijas izlases sastāvā, atzinību pelnījis Kristaps Vārna un Patriks Kandis, basketbolā no Talsiem nāk kādreizējais Latvijas izlases kapteinis, trīspunktu metienu meistars Ulvis Helmanis, arī basketbola treneris Raivo Otersons, Vents Kārkliņš, Mārīte Jansone un viens no vīriem, kas nekad nav atteicis Latvijas izlasei, — Jānis Strēlnieks. Arī vairāki Latvijas izlases dalībnieki U—16, U—18 un U—20 vecuma grupās nāk no Talsu novada sporta skolas.

Biatlonā atzīstami startējis Gints Lūsis, kurš pirms 15 gadiem vasaras biatlonā stafetē Itālijā kļuva par pasaules čempionu, pašreizējais sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš (14. vieta pasaules jauniešu olimpiādē), Oskars Mednis, (5. vieta pasaules čempionātā junioriem), Kārlis Vanags (20. vieta pasaules čempionātā jauniešiem un junioriem) un Ivo Irbe (5. vieta pasaules čempionātā junioriem un jauniešiem). Tāpat Talsu vārdu pasaulē nesis pasaules jaunatnes olimpiādes dalībnieks Juris Damškalns, kā arī Eiropas un pasaules čempionāta dalībnieks Andrejs Zikovs un Jānis Šņoriņš.

Florbolā labus sasniegumus guvis

Latvijas izlases dalībnieks Artis Raitums, Krišs Treimanis, Deivids Daniels Barkovskis, Kristiāns Ķīlis, Markuss Plūdums, Emīls Hartmanis, Jānis Ragovskis, Toms Bitmanis un Andris Blumbahs.

Futbolā Latvijas sieviešu izlasē startējusi Monika Estere Štube, U—17 vecuma grupā — Līga Brigmane, Aija Everita Tesļuka, Arta Eņģele un Asnāte Lindermane, savukārt vīriešu U—14 izlasē — Kaspars Anmanis.

Hokejā labus rezultātus uzrādījis uzbrucējs Māris Ziediņš, kurš ir bijis Latvijas hokeja izlases, pasaules čempionāta un ziemas olimpisko spēļu dalībnieks, Latvijas izlases aizsargs Guntis Galviņš un vārtsargs Mārtiņš Raitums.

Riteņbraukšanā no Talsu novada sporta skolas nāk Laura Telle (4. vieta pasaules čempionātā juniorēm ar atsevišķu startu, 3. vieta pasaules čempionātā junioriem grupu braucienā), Inguna Jansone (PSRS čempione 1974. gadā daudzdienu braucienā), Uldis Ansons (vienpa­dsmitkārtējais Latvijas čempions), Artūrs Ansons (3. vieta Eiropas čempionātā U—23 grupas braucienā), Kristers Ansons (daudzkārtējs Latvijas čempions individuālajos un grupu braucienos, 14. vieta Eiropas čempionātā junioriem), Normunds Lasis (Latvijas čempions grupas braucienā un 3. vieta Eiropas čempionātā U—23 vecuma grupā), Matīss Riekstiņš (Latvijas izlases dalībnieks) un Latvijas izlases kandidāti.

Smaiļošanā un kanoe airēšanā atzīstami startējis Dagnis Iļjins (olimpietis, 3. vieta Eiropas U—23 čempionātā un pasaules U—23 čempionātā), Arvis Iļjins (5. vieta Eiropas čempionātā), Roberts Akmens (2. vieta Eiropas junioru čempionātā, 2. vieta olimpisko cerību sacensībās, 1. vieta Eiropas junioru čempionātā, 2. vieta pasaules junioru čempionātā un 4. vieta pasaules U—23 čempionātā) un Dāvis Iļjins (1. vieta olimpisko cerību sacensībās un 6. vieta Eiropas junioru čempionātā).

Vieglatlētikā atzīstami startējusi

Madara Palameika (Latvijas rekordiste šķēpa mešanā, Dimanta līgas seriāla kopvērtējuma uzvarētāja, 8. vieta olimpiskajās spēlēs), Rolands Štrobinders (šķēpmetējs, Latvijas izlases dalībnieks, Latvijas čempions, 28. vieta olimpiskajās spēlēs, 4. vieta Eiropas čempionātā U—20, 4. vieta Eiropas čempionātā U—23 grupā), Mārcis Štrobinders (19. vieta Barselonas olimpiskajās spēlēs, astoņkārtējs Latvijas čempions, PSRS tautu spartakiādes vicečempions, Labas gribas spēļu vicečempions, PSRS junioru čempions, pasaules un Eiropas čempionātu dalībnieks) un Luīze Katrīna Zeļģe (18. vieta Eiropas U—18 čempionātā augstlēkšanā, 2. vieta Latvijas pieaugušo čempionātā, Latvijas U—18 čempione, Baltijas vicečempione un Latvijas pieaugušo izlases kandidāte). Labus rezultātus uzrādījuši arī Inese Pēterhofa, Anita (Raspopova) Lauvenšteina, Elena Miezava un Niklāvs Paipals.

Volejbolā Latvijas izlašu dalībnieku un kandidātu vidū bijis Normunds Lūsis, Salvis Cielavs, Rolands Ozoliņš, Pēteris Aukmanis, Kristaps Šepte, Miks Podkalns, Ainārs Kalniņš, Aivars Pekmans, Reinis Pekmanis, Jānis Felts, Artūrs Briedis, Edgars Zīverts, Kristīne Neimane, Enija Bidzāne, Madara Bajāre un Sigeta Kviese.

Noslēgumā tika prezentēti

visi desmit sporta veidi un dots vārds sveicējiem, kuru vidū bija Kuldīgas novada sporta skolas, Talsu sākumskolas, Pastendes pamatskolas, Rojas novada sporta skolas, Talsu novada bērnu un jauniešu centra un izglītības pārvaldes pārstāvji. «Nesu vissirsnīgākos sveicienus no Kuldīgas novada sporta skolas kolektīva. Mēs gan esam jaunāki, mums šogad paliks 63, bet visus šos gadus esam mācījušies un atbalstījuši viens otru. Protams, priecājamies par talsenieku uzvaru plašajā pasaulē, un viens otram sniedzam atbalstu,» atklāja Kuldīgas novada sporta skolas direktors Agris Kimbors. Viņš sporta skolas direktoram Kasparam Sakniņam nodeva arī Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes sveicienu.

Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps norādīja, ka Talsu novada sporta skola māca būt patstāvīgiem, neatlaidīgiem, pozitīviem un katru zaudējumu uztvert nevis kā sakāvi, bet soli, lai nākotnē uzlabotu savu darbību, savukārt Talsu novada bērnu un jauniešu centra direktore Doloresa Lepere pedagogiem un audzēkņiem novēlēja skaidru mērķi un stipru gribu.

