Ceturtdien, 6. oktobrī, saistībā ar Starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu Pūņu pamatskolā audzēkņi un skolotāji tikās ar pārstāvjiem no Valsts policijas un Talsu kinoloģijas kluba. Kas ir pats galvenais — viņiem līdzi bija ieradušies vairāki suņi.

Jau iemaršējot tikšanās telpā, bērni aizgrābti izrādīja emocijas par jaukajiem un rotaļīgajiem dzīvnieciņiem. Daži no viņiem ļoti izbaudīja uzmanību, pasākuma otrajā daļā jau droši lavoties starp bērniem, lai saņemtu neskaitāmus glāstus un mīļumu.

«Prieks būt šeit, pie jums. Esmu ieradies ar saviem kolēģiem no Talsiem un Liepājas, kā arī iespējamiem nākotnes sadarbības partneriem, lai realizētu šādus projektus. 4. oktobris ir Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena, tāpēc vēršamies pie jums, bērni, lai sniegtu plašāku ieskatu, ko tas nozīmē,» klātesošos uzrunāja Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieks Juris Visockis.

«Pirmo reizi šo dienu atzīmēja 1931. gadā Florencē. Kā jums šķiet, kāpēc dzīvnieku aizsardzības diena ir nepieciešama?» aktīvas diskusijas ar bērniem rosināja VP Kurzemes reģiona pārvaldes prevencijas nodaļas inspektore Gundega Silta.

Dzīvnieki jāpasargā no cilvēku vardarbīgas rīcības

Audzēkņi uz visiem jautājumiem atbildēja ļoti zinoši. Pasākuma laikā apsprieda arī to, kas ir Dzīvnieku aizsardzības likums. Atklājās, ka daudzi no bērniem redzējuši vardarbīgu attieksmi pret dzīvniekiem, piemēram, to spārdot. «Ir jāiesaistās, ja redzat vardarbīgu attieksmi pret dzīvniekiem. Ja paliksim vienaldzīgi, radībiņa var aiziet bojā,» norādīja G. Silta. Viņa minēja piemēru, kad desmitgadīgi zēni centās pakārt nelielu kaķēnu. Garām gāja sieviete, kurai pateicoties dzīvnieciņš izdzīvoja. Krimināllikums nosaka: personai var atņemt brīvību līdz pat pieciem gadiem par vardarbīgu rīcību pret dzīvniekiem un to novešanu līdz nāvei.

Daudziem no klātesošajiem mājās ir kaķi, gandrīz visiem arī suņi. «Katrai dzīvnieka sugai ir konkrēts raksturs, piemēram, haskija īpašniekiem ar suni daudz jāsporto. Jebkuru dzīvnieku vest mājās nedrīkstam, nezinot par sugas īpatnībām,» stāstīja inspektore. Brīvā vaļā suns nedrīkst staigāt, vien savā teritorijā, un tai jābūt nožogotai. Regulāri arī jābaro un jāved pastaigāties. Inspektore uzsvēra, ka suns krasi maina dzīvi, jo prasa ļoti daudz uzmanības un mīļuma. Dzīvnieciņš mājās ir liela atbildība. Ja suni tur pie ķēdes, to nedrīkst darīt visu diennakti, kā arī ķēdei jābūt vismaz trīs metrus garai un rotējošai. Ja suni ilgi tur pie ķēdes, viņš prasīs uzmanību divos veidos — labestīgi vai agresīvi. Suns ir bara dzīvnieks, tāpēc nespēj dzīvot viens pats. Kāpēc suns kļūst agresīvs? «Neviens tāds nebūs pats no sevis. Vainojama vai nu ģenētika, vai saimnieks. Un ir jāatceras, ka viņiem ir jāiet skolā tāpat kā jums,» norādīja G. Silta. Viņa bilda, ka dzīvnieka saimnieks ir atbildīgs par radībiņu visu mūžu. Mīlulis ir kā ģimenes loceklis, par kuru jārūpējas, vedot pie ārstiem, uz skolu, un jādara viss attiecībā uz tā audzināšanu. Jārēķinās ar to, ka, ievedot mājās mazu dzīvnieciņu, viņš daudz ko sagrauzīs, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas jāapsver visi «par» un «pret». Nepatīkama aktualitāte esot ar vasarniekiem, kuri izlemj paņemt kādu dzīvnieciņu vasaras mēnešiem, bet, kad tuvojas rudens un jāatgriežas pilsētā, no viņiem atbrīvojas dažādos cietsirdīgos veidos, piemēram, atstājot uz ceļa sabraukšanai.

Kanisterapija un šķirņu sugas

Dacei Raudziņai un Ievai Albertai no Talsu kinoloģijas kluba, kas ir kanisterapijas biedrība, līdzi bija ieradušies trīs pavadoņi — desmit gadus vecs zeltainais retrīvers Mahti, septiņus gadus vecā bītlu šķirnes kucīte Odrija (kanisterapijā strādā jau vairāk nekā piecus gadus) un mazākais sunītis, tikai septiņus mēnešus vecs kavaliera kinga čārlza spaniels Carmello (pirms nedēļas veiksmīgi nokārtoja pirmo kanisterapijas eksāmenu).

«Kanisterapija ir īpaša terapijas metode ar suni, kurā dodamies pie cilvēkiem ar īpašām vajadzībām rehabilitācijas pastiprināšanai. Suns ir kā motivators un patīkams palīgs, lai spētu izdarīt lietas, kuras nevar veikt ar ārstniecības metodēm. Suņi ir speciāli apmācīti un katru gadu kārto īpašus eksāmenus, » skaidroja D. Raudziņa.

Viņa pastāstīja par Odrijas bērnību — pirmie īpašnieki sava slinkuma un nolaidības dēļ turēja kucēnu vannasistabā līdz septiņu mēnešu vecumam. Kad sunītis nonāca pie jaunās saimnieces, viņu izvedot ārā, Odrija līda uz vēdera, jo baidījās. Pagājuši jau vairāki gadi, un sunītis ir atkopies. Skaudrs stāsts ir arī Mahti, jo tagadējā saimniece I. Alberta nemaz īsti nezina, ko tieši iepriekšējie saimnieki darījuši, bet suns ir ļoti traumēts. To pierāda viņa nekontrolētā uzvedība: ja jaunā saimniece viņu atstāj vienu, kā arī ja Ieva veic straujas kustības, Mahti ļoti baidās un pieplok pie zemes.

Daudzi cilvēki, kad viņu suņi nokalpojuši savu dienesta laiku, vēlas tos pārdot. «Un tas ir pilnīgi nepareizi, jo suns ir draugs un kompanjons. Atdot savu labāko draugu ir lielākā nodevība. Tas iemāca ne tikai attieksmi pret dzīvnieku, bet arī vienam pret otru. Draudzība ir milzīga vērtība, un mēs to nevaram nodot tikai tāpēc, ka kaut kas pēkšņi nepatīk,» uzskata Dace. Kad kāds no klātesošajiem vaicāja par čivauvas sugas suņu uzvedību, Dace paskaidroja: «Čivauva ir mazs sunīts, kam ir ļoti liela sirds. Viņš nezina, ka ir maziņš, un ar savu uzvedību to arī parāda.»

Viņa demonstrēja un norādīja, kā jāuzvedas, ja suns uzbrūk viens pats vai barā. Pats galvenais — necensties no suņa aizbēgt, bet būt pavisam mierīgiem. Ja uzbrūk viens suns, jāstāv stingri, jāpagriež seja uz sānu un jāskatās zemē, īkšķi jāpaslēpj dūrēs. Ja uzbrūk bars, jānoguļas ar vēderu uz grīdas, seja jātur pret zemi un rokas aiz galvas.

«Komisārs Reksis» jeb policijas dienesta suns

Jo īpaši bērniem patika arī viens no policijas darbiniekiem, nepilnus septiņus gadus vecais vācu aitas suns Imidžis, kurš dienestā strādā aptuveni piecus gadus. Mācības un darba viņam esot daudz. Iemācīt meklēt varot jebko, jo katrai lietai ir sava smarža. Viņš ļoti labi varot izsekot pa pēdām noziedzniekiem, kā arī palīdzēt pazudušu cilvēku meklēšanā. Dzīvnieks to dara, jo ir attiecīgs stimuls. Kādam tas ir kārums, bet Imidžim tā ir iemīļotā rotaļlieta, striķis ar bumbu. Kā norāda suņa īpašnieks, kurš ar viņu ikdienā strādā policijā, tā ir Imidža alga, kā dēļ viņš ir gatavs darīt visu. Svarīgi arī saņemt pozitīvas emocijas. Kaut ko labu paveicot, vajag ar dzīvnieku izpriecāties, lai viņam ir stimuls to darīt atkārtoti. Audzēkņi policijas darbiniekam uzdeva ļoti daudz jautājumu saistībā ar Imidži darbu, pienākumiem un uzvedību. Pēc tam visi izmantoja iespēju, lai dzīvnieciņus samīļotu

«Šādi pasākumi norisināsies vēl divās vai trīs vietās Talsu iecirkņa teritorijā. Konkrēti nevaru pateikt, jo skolas izvēlēsimies pēc nejaušības principa. Līdzīgs pasākums Kurzemē noticis vēl tikai Liepājā,» atklāja J. Visockis.

