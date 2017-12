Interese par Pāces vilnas fabriku nemazinās 01.12.2017

Straujiem soļiem tuvojas vēsie ziemas vakari, kad liela daļa cilvēku savu ikdienu cenšas padarīt kaut par kripatiņu siltāku. Par šo vajadzību apmierināšanu, radot unikālus vilnas izstrādājumus, jau gadiem ilgi Dundagas novadā rūpējas Pāces vilnas fabrika. Starp citu, Pāce ir vienīgā vieta Latvijā, kur veic pilnu vilnas pārstrādes procesu.

Pagājušajā gadā Pāces vilnas fabrikā viesojās vairāk nekā 3000 apmeklētāju. Uzņēmuma vadītājs Dins Derkevics atzīst, ka cilvēku interese un vēlme redzēt, kā tiek pārstrādāta vilna, ir liela, taču ne vienmēr to izdodas apmierināt. Pirms septiņiem gadiem, kad viņš pārņēma tēva biznesu, ekskursijas pa fabriku tika vadītas arī ziemā, bet šobrīd tas netiek darīts. «Ja atbrauc 30 cilvēku liela grupa, mēs zaudējam aptuveni divas stundas darba. Lai izrādītu objektu, visas mašīnas ir jāaptur, jo tās ir bīstamas — ejot garām, cilvēks var paslīdēt un savainoties,» skaidro D. Derkevics. Pašlaik pasūtījumu ir ļoti daudz, un galvenais uzdevums ir izpildīt saistības pret klientiem, kuri veikuši pasūtījumus. Tā kā vasarās tiek restaurētas telpas un fabrika nedarbojas, vislielākais tūristu pieplūdums vērojams tieši šajā periodā.

«Pavasarī tūristi varēs

braukt un apskatīt fabriku, bet rudens sezonā vairāk koncentrējamies uz ražošanu. Lai Latvijā varētu izdzīvot, ir jācīnās. Ieejas maksas fabrikā nav un līdz ar to nekādu peļņu negūstam. Igaunijā darbinieki ieslēdz mašīnas un parāda, kā tās darbojas, taču neražo dziju. Tas ir tūrisma objekts, taču mūsu prioritāte ir strādāšana. Tūrisms ir blakus produkts,» teic D. Derkevics.

Viņš uzsver, ka cilvēki ir dažādi — cits izstaigā fabriku un nopriecājas, ka vecās mašīnas tiek saglabātas, savukārt cits atbrauc un brīnās, kā šādos apstākļos var pastrādāt.

Viņš ir mēģinājis vadīt ekskursiju laikā, kad mašīnas strādā, taču tad uz notiekošo ir iespējams raudzīties tikai no viena gala un cilvēkiem nav interesanti. Viņi vēlas redzēt visus vilnas pārstrādes posmus. D. Derkevics ir pārliecināts — ja ekskursiju dēļ nākas zaudēt laiku un peļņu, ir divreiz jāpadomā, vai tas atmaksājas.

«Es saviem darbiniekiem nevaru pateikt, ka viņiem pusotru stundu bija jānīkst tāpēc, ka man bija ekskursija. Viņi domā par savām ģimenēm, un man ir jādomā par viņiem kā par savu ģimeni. Nākotnē plānoju ieviest ekskursijas, bet tas ir laika un tehnikas jautājums. Janvāra sākumā beigsim pildīt pasūtījumus, kas mums ir iesūtīti jau vasarā, un tad domāsim par turpmāko rīcības plānu,» atklāj īpašnieks. Tūristiem fabrika savas durvis, visticamāk, vērs nedēļas nogalēs, kad mašīnas būs izslēgtas un darbs nenorisināsies.

D. Derkevics

fabriku vada kopā ar sievu Jolantu, kura ir atbildīga par šūšanas darbnīcu un veikalu. Pirms neilga laika viņi izlēma iesaistīties projektā, kura ietvaros tiek piešķirts finansējums tūrisma attīstībai. Nākamā gada vasarā pāris vēlas uzstādīt datoru, lai interesenti varētu apskatīt fabrikas vēsturi, kā arī izveidot stendu, kur būtu iesējams aplūkot gatavo produkciju. Pavasara sākumā atsāksies tūrisma sezona, un, ja viss izdosies, darbu fabrikā uzsāks cilvēks, kurš tūrismam veltīs pastiprinātu uzmanību.

Lielākā daļa jeb 92 procenti produkcijas tiek eksportēta uz ārzemēm — kopumā 16 valstīm. Tālākā no tām ir Japāna — Tokijas centrā atrodas veikals, kur tiek tirgotas Baltijas valstīs ražotas preces. Viens no pieprasītākajiem Pāces vilnas fabrikas produktiem šajā tirgū ir lācītis — nospiežot vienu ķepu, iespējams ierunāt pasaku, un, nospiežot otru ķepu, ierunātais tiek atskaņots.

«Ideja par lācīti pieder talseniekam Laurim Rasam. Apkārt lācītim ir vilna, iekšā dzija un Latvijā radīts mehānisms. Ja tētis brauc prom uz nedēļu, viņš ierunā pasaku, un bērns, vakarā ejot gulēt, dzird tēta balsi. Man pašam patīk piedalīties interesantos projektos. Tagad startējam lielā projektā, kas būs saistīts ar Latvijas simtgadi — ja uzvarēsim, no mūsu dzijas tiks adīts Latvijas, Lietuvas un Igaunijas karogs. Tie būs divus, trīs vai četrus metrus lieli, un iesaistīties varēs jebkurš interesents. Projektu ir daudz, taču man ir svarīgi, lai tie būtu saistīti ar Latviju,» atklāj D. Derkevics.

Šogad Rīgā tika atvērts

Pāces vilna fabrikas veikals, kur ir pieejama visa produkcija. Sortiments ir ļoti plašs — tajā atrodas vairāk nekā 50 dažādu produktu: segas, spilveni, bērnu kombinezoni, pirts cepures, nakts maskas, muguras jostas, zīdaiņu ligzdiņas, spēļu paklāji un citi pašu rokām darināti brīnumi.

Pavisam drīz uz Pāci pārcelsies arī šūšanas darbnīca, kas atrodas Dundagā. Šuvēja Regīna Berga atzīst, ka tūristi darbnīcā ierodas visai bieži. Vasarā interese ir lielāka, taču arī ziemā par to nevar sūdzēties. «Nesen pie mums bija 17 cilvēku liela grupa no Tārgales. Šogad bija maz tūristu no ārzemēm, bet pagājušajā gadā gandrīz nevarējām pastrādāt. Nāk gan lielākas, gan mazākas cilvēku grupas. Tūristi ir pārsteigti, ka kaut ko tādu var dabūt gatavu. Sortiments ir ļoti plašs, un šeit ir apskatāma tikai daļa no produkcijas,» norāda R. Berga.

