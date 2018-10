Intara Busuļa vārds filmas «Homo Novus» titros paliks mūžam 16.10.2018

Talsu kinoteātrī «Auseklis» septembrī rādītas desmit dažādas spēlfilmas un divas dokumentālās filmas kopskaitā 60 seansos, kurus ir apmeklējuši 3600 skatītāji. Populārākā izrādījusies latviešu spēlfilma «Homo Novus», un svētdien, 7. oktobrī, bija īpašs šīs filmas seanss ar dziedātāja Intara Busuļa un filmas producenta Jāņa Kalēja piedalīšanos.

«Vēl pirms mēneša nespēju iedomāties, ka Talsos ir tik daudz brīnišķīgu kino mīļu un ka mēs būsim tik ļoti pieprasīti!» pirms vārda došanas viesiem atzina kinoteātra vadītāja Māra Cēbere. Tobrīd bija aizvadīti jau pieci pilnībā izpārdoti filmas «Homo Novus» seansi, interese nebija mazinājusies, un Māra mierināja — kamēr vien būs pieprasījums, filmu turpinās rādīt.

«Labvakar, dārgie draugi! Esiet sveicināti kinoteātrī «Auseklis», šajā leģendārajā zālē, kas ir atdzimusi kā Fēnikss no pelniem! Ar to visus apsveicu un arī ar rudeni, laiku, kurā varam apmeklēt filmas,» uzrunājot klātesošos, sacīja I. Busulis.

J. Kalējs ieskicēja ceļu līdz filmas tapšanai, un tas sācies patiešām sen — būtībā jau laikā, kad filmas režisores Annas Vidulejas mājās viņas skolas gados nonākusi Anšlava Eglīša grāmata «Homo Novus», kuru mammas draudzene kā aizliegta autora darbu pārrakstījusi mašīnrakstā. No tā laika A. Viduleja lolojusi domu reiz šo romānu pārvērst filmā, un programma «Latvijas filmas Latvijas simtgadei» ļāvusi ieceri piepildīt. «Šī varbūt ir prizma, caur kuru vajadzētu skatīties šo filmu, — tas ir cilvēka sapnis, ko izdevies īstenot!» rosināja filmas producents.

Šī sapņa piepildījumā

atradusies vieta arī Intaram. «Mana lomiņa filmā ir… iespējams, nozīmīga! Un mans kopējais uz ekrāna pavadītais laiks ir apmēram 30 sekundes…» viņš smīdināja seansa apmeklētājus. Tomēr tie, kuri filmu jau redzējuši, zina, ka loma ir gana spilgta (vai tādas nav gluži visas lomas šajā darbā?), un I. Busuļa izteiktā frāze: «Nē, es nevaru. Tas grauj manu reputāciju!» arī ir atmiņā paliekoša. «Filmā tēloju profesionāli, kurš nav pieradis strādāt tādos apstākļos, kādus viņam piedāvā māksliniece, kura taisa numuru,» dziedātājs skaidroja.

I. Busuļa pienesums filmā gan nebeidzas ar vizuālo klātbūtni, kā aizrādīja J. Kalējs, un arī Intars piekrīt, ka «īstās lietas» notiekot titros, proti — fonā skan viņa iedziedātā dziesma. «Biju Baltezerā ciemos pie Maestro. Viņš gribēja parādīt jauno skaņdarbu, kuru uzkomponējis. Nebija runas par filmu, viņš vienkārši jautāja, vai man tas patīk. Man drausmīgi patika! Šis bija skaņdarbs, kurš mani uzreiz aizķēra. Tā mēs to ierakstījām un pēc tam pārrakstījām studijā, kur māksliniekiem bija pieejams kafijas automāts — ļoti reti tiek izrādīta tāda cieņa! Un vēl, dārgie draugi, mēs runājām pa telefonu ar Jāni Peteru (dziesmas vārdu autors — E. L.)! Pirmo reizi dzīvē! Es pats! Protams, neturēju klausuli pie auss, tomēr kopības sajūta bija ļoti jūtama. Jāsaka tā — titros būt blakus šiem abiem cilvēkiem ir ļoti liels gods, un es šajos titros palikšu mūžam,» priecājās Intars.

«Homo Novus» nav pirmā filma ar viņa piedalīšanos — esot vēl divas vai trīs. Uz jautājumu par nākotnes iecerēm šajā jomā, Intars atzina: «Neviens vēl man nav izteicis piedāvājumu, neskatoties uz tik ģeniālo priekšnesumu un aktierspēli šajā filmā! Bet jācer, ka nākamā būs galvenā loma.»

Tikšanās noslēgumā

dziedātājs mudināja: «Nāciet uz kino, baudiet to, esiet kopā, tiecieties randiņos šeit, kinoteātrī, uzēdiet popkornu! Šī taču ir brīnišķīga vieta!» Kinoteātra vadītāja ar prieku atzīst — lielais apmeklētāju skaits liecina, ka skatītāji piekrīt Intara teiktajam. Runājot par talsenieku gaumi, kopš 1. septembra ļoti labi apmeklētas bijušas Latvijā radītās simtgades filmas, ne tikai «Homo Novus», bet arī «Bille», romantiskās un muzikālās filmas, tādas kā «Mamma Mia! Mēs atkal esam klāt» un «Zvaigzne ir dzimusi», kā arī animācijas filmas bērniem. «Turpināsim rādīt jaunākās Latvijas un pasaules filmas, pirmizrādes Talsos būs vienlaicīgi ar Rīgas kinoteātriem, kā arī turpināsim ievērot filmu žanru daudzveidību, lai arī drāmu un šausmeņu mīļotājiem būtu ko noskatīties. Katru jauno filmu rādām apmēram divas nedēļas, tāpēc, ja kāda filma ir ieinteresējusi, aicinu nevilcināties un nākt noskatīties! Daudz darba vēl jāiegulda kinoteātra organizatoriskajās lietās, lai visiem būtu ērta gan biļešu, gan informācijas ieguve. Šobrīd biļešu iepriekšpārdošana pieejama «Biļešu servisa» tīklā — Talsu tūrisma informācijas centrā, Latvijas pasta 1. nodaļā, kā arī internetā,» atgādina M. Cēbere.

