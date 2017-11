Iniciācija ir slieksnis: vairs neesi tur, bet vēl neesi šeit 09.11.2017

Pavisam nesen Talsos pedagogu konferencē par iniciācijas nozīmi cilvēka dzīvē runāja apmācību treneris un uzņēmuma «Karjeras Konsultācijas» īpašnieks Aleksis Daume. Notikumu, kurā lekcija izskanēja, pieminu vien tāpēc, lai būtu skaidrs, kādēļ vietumis tēma ieskanas pedagoģijas kontekstā, bet nav šaubu, ka par iniciāciju kā sekmīgu pāreju no viena attīstības līmeņa nākamajā vērts aizdomāties katram.

«Jau sensenos laikos viedi cilvēki pamanīja, ka, jaunietim augot, ir brīži, kad ar viņu notiek kaut kas grūts un smags, un, ja šajā lietā neiejaucas, tas viņu sakropļo. Bija ciltis, kuras darīja tā: izģērba jaunieti kailu, izvārtīja dubļos, apbēra ar pelniem un vēl nospārdīja kājām! Mammām šādus stāstus ir grūti dzirdēt. Diez vai jūs gribētu atļaut kam tādam notikt. Bet šāda rituāla iemesls — puisim jau agri bija jāsaprot: ja tu nepieaugsi, šādi jutīsies cilvēki ap tevi katru dienu! Iniciācija ir ievads, jaunu lietu sākums. Tas ir vērtīgs instruments. Gluži spārdīt nevienu nevajag, bet vajag izdomāt, kā psiholoģiskā veidā šo procesu atgriezt atpakaļ sabiedrībā,» pauda A. Daume.

Viņš pieminēja filozofisku jēdzienu «liminālā telpa», kas apzīmējot kādu slieksni cilvēka dzīvē. «Kad nācāt pa durvīm, jūs pārkāpāt slieksnim. Ir ļoti patīkami spēt to izdarīt ātri, bet iniciācijas process veic pretēju efektu — tas tevi uz sliekšņa aptur. Būt uz sliekšņa nozīmē, ka tu vairs neesi tur, bet vēl neesi šeit! Draņķīga izjūta! Aiz muguras var gadīties cilvēku rinda. Padzēruši kafiju, paēduši pīrādziņus, viņi saka: «Kusties!», un tu tajā brīdī neesi populārais cilvēks. Tu esi trombs durvīs! Šo nepatīkamo izjūtu neviens negrib piedzīvot, bet katram, sevišķi jauniešiem, tas ir vajadzīgs,» uzsvēra lektors.

Šādam slieksnim pretēji esot mūžīgie svētki un izklaides. «Tas ir tas, ko klases audzinātāji mēģina sasniegt katru reizi, domājot, kur vēl skolēnus aizvest, ko vēl klases vakarā piedāvāt. Un tad vēl uz sapulci atnāk vecāki un sūdzas: «Mūsu bērniem ir garlaicīgi! Lūk, tajā skolā izdarīja to!» Un tu, skolotājs, domā, kā izklaidēt tos nabaga bērnus. Nevajag izklaidēt! Viņiem vajag garlaicību! Viņiem vajag, lai ir skumji! Viņiem vajag nonākt uz sliekšņa un sākt mocīties! Lai pamokās! Ja nemocīsies paši, tad mocīs tevi!» atgādināja A. Daume.

Nepārvērtējamie vecie ziloņi

Vīrieša iniciācijai esot trīs sastāvdaļas. Pirmā: jaunietim vajag satikties ar visiem iespējamajiem spēkiem, tostarp badu, slāpēm, miega trūkumu. «Kad sīkajam zeķubikses griežas vienā vietā, ko viņš dara? Bļauj! Risini manas problēmas! Tad pēkšņi pienāk pusaudžu vecums, tavs puisietis ieiet virtuvē un sāk cept pankūkas. Patiesībā gan tas izskatās pēc ogļrača pasākuma, ir redzami zili dūmi, un mammā pamostas glābējs. Klausies, lai viņš ēd tās savas ogles! Pannu sabojās? Labāk, lai sabojājas panna, nevis viņa psihe!» ieteica lektors.

Vēl lielāks spēks, ar kuru jauniešiem nākas sastapties, nezinot, ko ar to iesākt, ir seksuālā dziņa. «Vainas izjūta ir mežonīga. Testosterona līmenis pieaug. Testosterons nozīmē galējības: visu vai neko, dzīvot vai mirt. Pienāk stadija, kad puiši iemīlas visās meitenēs. Nākamā stadija — viņi viļas visās! Tad vīrietim pienāk brīdis, kad viņš mācās iemīlēt sievietē gaišo un tumšo pusi, bet tas ir vēlāk. Vispirms, kad puisim parādās kāda simpātija, viņš, redzot, ka pa gaiteni nāk meitene (par laimi, viena, nevis viss bars!), ieskrienas, iesit viņai ar somu un aizskrien! Viņam liekas, ka izdevies izrādīt uzmanību un būt neatvairāmam, bet viņa domā: «Debils, kas debils…»,» konstatēja A. Daume.

Viņš atgādināja situāciju, kāda tika piedzīvota Āfrikā. «Ziloņi pēkšņi sāka nogalināt cilvēkus un ārdīt ciematus. Iedzīvotāji sasauca vecajus un prasīja, vai viņu jaunībā arī tā bijis. Nekad! Atbrauca pētnieki un konstatēja, ka malumednieki izšāvuši visus vecos ziloņus. Kad jauniņajiem ziloņiem sešdesmitkārtīgi pieaug testosterona līmenis, viņi nezina, ko darīt, tāpēc vienkārši skrien, agresiju izgāžot uz jebko! Pētnieki no tālienes atveda vecu ziloni un nolika bara vidū. Ko dara vecs zilonis? Ēd un kustina ausis! Kad jaunajiem ziloņiem testosterona līmenis pieaug, viņi sāk celt putekļus, ārdīties un grūstīties savā starpā, bet ar vienu aci lūkojas uz veco ziloni. Ko viņi redz? Tas stāv, ēd un kustina ausis! Tā ir kā atbilde: ak, tad tā ziloņi uzvedas? Tas nenozīmē, ka jaunie tāpēc kļūst mazāk agresīvi, bet agresiju patur savā barā, grūsta cits citu, bet nenogalina cilvēkus un nenoslauka no zemes ciematus!» uzsvēra lektors.

Līdzīgi esot cilvēku dzīvē. Viņa drauga ģimenē piedzimis bērniņš, slims ar bērnu cerebrālo trieku. Situācija vecākos raisījusi ārkārtīgi lielu vainas izjūtu, kuras dēļ jebkurš mēģinājums sarunāties beidzies ar konfliktu un pārpratumiem. «Viņi saprata, ka nespēj vairs dzīvot kopā, un nolēma šķirties. Vīrs aizgāja pie sava tēva un teica par pieņemto lēmumu. Vecais sēdēja pie galda, neizteica ne grama pārmetumu, tikai paskatījās dēlam acīs, pateica: «Mūsu ģimenē vīrieši tā nedara» un turpināja ēst zupu! Cik labi, ka blakus ir tādi veci ziloņi! Tagad manu draugu meitai ir jau 18 gadu un nav nekādu pazīmju, ka viņa būtu piedzimusi slima! Tā nu viena no lietām, kas jauniešiem palīdz tikt galā ar dažādiem spēkiem, ir vecs zilonis, kurš stāv blakus, ēd un kustina ausis,» vērtēja A. Daume.

Tu esi tas, ko par sevi domā

Vīrietis nereti dzīvo ar vainas izjūtu, jo domā, ka viņam jābūt perfektam — bagātākajam, gudrākajam, izglītotākajam, muskuļotākajam. Tomēr arī te ir kāds āķis. Lektors minēja piemēru par radoši domājošiem inženieriem, kuri spēj atrisināt problēmas nestandarta veidā visātrāk un vislētāk. Pētīts, kas viņus dara atšķirīgus no pārējiem. Darbību līmenī atšķirības neesot, stratēģiju līmenī — arī ne. Viena šķietami sīka nianse atklāta tikai uzskatos — radošie inženieri uzskata sevi par radošiem inženieriem, bet pārējie uzskata, ka viņi tādi nav! «Pērn Latvijā bija pētījums par to, kas ir labs tēvs. Izrādījās, labi tēvi ir tie, kuri uzskata, ka viņi ir labi tēvi! Un slikti tēvi ir tie, kuri uzskata, ka viņi ir slikti tēvi! Ja vīrietis domā, ka viņš ir labs tēvs, viņā pamostas elementāras idejas, ka vajag bērniem atzīties mīlestībā, ka viņus vajag mīļot, likt uz celīšiem, apkampt, skatīties acīs, runāties, veidot piedzīvojumus, paēst kopā. Ne tāpēc, ka viņš ir bagātākais, izglītotākais, gudrākais vai lielākais kačoks.

Tāpēc jaunietim jāsaskaras ar visiem spēkiem un jāuzveic tie. Ja tev ir bada sajūta, pabaro sevi! Ja tev slāpst, padzirdi sevi! Ja tev ir miega bads, sāc domāt, kā sakārtot režīmu! Ja tevi nomāc seksuālā dziņa, labi, ja blakus ir vecs zilonis, kurš tev palīdz vienkārši trakot, un tev ir iespēja vienkārši fiziski pārgurt. Ja jaunieši fiziski nepārgurst un nerāpo aiz noguruma mājās, lai ar beidzamajiem spēkiem ieveltos gultā, tad vieglākais ceļš ir atvērt pornogrāfiska satura lapas, apmierināt sevi, ar to aprobežojot visu vīrišķību. Teiksiet, ka tas mainīsies, kad viņš apprecēsies? Nekā! Kāds viņš bija toreiz, tāds būs arī 50 gadu vecumā — bez intereses par tevi, sieviete!» strikts bija A. Daume.

Svētums, bez kura neiztikt

Otra lieta, kas svarīga vīrieša pieaugšanā: būtiski esot bagātināt viņa dvēseli. Pieaugušu vīrieti varot atpazīt pēc spējas sevi izpaust. «Vīrietim nevajag būt daiļrunīgam, bet jāspēj vismaz īsumā pateikt, ko viņš domā, jūt, par ko sapņo. Lai vīrieša dvēsele bagātinātos, viņam jāsaduras ar svētumu. Kādā senā valodā šo vārdu nevis vienkārši izrunāja, bet izkliedza! Lai saprastu iemeslu, jāpiemin, ka, apzīmējot svētumu, lietoja vārdu «kadeš», bet ļoti līdzīgs vārds — «kaduš» — nozīmēja «prostitūta»! Lai saprastu svētumu, tev jāsaprot prostitūcija! Kas sabiedrību tik ļoti kaitina saistībā ar prostitūciju? Tas, ka prostitūcija jebkurā veidā pārkāpj lietu kārtību, normas. Viņi nospļaujas no devītā stāva uz visu, kas mums liekas normāls. Dara visu, kas ir pretējs un atšķirīgs. Kas ir svētums? Tieši tas pats — tas, kas sniedzas pāri visam, kas tev šķiet normāls, pierasts, piedzīvots, saprasts, izjusts. Kaut kas tik atšķirīgs, ka, to sastopot, gribi kliegt! Svētums ir kā vilciens. Kad saduries ar vilcienu lielā ātrumā, tu nekad nepaliec tāds, kāds biji pirms tam. Kad lasi grāmatu, tas ir svētums, jo sniedz atšķirīgu pieredzi. Kad satiec cilvēkus ar citādāku domāšanu nekā tev, tas ir svētums. Un viens no lielākajiem svētumiem vīrieša dzīvē ir, kad viņš satiekas ar sievieti, jo viņa ir tik atšķirīga!

Apprecējos, kad man bija 19 gadi. Kā jums šķiet, ar ko es pavadīju vairāk laika? Ar draugiem! Jo ar viņiem bija ērti! Nekas nav jāmaina, ir komfortabli, saproties ar neartikulētām skaņām. Aizej pie sievietes… Viņai ir tāds vārdu krājums, tūkstošiem vārdu, emocijas! Ja nebūtu tā testosterona, mums vispār jūsu nevajadzētu! Ar jums ir sarežģīti!» neslēpa A. Daume.

Trešā iniciācijas procesa sastāvdaļa: sastapšanās ar nāvi. «Nāvei ir dažādas formas. Mirst ne tikai kaķīši un papagailīši, bet arī mammas, tēti, brāļi un māsas, tuvi draugi, uzticība. Laulības šķiršana arī ir nāves forma. Štatu samazināšana, kuras dēļ paliec bez darba, arī. Kad tev apsola, bet neizdara, arī tā ir nāves forma. Modernajā pasaulē, kad nomirst kāds no tuviniekiem, atbrauc mašīna, tu paraksti papīru un pat līķi neredzi. Senos laikos aizgājēju nolika viesistabā uz galda, nomazgāja, apģērba, tuvinieki sēdēja apkārt un skuma. Ņemiet bērnus uz bērēm, un mirušais cilvēks iedos viņam lielāku mācību nekā universitāte kopumā! Bērnam vajag piedzīvot skumjas! Tas ļoti ātri dara pieaugušu,» pieredzējis A. Daume.

Lai sieviete nekļūtu par peļķi

«Ar sievietēm viss ir pilnīgi citādāk,» lektors atzina, pievēršoties otram dzimumam. Viņš atsaucās uz franciskāņu mūka Ričarda Rora teikto, ka vīrietis ir kā lauks, ko vajag art un ecēt, bet sieviete ir kā ūdens, kam vajag gultni. «Kas ir gultne sievietes dzīvē? Vīrietis! Ja vīrietis nepieaug, tad šī gultne ir šaura. Ja ūdeni ar visu tā potenciālu ieliek šādā gultnē, kā to sauc? Par peļķi! Kas ar laiku notiek ar peļķi? Izžūst, iemetas kurkuļi un sāk smirdēt! Un pie vainas nav ūdens, bet gan gultne, kurā ūdens atrodas!

Meitenes jau no bērnības ir gatavas glābt pasauli. Viņas spēlē skolās, dakteros — jau rotaļās viņas ir iemācījušās risināt jebkādas dzīves grūtības! Jūs nesat sevī unikālu potenciālu atrisināt jebko!

Sievietes iniciācijas process ir saistīts ar asinīm: cikla sākšanos, pirmo seksuālo pieredzi un bērnu dzemdēšanu. Un, zināt, kas ir interesanti? Neviens jums atļauju neprasa! Vīrietim ir izvēle — mēs varam ākstīties un muļķi dzīt, neko nemainot, bet jums izvēles nav!

Atceraties 1. klasīti? Puiši ļoti ātri pamanīja vienu lietu: ka meitenes skolotājai patīk labāk. Meitenes čalo: «Skolotāj, jums smuki auskari!» Džeki ātri pamanīja arī to, ka meitenes ir gudrākas nekā viņi. Ātrākas reakcijā. Meitenes par diviem gadiem apsteidz jebkuru čali! Mēs to zinām, tikai ignorējam!

Eksistē divu veidu pasakas: meiteņu un puišu. Visas pasakas par pamātēm ir meiteņu pasakas, jo tu, mamma, agri vai vēlu kļūsti par pamāti, kura meitu nesaprot un nezina, kā viņa jūtas. Puišu pasakas ir par trešo tēva dēlu. Puiši aug sacenšoties. Skrien pa gaiteni un kliedz: «Kas pēdējais, tas bāba!» Puisim ir svarīgi sacensties, skriet, svīst, bizot! Mums vajag, lai mūs liela, uzslavē, bet jau 1. klasē saprotam, ka mūs ne liela, ne uzslavē, jo ir skuķi, kuri zina labāk un ātrāk saprot. Tāpēc puiši seko normālām pasaku tradīcijām — ieslēdz sevī trešo tēva dēlu! «Tu nesaproti?» jautā skolotāja. «Jā, es nesaprotu!» viņš stulbi atbild, lai gan patiesībā potenciāls, kas ir puisī, ir milzīgs.

Tagad iedomājieties — meitenes jau no 1. klases jūt šādu pārākumu, izaug, joprojām jūtot pārākumu, bet noteiktā vecumā sākas ierobežojumi, kuri māca pakļauties. Cik grūti pakļauties vīrietim, kurš ir dumjš kā tāds koka gabals! Cik grūti sievietei, kura dzīvē dodas ar intuīciju un attapību, ir pakļauties būtnei, kurai viss lēni pielec! Tāpēc tie ierobežojumi ir jūsu dzīvē. Sievietēm intuīcija attīstās tik spēcīgi, jo viņas ir spiestas ieklausīties sevī, savā ķermenī. Jūs nevarat ignorēt impulsus, kas dzimst jūsos. Tā jūs kļūstat pieaugušas, gatavas rūpēties un pakļauties, pat ja esat pārākas,» salīdzināja A. Daume.

Pieaugušu cilvēku privilēģija

Viņš arī sniedza atbildi uz to, ko šajā situācijā darīt vīrietim. «Ir tāda zviedru filma. Dzīvo tētis ar meitu, mammas nav. Vienu rītu kliedziens — meita guļ gultā, palags asinīs! Tētis liek viņai palikt gultā, izskrien ārā, sarauj milzīgu klēpi ar ziediem, atskrien atpakaļ un izkaisa meitas gultu ar ziediem! Ko viņš izdarīja? Sarīkoja meitai svētkus! Lūk, ko vīrietim vajag darīt: veidot sievietes dzīvi par svētkiem! Jūs automātiski piedzimstat par princesēm! Vīrietis tikai aizmirst, ka jūs esat nepiesātināmas… Mums, večiem, liekas — nopirku kažoku, uz visu mūžu būs miers! Naivais! Tu vari nopirkt sarkanu «Ferrari», bet sieviete pēc trim minūtēm jautās: «Kāpēc nav dzeltens?» Tev var likties, ka esi seksuāls mačo, bet viņai jau ir par maz! Turpiniet tādas būt! Tad mums, večiem, ir ko iespringt,» daiļo dzimumu iedrošināja A. Daume.

Noslēgumā lektors minēja iemeslu, kāpēc cilvēkam vajadzīgs sasniegt briedumu. «Spēja mīlēt ir pieauguša cilvēka privilēģija. Ļoti gribas, lai sabiedrībā, skolā, ģimenēs parādās nobriedusi mīlestība. Rietumos izpratne par mīlestību ir tāda: ja es tavā klātbūtnē jūtos labi, tātad tu mani mīli. Kad es tavā klātbūtnē vairs nejutīšos labi, tad ej ārā no manas smilšu kastes! Eiropietim ir svarīgi, lai otrs dod, bet patiesībā mīlēt nozīmē būt gatavam kaut ko no sevis atdot! To var paveikt vien nobriedis prāts. Tāpēc iniciācijas process ir tik svarīgs — kad izej tam cauri, tu pārstāj pieprasīt, bet esi gatavs ieguldīt. Zini, ko tu sākumā mīli jaundzimušajā? Savu ieguldījumu! Un kāpēc 40 gadus veci vīrie-

ši nomaina sievu pret 18 gadus jaunu beibi? Jo ir pārstājuši ieguldīt attiecībās ar sievu! Mīlestībā ir jāiegulda ik dienas,» atgādināja A. Daume.

