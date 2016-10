Inga Kadiķe-Skadiņa: «Mazs cinītis gāž lielus vezumus!» 19.10.2016

Tupinot rakstu sēriju, uz «Talsu Vēstu» jautājumiem atbild Ķūļciema pagasta pārvaldes vadītāja Inga Kadiķe-Skadiņa, kura šajā amatā ir kopš 2014. gada 1. marta.

— Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar kuriem esat saskārusies pagasta pārvaldnieces amatā?

— Te vietā ir latviešu tautas sakāmvārds: «Kas grūtības baidās, to grūtības uzvar!» Pārvaldnieka amats jau pats par sevi ir viens liels izaicinājums, jo nekur nav rakstīts padoms, kā rīkoties, ko iesākt, nav tādas skolas, kurā to mācītu. Šajā darbā pats galvenais ir laba komanda, tad jau arī neiespējamais ir iespējams, tikai prasa mazliet vairāk laika.

— Kuras ir nozīmīgākās lietas, kas paveiktas, strādājot par pārvaldnieci?

— Kopš esmu stājusies amatā, paveikts ir daudz. Labs ievads un cilvēku vēlmju izzināšanas avots bija iedzīvotāju forums. Tajā izkristalizējās daži vērtīgi un vajadzīgi ieteikumi veicamajiem darbiem.

Viens no pirmajiem darbiem bija sakārtot ielu apgaismojumu, tad jaunuzceltajai estrādei pievilkām elektrību un ielējām grīdu aktieru telpā. Ceļot estrādi, šīs lietas nebija izdarītas līdzekļu trūkuma dēļ. Tika labiekārtots jaunuzceltais brīvā laika pavadīšanas centrs (BLPC). Iegādājāmies krēslus, galdus, skatuves aizkarus, aprīkojām aktieru telpu. Pieslēdzām BLPC pie centralizētā ūdensvada. Vecajā ēkā ūdens nebija vispār, uzceļot jauno ēku, to ņēma no kaimiņa mājas akas un pasākuma laikā vienmēr pietrūka. Tagad šī problēma ir atrisināta. Nupat jauno BLPC kompleksu papildināja jauns malkas šķūnītis. Ir patiess prieks un gandarījums par pašvaldības piešķirtajiem naudas līdzekļiem prioritārajām vajadzībām. Feldšeru punktā nomainīti visi logi, ārdurvis, veikts sanitārā mezgla kapitālremonts, iegādāts ratiņkrēslu pacēlājs.

Katru gadu sakārtojam kādu no pašvaldības grantētajiem ceļiem. Noņemot ceļa malu apaugumu, parokot grāvīšus un uzberot grants kārtu, tiek panākts labs rezultāts. Šādā veidā ir uzlabots un atjaunots ceļš uz Dzedru kapsētu, ceļa posmi «Laugaļi — Lūrmaņi», «Pelčkalni — Sūkņu stacija». Ar pagasta labdara palīdzību izveidots pavisam jauns ceļa nobrauktuves posms lielā Ķūļciema kapu konteinera izvešanas vajadzībām. Ir atjaunots Koknešu tilts. Iztīrīta upes ieteka ezerā no bebru dambjiem un upes sanesumiem. Atjaunoti Dzedru kapsētas vārti un žogs, Krievraga kapsēta nu var lepoties ar jaunu žogu un centrālajiem vārtiem. Arī Ķūļciema kapsēta tika pie jauna žoga un vārtiem.

— Vai redzat sevi šajā amatā arī turpmāk?

— Ļoti labprāt turpinātu iesākto, jo ir tik daudz ieceru un labu, bet vēl nerealizētu ideju. Mēs neviens savu dzīvi nevaram paredzēt uz priekšu. Kā būs lemts, tā arī notiks.

— Kā nodrošināt saikni ar iedzīvotājiem?

— Otrdienās ir iedzīvotāju pieņemšanas dienas, bet tās cilvēki reti izmanto. Rīkoju iedzīvotāju sapulces, bet tās nav kupli apmeklētas. Pārsvarā aktīvie iedzīvotāji izsaka savas vēlmes telefoniski vai vienkārši, satiekot uz ielas. Paldies visiem, kuri nāk, zvana, raksta! Ļoti labprāt uzklausu katru, kurš vēlas ko pateikt, un nemaz nav svarīgi, vai tā ir darba diena, brīvdiena, agrs rīts vai vēla vakara stunda. Vai tie ir labie vārdi un paldies par padarīto, vai kritika. Gandarījumu sniedz katrs gadījums, kad iedzīvotājs ir apmierināts. Ļoti gribētos, lai pagasta ļaudis būtu aktīvāki dažādu ierosinājumu un ideju ziņā, arī fiziski atbalstītu aprīļa talkas.

— Kāds ir jūsu redzējums par pagasta nākotni?

— Ķūļciems ir viens no mazākajiem pagastiem gan teritorijas, gan iedzīvotāju skaita ziņā. Arī patālu no novada centra. Kritisks iedzīvotāju skaita samazinājums nav novērots, bet gan pamazām un palēnām, tāpat kā visur — arī lielajās pilsētās un pagastos. Tas nav iemesls, lai tur dzīvojošie mestu plinti krūmos un muktu uz lielām pilsētām. Ir liels un patiess prieks par jaunajām ģimenēm, par katru piedzimušo bērniņu, kuri paliek šeit. Prieks par vietējiem uzņēmējiem, kuri nodrošina ar darba vietām un sniedz atbalstu pārvaldei. Zināms lepnums par katru jauno lauksaimnieku, kurš ar optimismu skatās nākotnē un strādā ar pilnu atdevi. Gribas paslavēt visus privāto māju īpašniekus, kuri iegulda milzīgu darbu savu teritoriju sakopšanā. Dažam tas nepavisam nav viegls process — pa dienu darbā, vēl ģimenes ikdienas rūpes un tikai maza kripatiņa brīvā laika, bet rezultāts ir — un pat izcils. Žēl, ka šie cilvēki nevēlas, lai viņu vārds izskan novadā — sakoptākā pagasta konkursā.

Lielas problēmas pagasta iedzīvotājiem sagādā neesošais melnais ceļa segums. Mums uz jebkuru pusi ir tikai grants segums, kas sliktos laika apstākļos rada problēmas tiem iedzīvotājiem, kuriem jābrauc uz darbu, pie ārsta vai uz izglītības iestādēm. Tas arī ir iemesls, kādēļ jaunieši, aizejot pēc pamatskolas tālāk mācīties, vairs neatgriežas. Arī lielu uzņēmēju ienākšanu pagastā vai jaunu uzņēmumu rašanos pašreiz nesaskatu tikai šī iemesla dēļ. Neesmu vēl nevienu satikusi, kurš teiktu, ka putekļi un izbraukti grants seguma ceļi pavasarī un rudenī nebūtu problēma. Nav tādu!

— Kā tik mazam pagastiņam izdodas sasniegt tik labus sporta rezultātus?

— Ko lai saka? Mazs cinītis gāž lielu vezumu! Jā, mēs piedalāmies mazo pašvaldību sporta spēlēs, tās ir vienīgās, kurās mums ir iespēja piedalīties un sevi parādīt. Pirmajās sacensībās nepiedalījāmies man nezināmu iemeslu dēļ. Otrās jau norisinājās laikā, kad biju stājusies amatā. Savācām komandu (pēc nolikuma) un braucām lūkot, kas tās tādas ir. Lēnām aptaustījām situāciju un konkurentus. Nākamajā reizē jau bijām noskaņoti tikai un vienīgi uzvarēt. Kas tas par sportistu, kurš necer uz uzvaru? Īpaši gribu paslavēt mūsu komandas jauniešu grupu! Citi arī turas godam un kaunā nekrīt. Pagastā uz vietas arī notiek gan zolītes turnīri, gan novusa mači. Mūsu pagasta futbola komanda šogad izcīnīja pirmo vietu. Ko varam, to darām, un tā arī uz priekšu piedalīsimies un cīnīsimies!

CV

Izglītība: 2009. gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē iegūts diploms uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālista kvalifikācijā. Iegūtā kvalifikācija atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Darba pieredze: 1993. gada 4. janvārī uzsāktas darba gaitas Ķūļciema pagasta padomē par grāmatvedi. No 1994. gada 10. jūnija turpat — sekretāres amatā. No 2002. gada strādājusi privātajā sektorā — tirdzniecībā.

