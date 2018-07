Indijas izaicinājums dundadzniekam 26.07.2018

Trīsdesmit gadus vecais dundadznieks Viljams Dāvidsons ir pirmais latvietis, kas piedalījies NIKO nometnē Indijā un Āzijā. Četras dienas nometnē Indijas džungļos, Festivālu festivāla apmeklējums, Ziemassvētku sagaidīšana pie ugunskura un būvniecības darbi kopā ar draugu misionāru — tieši tādi piedzīvojumi pērnā gada nogalē sagaidīja viņu tālajā Austrumu zemē.

Pērn Viljams Indiju apmeklēja otrreiz. Pirms pieciem gadiem, strādādams Stokholmā, viņš sāka meklēt Kristus mācekļu skolu. Tajā bija mācījies viņa brālis Henrijs, un Viljams saprata, ka arī viņš to var izdarīt. «Neviens nespēja mani apstādināt! Tad draugi smiedamies sacīja — ja tu esi tik neapturams, brauc uz Indiju! Noskaidroju, ka Indijā Kristus mācekļu skola sākas aprīlī. Bija 2013. gada septembris. Man vajadzēja tūliņ! Tad kāds draugiem pazīstams indietis teica, ka Kristus mācekļu skola sākas Tallinā, bet prakse būs Indijā. Parasti skolā pirms četriem mēnešiem jāiesniedz dokumenti, bet bija palikusi tikai nedēļa. Turklāt man nebija ne derīgas pases, ne naudas. Neiespējami! Ticībā gāju un sacīju: «Dievs, ja Tu esi ar mani, kārto lietas, lai varu iestāties šai skolā!» Visu izdarīju un nonācu Kristus mācekļu skolā Tallinā. Tur bija jāmācās seši mēneši, no tiem divarpus ir prakse, kur iepazīst kādu citu kultūru,» man jau pirms četriem gadiem pastāstīja Viljams. Tā viņš pirmoreiz nonāca Indijā, iemīlēja šo zemi un tās cilvēkus.

Nometnes NIKO vadītājs

Pagājušā gada novembra beigās Viljams patriotiskā noskaņā pēc Lāč-plēša dienas un Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinībām atkal devās ceļojumā uz Indiju. Uz turieni kopā rīkot nometni NIKO viņu aicināja indiešu draugs Onins, misionārs, kurš Indijā ceļ skolas un vada šo nometni. Tā ir organizācijas «Jaunatne ar misiju» līderu komandas apmācības programma brīvā dabā, kur dalībnieki stājas pretī garīgiem, mentāliem un fiziskiem izaicinājumiem un uzzina, kas viņi patiesībā ir. Uzsvars tiek likts uz darbu grupā, vadīšanu un to robežu pārvarēšanu, kas šķita nepārvaramas.

Viljams pats nometnē NIKO Latvijā jau bija piedalījies vairākkārt un tajā vienmēr atklājis kaut ko jaunu par sevi. Viņš draugam atbildēja, ka gribētos jau, bet vēl skatīsies. Līdz nometnei bija palikuši divi trīs mēneši. Viljama dzimšanas dienas izbraucienā uz Ventspili viņa sieva Maija izvilka no somas skārda bundžu ar uzrakstu «Indija» un aicināja likt naudu kopā, lai sanāktu braucienam. Biļetei sanāca. Pāris dienu pirms izlidošanas Viljams rīkoja Dundagā, kafejnīcā «Krūziņi», stāstu vakaru par pirmo braucienu uz Indiju. Tā veiksmīgi tika savākta nauda dzīvošanai kontrastiem bagātajā zemē, un viņš devās uz Guvahati, kas atrodas Indijas ziemeļaustrumos. Starp citu, tā ir valsts daļa, kas tikai kādus piecus gadus ir atvērta ceļotājiem, un baltais cilvēks tur nevar izbēgt no vietējo uzmanības.

Pāris dienās viņš kopā ar Oninu sagatavojušies nometnei. Tika izraudzīta jauna nometnes vieta džungļos, bijušajās akmens lauztuvēs. Vieta bija kalnaina. Taču tie nebija neizbrienami džungļi, taciņas jau bija. Komanda šādā sastāvā kopā pulcējās pirmoreiz. Tie bija jaunieši no kaimiņu štata koledžām un kristīgajām skolām. Pārsvarā nometnē piedalījās meitenes.

Nometnes dienā Onins Viljamam uzticēja būt par NIKO vadītāju. Tas bijis negaidīti. No aizkustinājuma viņš sajutis kamolu kaklā, apzinoties, ka tā ir milzīga atbildība, vienlaikus arī kaut kas ļoti interesants.

«Nometnē iemācās pārvarēt nedrošību, bailes, nebaidīties riskēt, uzņemties vadību. Darbs ar cilvēkiem man ir izaicinājums. Katrreiz mācos nedarīt viņu vietā, mācos pacietību ļaut viņiem pašiem tikt galā. Jāļauj pašiem gūt pieredzi, arī kļūdīties. Tikai ejot cauri grūtībām, cilvēks aug,» stāsta Viljams. Viņš arī novērojis, ka indiešiem brīvā daba ir tuvāka nekā mums Latvijā.

Festivālu festivālā

Pēc nometnē pavadītajām dienām Viljams kopā ar Onina brālēnu Alamu devās uz austrumiem — vispirms sešas stundas pavadot vilcienā un izbaudot nemitīgu troksni, kustību un dažādu ēdienu un dzērienu piedāvājumus, un nonākot lielā pilsētā Dimapurā, pēc tam ar taksi dodoties trīs stundu braucienā pa diezgan sliktas kvalitātes ceļu gar Himalaju pakāji, lai nonāktu Kohimā, otrajā lielākajā Āzijas ciematā. Tajā dzīvo 268 000 iedzīvotāju. Ciemats atrodas 1444 metrus virs jūras līmeņa.

Viljams atzīst, ka ciemats viņu ar savu skaistumu apbūris jau no pirmā acumirkļa. Kalnu korē izbūvētajai Kohimai piemīt sava burvība — tumsai iestājoties, neskaitāmie ciemata gaismas ķermeņi izrotā kalna virsotni visapkārt, paverot neaprakstāmu skatu. Šeit Viljamu un viņa ceļabiedru laipni sagaidīja drauga brālēns ar ģimeni, kas lutināja ar viesmīlību un deva iespēju nogaršot dažādus Indijas virtuves šedevrus.

Nākamajā dienā ceļš jau vedis uz ciematu Kisima, kur norisinājās Hornbill festivāls jeb Festivālu festivāls, kas ieguvis popularitāti visā pasaulē un pulcē ļaudis no dažādām zemēm. Tajā ziemeļaustrumu Indijas ciltis rāda savas dejas, tērpus, ēdienus, paražas un dzīves stilu. Tā kā cilšu ir daudz, festivāla norisei atvēlēta liela teritorija. Katrai ciltij tiek piešķirta sava sēta, kur tā iekārto pavardu, izliek savus traukus, rotaslietas, tērpus, ieročus. Divas reizes dienā ciltis pulcējas lielā arēnā, kur dejo savas dejas un rāda cīņas, kas ir kā sports, izklaide un treniņi. Savdabīgi bijuši rituāli, kā kurā ciltī tiek sagaidīts jaundzimušais.

No dažādajām dejām Viljamam visvairāk atmiņā palikusi deja pirms došanās kaujā un deja pēc uzvaras cīņā. Tajā dejotāji pauž, cik spēcīgi jūtas, lai ienaidnieks vairs nedomā viņiem uzbrukt. Interesantas bijušas bungas laivas formā. Pirms tūkstošiem gadu cilts bija devusies uz dzīvi Indijā ar šādām laivām, bet nu tās vairs nav vajadzīgas un kalpo kā bungas.

Viljams festivālā iegādājās ieroci žagaru ciršanai, bet tas izrādījās virtuves nazis. Vēl lielāku viņam uzdāvinājis kāds no Alama tēvočiem. Tas ir garāks, un ao ciltī to sauc par «dau». Šis nazis vairāk piemērots āra darbiem, pamatā domāts bambusa apstrādei. Ja ir pietiekami ass, var sagriezt jebko.

Pirmoreiz Viljams pamēģināja rīsu alu, un viņš atzīst, ka tas līdzinās mūsu bērzu sulām ar rīsu piegaršu. Pagatavotie gliemeži kopā ar rīsu alu bijuši gardi, bet, tikko alus izdzerts un gliemežus nācies apēst bez tā, jutis, ka tie ir ļoti asi.

Tā kā Viljama draugi nāk no ao cilts, viņš tai pievērsis vislielāko uzmanību. Draugiem ir būtiski, ka viņi cēlušies no šīs cilts, no Nagalendas štata. Onins, Alams un viņu radinieki to uzsvēruši.

Pēc festivāla apmeklējuma Viljams un Alams atgriezās Kohimā, lai vēl pāris dienu izbaudītu ciemata šarmu. Kohimā 1944. gada pavasarī norisinājās Otrā pasaules kara izšķirošā cīņa starp Britu sabiedrotajiem un Japānas karapulkiem. Par piemiņu šeit ir izveidots muzejs un arī atdusas vieta vairākiem tūkstošiem kritušo kareivju. Viljamam bija iespēju apskatīt kara muzejā izliktos dažādus Japānas armijai atsavinātos ieročus, izpētīt šī brīža Indijas armijas ekipējumu un citus eksponātus.

Visneparastākie Ziemassvētki

No Dimapuras uz Guvahati Viljams un Alams brauca desmit stundas autobusā. Tur bija daudz ērtāk nekā vilcienā, arī mierīgāk un klusāk. Reizē ar viņiem ceļā devās arī indiešu jaunekļi, kas brauca pieteikties armijā. Indijā tas ir prestiži — kalpot armijā. Taču tur ir grūti tikt, jo jābūt ļoti labai veselībai, lai tiktu pieņemts.

Kad Viljams un Alams atgriezās Guvahati, tuvojās Ziemassvētki. Onins gatavoja svētku pusdienas, viņa sieva vāciete Brita cepa Ziemassvētku cepumus. Dundadznieks pirmoreiz Kristus dzimšanas dienu piedzīvoja tik tālu no mājām. To nosvinēja, sēžot pie ugunskura un dziedot kristīgas dziesmas. Protams, bija dāvaniņas. Latvijā Ziemassvētkos pie ugunskura nesēž pat tad, ja ir silta ziema bez sniega. Tas bija neparasti. Šajā Indijas daļā ziema ir visīstākais piknika laiks, jo ir sausāks un patīkamāks nekā vasarā, kad ir vai nu ļoti karsts, vai lietains.

Onina mājai blakus esošajā kristiešu draudzē gan Ziemassvētkus nosvinēja pamatīgi, trīs dienas un naktis spēlējot bungas un dejojot. Šajā pilsētas rajonā, ko sauc par Latakatu, dzīvo daudz kristiešu, tāpēc arī tā bija izrotāta atbilstošiem Ziemassvētku greznojumiem. Eglītes, protams, nebija īstas.

Palīdzība būvniecībā

Pēdējās trīs četras dienas, ko Viljams pavadīja Indijā, viņš kopā ar Oninu un vēl citiem indiešiem palīdzēja būvniecības darbos. NIKO nometnes otrajā daļā tās dalībnieki bija džungļos uzbūvējuši divas pagaidu mājas no bambusa, tām vajadzēja uzmeistarot durvis un uzlikt jumtu. Nākotnē tajās dzīvos celtnieki, kas būvēs rehabilitācijas centru ar praktiskām nodarbībām Indijas sievietēm. Piecas vai sešas durvis, kas kalpos pagaidu mājās, ir Viljama roku darbs. Arī jumtu tām viņš lika kopā ar savu indiešu draugu, kas uzaicināja braukt uz Indiju.

Onins džungļos ir uzbūvējis divas skolas. Tajās par bērnu mācīšanu vecākiem ir jāmaksā 30 eiro gadā. Ne visi to var atļauties. Viljamam ir vairākas kartītes ar bērnu fotogrāfijām. Tie ir bērni, kuru vecākiem nav pat tādas naudas skolai. Ja kādam Dievs liek sirdī ziedot šo summu, tāda iespēja pastāv.

Uz jautājumu, vai valsts nevar nodrošināt visu bērnu izglītošanu, Viljams skaidro, ka Indijā iedzīvotāju skaits sniedzas biljonos un graustu rajonos un džungļos piedzimušos valsts nespēj uzskaitīt. Par viņiem iestājas misionāri, dibinot skolas.

Viljams arī šoreiz ciemojās abās džungļos celtajās skolās. Viņa sirdi sildīja prieks, ieraugot, ka klasēs vēl saglabājušies soli zaļā krāsā. Tos viņš kopā ar Kristus mācekļu skolas dalībniekiem krāsoja 2014. gadā. Tad viņi gatavoja arī mēbeles skolai. Savukārt šajā reizē viņš kopā ar draugiem skolā uzbūvēja āra tualeti.

Dundadznieku uzaicināja arī piedalīties abu skolu izlaidumos. Lielākajā no tām mācās ap 70 skolēnu piecās klasēs. Vecāko klašu skolēni bija sagatavojuši dziesmu. Viljams šeit tika uzņemts kā goda viesis un pieaicināts pie liecību izdalīšanas. Viņš gan bija domājis, ka būs jāstrādā, tāpēc bija ieradies darba drēbēs… Vienīgi uzdāvinātā šallīte viņu greznoja. Bet visi ļoti priecājās par Viljama klātbūtni, jo baltais cilvēks Indijā — tas ir kaut kas īpašs.

Otrajā skolā, kur arī Viljams pielicis savu roku, praktiski darbodamies, ir pirmā, otrā un trešā klasīte, kur mācās 33 skolēni. Šajā mācību gadā ir plānots te atvērt arī ceturto klasi.

Indija un Latvija — pilnīgi atšķirīgas pasaules

Kas tie ir par āķiem, kas vilina Viljamu atkal atgriezties Indijā? Vispirms jau tie ir draugi un viņu uzaicinājumi braukt, nodibinātie kontakti, kaut kas jau ir iepazīts. Šajā reizē tā arī bija unikāla iespēja piedalīties NIKO nometnē pilnīgi citā pasaules daļā. Indija un Latvija ir pilnīgi atšķirīgas gandrīz visā. Indijā, piemēram, ir pilnīgi citādākas savstarpējās attiecības, ir liela cieņa pret vecākiem cilvēkiem, kā arī pret tiem, kas ieguvuši izglītību. Indiešiem izglītība nav pašsaprotama lieta. Viņi to uztver daudz nopietnāk un ļoti novērtē, jo ne katrs var iegūt izglītību. Arī Viljamu kā nometnes iedvesmotāju studenti sauca par seru Viljamu. Viņi bija gatavi klausīties un mācīties. Tas ir devis Viljamam lielāku pašapziņu un atbildības izjūtu.

Viņš atzīst, ka negribētu palikt dzīvot Indijā, jo Latvijā ir mājas un šeit ir labāk. Atgriezties bijis patīkami, bet katram dažreiz der aizbraukt uz kādu mazāk attīstītu valsti, lai novērtētu, cik mēs tomēr labi dzīvojam.

